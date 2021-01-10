Сложность бытовой техники еще не означает, что с ее установкой и подключением хозяева не смогут справиться своими силами. Это же утверждение справедливо для агрегатов, без которых не обходится ни один дом или квартира. Речь идет о первых помощниках — о стиральных машинах, обеспечивающих не только чистоту вещей, но и удобство ведения хозяйства, поскольку такая стирка экономит немало времени, которое можно потратить на другие домашние дела. После покупки приглянувшейся модели хозяевам необходимо узнать, как подключить стиральную машину самостоятельно. Даже если их решение потом изменится, информация лишней не будет, так как они смогут проверить, корректно ли действует приглашенный мастер. Подключение техники — процесс несложный, однако и такая работа требует внимательности, основательного подхода и соблюдения всех правил. В противном случае не исключены ошибки, а их последствия не обрадуют ни хозяев, ни их соседей.

Этапы подключения стиральной машины

Как подключить стиральную машину самостоятельно, если задача кажется трудной? В этом случае сначала лучше узнать, что потребуется сделать, а потом принимать взвешенное решение. Владельцам новой «прачки» предстоит выполнить несколько этапов. Это следующие операции:

выбор и подготовка места;

соединение прибора с водопроводом;

простая организация слива или врезка в канализацию.

Последний этап — подключение к электросети, проверка функционирования агрегата и начало рабочих «будней» стирального прибора.

Любая подобная работа начинается с подготовки своего «оружейного арсенала», поскольку для подключения будут нужны различные инструменты и материалы. Поэтому в первую очередь собирают все необходимое:

строительный уровень;

ключи: газовый и разводной;

уплотнительные материалы — ФУМ-лента, лен;

гибкие шланги для соединения с коммуникациями;

фитинги — отвод, тройник, переходник, обжимная муфта и т. п.

Набор последних деталей зависит от места подключения, вида труб. Если водопровод (канализация) сделан из полимерного материала, то потребуется специальный утюг-паяльник, компрессионные фитинги, предназначенные для пластика, и резак для труб. Главным подготовительным этапом является поиск оптимального «жилья» для стиральной машины.

Выбор места жительства для стиралки

Поскольку современные машины совершенно самостоятельны, они имеют «недостаток»: агрегаты «навеки» соединяются с водопроводом, часто и с канализацией, поэтому после подключения переместить их уже не получится. Обычно будущие хозяева сначала выбирают, куда можно/лучше поставить прибор, и только потом покупают подходящую технику.

Законное, логичное место для приборов, постоянно имеющих дело с водой, — ванная (санузел). В этом случае работа максимально упрощается, потому что в мокрых помещениях доступ к коммуникациям не ограничен. Однако повышенная влажность не лучшим образом сказывается на элементах прибора, поэтому качественная вентиляция для ванной, где будет работать стиральная машина, — условие обязательное. Еще один момент — зазор, необходимый для свободного доступа со стороны стенки в случае ЧП: например, падения белья. Небольшое расстояние от мебели также необходимо оставить: 5-10 мм минимизируют риск биения, если на этапе тестирования работы агрегата мастер обнаружит вибрацию.

Если размеры комнаты не позволяют установить новый агрегат, то следующим рассматриваемым помещением становится кухня, так как присутствие в ней раковины (мойки) позволяет организовать соединение с водопроводом и канализацией. Коридор, как и кладовая, — самые неудобные места «дислокации» стирального агрегата. В этом случае надо морально подготовиться к преодолению трудностей, которые неминуемо появятся при подключении к трубопроводам.

Наличие отдельной розетки рядом с выбранным местом приветствуется, иначе придется заниматься ее монтажом. Пол — последнее, на что надо обратить внимание. Покрытие обязано быть прочным, идеально бетонное основание. Деревянное основание требует изоляции — плотного резинового коврика.

Подготовка оборудования к установке

Этот этап включает два мероприятия, от правильности проведения которых зависит будущая работа оборудования.

Удаление «лишних деталей»

Перед тем как приступать к операции «Как подключить стиральную машину самостоятельно», стиральную машину вынимают из заводской упаковки и снимают все защитные фиксаторы, предназначенные для безопасной транспортировки агрегата. К ним относятся:

скобы, удерживающие кабель и шланги для подключения к инженерным системам;

уплотнительные бруски, вставленные между корпусом прибора и баком машины;

транспортировочные болты, находящиеся сзади, или на передней стенке.

Отверстия, оставшиеся от болтов, закрывают заглушками, которые присутствуют в комплекте. Все снятые элементы запаковывают в пакет и убирают, так как они могут потребоваться, если возникнет необходимость транспортировки агрегата в СЦ в случае ремонта.

Правильная установка прибора

Выравнивание — второй этап, цель которого предотвратить вибрирование стиральной машины во время работы. В этом случае в дело вступает уровень, помогающий найти строго вертикально-горизонтальное положение техники. Некоторые мастера-хозяева делают балансировку без уровня, проверяя руками, устойчиво ли расположен прибор. Для этого достаточно нажать на углы, расположенные по диагонали.

Третий способ самый простой, но «точной точности» он не гарантирует: это помощь одного из приложений для смартфона. Можно использовать стандартное ПО (Уровень поверхности), входящее в состав быстрых инструментов новых моделей телефонов, или скачать другое. Примеры для Android — Уровень, Пузырьковый уровень, Лучший уровень и т. д. Владельцы iPhone могут запустить приложение Рулетка, а потом перейти на вкладку «Уровень». Варианты из App Store — iHandy Level и Bubble Level.

Если есть небольшие неровности пола, то поступают просто — используют регулировочные гайки ножек: для этой работы понадобится гаечный ключ. Максимально допустимый угол наклона для стиральной машины составляет 2°.

Чтобы гарантированно избежать колебаний прибора, рекомендуют «разориться», но купить антивибрационные подставки, которые продаются в любом магазине бытовой техники. Однако эти амортизирующие элементы можно сделать самостоятельно, вырезав их из войлока, толстого фетра или такой же резины (3-5 мм). Последний материал — фаворит.

Как подключить стиральную машину самостоятельно?

После всех подготовительных мероприятий можно приступать к основной операции.

Подключение к водоснабжению

Элементарных этапов работы по подключению сложного оборудования нет, однако самым ответственным является его подсоединение к водопроводу. Большинство моделей «самодостаточны»: они берут холодную воду, а подогрев воды происходит внутри агрегата. Однако есть стиральные машины, которые нужно подключать к ХВС и ГВС.

Еще перед началом операции выбирают способ подключения, потому что именно от него зависит комплект, в который входит арматура, фитинги и шланги. Возможная проблема — недостаточная длина последних, поэтому владельцам иногда приходится покапать удлинители. Обязательным элементом системы является шаровой кран (вентиль), дающий возможность перекрывать «водный поток», если возникнет необходимость.

Традиционный вариант — соединение с прямым участком трубопровода. В этом случае используют тройник, или тот участок, к которому подсоединяется гибкий шланг, идущий к унитазу. Возможно подключение к смесителю, унитазному бачку, иногда в работе «участвует» врезной хомут.

Присоединение шланга к агрегату

Это первый шаг, не обещающий трудностей. В торец шланга вставляют фильтр таким образом, чтобы его выпуклая часть «смотрела» в сторону отвода прибора. Затем на него надевают резиновые уплотнители, гарантирующие герметичность соединения. Затем закручивают гайку. Эту операцию рекомендуют делать вручную, а не использовать для затяжки ключ.

Подключение к водоснабжению

Поскольку осуществить задуманное можно несколькими способами, каждый из них надо рассмотреть по отдельности.

Трубопровод «машина — бачок»

Это подсоединение шланга стиральной машины к участку, ведущему в бачок. Данный способ можно назвать самым простым: с подобной работой справится даже дебютант. Операция состоит из нескольких несложных шагов:

Сначала от трубы откручивают гибкую подводку. Затем накручивают на нее тройник, не забывая про изоляцию. Лучше использовать лен, который «умеет» разбухать. Присоединяют к фитингу шланги: сначала тот, что был откручен, а потом подводку, идущую от стирального агрегата. Но перед этим совершают еще одну «манипуляцию» — проводят установку дополнительного элемента — шарового крана или вентиля.

Понятно, что такая операция возможна только в двух случаях: если агрегат находится в совмещенном санузле, либо когда он стоит в ванной, отделенной от туалета, но гибкая подводка идет к бачку оттуда. К сожалению, «бачковой» метод использовать не получится, если машина отправлена «в ссылку» — в кухню.

Возможен и второй вариант, который подойдет как для санузлов, так и для просторных туалетов, где найдется место даже для стиральной машины. В этом случае тройник подключают непосредственно к бачку.

Шланг, соединенный со смесителем

Эта технология более универсальна, поскольку позволяет присоединить стиральную машину к водопроводу в том помещении, где есть смеситель, — в ванной, санузле, в кухне. Однако в данном случае необходим специальный тройник, в который уже вмонтирован шаровой кран.

Такая конструкция устанавливается на участке между подводкой ХВС и отводом его в смесители, однако существуют и другие, но менее удобные варианты. Недостаток у спасительного способа есть, однако он для многих относителен. Это еще один гибкий шланг, убрать который с глаз никак не получится. Да, для него можно сделать короб, а потом закамуфлировать его той же плиткой. Но стоит ли этим заниматься, решать только хозяевам.

Врезка в трубопровод

Если трубопровод выполнен из полипропилена либо металлопластика, то особых проблем возникнуть не должно. Трубу разрезают, затем вставляют металлический тройник, с помощью которого и делают ответвление для стиральной машины. Операция состоит из нескольких шагов:

сначала разрезают трубу, потом измеряют длину тройника, к которому лучше заранее присоединить запорный кран;

от водопровода отрезают кусок аналогичного размера, затем фиксируют соединительное кольцо, снабженное гайкой;

используя калибратор, развальцовывают торцы труб, соединяют со штуцером фитинга;

с обоих концов передвигают уплотнительные кольца, гайки затягивают.

Для приборов, находящихся в кухнях, есть и другой, более удобный вариант. В этом случае имеет смысл приобрести специальный сифон, который имеет боковой телескопический патрубок. Данные элементы выпускают для подключения стиральных и посудомоечных машин.

После завершения врезки тройника к шаровому крану подключают шланг подачи воды в стиральную машину. Операция с пластиковым трубопроводом потребует использования паяльника и специальных фитингов, но все остальные этапы выглядят точно так же.

Подключение агрегата без врезки тройника

Врезка все-таки предполагает, что какие-то сантехнические навыки у мастера имеются. Он этот этап совсем не обязателен, так как подключить стиральную машину самостоятельно гораздо проще, если приобрести менее требовательные детали.

Когда трубопровод имеет прямые, максимально подходящие участки, но врезка однозначно создаст проблемы, лучше использовать специальный хомут. Это муфта-седелка — элемент, снабженный обоймой из двух частей, с резьбовым выходным отверстием. Главное условие — совпадение диаметров трубы и фитинга. Чтобы не спровоцировать протечку, надо подобрать надежный уплотнитель-кольцо.

Установка муфты на трубу относительно проста. Сначала на выбранный участок надевают широкое резиновое кольцо, потом крепят седелку, соединяя болтами обе части обоймы. Затем перекрывают воду, аккуратно просверливают отверстие через патрубок. На нем фиксируют шаровой кран (вентиль), при помощи которого подключают шланг стиральной машины. Данный вариант универсален: он подходит как для металлических, так и для полимерных водопроводов.

Подключение к канализации

Сложное соединение с этой инженерной системой совсем не обязательно. Например, можно зафиксировать сливной шланг агрегата на бортике ванны, используя простое пластиковое изделие. Либо использовать для этой цели унитаз. Но оба способа означают, что гофру перед началом стирки придется доставать, а после ее завершения убирать.

Данные «ухищрения» вряд ли вдохновят всех хозяев, потому что автомат должен делать все сам. По этой причине слив отработанной воды организуют либо через канализационную трубу, либо через специальный сифон. Сначала надо рассмотреть второй вариант. В такой конструкции должен быть предусмотрен отвод для отработанной жидкости. Он располагается под сифонным коленом, чтобы горячая вода попадала прямо в канализацию, а не застаивалась в сифоне.

Более привычен, традиционен первый вариант, когда шланг слива подключают к канализационной трубе (или отводу тройника). Это возможно, если она имеет диаметр 40-50 мм. В этом случае из гибкой подводки делают подобие сифона, фиксируя ее в виде литеры «S». «Канализационный конец» шланга заводят так, чтобы избежать его контакта со стоками. Вокруг элемента устанавливают уплотнитель (полимерную заглушку), отверстие тщательно герметизируют. Рекомендованное расстояние от пола до перегиба — как минимум 500 мм.

Любой способ подключения этого элемента требует соблюдения одного важного правила. Поскольку гофра склонна к образованию засоров, надо обеспечить ей оптимальный радиус изгиба. Эту информацию тоже можно обнаружить в инструкции. Обычно указываются определенные пределы: минимальный радиус составляет 500 мм, максимальное значение — 850 мм. Чтобы гарантировать постоянную фиксацию, покупают специальные пластиковые приспособления — сантехнические уголки (держатели для слива), которые надевают на шланг. Их же используют для простого варианта — для слива воды в ванну или унитаз. Изделия надевают на бортики сантехники.

Максимальная длина сливного шланга указывается в инструкции к прибору. Если модель не оснащается обратным клапаном, то там же придется найти информацию, касающуюся ограничения по высоте, на которой должен находиться шланг для слива воды в канализацию.

Подключение к сети

Последняя часть вопроса, как подключить стиральную машину самостоятельно, относится к более требовательному этапу, потому что стиральная техника отличается высоким энергопотреблением (от 1,5 до 2,9 кВт), к тому же машина вынуждена регулярно контактировать с водой. Все сведения можно найти в инструкции к прибору, но несколько рекомендаций позволят не опасаться ни за здоровье семьи, ни за «благополучие» стиральной машины.

Для любого мощного электроприбора лучшим вариантом остается выделенная линия, поэтому имеет смысл подумать об индивидуальной проводке. Кабели можно спрятать в пластиковые короба. Максимально возможная защита — условие почти обязательное. Помимо автомата в схему необходимо включить УЗО — устройство защитного отключения. Розетки для монтажа во влажных помещениях должны иметь соответствующий класс защиты — от IP44 до IP Идеальны модели, оснащенные крышками. Подключение тройников, удлинителей не рекомендуется для любой бытовой техники, но для мощной стиральной машины — особенно.

Защитное заземление — условие обязательное. Рекомендуется использовать кабели, сечение которых не менее 1,5 см2. Оптимальное расстояние от прибора до розетки составляет 700 мм.

Проверка выполненной работы

После завершения всех этапов операции обычно проверяют результат. Сначала осматривают все внешние соединения. Если ошибок не найдено, то запускают стирку без белья. Проверяют все, что может стать источником проблем, или свидетельствовать о некорректной работе агрегата. Это:

время, требующееся на заполнение бака;

период, за который нагревается вода;

корректная работа сливной системы;

равномерное вращение барабана;

отсутствие протечек;

качество отжима.

На любом этапе, в каждом режиме должны отсутствовать посторонние звуки. Вибрации — доказательство неровности основания, на котором стоит стиральная машина. Любой необычный стук может свидетельствовать о том, что какому-то транспортному фиксатору «посчастливилось» остаться внутри прибора.

При покупке новейшей модели стиральной машины, перед первой масштабной операцией, которую хозяева планируют провести собственноручно, вопрос, как подключить стиральную машину самостоятельно, абсолютно закономерен. Не все и не всегда можно понять, разбираясь с буквами, поэтому только знакомство с процессом «вплотную» окажет неоценимую помощь, даст представление и подсказки. Пример отличного урока — следующее информативное видео: