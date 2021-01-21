Стиральная машина давно стала «помощницей» практически в любом доме, потому что она экономит силы и время хозяев, беря на себя не самую приятную и быструю работу. Однако иногда эта бытовая техника преподносит неприятные сюрпризы: она внезапно останавливается, отказывается повиноваться владельцам из-за сбоя программы, из-за отказа сливного насоса или других узлов. В этом случае очень трудно понять, как действовать дальше, ведь бак большинства приборов автоматически блокируется, когда в нем находится жидкость. Поэтому перед тем как разбираться в причинах происшествия, нужно узнать, как слить воду из стиральной машины. От оставшейся жидкости, мешающей спасти белье, можно избавиться несколькими способами. Причем большинство вариантов — задачи, с которыми по силам справиться человеку, даже незнакомому с конструкцией агрегата. Но действовать надо аккуратно и осторожно, так как риск допустить ошибку существует всегда.

Что может стать причиной «забастовки»?

Перед тем как узнавать, как слить воду из стиральной машины, нужно узнать, что способно спровоцировать такое происшествие, потому что в некоторых случаях с возникшей проблемой можно справиться самостоятельно. Чаще всего неисправность появляется, когда происходит какая-то потомка, иногда машина остается в рабочем состоянии, но отказывается повиноваться хозяевам. Самые распространенные ситуации лучше рассмотреть до «близкого знакомства» с ними.

Засорение системы слива. Скопление мусора становится причиной, по которой отвод воды из машины либо затрудняется, либо становится невозможным. В этом случае нужно осмотреть потенциальные участки «затора» — сливной шланг, сток канализации, фильтр, а также резиновые патрубки. Неполадки в работе модуля управления. Сбой в программном обеспечении, выход электронных элементов из строя превращает агрегат в неуправляемое устройство. Сливная система в такой ситуации просто не получит команду, заставляющую ее начать работу. Такая проблема — повод вызвать мастера. Отказ сливного насоса. Если сломался его двигатель, то слив становится невозможным. Диагностировать его «заболевание» сложнее: насос придется снимать, а затем проверять его обмотку тестером. Неисправный узел заменяют полностью, потому что в большинстве случаев их изготавливают неразборными. Неисправность датчика (прессостата), который контролирует уровень жидкости в барабане. Если он вышел из строя, то блок управления не получит данные и попросту не сможет запустить сливную систему. Работе датчика способен помешать засор в трубке, которая соединяет прибор со стиральным баком. После его устранения агрегат сольет воду. Слишком большой вес загруженных вещей. Любая модель рассчитана на определенное количество белья, «переступать черту» не рекомендуют. «Забитый» до отказа бак — причина невозможности корректной работы датчика уровня воды: он будет не в состоянии точно определить количество жидкости, поэтому модуль управления не сможет дать команду, запускающую ее слив.

Перекрученный, пережатый сливной шланг также становится препятствием: его «запор» не позволит стиральной машине слить воду. Но если никаких манипуляций с прибором и данным элементом не проводилось, и раньше техника работала исправно, то этот вариант можно сразу исключить.

Выход их строя трубчатого электронагревателя — еще один потенциальный «камень преткновения». Если такое происходит, то агрегат останавливается во время полоскания. В этом случае поставить диагноз просто: на табло появится код ошибки, или помогут индикаторы. После замены ТЭНа работа агрегата обязана возобновится.

Как слить воду из стиральной машины?

Необходимость в этой операции возникает независимо от режима работы техники. Машина может завершить цикл, либо прервать его из-за того, что где-то возникла неисправность. Принудительный слив возможен несколькими способами. Однако не все их можно считать универсальными: некоторые приборы каких-то «вольностей» не позволяют.

Результатом некорректных действий станет «потоп», одно из самых нежелательных последствий для хозяев и их соседей. Техника безопасности — еще один момент, о котором необходимо помнить в любых ситуациях. Любой бытовой прибор, вынужденный работать с водой, перед началом любых манипуляций, включая устранение проблем со сливом жидкости, требует отключения от сети.

Что делают, если стиральная машина не хочет сливать воду? В некоторых случаях действий не требуется: это касается моделей с фронтальной загрузкой. Если агрегат успешно завершил цикл, то нужно подождать 5-10 минут, в течение которых дверцы блокируются. Если после этого периода времени ничего не произошло, доступ так и остался закрытым, то можно полагать, что проблема существует.

Атака агрегата «в лоб»

Любые манипуляции с приборами требуют осторожности, поэтому сначала предпринимают меры, которые исключат потенциальные неприятности.

Подготовка к операции

Перед тем как слить воду из стиральной машины, надо по возможности перекрыть ей все пути. Поэтому первым делом пол вокруг агрегата застилают материалами, хорошо впитывающими воду. Это могут быть половые тряпки, старое постельное белье, такие же полотенца и т. п.

Если дверца не открывается из-за заклинивания, то рекомендуют проводить экстренную разблокировку. Однако данная операция имеет смысл, когда уровень жидкости в баке не слишком высок. Если воды настолько много, что она может залить пол всего помещения, то этот вариант не самое лучшее решение, поэтому торопиться «насильственно» открывать люк не надо.

Удаление жидкости через барабан

Воду, оставшуюся в барабане после открытия дверцы, можно вычерпать мерной чашкой, либо использовать пластиковый ковшик. Стиральные машины, имеющие верхнюю загрузку, существенно облегчают задачу: в этом случае вычерпывание воды проходит относительно быстро, и не создает никаких проблем. Жидкость, оставшуюся на дне бака, сливают через шланг, но об этом чуть позже.

Несколько другого подхода требуют агрегаты с фронтальной загрузкой. Такие модели могут позволить подобную операцию лишь в одном случае: когда уровень жидкости в ней минимален, и не доходит до нижнего края резинового уплотнителя. Если уровень выше, то лучше не рисковать, открывая люк сразу. Вода — «страшная» субстанция: последствия ее контакта с практически любым напольным покрытием (швами) будут плачевными. Поэтому с фронтальной машиной поступают так:

прибор немного отодвигают от задней стены;

затем ее опрокидывают, прислоняя верхним задним краем корпуса к стене;

после этого под низ помещают какую-нибудь «подставку» подходящих размеров.

Потом приступают к вычерпыванию воды. Однако перед всеми этими действиями обязательно надо отключить агрегат от сети, вынув вилку из розетки, а также перекрыть кран подачи воды из водопровода.

Использование шланга и спринцовки

Этот способ дает шанс обойтись без длительного вычерпывания воды, поскольку почти всю работу за хозяев выполнят три предмета — резиновый шланг, имеющий внутренний диаметр 3-5 мм, спринцовка (лучше крупная) и таз.

Сначала открывают люк. Между манжетой и барабаном просовывают шланг. Спринцовку сжимают, затем, плотно вставив грушу в шланг, отпускают.

После того как она начинает «надуваться», спринцовку резко выдергивают, а под шланг подставляют емкость. Если все сделано правильно, то жидкость начнет вытекать самостоятельно, причем беспрерывно, до победного конца.

Слив с помощью аварийного шланга

Как слить воду из стиральной машины? Иногда на помощь приходит сам прибор, вернее, его комплектующие. Некоторые производители вполне допускают различные непредвиденные ситуации, поэтому снабжают свои «детища» дополнительными приспособлениями. Например, модели стиральных машин компаний Bosch и Samsung оснащаются аварийным шлангом, который находится около фильтра сливного насоса, и позволяет без проблем избавиться от жидкости в баке.

Это приспособление находится там же, где фильтр сливной системы. Чтобы добраться до него, надо открыть люк, расположенный в нижней части лицевой панели агрегата. Сливают воду таким образом:

открывают крышку сервисной зоны, достают и расправляют аварийный шланг;

около люка устанавливают низкую, но широкую емкость (таз);

в нее заводят шланг, потом с «аварийки» снимают заглушку.

Как правило, во время этой операции затруднений не возникает, если не считать таковым потерю времени из-за маленького диаметра аварийного шланга, а также «очень скромную» его длину. После завершения работы этот элемент рекомендуют проверить и, если нужно, прочистить. Некоторые модели тоже имеют в люке удобное приспособление для аварийного слива воды, но это не гибкий шланг, а канал, изготовленный из пластика.

Использование сливного шланга

Это второй способ избавиться от рабочей жидкости быстро и просто. Однако данный вариант подойдет только в том случае, если не забит мусором ни фильтр слива, ни дренажный шланг. Чаще этот метод приходится использовать, если выходит из строя сливной насос.

Сливной шланг откручивают от сливного отверстия канализационной системы, затем его свободный конец укладывают на пол, который предварительно защищают тряпками. После того как вода начинает течь, его быстро помещают в емкость, подготовленную заранее. После завершения слива жидкости шланг и его фильтр прочищают, потом «канализационный конец» возвращают обратно.

К сожалению, этот удобный способ подойдет не для всех стиральных машин. У некоторых моделей Bosch и Samsung часть сливного канала представляет собой петлю, которая располагается внутри корпуса. Такие машины максимально защищены от самопроизвольного слива жидкости во время стирки, однако неудобны, так как слить воду из стиральной машины этим способом уже не получится. Поэтому прежде чем выбирать оптимальный метод слива, нужно узнать о конструктивных особенностях модели, изучив документацию, идущую в комплекте.

Удаление воды через сливное отверстие

Данный способ относится к самым трудоемким вариантам. К тому же он не гарантирует чистоту, поскольку «грязь развести» придется в любом случае. Сливное отверстие, защищенное фильтром, располагается в том же люке за крышкой на лицевой панели. Но в этом случае операция может усложниться. Например, для старых моделей Indesit, в которых сливное отверстие находится очень низко, поэтому подставить под него даже плоскую емкость затруднительно.

Возможная «посуда» — совок для мусора, подходящая кювета, тарелка с невысокими бортиками или такой же противень. Слив данным способом возможен, но операция отнимет много времени, потому что воду придется удалять небольшими порциями, а в перерывах нужно закрывать отверстие, возвращая на него элемент с фильтром. Спасением сможет стать большая спринцовка, но «сосать» жидкость придется без пауз. Операция состоит из нескольких этапов:

Под люк подставляют выбранную емкость. Открывают его крышку на лицевой панели. С помощью винта против часовой стрелки откручивают устройство с фильтрующей решеткой. Иногда для этого требуется отвертка, которую вводят в паз на винте. После ослабления соединения регулируют струю, которая будет оптимальной для той или иной мелкой емкости. Когда она заполняется, винт закручивают до тех пор, пока он не перекроет течь.

Аналогичным образом действуют до тех пор, пока в баке не останется воды. Последний этап — отвинчивание фильтра и его очистка.

Использование сливного патрубка прибора

Это еще один ответ на вопрос, как слить воду из стиральной машины принудительно, но в этом случае хозяевам не обойтись без серьезной, тяжелой работы. Чтобы добраться до сливного патрубка, агрегат придется разбирать, поэтому такой радикальный метод можно использовать, только если все остальные способы не принесли желанного «освобождения» от жидкости.

Однако этот вариант остается единственной возможностью, когда оказывается полностью забитым внутренний канал, отвечающий за отвод воды к сливу. Симптом такого ЧП — отсутствие жидкости в сливном отверстии после откручивание фильтрующего устройства. Слив через патрубок предполагает ряд действий:

Сначала снимают заднюю либо переднюю панель. Потом находят сливной патрубок, который располагается под баком стиральной машины. Под этот участок подставляют плоскую емкость, в вокруг нее раскладывают тряпки, которые смогут впитать большую часть пролившейся воды. Затем удаляют хомут, который соединяет систему слива с патрубком, за ним — патрубок. В этом случае важна скорость, так как надо максимально быстро собрать воду.

После опорожнения стиральной машины патрубок прочищают пальцем, карандашом и т. п. Детали возвращают на место, надежно фиксируя (герметизируя) все соединения.

Такая операция сложна, зато она дает возможность протестировать все потенциально проблемные участки оборудования. В первую очередь, к ним относится сливной насос, чью крышку надо снять и проверить прибор на наличие мусора — ворсинок, волос, шерсти. Если есть желание тщательно его проверить, то можно извлечь этот элемент из «недр» машины. Чистка в этом случае значительно упростится.

Использование сливного патрубка многие специалисты называют кратчайшим путем к «потопу». Если нет необходимых навыков, то лучше доверить эту работу профессионалу. Кроме того, у многих моделей данная часть корпуса не снимается, либо недостаточен размер задней крышки.

Как избежать большинства проблем?

Техника, вынужденная постоянно работать с водой, требует особого ухода. Причин бережного отношения несколько, низкое качество водопроводной воды — только одна из них. Чтобы предупредить возникновение большинства неприятных ситуаций, нужно всего лишь соблюдать правила эксплуатации агрегатов.

Извлечение всех предметов из одежды — условие обязательное. Самыми опасными для стирального оборудования являются маленькие металлические вещи — гвозди, ключи, кольца, монеты, скрепки и т. п. Перед закладкой вещей в стиральную машину рекомендуют проверять прочность пуговиц, молний и другой швейной фурнитуры. Все «соединительные элементы» перед загрузкой застегивают. Если предстоит стирка штор, то крючки, предназначенные для фиксации их на карнизе, снимают. Нитки, пыль, песок, собирающийся в карманах, предварительно вычищают щеткой.

Нужно регулярно чистить все элементы — барабан, ТЭН, уплотнительную резину люка. Вещи из тонкой, ворсистой, эластичной ткани, а также мягкие игрушки требуют защиты — специальных сетчатых мешков. Причиной «забастовки» прибора при отжиме может стать некорректное центрование (дисбаланс) белья, поэтому очень важно обеспечивать равномерное распределение веса.

Даже ухаживая за машиной правильно, лучше регулярно чистить сливной фильтр. Периодичность этой процедуры обычно указывается производителем бытовой техники, общие рекомендации — 2-4 раза в месяц. Сильно изношенное или ворсистое белье, вещи в «кошкиных домах» — веские причины для чистки фильтра после каждой стирки.

Любая неисправность неприятна, однако восстановить работоспособность прибора вполне реально самостоятельно, так как слить воду из стиральной машины можно несколькими способами. Если операция прошла успешно, но агрегат все же отказывается работать, то хозяевам следует обратиться за помощью к мастеру.

Лучше всех о том, как слить воду из стиральной машины, знает специалист, «вплотную общающийся» с агрегатами. Например, профи в следующем видео подробно расскажет о существующих способах спасения белья: