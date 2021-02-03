Ремонт таких маленьких помещений, как ванная, туалет или санузел, нередко требует больших расходов. Особенно когда речь идет о капитальных работах. По этой тривиальной причине владельцы домов и квартир ищут возможность сэкономить, ведь масштабная операция и без того разорительна. К счастью, такой шанс есть, его дает замена небольших сантехнических приборов — раковин или унитазов — без помощи сантехника. Чтобы выполнить работу самостоятельно, мастеру потребуется время, некоторые навыки и инструменты. Еще хозяину необходимо заранее поинтересоваться, как правильно установить унитаз, как его подключить к инженерным системам. Знание технологии, всех тонкостей процесса позволит понять, справится ли он с подобной работой, а если она не покажется сложной, то даст шанс избежать серьезных ошибок.

Этапы установки сантехнического прибора

Прежде чем переходить к развернутому ответу на вопрос, как правильно установить унитаз, хозяевам не помешает узнать, какие именно работы, и в какой последовательности им предстоит провести. Речь пойдет о традиционных, напольных конструкциях, поскольку монтаж других, более сложных моделей (подвесных либо инсталлируемых) лучше доверить профессионалу. Начинающему сантехнику предстоит выполнить несколько шагов. Первый из них — демонтаж старого прибора. После избавления от него нужно действовать по традиционной схеме.

Сначала подготавливают участок, где будет устанавливаться модель, затем занимаются установкой арматуры в бачок унитаза. На этом же этапе выбирают, каким способом будет крепиться конструкция — болтами, цементом или клеевым составом. Третий шаг — подключение сантехники к канализации, ее надежная фиксация на полу. В последнюю очередь устанавливают бачок, затем его соединяют с водопроводом.

Операция кажется простой, но это впечатление может быть обманчивым. Если напольное покрытие плитка, то, скорее всего, потребуется ее демонтаж на месте устройства, а затем — восстановление. Когда у изделия другой тип выпуска, не получится обойтись без замены переходника при подключении прибора к канализации.

Правила, относящиеся к монтажу унитаза

Любой прибор, работающий с водой, подразумевает соблюдения норм. Приспособление, без которого не обходится ни один дом, также требует выполнения ряда требований. Поскольку унитазы часто устанавливают в совмещенных помещениях, где уже находятся другие приборы, правила монтажа соблюдать необходимо.

Требования, которым нужно следовать

Теперь о том, как правильно установить унитаз относительно его «соседей» по помещению.

Расстояние между сантехническими приборами. От раковины, ванны, душевой кабинки конструкция обязана быть удалена как минимум на 200 мм. Рекомендуемая дистанция от парных раковин составляет 400 мм, от биде — 300 мм. Расстояние от водопровода. В этом случае параметр зависит от типа подвода. Для стандартного вида монтажа оптимальным является значение 180 мм. Расстояние от прибора до стен в отдельном помещении (туалете). От фронтальной — от 550 до 750 мм, от боковых — 400-450 мм.

Отдельно оговаривается дистанция между унитазом и стояком. Точных нормативов в этом случае нет, но трубе конструкции нужно обеспечить необходимый уклон — 20-30 мм на метр. Если это условие невыполнимо (для горизонтальных выпусков), то может возникнуть проблема, так как не исключены частые засоры. Большее расстояние от прибора до стояка потребует подъема постамента. Например, если дистанция составляет 4 метра, то высоту его увеличивают как минимум на 80 мм.

Новейшие модели сантехнических приборов отличаются конструктивно. Поэтому к ответу на вопрос о том, как правильно установить унитаз, присоединяется другой — как корректно выбрать модель. Самый важный узел в этом случае — выходной слив. Он может быть вертикальным, горизонтальным или косым (угловым). Поскольку вряд ли мастеру-любителю понравится перспектива усложнения работ (переделка подвода канализационной трубы), покупать лучше модель, имеющую такое же устройство слива, как у того прибора, что будет демонтироваться.

Традиционный способ фиксации унитазов — болты и отверстия для крепления. Их может быть 2 или 4. Однако в продаже есть конструкции, монтаж которых производится с помощью уголков, идущих в комплекте.

Рекомендации по выбору «дуэта»

Широкий ассортимент не всегда благо, потому что выбор оптимальной модели среди такого изобилия существенно усложняет задачу. Чтобы немного сузить круг претендентов, можно воспользоваться несколькими советами.

При выборе модели определяющим фактором всегда остается метраж помещения. В небольших квартирах нередко бывает так, что хозяева приобретают симпатичный унитаз, но после его установки оказывается, что колени сидящего в «кабинете задумчивости» практически упираются в дверь туалета. Выбор «унитазных материалов» не слишком широк, но и в этом случае для многих покупателей одним из главных критериев остается цена. Самыми дорогими и качественными являются модели из фарфора, однако оптимальна по цене/качеству фаянсовая сантехника. Немалое количество жильцов — веская причина для проведения «большого семейного совета». На «заседании» проводят опрос, касающийся формы чаши, ее высоты, которая должна быть удобной для каждого домочадца. Стандарт — 400-440 мм до бортика.

При выборе бачка все чаще обращают внимание на возможность экономии воды. Если такое условие обеспечить необходимо, то лучше обратить внимание на модели, в которых кнопка у бачка двойная. Одна из них предназначена для спуска всего объема воды (6-8 л), другая — только части жидкости (2-4 л). Второй вариант — устройства с клавишей «Старт-Стоп». При первом нажатии на нее слив начинается, при повторном — блокируется.

Что потребуется для установки «единства»?

Подготовка к работе — главный этап, так как правильно установить унитаз, сделать операцию относительно «скоростной» можно только в одном случае: если все необходимое будет собрано в одном месте. Главным «действующим лицом» является сантехнический прибор. Кран, гибкий шланг для соединения с водопроводом придется покупать самостоятельно. Исключение — дорогие модели, в комплект которых эти элементы входят. Еще нужно приобрести сливную гофру (манжету) или жесткую фановую трубу.

Инструменты

Для сборки, установки и подключения мастеру потребуется довольно большой набор орудий труда. В него входят:

отвертки — крестообразные и шлицевые;

перфоратор, замена — ударная дрель;

гаечные ключи, зубило, молоток;

карандаш (маркер), рулетка;

монтажный нож;

гвоздодер;

уровень.

Если установка будет производиться на керамическую плитку, то этот комплект нужно дополнить копьевидным сверлом по кафелю, или «балеринкой». Для проделывания отверстий для крепежных элементов понадобится бур (8-10 мм).

Дополнительные материалы

К ним относится:

емкость, необходимая для сбора жидкости;

материал, хорошо ее впитывающий;

металлизированный скотч;

полиэтиленовая пленка;

силиконовый герметик;

ФУМ-лента.

Некоторые модели сантехнических приборов могут потребовать «участия» цементного раствора.

Как правильно установить унитаз?

Перед тем как узнавать, как правильно установить унитаз, мастеру нужно поинтересоваться, как без проблем удалить устройство, которое отработало свой срок.

Демонтаж строго прибора

Надо сказать, что данный этап относится к самым сложным операциям, поэтому его обойти вниманием нельзя никак. В этом случае действуют по такому алгоритму:

Сначала перекрывают кран подачи воды, затем отсоединяют шланг, который идет к бачку. С него сливают воду. Затем опустошают и снимают с креплений бачок. Откручивают крепежные элементы, расположенные с задней стороны унитаза. Потом прибор отсоединяют от канализации. Чтобы упростить работу, слив сначала раскачивают в разные стороны. Подставляют подготовленную емкость, к которой наклоняют чашу, чтобы слить из нее остатки воды. Ближний участок канализационного отверстия очищают, затем его забивают тряпичным «кляпом», чтобы не вдыхать «ароматы» коммуникации. Ткань можно обмотать пленкой. Замена — пробка, вырезанная из дерева по размеру отверстия.

Поскольку унитазы не меняют очень часто, металлические соединения в них нередко сильно ржавеют. В этом случае лучше не пытаться их сразу удалить, а использовать состав-профи — смазку от «ржи» — WD-40. Ей для работы требуется 20-40 минут. Если «вэдехи» в хозяйстве нет, то используют доступные альтернативы — керосин либо уксус.

Любой опорный элемент, пришедший в негодность, в обязательном порядке удаляют. Для этой части подготовки места для «новичка» используют гвоздодер, зубило или перфоратор. От цементной обмазки избавляются с помощью зубила и молотка.

Существует и другая «технология» демонтажа старого унитаза, но ее лучше назвать кардинальной мерой, на которую приходится идти отчаявшимся хозяевам «упрямого» прибора. В этом случае перед началом «карательной операции» нужно обеспечить защиту мастера от осколков.

Сборка новой конструкции

Как правило, этот этап подготовки не вызывает особых трудностей, потому что конструкция довольно проста. К тому же к каждому изделию прилагается инструкция, в которой показано, как и где расположены все ее элементы. Единственное затруднение может возникнуть при установке поплавка в корректном положении, но эта проблема решается уже после нескольких тестов после монтажа сантехники.

Сборка «внутренностей» бачка и его соединение с чашей состоит из нескольких шагов.

Первым делом в него монтируют сливной механизм, который находится в комплекте в собранном виде. Первое требование к мастеру в этом случае — осмотр соприкасающихся поверхностей для выявления возможных дефектов. Если заусенцы обнаружены, то их сразу же удаляют. На сливной механизм надевают резиновую уплотнительную шайбу. Затем мини-конструкцию устанавливают внутрь и закрепляют там гайкой. После этого бачок со сливом присоединяют к чаше с помощью болтов, на которые заранее надевают резиновые уплотнители с шайбами, и гаек.

При монтаже любых пластиковых крепежных элементов чрезмерных усилий не прикладывают. Гайки заливного клапана и сливного механизма рекомендуется закручивать только вручную. Арматуру во время этой части работы обязательно фиксируют другой рукой, чтобы избежать ее проворачивания.

Подготовка основания

Абсолютно ровная поверхность требуется любому пробору, поэтому до установки унитаза это условие обеспечить необходимо. От неровностей избавляются, используя пластиковые либо резиновые прокладки. После первого затягивания гаек конструкцию проверяют строительным уровнем. Если надо, то положение унитаза корректируют, а затем крепежные элементы затягивают до упора.

Существуют и другие варианты исправления.

Если наклон значительный, то сначала избавляются от облицовочного материала, а потом заливают стяжку толщиной 20-40 мм. Когда такая процедура, отнимающая много времени, не кажется оптимальным вариантом, в основании просверливают отверстия, в которые вбивают деревянные чопики для фиксации крепежных элементов. Их выставляют по уровню.

На подготовленное основание устанавливают подошву чаши, зачем в точках крепления ставят отметки, которые будут ориентиром на этапе просверливания отверстий. В них забивают дюбеля, возвращают чашу на место, вкручивают крепежные элементы, затем закрывают их заглушками.

Некоторые мастера для установки унитаза на кафельную плитку используют только один материал — силиконовый герметик. Однако такое решение сложно назвать оптимальным, особенно если вес жильцов дома или квартиры превышает 60 кг. Силикон лучше использовать в качестве «оформителя» для щели между унитазом и напольным покрытием. Его наносят вокруг основания, затем неровности сглаживают влажной губкой или пальцем, смоченным водой.

Присоединение к канализации

Самые простые и бюджетные варианты — покупка сливной гофры или эксцентриковой манжеты. Такие приспособления будут оптимальными, если нет возможности максимально точно определить расстояние между выводом унитаза и отводом канализации.

Последовательность действий

Если сантехнический прибор устанавливается в неудобное место, такие манжеты становятся спасением. Гофротрубы элементарно вытягиваются и гнутся в любую сторону. Эксцентриковые элементы дают возможность беспроблемного соединения, когда стыкуемые трубы находятся под небольшим углом друг к другу.

Первым делом из горловины отвода канализации удаляют «затычку» — тряпичную или деревянную. Потом раструб очищают, стирая грязь, избавляя участок от ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты присоединяют к выпуску унитаза, другой — к канализационному отводу. Швы изолируют с помощью силиконового герметика. Рекомендуемый слой состава — 2-3 мм. Если отвод чугунный, то потребуется дополнительная деталь — переходная канализационная манжета (123/110 мм). После окончательной стыковки соединения также изолируют герметиком. При подключении выпуска манжету вставляют в выступ, затем проворачивают до тех пор, пока отверстия полностью не совпадут. Данный участок герметизируют, а после высыхания состава проверяют, выливая в чашу не менее 10 литров воды.

Когда протечка «имеет место быть», соединение снова изолируют и опять тестируют большим объемом жидкости. Если при проверке течи не обнаружилось, то переходят к следующему этапу.

Фановая труба (гибкая или обычная) — второй кандидат, который считается лучшим, потому что гарантирует максимальную надежность и более презентабельный вид соединений. Минус жестких устройств — невозможность подрезать изделие, поэтому такое решение может оказаться не самым подходящим для определенных помещений, там, где площадь ограничена.

Способы подключения разных чаш

Ассортимент моделей унитазов способен вызвать недоумение и растерянность будущих покупателей. Так, приборы выпускаются трех видов — с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Каждый из вариантов имеет свои особенности подключения.

Работа с вертикальным сливом

Такие модели традиционны для европейских стран. В этих чашах сифон (а значит, и выпуск) направлен строго вниз. Главное достоинство таких сантехнических приборов — возможность установки их под любым углом относительно стен помещения. Второй плюс — простота работы, потому что модели имеют винтовой фланец с фиксатором. Ответная часть элемента располагается в нижней части унитаза.

Чтобы подключить унитаз, «смотрящий вниз», выполняют такие шаги:

Там, где канализация выходит на поверхность, на трубу монтируют винтовой фланец, снабженный фиксатором. В монтажные отверстия заводят шурупы, которые надежно зафиксируют унитаз. Потом фланец крепят к основанию. На нижнюю кромку чаши и на ее сливное отверстие наносят герметик. На него устанавливают кольцо-уплотнитель. Прибор с ответной частью ставят на фланец таким образом, чтобы она находилась строго над канализационным отверстием. Затем «легким движением руки» чашу чуть проворачивают, чтобы свою часть работы смог выполнить фиксатор.

После срабатывания фиксирующего элемента выпускная труба плотно прижимается к уплотнительному кольцу, поэтому абсолютная герметичность такого соединения гарантирована.

Соединение приборов с угловым сливом

В этих моделях раструб располагается под углом 45° к поверхности пола. Это «золотая середина» между чашами с вертикальным и горизонтальным сливом. В отличие от последних устройств, такие унитазы засоряются реже. Минус данного соединения — необходимость гарантировать корректный монтаж, поскольку любая ошибка впоследствии может привести к появлению трещин на изделии.

Подключить прибор с угловым сливом к канализации можно тремя способами.

Самый простой — прямое соединение. Однако его можно рассматривать, только если отверстия полностью совпадают. В этом случае работа максимально проста. Слив унитаза смазывают мыльным раствором (жидким мылом), потом вставляют в раструб с надетой на него манжетой. Использование эксцентрикового элемента. Данный вариант оптимален, если есть смещение соединяемых отверстий. В манжету устанавливают уплотнительную прокладку, заглубляют ее в канализационную трубу, потом подсоединяют унитаз, находя для него идеальное положение. Помощь гофрированного отвода. Этот «гибкий способ» дает шанс развернуть чашу даже на 90° относительно канализационного выпуска.

Несмотря на удобство последней манжеты, ее рекомендуют использовать только в одном случае: если другие способы монтажа невозможны. Причина — ненадежность элемента.

Подключение прибора с горизонтальным выпуском

Это самый популярный вариант, поскольку таковы особенности монтажа канализации во многих многоэтажных жилых домах. Горизонтальный слив находится в задней части прибора. Минус данного варианта — необходимость точной и жесткой фиксации унитаза. Такие модели устанавливают встык к стене.

Для соединения с горловиной канализации, выполненной из пластиковых труб, используют патрубки подходящего диаметра и резиновые уплотнители. Чтобы обеспечить надежность при подключении выпуска к более «капризной» чугунной трубе применяют эксцентрики и манжеты.

Подключение к водопроводу

Это последний этап монтажа, который, как правило, не отличается особой сложностью. К водоснабжению бачок подсоединяют гибким шлангом, который или находят в комплекте, или приобретают отдельно. Один конец подвижной трубки привинчивают к выходному отверстию бачка прибора, второй — к трубе водопровода.

Простой элемент, теме не менее, требует соблюдения правил. При выборе изделия ориентируются на расстояние между точкой подключения к коммуникации и бачком унитаза. Шланг должен висеть свободно, поэтому к значению добавляют около 150-200 мм. Резьба может быть внутренней или наружной, диаметр тоже различен — ½ либо 3/8 дюйма. Для подключения иногда требуются переходники, для герметизации соединений чаще используют ФУМ-ленту.

Вариантов подвода существует два. Более удобно для монтажа подводки боковое соединение. Отверстие для гибкого шланга может располагаться как слева, так и справа, поэтому на эту особенность комплектов обращают внимание еще при выборе модели. Нижнее подведение воды имеет преимущество: это отсутствие шума при наборе жидкости в бачок. Минус — невозможность быстро обнаружить протечку. Однако если работа выполнена качественно, таких последствий можно не бояться.

Как правильно установить унитаз? Сначала нужно демонтировать старый сантехнический прибор, потом качественно подготовить основание. После этого можно приступать к установке арматуры бачка, к присоединению чаши к канализации, и к подключению к унитазу водопровода. Последние операции хозяев устройства — восстановление подачи воды и проверка работоспособности нового сантехнического прибора.

Способы установки конструкции зависят как от расположения выпуска, так и от типа приобретенной сантехники. О том, как правильно установить унитаз наиболее популярного, напольного вида расскажет мастер в следующем видео: