Отказ бытовых приборов — явление распространенное, поэтому столкновение с такой ситуацией рано или поздно, но ожидает любых, даже супераккуратных хозяев. Самая «страшная» проблема возникает, когда крайне неприятный сюрприз решает преподнести сантехническое оборудование, без помощи которого обойтись попросту нереально. В большей мере это касается главного «спасителя» человечества, проживающего в квартирах и домах, — унитаза. Да, современные приборы достаточно надежны, безотказны, но и они несовершенны, поэтому владельцам нередко приходится сталкиваться с различными ЧП. Самое распространенное явление — неприятности со сливным механизмом бачка. И в этом случае многим обладателям компактных моделей приходится искать ответ на вопрос, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой, или с одной клавишей.

Причины для демонтажа крышки унитаза

Причина одна: это «забастовка» механизмов, предназначенных для двух задач, — для набора и слива воды. Сначала емкость заполняется до определенного уровня, после чего поток прекращается благодаря работе запорного клапана. При нажатии на кнопку приводится в действие рычаг, поднимающий запорное устройство. Поэтому вода снова начинает поступать в опустевшую емкость.

Относительная простота конструкций еще не означает отсутствия проблем. Причина — износ пластиковых, резиновых элементов, которые не отличаются долгим сроком службы в водной среде, поэтому в какой-то момент выходят из строя. Причины, требующие вмешательства специалиста или хозяев:

неработающий слив воды;

жидкость, текущая на пол из-под бачка;

непрекращающееся поступление воды в чашу унитаза;

недостаточное количество воды в емкости, оно свидетельствует о неправильной регулировке устройства.

Проблемы с уровнем воды или поломка любого из расходников требует настройки либо оперативной замены детали, вышедшей из строя. Иногда имеет смысл приобрести новый комплект арматуры и заменить весь узел, а не его отдельную часть. Как правило, такие наборы не отличаются разорительной ценой, а новый механизм почти стопроцентно гарантирует отсутствие проблем. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Особенности новых конструкций

Самым популярным видом таких изделий остаются унитазы «Компакт», у которых бачок располагается прямо на полке чаши. Раньше механизмов управления сантехникой существовало всего два: это шарик (ручка), соединенный с грушей с помощью выдвижного штока, или рычаг, который располагался на боковой поверхности бачка.

Разобрать конструкцию старого образца было делом элементарным: нужно было всего лишь открутить колпачок от штока. После этой операции можно без проблем снимать крышку. Сейчас почти все существующие модели имеют другую разновидность управления работой прибора: это максимально удобные кнопки. Емкости могут быть оборудованы:

одной кнопкой, которая предусматривает слив всего объема воды сразу;

двумя кнопками, или одной клавишей, но разделенной на две автономные части.

Первые унитазы относительно просты, но их главный недостаток — нерациональное использование воды. Второй вариант устроен гораздо сложнее, но он имеет неоспоримое преимущество перед однокнопочными моделями. Такие конструкции отличаются более сложной системой управления, однако они дают гарантию быстрой окупаемости унитаза, потому что позволяют использовать сантехнику в двух режимах — в обычном и в экономном.

Если нажимают одну кнопку, то происходит полный слив воды из емкости. Когда нажимают вторую, выливается только часть воды. Как правило, это половина объема.

Таким образом, двухрежимный агрегат дает возможность сохранять какое-то количество воды, а это немаловажно. Большой расход жидкости на бытовые нужды — та проблема, которая растет вместе со счетами за коммунальные услуги. Двухкнопочные модели позволяют добиться существенной экономии.

Есть еще одна разновидность, которая не отличается большим удобством использования. Это бачки, имеющие два режима, но всего одну клавишу. Дозирование жидкости в них обеспечивается разной продолжительностью или интенсивностью нажатия на кнопку, когда требуется слить воду.

Как снять крышку унитаза?

Сантехнический прибор, который отказывается работать, лучше доверить профессионалу, однако чистка бачка или регулировка устройства — операции, которые легко выполнимы без помощи извне. Процедура демонтажа не отнимет много времени, но чтобы убедиться в правильности такого вывода, нужно узнать, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой. Однако перед этим лучше познакомиться с тем, как «разбираются» с моделями, имеющими более простое управление — всего один режим. Причина — небольшие отличия в обеих операциях.

Как снять крышку унитаза с одной кнопкой?

Старые «унитазные дуэты» хороши тем, что любой хозяин или хозяйка могут легко и быстро добраться до «начинки» емкости. Новые модели таких «вольностей» не позволяют. Поэтому любой, кто задумал эту операцию, должен действовать по определенному алгоритму, который для всех производителей и всех моделей ничем не отличается.

В том и в другом случае сначала перекрывают воду, поступающую в емкость. Для этого перекрывают запорный кран, располагающийся между трубопроводом и подводкой: гибкой или жесткой. Затем опустошают бачок.

Сначала с помощью отвертки поддевают кольцо, располагающееся вокруг кнопки. После того как оно сдвигается с места, инструмент убирают в сторону, проворачивая элемент руками против часовой стрелки. Выкрученное кольцо откладывают. За крышку берутся двумя руками, слегка ее приподнимают, затем осторожно разворачивают таким образом, чтобы она расположилась перпендикулярно бачку.

Это перемещение нужно для того, чтобы получить возможность добраться до прищепки, фиксирующей кнопку. Потом кнопочный блок аккуратно освобождают от пластмассового элемента, затем снимают крышку бачка и откладывают ее в сторону.

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой?

Зная, как разбирают однокнопочные модели, легко понять, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой. Принципиальных отличий такая процедура не имеет, но особенности, касающиеся двух клавиш, есть.

Чтобы разобрать механизм, сначала зажимают одну из кнопок. Как правило, она меньших размеров. На внутренней боковой стороне второй детали находят небольшую прорезь, в которую вставляют плоскую отвертку. Кнопку удаляют, затем точно так же поступают с оставшейся клавишей. В отверстии находят шлицевой винт, который тоже откручивают. Аналогичным образом крышку бачка приподнимают, разворачивают поперек, затем отсоединяют фиксирующую прищепку.

После всех манипуляций крышку снимают, проводят обслуживание или регулировку. Затем результаты работы проверяют, после чего собирают изделие в обратном порядке. Процедура почти не отличается для всех моделей унитазов. Проблема может возникнуть с выкручиванием крепежа, находящегося под кнопками.

У одних производителей это обычные элементы, которые легко удалить крестовой отверткой. У некоторых моделей привычный крепеж заменен пластиковыми гайками, требующими специального ключа. В этом случае проблема тоже решаема: отсутствующий инструмент заменяют обычными плоскогубцами.

Когда возникли проблемы с инсталляцией

Это относительно новые сантехнические приборы, в которых бачок прячется за стеной, чаще из гипсокартона. Если судить по отзывам довольных владельцев, то такие модели в большинстве случаев работают исправно, причем годами. Однако от случайных поломок все-таки не застрахован никто. Лучший выход в такой ситуации — обращение за помощью к специалисту.

В этом случае для того чтобы демонтировать крышку, придется разбирать часть стены. Если модель инсталляции имеет двухклавишную систему слива, то она отличается от большинства обычных, наружных приборов. Для каждой кнопки конструкций, встраиваемых в стену, предусматривается свой шток-толкатель. По этой причине отсоединять придется каждый из них. Для снятия крышки выполняют несколько последовательных действий.

Сначала нажимают на кнопку снизу, стараясь аккуратно вытащить ее движениями вверх и вниз. Крепежные элементы откручивают крестовой отверткой. Так же осторожно вытаскивают фиксаторы, потом снимают пластмассовые штоки-толкатели. Снимают кронштейны, демонтируют перегородку, которая фиксируется специальными фиксаторами. Перекрывают подачу воды, демонтируют рычаг клапана и сам клапанный механизм. Снимают фиксатор, осторожно отгибая лепестки.

Сливной клапан не трогают, удаляют только верхнюю часть этой арматуры. Такая работа относительно сложна, поэтому действовать лучше осторожно. Сначала нужно изучить документацию модели. Многие производители дополняют ее пошаговой инструкцией, предназначенной для корректного монтажа изделий. Однако лучшим выходом всегда будет обращение к тому мастеру, кто занимался установкой встроенного бачка сантехнического прибора.

Дополнительная проверка элементов

Если есть необходимость почистить бачок изнутри, то эту операцию имеет смысл совместить с ревизией всех конструкций. Когда возникла определенная проблема, такие действия тоже не будут лишними.

Проверка запорной арматуры

Как правило, диагностику возможных неполадок начинают с нее.

Первым делом обследуют поплавок. Он должен сохранять герметичность, не иметь каких-либо наружных повреждений, следов трения и т. д. При обнаружении любого дефекта лучше подумать о приобретении нового элемента. Проверка работы шарнирного рычага, который соединяет поплавок с запорным клапаном, — следующий этап. Главное требование к нему — плавное движение, отсутствие любых «аномалий» — как провалов, так и заеданий. Проверку функционирования запорного клапана проводят так: сначала сливают воду, затем открывают кран трубопровода. При поплавке, находящемся у дна, жидкость должна беспрепятственно поступать в емкость. При достижении максимального уровня клапан должен почти сразу же перекрывать ее поток.

Если вода продолжает поступать в бачок, то меняют резиновый уплотнитель, либо приступают к регулировке положения рычага поплавка. Когда вода в емкость поступает плохо, чистят внутренний просвет запорного клапана.

Проверка системы слива

Такая операция обычно становится необходимым этапом, если обнаруживаются какие-то серьезные проблемы со сливом.

Сначала проверяют состояние пластиковой тяги, соединяющей кнопку с запорным клапаном слива. Если ее целостность нарушена или имеется дефект, то этот расходник требует замены. Затем проверяют резиновую диафрагму сифона. Так как материал не выдерживает длительного контакта с водой, ее разрушение со временем скорее правило, чем исключение. Лучший выход в этом случае — покупка нового сливного сифона.

Поломка внутренней втулки этого элемента также требует его замены. Нередко причиной неполадок в работе унитаза становится попадание мусора, ржавчины внутрь сливного сифона. В этом случае механизм лучше демонтировать, тщательно очистить, промыть водой и снова установить на место. Если эта операция не помогла, то выход тот же — замена внутренней арматуры новой.

Как демонтировать бачок?

Иногда может потребоваться такая операция. Однако и в этом случае мастер не столкнется с непреодолимыми препятствиями. Обычно сливной бачок крепится на полке унитаза двумя болтами. Их диаметр — 5-7 мм. Другой возможный вид крепления — две шпильки с нарезанной резьбой. На современных моделях стальных элементов уже не предусматривается.

Бачок фиксируется на керамической полке, имеющей два отверстия, которые соосны таким же элементам на дне емкости. В них продевают шпильки. Для соединения двух частей унитаза используют резиновые прокладки и гайки соответствующего диаметра. В месте соединения бачка и чаши предусматривается специальный уплотнитель, защищающий проблемный стык от потенциальных протечек.

Чтобы демонтировать сливной бачок, действуют в определенной последовательности.

Перекрывают воду, затем отсоединяют гибкий шланг или жесткую подводку. Воду из бачка полностью сливают, затем занимаются демонтажом крышки. Завершив операцию, ее снимают. Дно, стенки емкости избавляют от воды, пользуются губкой или тканью. Затем откручивают гайки, находящиеся под полкой унитаза.

«Освобожденный» бачок осторожно приподнимают, потом его переносят на другое (удобное для работы) место.

Правила «близкого общения» с унитазом

Любые действия, которые необходимы для обслуживания, чистки или ремонта механизмов бачка, предполагают, что мастер знает основные правила работы с этим видом сантехнических приборов. Поэтому перед любым «вмешательством в частную жизнь» унитаза, необходимо с ними познакомиться.

Первое условие обеспечить необходимо, причем в любом случае (невзирая на причины демонтажа крышки). К такой операции всегда приступают только после отключения подачи воды и опорожнения емкости. Подачу жидкости возобновляют в тот момент, когда требуется проверка работы отремонтированного или отрегулированного оборудования. Другие рекомендации:

Строгое соблюдение очередности действий — необходимость №1. В противном случае хозяева после сборки конструкции могут обнаружить «лишние» детали. Неторопливая, поэтапная работа, фиксация всех этапов на «тело» поможет избежать таких неприятных ситуаций. Предельная аккуратность в работе. Керамика — материал хрупкий, он требует бережного обращения. По этой причине перед дальнейшими действиями крышку бачка лучше убрать в сторону. Для мелких деталей рекомендуют заранее найти вместительную коробку подходящих размеров. Защита элементов от «посягательств». Небольшие детали могут стать очень интересными объектами для маленьких исследователей или животных, которые также неравнодушны ко всему, что «плохо лежит». Чтобы не лишиться нужных деталей, для них лучше найти место, которое будет недоступно для любого вида «малогабаритных вредителей».

Осторожность — последнее обязательное условие. Чрезмерное приложение силы в этом случае тоже является противопоказанием: разбирать сантехнику надо не торопясь. Работа с керамикой предполагает осторожные действия, неторопливость, отсутствие резких движений и «размахивания» тем инструментом, которым может нечаянно повредить материал. Обратно крышку устанавливают только после того, как мастер неоднократно убедится в работоспособности механизмов бачка.

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой — вопрос, ответ на который достаточно прост. Однако неумелые, неосторожные действия способны привести к неожиданным, неприятным результатам. Если с конкретной проблемой справиться не удалось, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

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