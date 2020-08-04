Для того чтобы сделать жизнь человека максимально комфортной, изобретено много различных бытовых приборов, среди которых немало почти совершенных, «умных» устройств. Однако без большинства из них обойтись все-таки можно. Исключение из правил есть: это сантехнические конструкции, некорректная работа которых сразу нарушает привычный порядок, делает жизнь менее комфортной и приятной. Простые конструкции сюрпризы хозяевам преподносят редко, но более совершенная техника имеет дурную привычку иногда выходить из строя. Например, нередко «забастовку» объявляют унитазы, оснащенные микролифтом. По этой причине их владельцам приходится узнавать, как избавиться от проблемы — как починить доводчик крышки унитаза, чтобы возвратить незаменимому прибору полную функциональность.

Что за приспособление микролифт?

В первую очередь нужно познакомиться с «конструкцией в конструкции». Чтобы суметь восстановить работу устройства, необходимо разобраться в том, что такое микролифт, узнать о его предназначении и о том, какие элементы в него входят.

Микролифт называют «устройством плавного опускания». Единственная его задача — обеспечить «мирное приземление» крышки унитаза, которая в простейших приборах нередко падает с громким, неприятным звуком. Такое «варварство» не может понравиться ни хозяевам, ни достаточно хрупкому материалу сантехнического прибора. Дополнительное приспособление помогает крышке: сразу после поднятия она начинает опускаться, но делает это очень плавно.

Задачи «унитазного» доводчика

Конструктивно «миниатюрный лифт» унитазной крышки напоминает другое полезное приспособление — дверной доводчик. Поэтому нередко этот «подъемник» называют точно так же. Если говорить обо всех функциях сантехнического элемента, то их три. Устройство плавного закрытия:

не дает повредить прибор, на котором из-за непредвиденных «шлепков» крышки нередко появляются трещины, сколы;

предотвращает громкие хлопки при опускании крышки;

защищает от распространения неприятных запахов.

Главное достоинство микролифта — абсолютно бесшумная работа механизма, что делает очень комфортной эксплуатацию техники в ночное время суток. Если говорить об ассортименте таких изделий, то выбор есть.

Существуют модели элементарные, бюджетные, однако сейчас в продаже появились конструкции, предназначенные для «умных» унитазов, имеющих электронное управление. Они оснащаются датчиком присутствия. Его задача — поднятие и опускание крышки без вмешательства владельцев. В простейших моделях это движение происходит за счет собственного веса.

Основные элементы микролифта

Приобрести микролифт можно отдельно, либо вместе с крышкой унитаза. Такие, более совершенные модели изготавливают из пластика или дюропласта. Отличие второго материала — лучшее качество: стульчаки с крышками из этого вида пластика имеют большую жесткость благодаря армирующим волокнам, их отличает чистый цвет.

Для производства крышек для унитазов используют еще одну разновидность дюропласта — термопласт (термодюр). Этот вид, в отличие от «коллеги», обладает одним специфическим свойством: на ощупь он всегда теплый. Оба материала максимально прочны, не меняют со временем цвет, не желтеют, гарантируют антистатический эффект. Конечно, и цена их выше, чем у простого материала. Но удобство и надежность требуют каких-то жертв.

Обычная конструкция под названием «микролифт» проста. Она состоит из минимального набора элементов. В приспособлении есть:

пружина с определенной степенью сжатия, задача ее — балансировка веса крышки;

шарнирный механизм, предназначенный для смены положения сиденья;

шток, который надежно фиксирует конструкцию на унитазе.

Дополнительные крепежные элементы — болты. Как видно, эти устройства не имеют сложных деталей, однако даже они иногда выходят из строя. В более дорогих моделях роли пружин и штоков исполняют поршни и цилиндры. Минус таких сложных систем — невозможность их разобрать. Поэтому самостоятельный ремонт — способ, подходящий только для неавтоматических микролифтов. Но и он подходит не для всех неисправностей.

Цены на микролифт можно узнать тут:

Разнообразие моделей

Относительная новизна таких аксессуаров совсем не означает, что ассортимент их недостаточен. Существуют конструкции универсальные, есть детские изделия и те, что предназначаются для людей с ограниченными возможностями, для любителей путешествий.

Универсальные приспособления с крышкой. От простых моделей стульчаков их отличает только одно — наличие в конструкции микролифта-доводчика. Данные приспособления не зря называют универсальными. Они подходят практически для всех выпускаемых унитазов. Детские стульчаки. Они имеют несколько особенностей. Помимо компактности и «детской расцветки» к ним относится анатомическая форма, наличие спинки, ручек, ступенек, выступов для безопасности. Есть модели, состоящие из двух сидений, но под одной «крышей». Сиденья с крышками для людей с ограниченными возможностями. Они дают шанс регулировки по высоте, ширине и наклону. Устройства для туристов. Их отличие от стационарных конструкций — компактность.

Самый оригинальный и не очень востребованный (у нас) вид — особенные стульчаки с микролифтом, они предназначены для «интеллигентных» домашних животных.

Есть ли особенности установки микролифта?

Поскольку конструкция не имеет кардинальных отличий от стандартных крышек без микролифта, ее монтаж производится аналогичным образом. Однако небольшая разница все же существует. Для таких изделий после установки необходима тщательная регулировка. Ее цель — устранение возможных перекосов. Любая ошибка при монтаже способна привести к преждевременному выходу элементов механизма из строя. Сам процесс и последовательность установки описаны в инструкции к изделию.

Унитазы с сидением и крышкой, опускающейся (поднимающейся) самостоятельно благодаря доводчику, практичны, поэтому сомневаться в их преимуществах по сравнению с обычными устройствами не приходится. Однако претензии при желании можно предъявить даже к ним. Например, невозможность мгновенно опустить крышку самостоятельно — главная особенность подъемных конструкций. Ее можно отнести либо к серьезным минусам, либо к относительным неудобствам.

Причины возникновения неисправностей

Ответ на вопрос, как починить доводчик крышки унитаза, зависит от причины, которая вызвала поломку. Поскольку стандартные конструкции максимально просты, выход из строя какого-то из элементов — ситуация не очень частая. Обычно реальный срок службы изделий даже превышает тот, что заявлен производителем.

Однако никто не отменял того факта, что закономерное изнашивание постоянно работающих компонентов и не всегда корректная эксплуатация «услужливого» приспособления владельцами вносят в его работу коррективы — приводят к нарушениям, сокращают срок службы изделия. Основной причиной появления проблем с микролифтом становится его неправильная эксплуатация.

Владельцы, не так давно расставшиеся со старой, не «шибко умной», моделью, обычно продолжают закрывать крышку сидения сами, так как искоренить привычки бывает очень трудно. От этого постоянного механического воздействия страдает встроенная пружина, которая рассчитана на постепенное сжатие. В случае таких «насильственных действий» рано или поздно последует ее логичный ответ — отказ от работы.

Что делать, если возникла неисправность? Самым простым выходом для хозяев станет замена старой конструкции на новое изделие, так как переустановку механизмов все же трудно считать целесообразной. Если рассматривать этот способ как попытку сэкономить средства, то такая операция оправдана. Попытаться произвести ремонт собственными силами все же можно, но не всегда.

Как понять, что пора заняться ремонтом/заменой микролифта? Легко: первый симптом — стук, появившийся при опускании. Как починить доводчик крышки унитаза? Постараться аккуратно разобрать конструкцию, потом заменить детали, вышедшие из строя, новыми аналогичными элементами, а затем заново собрать воедино.

Как починить доводчик крышки унитаза?

Все зависит от того, что именно в доводчике «приказало долго жить». Большого простора для деятельности простая, но закрытая, неразборная конструкция не дает.

Что делать, если появились проблемы?

Если поломка произошла внутри микролифта, то самым простым решением будет поход в магазин за новым изделием. Конструкция является своего рода монолитом, поэтому отказавшая пружина или шток, который треснул, предполагают полную замену доводчика.

Самостоятельные действия в этом случае не всегда оправданы. При отказе микролифта лучше (и легче) обратиться к мастеру, имеющему опыт подобной работы. Специалист быстро установит причину поломки, если возможно, то сам приобретет и заменит неисправную деталь новой. Этот вариант становится единственным выходом, если доводчик имеет несколько дополнительных функций.

Минус этого решения для стандартных, «полуумных» моделей — стоимость ремонта, который может обойтись дороже, чем покупка новой крышки унитаза с микролифтом. В этом случае становится проще, выгоднее и быстрее приобрести новое изделие, а не «заморачиваться» ремонтом.

Как заменить крепежные элементы?

Одна из распространенных поломок — лопнувшие болты, которые не выдержали небрежного обращения. Причина — мягкий материал, из которого они изготавливаются: как правило, это пластик или латунь. Такой ремонт вполне по силам мастеру-хозяину. Чтобы заменить неисправные элементы, выполняют такие этапы работы:

Сначала изделие демонтируют. Снизу вручную либо плоскогубцами выкручивают гайки, затем болты вытаскивают из отверстий. Поломанные болты заменяют новыми элементами, затем снова закручивают гайки. Следят за тем, чтобы не допустить ни малейшего перекоса изделия.

Затяжку производят осторожно. Для металлических деталей предусматриваются прорезиненные или пластиковые шайбы. Причина — хрупкость «унитазных» материалов, которые можно легко повредить.

Как отрегулировать крышку?

Как правило, это операция требуется, если разболтались металлические опоры, держащие крышку на унитазе. В этом случае сначала с ножек крепления снимают защитные колпачки. В большинстве моделей для этого имеются отверстия под шестигранный ключ.

Затем сидение за крышку осторожно поднимают вверх. Поскольку крепления внутри свободно вращаются, их подкручивают в ту или другую сторону, выравнивая поверхность крышки, ориентируясь на унитазный бачок. После завершения регулировки колпачки устанавливают на место и осторожно затягивают.

Демонтаж старой крышки, установка новой

Иногда ответ на вопрос, как починить доводчик крышки унитаза, предполагает полную замену этого элемента. Поломки механизма доводчиков случаются по нескольким причинам. Среди них — некорректный выбор модели и неправильный ее монтаж.

Чтобы избежать замены или потенциального ремонта, при покупке крышки надо учитывать габариты сантехнического прибора. Лучше смотреть не на красоту новой модели, а ориентироваться на размеры старого устройства, которое подходило технике идеально. Обязательно обращают внимание на форму унитаза, расстояние между отверстиями для фиксации элемента. Рекомендуют выбирать сидения среди изделий популярных производителей.

Демонтаж старого изделия

Помимо обычных инструментов мастеру потребуется силикон или специальная смазка для предотвращения трения, и для защиты о коррозии, если в системе присутствуют металлические детали. Обычно элемент соединяется с унитазом двумя болтами, однако в некоторых моделях эту роль исполняют металлические шпильки. Чтобы демонтировать изделие, крышку опускают либо поднимают, затем их удаляют.

Иногда случается неприятность: крышка, которую не снимали долгое время, сниматься наотрез отказывается. Первый способ решения задачи — обработка крепежных элементов маслом или силиконовой смазкой. Если эта процедура не помогла, то используют плоскогубцы. Однако действуют очень осторожно, помня, что материал чаши унитаза довольно уязвим.

Когда проблему упрямого соединения решить не удалось, действуют по-другому. Болты, сделанные из металла, срезают соответствующей ножовкой. В этом случае фаянс от опасного соседства защищают ветошью или картоном.

Альтернатива для более податливых пластиковых элементов — использование раскаленного ножа. Отверстия на унитазе очищают от грязи. После этого переходят ко второму этапу.

Установка нового сиденья с крышкой

Монтаж крышки вряд ли станет проблемой для любого мастера.

Сначала в новую конструкцию вставляют резиновые (пластиковые) прокладки, которые обеспечивают мягкий и безопасный контакт сиденья с краями унитаза. В отверстия вставляют крепежные элементы, не забывая о резиновых уплотнителях, затем прикрепляют крышку с помощью пластиковых или металлических болтов.

Последние этапы монтажа — регулировка конструкции по высоте, ее центровка, затягивание гаек, а также проверка прочности, надежности креплений.

Что делать с другими неисправностями?

Пластик — материал, который нельзя назвать безупречным, поэтому иногда случают ЧП другого рода. Первый пример — поломка самой крышки унитаза. Причины бывают разными: это сильный удар, либо использование ее в качестве стула, подставки для ног. В этом случае владельцы сначала могут попытаться ее склеить. Оптимальный клеевой состав для такой работы — жидкие гвозди.

Клей наносят на поверхности, края деталей аккуратно стыкуют, затем фиксируют в таком положении на несколько минут. Надо отметить, что такая операция не выход, если изделие раскололось сразу на несколько частей. Трещины, появившиеся на пластиковом сидении, устраняют с помощью ацетона либо дихлорэтана.

Как починить доводчик крышки унитаза, если отказала какая-либо внутренняя деталь. Как уже было отмечено, не все из них можно отремонтировать, так как микролифт — конструкция неразборная. Лопнувшая или вытянувшаяся пружина ремонту не подлежит: устройство не позволит достать и заменить данный элемент. Другое потенциальное препятствие — невозможность подобрать деталь с такими же характеристиками (длина, диаметр).

Практически аналогичная ситуация в большинстве случаев возникает, если неожиданно отказывается функционировать шток. Однако при такой поломке существует другой вариант устранения проблемы. Например, можно попробовать найти б/у механизм, этот элемент которого в порядке. Если такой возможности нет, то единственный способ — покупка нового микролифта.

Изобилие или отсутствие смазки — другие причины, по которым доводчик тоже может отказаться работать нормально. Первый вариант предполагает устранение ее переизбытка тряпкой, во втором нужно аккуратно провести техническое обслуживание. Поможет в этом специальная (силиконовая) смазка. Самый известный «спаситель» от ржавчины — «жидкий ключ». Так называют WD-40. Состав наносят на детали, оставляют на некоторое время, потом снова пробуют открутить гайки.

Как ухаживают за изделиями с микролифтом?

Чтобы не столкнуться с отказом удобных конструкций, необходимо познакомиться с правилами использования таких механизмов. Хозяевам «удобств с микролифтом» нужно:

быстро избавиться от привычки «терзать» стульчак и крышку руками, так как только медленное движение гарантирует долговечность механизма;

как минимум раз в квартал проверять корректность положения стульчака, при обнаружении любых отклонений надо его поправить: ослабить крепеж, выровнять устройство и снова зафиксировать;

поддерживать чистоту: регулярный уход необходим, чтобы предотвратить «наступление» бактерий, появление неприятного запаха, а также коррозию металлических деталей, преждевременный выход из строя элементов.

Ремонтировать или покупать новое устройство с микролифтом? Чаще хозяева приходят к одному, логичному выводу: легче купить новое изделие, так как починить доводчик крышки унитаза не всегда представляется возможным. К тому же результат работы иногда оказывается неутешительным. И в этом случае главная задача будущих владельцев — тщательный подбор модели, подходящей чаше унитаза по всем параметрам. Только она позволит микролифту работать долго и без малейших проблем.

О том, как производится монтаж удобного устройства, расскажет следующее видео: