Водопроводные краны — приборы, которые есть в любом доме или квартире. Их предназначение — подача воды, регулирование напора и смешивание холодной и горячей воды до комфортной температуры. Приспособления настолько привычны, что на них обращают внимание только в одном случае: когда эти устройства отказываются безупречно выполнять свою работу, их приходится ремонтировать. Поскольку все хозяева предпочитают избегать лишних трат, очень часто поломки решают устранять самостоятельно. Однако перед началом работы нужно узнать о видах сантехнических проборов, об их элементах и о том, как починить смеситель, с какими поломками владельцы встречаются чаще всего.

Разновидности водопроводных кранов

Ежедневная и постоянная работа смесителей очень часто приводит к возникновению неисправностей надежных устройств. Причины — регулярная и серьезная нагрузка на важнейшие детали приборов, качество воды, которое никак не назвать идеальным из-за большого количества примесей в ней.

Все смесители очень похожи, они имеют практически одинаковую конструкцию, которая отличается только запорными элементами и дополнительными приспособлениями (душ, сенсор, термостат и т. д.). С одной стороны к корпусу подводят шланги горячей и холодной воды, с противоположной находится излив с аэратором, а также одна или две рукоятки, благодаря которым хозяева смешивают потоки, настраивают напор воды и регулируют ее температуру.

Внешнее различие моделей — количество вентилей. Сейчас более популярны однорычажные (джойстиковые) смесители, в которых напор настраивается подъемом или опусканием ручки, а температура воды — ее поворотом. У двухвентильных устройств регулировку производят маховиками, открывая или перекрывая вентиль.

Разница между этими смесителями — разные типы запорных устройств. Например, в однорычажных (одноруких) моделях это картриджи, в которых для перекрытия потока используются керамические пластины или металлические шары. В двухвентильных приборах эту работу выполняют металлокерамические кран-буксы. В них используются те же пластины либо прокладка из резины. Отдельную группу составляют смесители для ванных: в такой комплект входит душевой шланг, оборудующийся лейкой.

Элементы вентильных конструкций

Простейшим устройством являются вентильные смесители, в состав которых входит такие элементы:

корпус;

два вентиля;

излив (гусак);

резиновые прокладки, обеспечивающие герметичность.

Последние, важнейшие элементы — кран-буксы с керамическими дисками, в центре которых находится отверстия, которые при повороте вентиля совпадают с отверстиями в сердцевине.

Детали однорычажных смесителей

Такие краны более сложные механизмы, которые имеют большее количество деталей. В состав однорычажного устройства входит:

корпус, излив, аэратор;

уплотнительные элементы;

картридж — шаровый или керамический;

гайка, с помощью которой эта деталь надежно фиксируется;

рычаг для регулировки потока воды, его закрепляют на штоке картриджа.

Вентильные и однорычажные модели — самые популярные устройства, но есть и еще один вид смесителей, которые гарантируют максимальное удобство: это сенсорные, или бесконтактные устройства.

Автоматические смесители

Эти приборы не оборудуются привычными запорными и регулирующими элементами. Их работой управляет датчик, чаще — инфракрасный или индукционный прибор, который реагирует на изменение поля, когда в него попадает рука (посуда или иной предмет).

Самый редко встречающийся вид автоматических смесителей — приборы, в которых установлен пьезоэлемент. Чтобы привести устройство в действие, владельцы нужно прикоснуться к корпусу модели. Автоматические приборы — самые сложные конструкции, поэтому самостоятельный ремонт таких смесителей для любителей невозможен.

С какими неисправностями приборов можно столкнуться?

Ответ на вопрос, как починить смеситель, зависит от того, какой именно элемент мини-системы отказался выполнять свои обязанности. Поэтому сначала нужно привести наиболее распространенные проблемы, с которыми могут столкнуться хозяева. К ним относится:

нарушение герметичности запорного механизма: в этом случае появляется течь, которую никак не получается перекрыть;

проблема с плавностью переключения, она не дает возможности точной регулировки потока;

невозможность поддержки заданного температурного режима;

разрушение деталей: полное либо частичное;

протечки в местах соединения элементов;

ощутимое снижение напора воды;

износ смесителя.

У приборов, служащих давно, ухудшается внешний вид. В этом случае можно говорить об износе сантехнического прибора, который лучше всего своевременно заменить.

Причины потенциальных поломок

Выход смесителя из строя могут спровоцировать:

коррозионные процессы;

заводские дефекты устройства;

невысокое качество материалов;

серьезные механические нагрузки;

естественный износ деталей прибора;

не слишком бережное отношение к нему.

Еще одна возможная причина поломки смесителей — отложение солей на элементах, постоянно контактирующих с жидкостью. Это неприятность случается довольно часто из-за плохого качества водопроводной воды.

Как починить смеситель? Поскольку элементы и устройство вентильного и однорычажного смесителя различны, то нужно рассмотреть самые «популярные» болезни того и другого прибора.

Способы устранения неисправностей двухвентильных моделей

Эти простейшие устройства создают проблемы значительно чаще, чем остальные разновидности сантехнических проборов. Первый этап одинаков для любого ремонта: сначала перекрывают подачу воды.

Для ремонта смесителей мастеру понадобится подготовить инструменты — отвертки (шлицевую и крестовую), шестигранник, плоскогубцы и гаечный или разводной ключ. Может потребоваться канцелярский нож, уплотнительные материалы, наждачная бумага, WD-40 и паста ГОИ. При серьезных неисправностях приобретают прокладки, аэратор, кран-буксы. Иногда приходится заменять рукоятки.

Недостаточный напор воды

В большинстве случаев с такой проблемой разобраться довольно легко, поскольку причина обычно кроется в засорении решетки аэратора. Поэтому необходимости в какой-то серьезной работе нет. В этом случае насадку откручивают разводным ключом, затем продувают либо промывают под сильной струей воды.

Те загрязнения, которые не удалились, убирают с помощью обычной иглы. Для устранения налета этот элемент рекомендуют протереть слабым раствором уксуса. Аналогичным образом поступают с забившимися отверстиями лейки душа, но чистят их толстой иглой или шилом. Сильный износ аэратора — веская причина для покупки новой детали. Чтобы не допустить ошибки, в магазин отправляются со старой насадкой на кран.

Износилась уплотняющая прокладка

Это самая часто встречающаяся неисправность, последствием которой становится появления течи. Чтобы добраться до прохудившейся прокладки, сначала с вентиля снимают декоративную заглушку.

Откручивают винт и демонтируют маховик. Потом с помощью ключа откручивают кран-буксу, вывинчивают шуруп, фиксирующий прокладку. Старый элемент снимают. Внутреннюю часть кран-буксы (которая контактирует с жесткой водой) обязательно очищают от налета щеткой.

Новую прокладку можно купить, или изготовить ее самостоятельно, а в дальнейшем, при удобном случае, заменить ее заводским изделием. Для изготовления прокладки потребуется лист резины, его минимальная толщина — 4 мм. Шаблоном станет поврежденный элемент, однако новый уплотнитель должен иметь больший размер: его диаметр рекомендуют увеличить на 1 мм.

Кромку вырезанного изделия подрезают под углом 45°, потому что прокладка должна максимально плотно заходить в отверстие. В противном случае кран будет гудеть. После установки нового уплотнителя смеситель собирают в обратном порядке. Если прокладка второго вентиля тоже вызывает опасения, то и ее лучше заменить своевременно.

Как починить смеситель, если проблемой стал вентиль?

Вода может подтекать не из-за прокладки, а из-за выхода из строя самого вентиля. Чаще такие ситуации возникают с полуоборотными моделями. Прежде чем отправиться в магазин за новой деталью, имеет смысл попробовать восстановить работу старой. Но в этом случае первым этапом является поиск причин неисправности.

Вода может течь из-за износа сальниковой набивки. Если она попала в список подозреваемых, имеет смысл попробовать подтянуть маленькую гайку, которая располагается у основания механизма. Ее стараются закрутить до упора. Если проблему решить не удалось, то выкручивают кольцо сальника, затем на шток наматывают новую сальниковую набивку, уплотняя ее отверткой. Потом кольцо возвращают на место, закручивают его до конца.

Если дело было в набивке, то течь должна исчезнуть. Но иногда в ней виноваты дефекты седла вентиля — той полости, в которой фиксируют кран-буксу. Как правило, такая неисправность возникает у тех приборов, которые очень долго эксплуатируются. Царапины или зазубрины удаляют фрезеровкой, но действуют очень аккуратно. После завершения обработки смеситель собирают. Если операция была проведена корректно, то течь исчезает.

Поломка переключателя излив-душ

В этом случае устранение неисправности зависит от вида запирающего элемента.

Керамический, поворотный

Его принцип действия аналогичен тому, что используется в кран-буксах, поэтому замена неисправной детали максимально проста:

сначала перекрывают воду, с помощью отвертки снимают заглушку;

затем выкручивают винт крепления, аккуратно снимают переключатель;

с помощью ключа из корпуса выкручивают кран-буксу, чтобы заменить деталь новой.

Затем приступают к сборке узла, работу проводят в обратном порядке — букса, переключатель, заглушка. Если вода одновременно поступает на душ и смеситель, то причиной являются износившиеся уплотнители либо кран-буксы. Их меняют способами, описанными выше.

Шаровый

В этом случае переключатель — сфера, имеющая три отверстия — для холодной, горячей воды и для душа. Самые частые неисправности такого механизма — течь по стыку футорки или по штоку шара, невозможность перекрытия потока на излив или лейку. В первом случае причиной являются изношенные прокладки, во втором — недостаточно плотное прилегание шарового элемента к седлам. Наиболее трудоемким будет устранение последней неисправности.

Первым делом откручивают шланг душа и излив. Затем удаляют заглушку рукоятки, откручивают винт и снимают ручку. Потом отвинчивают центральную футорку. С помощью шестигранника выкручивают вставки с седлами. Все детали очищают от отложений. Шар устанавливают в положение «душ перекрыт». Вставки возвращают на место, завинчивают их до касания со сферой. Закручивают центральную футорку. Надевают рукоятку и регулируют усилие поворота шара — поочередно затягивают вставки.

После завершения ремонта рукоятку возвращают на место, подсоединяют шланг и гусак, затем возобновляют подачу воды и проверяют работу смесителя.

Протечки в местах соединения элементов

Проблема может обнаружиться в месте соединения шланга душа с корпусом смесителя. Эту неприятность ликвидируют более плотным закручиванием гайки. Если данная операция не принесла результатов, то меняют прохудившуюся прокладку.

Нередко течь появляется на участке, где лейка подключается к шлангу. Иногда в ЧП виновато засорение ее отверстий, так как возросшее давление в стыке рано или поздно, но приводит к тому, что место соединения начинает подтекать. Если после очистки перфорации ничего не изменилось, то вывод можно сделать один — протечку спровоцировала поврежденная прокладка, а значит, она требует срочной замены.

Ремонт однорычажного смесителя

Эти сантехнические приборы более популярны, так как удобны из-за ручки, которая легко поворачивается как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости. В них используются не привычные клапаны, а картриджи — дисковые (керамические) или шаровые. Плюс этих устройств — их длительная эксплуатация: мини-приборы могут работать десятилетиями, не требуя замены. Но и они иногда способны преподнести хозяевам неприятные сюрпризы.

Дисковой картридж и недостаточно плавный ход ручки

Тяжелый поворот либо подъем джойстика не дает возможности быстро настроить температуру и напор потока, а сделать это одной рукой и вовсе не представляется возможным. Причина такой «неповоротливости» кроется в вымывании смазки или в известкование пластин.

Как добраться до кассеты?

Чтобы вернуть рукоятку в нормальное состояние, картридж сначала вынимают, чтобы проверить, что именно стало источником проблем:

Сначала вытаскивают красно-синюю заглушку, которая чаще располагается под рукояткой, но иногда она находится сверху. Ее поддевают канцелярским ножом. Затем выкручивают фиксирующий винт, который обнаружился за ней, и удаляют ручку. Потом откручивают колпачок. Если он не поддается, то используют ключ с пластмассовыми губками, либо ремешковый трубный инструмент. Альтернатива — мягкая ткань для защиты хромированного металла и обычный (газовый, разводной) ключ.

С хрупкими колпачками (пластик, цинк + алюминий + медь, или просто ЦАМ) работают осторожно, потому что они легко деформируются и повреждаются.

Возможные проблемы, встречающиеся на пути

Иногда мастеров поджидают препятствия. Их преодолевают, действуя по обстановке.

Резьбу, которая прикипела, обрабатывают аэрозолем WD-40 либо аналогом. Бывает, что рычаг, изготовленный из ЦАМ, не дает выкрутить стопор. Возможное решение — высверливание винта и нарезание резьбы (диаметр сверла для М5 — 4 или 4,1 мм). Прижимную гайку, фиксирующую картридж, откручивают и снимают. Затем кассету вытаскивают, предварительно слегка расшатав деталь.

Самый простой вариант — замена элемента, поскольку разборка картриджей не предусматривается производителями. Неумелые действия могут привести к травмам и неисправности смесителя. При покупке нового элемента не рекомендуют приобретать дешевые детали, имеющие пластиковый механизм, а также те, на которых отсутствует фирменная маркировка.

Мастера, уверенные в своих силах, решают найти причину проблемы, а затем приступить к ее устранению. Сначала маркером отмечают корректное положение элементов. С помощью отвертки с тонким жалом отжимают защелки нижней части картриджа. Донышко удаляют, потом начинку вытаскивают.

Восстановление работоспособности картриджа

После освобождения «внутренностей» ищут их потенциальные повреждения. Если обнаруживают трещины, глубокие царапины, отломанные усики поводки, обрыв штока и потертости пластин, то изделие заменяют новой кассетой. Налет удаляют мягкой безворсовой тканью. Стыки дисков, шарнир и уплотнения донышка обрабатывают силиконовой либо тефлоновой смазкой.

После завершения реанимации картридж собирают в обратном порядке, все элементы крана устанавливают, не забывая смазать резьбу. Колпак накручивают вручную. После этого проверяют работоспособность прибора.

Течь по штоку

Эта неисправность устраняется довольно просто, так как ее провоцируют уплотнители, несколько потерявшие эластичность. Чтобы избавиться от «ручейка», прижимную гайку подтягивают. Рекомендованный угол коррекции — до 30°.

Как проверить и отремонтировать шаровый механизм?

Эти запирающие элементы — шары, имеющие три отверстия — для горячей и холодной воды, и на излив. Смесители с шаровыми картриджами имеют преимущества перед устройствами с дисковыми кассетами. Они более надежны, ремонтопригодны, способны работать при значительных загрязнениях. Цена таких картриджей ниже, но купить их сложнее из-за меньшей популярности. Минусы шаровых смесителей — меньшие возможности регулировки, большие усилия, которые приходится прилагать из-за надежных уплотнителей.

Как разобрать шаровый смеситель?

Как починить смеситель, если в нем установлен шаровый механизм? Первые этапы разборки такого прибора аналогичны тем, которые были пройдены ранее, для проверки дисковых картриджей.

После этого вынимают кулачок, резиновую манжету и сферу. Затем с помощью отвертки вынимают седла с пружинами. Шар очищают от налета щеткой, либо предварительно помещают его в уксус как минимум на час. Третий вариант — кипячение сферы в растворе лимонной кислоты: 1 столовая ложка на 500 мл воды. Сложные, устойчивые загрязнения убирают мелкозернистой наждачной бумагой. Если есть паста ГОИ, то шар обрабатывают с ее помощью — куском войлока, который предварительно смачивают машинным маслом. Цель в этом случае не полировка, а устранение мельчайших царапин.

Сборку узла производят в обратной последовательности. Главное на этом этапе — добиться совпадения отверстий шара с седлами.

Как устранить течь?

Поскольку герметичность обеспечивается плотным прилеганием элементов, модели с поворотным изливом нередко протекают. Причины — истирание уплотнителей или их разрывы. Чтоб отремонтировать прибор, снимают рукоятку, затем излив и резиновые кольца.

Поврежденные элементы заменяют новыми, таких же размеров. Чтобы избежать появления дефектов, используют щипцы, кромки которых притуплены. Резиновые уплотнители предварительно обрабатывают силиконовой смазкой. Излив возвращают на место, не очень сильно вращая его из стороны в сторону.

Как починить смеситель? Ответ зависит от проблемы и модели устройства, а о ремонте одного из самых популярных, «одноруких» приборов расскажет автор следующего видео: