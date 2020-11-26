Ванная или санузел — помещения небольшие, поэтому именно они предъявляют к хозяевам повышенные требования. Невзирая на скромные размеры, комнаты должны быть максимально функциональными, удобными, но при этом иметь безукоризненный вид. Самой большой проблемой в мокрых помещениях нередко становятся громоздкие ванны, требующие панели, которая скроет пустоты, опоры, трубы и слив. Некоторые модели продаются с готовыми экранами, однако такого преимущества лишены чаши из стали и чугуна. «Голый» сантехнический прибор выглядит непривлекательно, поэтому хозяевам приходится задумываться над тем, как спрятать малоэстетичное пространство. Из двух возможных вариантов решения многие выбирают более сложный путь — изготовление элемента своими руками. Способ логичен, так как сделать экран под ванной не очень сложно, зато есть шанс значительно снизить затраты, а также получить именно то, что нужно.

Плюсы и минусы самодельной конструкции

Любое начинание требует размышлений о том, стоит ли заниматься такой работой. Поэтому перед тем как изучать тему о том, как сделать экран под ванной, нужно подумать о целесообразности решения, оценить его преимущества и недостатки. Как правило, начинают с первых.

Плюсы самодельного экрана

Создание самодельной конструкции позволит:

сэкономить, избежать трат на услуги профессионалов;

пустить в дело материалы, уже имеющиеся в хозяйстве;

создать ту конструкцию, которая будет идеально подходить семье;

самостоятельно разработать форму, определить функционал элемента.

Уникальность, оригинальность — качества, которые в век отсутствия дефицита остаются такими же привлекательными. Занимаясь оформлением ванной, ее владельцы могут создать неповторимую модель, выбрать те материалы, которые будут идеально вписываться в конкретный интерьер.

Какие у «ванной самодеятельности» минусы?

Их не так много. Первый недостаток — сама работа, которая отнимет немало сил и времени, «разведет грязь». Если у мастера пока нет подобного опыта, то процесс или сильно затянется, или результат может получиться не совсем тем, что ожидалось. Еще один минус — невозможность использовать ванну во время ремонтных работ. Если плюсы перевешивают, а трудности не пугают, то можно двигаться дальше.

Что гарантирует такой экран?

Главная задача данного декоративного элемента — скрыть за собой малопривлекательные коммуникации, не самые изящные ножки, а также сильно «выдающийся» бортик ванны.

Функции экрана под ванну

Превращение ванной в «аккуратистку» не единственная причина, толкающая хозяев на подвиги.

Открытая конструкция — гарантия того, что под нее будет постоянно попадать вода, там начнет скапливаться грязь. Обилие влаги приведет к образованию плесневого грибка, а напольное покрытие со временем потеряет привлекательный вид. Свободное пространство многим хочется использовать по максимуму, особенно когда речь идет о небольших помещениях, в которых нужно держать «всякую всячину». В такой конструкции можно устроить полки для хранения различных аксессуаров и моющих/чистящих средств.

Для удобства использования, для возможности быстрого доступа к сливу канализационной системы экран чаще делают доступным: технологическое отверстие закрывают дверцами. Створки могут быть распашными, или раздвижными. Последние более практичны.

Требования к нему

Перед тем как переходить к вопросу, как сделать экран под ванной, необходимо познакомиться с требованиями, которые предъявляют к этому элементу.

Влажным помещениям нужны влагостойкие материалы. К тому же они просто обязаны выдерживать перепады температур. Если не следовать этому «закону», то в скором времени владельцы познакомятся с плесенью. Легко ее вывести получается не всегда. Еще одно возможное последствие контакта с влагой — разрушение материала конструкции. Надежная защита от воды. Герметичность экрана обязательна, чтобы гарантировать отсутствие влаги и грязи под экраном. Однако полностью глухим его делать нельзя. Удобный доступ к инженерным коммуникациям организуют, делая небольшие дверцы или окошки-люки.

Прочность — качество, которое не слишком важно для массивных чугунных чаш. Однако в случае легких (например, акриловых) изделий это свойство для материалов становится обязательным.

Разновидности конструкций

Выбор того или иного варианта зависит только от того, насколько функциональным будет будущий экран. Существует несколько видов декоративных конструкций.

Монолитные, «глухие» элементы. Они потребуют меньше всего времени на создание, но это единственное достоинство элементов. При любой аварии экран придется разбирать. Раздвижные конструкции. Их преимущества — минимум занимаемого пространства даже в открытом виде, максимальное удобство. Экраны с распашными дверцами. Данный вариант можно рассматривать, если в ванной достаточно просторно. Криволинейные экраны. Такие нестандартные изделия приобрести невозможно, поэтому их всегда создают вручную. Декоративные элементы с откидными створками. Плюс — шанс удобно разместить на них множество предметов. Конструкции-шторки. Это элементарный вариант, который многие считают самым непривлекательным.

К самым необычным решениям относятся конструкции из кирпича или других строительных материалов-блоков.

Из чего делают экраны для ванны?

Первый пункт, входящий в ответ на вопрос, как сделать экран под ванной, — выбор оптимального строительного материала. Кандидатов на эту роль есть довольно много. Защиту и декор для сантехнического прибора делают несколькими способами.

Использование кирпичной кладки — самый монументальный вариант. Но далеко не лучший. Легкая альтернатива — изготовление каркаса и его обшивка различными материалами.

В последнем случае ассортимент достаточно широк. На роль обшивки часто выбирают влагостойкий гипсокартон, который после монтажа декорируют плиткой, штукатуркой, обоями и т. д. Следующие претенденты — плиты, защищенные от влаги: это МДФ, ОСП.

Еще одни возможные кандидаты — пластиковые панели. Такое решение для ванной можно назвать почти идеальным: материал совершенно равнодушен к влаге, практичен и относительно прочен. При повреждении одного из элементов его можно без проблем заменить.

Как сделать экран под ванной?

Какой экран будет лучше, ответить трудно, поэтому выбор остается за хозяевами. Теперь надо узнать, как происходит создание каждой конструкции.

Сооружение кирпичной «стены»

В этом случае работа относительно проста, так как не требует создания сложной конструкции. По периметру ванны, либо от стены до стены выкладывают кирпичную стену. Ее толщина составляет полкирпича или четверть.

Кладка ничем на отличается от обычной: точно так же делают перевязку — смещение на ½ кирпича. Для максимального удобства эксплуатации конструкции в центральной части кладки формируют отверстие для ног. На участке напротив слива оставляют небольшое окошко для ревизии. Чтобы его закрыть, покупают дверцу, или делают ее самостоятельно. Фиксируют элемент с помощью навесов.

Стену не доводят до бортиков ванны: оставляют зазор в 10-20 мм. Свободное пространство закрывают монтажной пеной. Облицовывают кладку керамической плиткой или другим материалом. Минусы способа — вес конструкции, отсутствие доступа под ванну при потенциальной серьезной поломке (пример — потоп). Как правило, данный способ выбирают, если планируют облицовку кафелем либо мозаикой.

Каркасные конструкции

Такие экраны популярнее кирпичных ограждений, поскольку вес их минимален, доступ к полу под ванной относительно прост, работа тоже трудностей не обещает. Оба материала-претендента — дерево и металл — используются часто, но фаворитом остается более надежный профиль.

Деревянная обрешетка

Лучшие кандидаты для ее изготовления — кедр, лиственница и ольха, однако цена этих влагостойких пород довольно высока. На обрешетку можно взять любое сечение бруса, но рекомендуют остановиться на пиломатериалах 40х40 мм.

Самое главное для подобных конструкций — корректная разметка. Второе обязательное условие — обрешетка, находящаяся точно над верхними бортиками сантехнического пробора. Это положение гарантирует каркасу максимальную защиту от воды. Чтобы получить идеально ровный каркас, поступают так:

От углов, которые примыкают к стене, вниз откладывают вертикальные линии с помощью отвеса. Затем делают отступ в 25 мм, проводят вторую линию, параллельную первой. От свободного угла прибора также «опускают» линию, проверяя вертикальность отвесом. В этой точке чертят квадрат со сторонами 25 мм. От внутреннего его угла к отметкам на стенах проводят прямые линии. Они и будут местом монтажа каркаса.

Подготовленный и обработанный брус фиксируют саморезами по периметру ванны. Потом на стенах закрепляют стойки. На них укладывают верхний брус, который фиксируют металлическими уголками. Между боковыми стойками устанавливают промежуточные опоры. Их шаг — 500-600 мм.

Металлический каркас

Это второй популярный метод, так как сделать экран под ванной, используя металлический профиль, тоже довольно легко. Преимущество его перед древесиной — отсутствие необходимости неоднократной обработки материала защитными пропитками.

Оптимальный вариант для изготовления металлической конструкции — направляющий профиль 27х28 мм. Эти изделия идеально подходят для монтажа гипсокартона, панелей МДФ или пластиковых изделий. Облицовка керамикой выдвигает свои требования: для этой операции нужны профильные трубы и сварочный аппарат.

Разметка для обрешетки аналогична процедуре подготовки места для деревянной конструкции. Отличие в крепежных и дополнительных элементах. В этом случае используют дюбели, а для прочности посередине между верхней и нижней направляющей крепят промежуточную планку, которая гарантирует каркасу максимальную прочность.

Верхний профиль устанавливают на боковые стойки, крепят к ним теми же дюбелями. Более надежный вариант — направляющая, сделанная из двух сложенных профилей. После ее монтажа в конструкцию добавляют промежуточные стойки. В этом случае шаг меньше: он составляет 350-400 мм.

После монтажа каркаса пространство между бортом и конструкцией задувают монтажной пеной. Если необходима выемка для ног, то к двум средним опорам крепят по одной скошенной стойке.

Если ванна нестандартной формы

В этом сложном случае единственный подходящий материал — металлический профиль. Оптимальная обшивка — экструдированный пенополистирол максимальной плотности. Работу начинают с измерения длины прибора, затем отрезают профиль такого размера.

Через каждые 30 мм его немного надрезают. Затем прикладывают к краю ванны и с одной стороны надежно фиксируют скотчем. После этого приступают к сгибанию, точно повторяя формы чаши. Во время этого этапа его также крепят к бортам скотчем через небольшие промежутки. После завершения операции «липучку» удаляют, а профиль опускают на пол, затем фиксируют дюбелями, чуть сдвинув внутрь. Расстояние равно толщине отделочного материала. Если будет использоваться плитка, то к значению прибавляют еще 5-6 мм, их отнимет шпаклевка и клеевой состав. Измеряют высоту ванны. В соответствии с полученным результатом изготавливают два отрезка, которые прикрепляют к стенам. Режут ЭППС на панели, их ориентировочная ширина —150-200 мм. Точная величина зависит от кривизны сантехнического прибора.

Подготовленную панель вставляют в профиль и под бортик ванны, тут же задувают сверху пеной. Аналогично поступают с остальными изделиями, не забывая оставить отверстие под дверцу. Ее фиксируют только после застывания пены.

Поверхность конструкции шпаклюют водостойким составом, после высыхания шлифуют наждачной бумагой. На готовое основание можно монтировать плитку или облицовывать его другими материалами.

Конструкция из гипсокартона

Этот вариант предпочтительнее, так как он позволяет создать любую форму экрана. В качестве каркаса используют либо металлический профиль, либо пиломатериал (брус 40х40 мм). В последнем случае перед сборкой конструкции древесину обрабатывают антисептиками, защищают влагоотталкивающими пропитками.

Монтаж экрана, плоскость которого будет находиться заподлицо с бортиками, начинают с измерений. Обязательно учитывают, что необходимо оставить расстояние, равное толщине гипсокартона с отделочным материалом. Для этого на стене, примыкающей к ванне, отмечают линию края профиля таким образом, чтобы между ним и краем прибора оставалось необходимое расстояние. Затем линию продолжают по полу, проверяя ее положение относительно края ванны отвесом.

После определения положения конструкции на полу фиксируют направляющие. Для предотвращения попадания влаги в конструкцию, его горизонтальные поверхности предварительно промазывают герметиком. Затем устанавливают стойки, их шаг больше зависит от длины чаши. Дополнительные элементы устанавливают на том участке, где будет находиться технологическое отверстие или ящик (шкафчик).

Влагостойкий гипсокартон разрезают на заготовки, высота которых на 20 мм меньше, чем высота экрана. Второй этап — защитная обработка материала. Как правило, с обеих сторон на гипсокартон наносят грунтовку. Внутреннюю поверхность можно покрыть краской. Фиксируют листы черными, калеными саморезами, имеющими мелкую резьбу. Расстояние между креплениями — 150-200 мм. Обязательно оставляют зазоры (по 10 мм) снизу и сверху каркаса. Такая предусмотрительность нужна для защиты материала от контакта с влагой.

Там, где будет располагаться технологическое отверстие, прорезают отверстие для дверцы. Размер этого элемента вполне может соответствовать параметрам облицовочной плитки. Фиксируют дверцу мебельными петлями. После завершения операции поверхность снова грунтуют, швы закрывают серпянкой и шпаклюют. Стыки сверху и снизу обрабатывают силиконовым герметиком. Готовую конструкцию обшивают либо обклеивают выбранным материалом.

Пластиковый экран

Это самый простой вариант, потому что данный материал не требует ни дополнительной обшивки, ни последующего декорирования. Однако пластиковым панелям необходим монтаж стартового профиля. Его закрепляют по периметру будущего экрана.

Сначала под бортами ванны с помощью жидких гвоздей крепят неширокие куски бруса, расстояние между ними — около 150 мм. Потом на них степлером фиксируют стартовый профиль. Нижнюю полосу также присоединяют к полу герметиком. Пластиковые элементы разрезают ножом, их края заводят в стартовый профиль. Таким же образом формируют все поверхности экрана. Напротив слива вырезают прямоугольное отверстие, затем в него вставляют дверцу. Эти элементы продаются там же, где и пластиковые изделия.

Раздвижные пластиковые конструкции — второй возможный вариант. Для их сооружения используют листы пластика и специальный алюминиевый профиль. Первым делом создают каркас из профиля. На нем — сверху и снизу фиксируют направляющие. Затем измеряют необходимую длину и ширину дверок. Размеры переносят на пластик, затем детали вырезают.

Существует две разновидности конструкций: с тремя или двумя частями. В первом случае оба подвижных элемента устанавливают по краям экрана. Неподвижную часть фиксируют посередине. Второй дает возможность доступа к любому участку ванны и пола. Две детали вырезают таким образом, чтобы они в закрытом положении перекрывали друг друга на несколько сантиметров.

Обшивка из МДФ

Эта операция имеет минимальные отличия от установки экрана из пластиковых панелей. Поскольку плиты требуют максимальной защиты от влаги, их, как и ГКЛ, грунтуют еще до монтажа обшивки, тоже с обеих сторон. Последний этап во всех случаях — монтаж ручек на дверцы.

Укладка керамической плитки

Для такого оформления походят разные поверхности: основой под плитку сможет стать кирпичное основание или экран с гипсокартонной обшивкой. Укладывают плитку с помощью влагостойкого плиточного клея. В этом случае работа немного отличается от облицовки этим материалом стен.

Начинают монтаж с того участка, который находится на самом виду. Чтобы обрезанные элементы не бросались в глаза, операцию начинают с верхнего ряда, от свободного угла. Для гарантии равномерных, аккуратных швов используют пластиковые крестики, которые убирают после того, как клеевой состав схватится.

К затирке приступают только после полного высыхания клея. Для работы используют смеси, имеющие антисептические, гидрофобные свойства. Экраны ванны облицовывают кафельной плиткой, керамогранитом, мозаикой, натуральным камнем и т. д.

Цены на различные экраны можно узнать тут:

Вариантов, как сделать экран под ванной, достаточно. По крайней мере, для того, чтобы выбрать наиболее подходящий материал и способ для самостоятельного изготовления. Одно из решений задачи можно увидеть в следующем видео: