Что делать, если течет сифон или труба в ванной: варианты спасения

Даже в самых идеальных конструкциях со временем появляются слабые места, поэтому ванные комнаты нередко преподносят хозяевам крайне неприятные сюрпризы. Поскольку элементы системы водоотведения вынуждены ежедневно подвергаться очень серьезным нагрузкам, они не проходят бесследно. Последствиями такой тяжелой работы нередко становятся протечки, которые угрожают помещениям — как своим, так и соседским. Поэтому при обнаружении проблемы действовать нужно незамедлительно. Не все пока знают, что делать, если течет сифон или труба в ванной комнате. Сначала владельцам жилья необходимо обнаружить причину возникновения протечки, а потом или вызвать сантехника, или попытаться справиться с ней самостоятельно. В том и другом случае свои «виновники», поэтому первым делом надо их точно определить.

Причины появления протечки

Любая брешь в трубопроводе возникает из-за нарушения герметичности какого-либо участка канализационной системы. Причины ее образования различны, поэтому нужно рассмотреть их отдельно.

Если течет сифон

Это устройство, которое используется для отвода воды. Изогнутая трубка защищает помещения от неприятных запахов. Как правило, в санузле два сифона. Один из них предназначается для эвакуации отработанной жидкости из раковины, второй — из ванны (или душевой кабины). Причин появления течи в районе сифонов несколько:

Повреждение уплотнительного кольца. Прокладка, срок службы которой заканчивается, становится твердой, она уменьшается, рассыхается. Причиной ее повреждения может быть некорректный монтаж. Например, криво вставшее кольцо. Неправильная установка сифона. В этом случае потенциальные «виновники» — незатянутые крепежные элементы, неправильная стыковка деталей, чрезмерно затянутая резьба, повредившая элементы мини-системы.

Причиной появления протечки может быть даже бракованное изделие. Но в этом случае проблему обнаруживают еще на стадии монтажа, или сразу же после ввода сифона в эксплуатацию.

Когда течет труба

Для систем водоотведения используют металлические и пластиковые (ПВХ, полипропиленовые) трубы. Причины возникновения течи в этих канализационных системах также различны.

Если протечка появилась в пластиковых трубах водопровода, то вина часто лежит на мастере (плохая пайка, отсутствие температурных компенсаторов в многоэтажных домах), на некачественных изделиях, на них вкупе с отключением горячей воды. В последнем случае полипропиленовые трубы ГВС остывают и сжимаются, сначала в них появляются микротрещины, а затем и течь.

Металлический водопровод лишен слабых мест полимерных систем, однако у него свои проблемы. Протечка появляется из-за сильных перепадов давления в обеих системах, из-за точечной коррозии. Нередко она обнаруживается в местах соединения труб.

Признаки протечки и проверка сифона или труб

Есть симптомы явные и не очень. К первым относится аномально высокая влажность, звук капель, появление небольших, быстро высыхающих лужиц. Заподозрить неладное можно, если:

на поверхностях постоянно скапливается конденсат;

на стенах (потолке) обнаружен плесневый грибок;

в ванной появился очень неприятный запах.

Если хоть один из симптомов в наличии, то необходимо как можно быстрее определить проблемный участок. Первым делом осматривают трубы, чтобы обнаружить на них видимые дефекты. Для труднодоступных мест используют фонарик. Очень внимательно исследуют все места соединения элементов.

Если подозрения падают на слив, то сначала в ванну набирают воду, заполняя ее на ½. Потом жидкость выливают, после чего проверяют стыки, все места соединений, сварные швы, ответвления, врезки, основную канализационную трубу, а также место ее присоединения к стояку.

Что касается сифона, то очевидным признаком течи является появление капель воды на переливе. Чтобы убедиться в своих подозрениях, влагу с сифона стирают, затем опять пускают воду. Если капли снова появились, то это означает, что источник проблемы найден.

Что делать, если течь обнаружилась в сифоне?

Самое логичное решение — вызов сантехника. Специалист сможет быстро обнаружить виновника проблемы и устранить его, или установить новый сифон. Однако в некоторых случаях возможен и самостоятельный ремонт, поскольку эти приспособления не отличаются сложностью.

Восстановление работоспособности устройства

Протекающая металлическая конструкция — самый худший вариант. В таком случае хозяевам придется покупать новое устройство. Если сифон изготовлен из пластика, то его можно отремонтировать. Действуют так:

Сначала под умывальник ставят большую емкость (ведро, таз). Потом снимают сифон. От приспособления отсоединяют отводящую трубу и шланг перелива, если он предусмотрен конструкцией. Затем разбирают сам сифон, чтобы очистить его с помощью средства для мытья посуды (мыльного раствора) от всех загрязнений. Подготовленное сантехническое устройство тщательно осматривают, оценивая состояние всех его элементов.

Если проблема в старых прокладках, то их заменяют. Когда на корпусе обнаруживают серьезные дефекты, покупают новое изделие. Если нет возможности сразу же отправиться в магазин за сифоном, то работоспособность старого восстанавливают, заделывая «брешь» силиконовым герметиком. Когда проблема кроется в соединении деталей, сифон разбирают и снова собирают. Если обнаруживают сорванную резьбу или заводской брак, то сантехнический прибор заменяют новым изделием.

Ремонт поврежденного сифона или его замена?

Восстановление целостности любого оборудования может обойтись недешево, так как для ремонта может потребоваться относительно большое количество материалов. К тому же полной уверенности, что сифон-ветеран прослужит долго, у хозяев не будет.

Поэтому в большинстве случаев специалисты рекомендуют не заниматься ремонтом, а купить новое изделие, которое и стоит не слишком дорого, и гарантирует беспроблемную работу. По крайней мере, несколько лет.

Что делать, если в ванной течет труба?

И в этом случае у владельцев дома или квартиры два варианта — ремонт своими руками или вызов сантехника. Выбор в большей степени зависит от материала инженерной системы и от сложности проблемы. Первым делом перекрывают воду. Потом занимаются подготовкой участка, который предстоит ремонтировать. Его избавляют от грязи, краски и ржавчины. Затем обезжиривают: например, ацетоном.

Серьезная течь

Существует довольно много способов быстро избавиться от протечки:

Использование хомута с прокладкой. Эта технология известна с давних времен. Плюс ее в том, что такой хомут можно изготовить самостоятельно. На роль прокладки берут сравнительно тонкую резину. Один из вариантов — кусок камеры для велосипеда. Альтернатива резине — цементный раствор. Помощь самореза. Этого «спасителя» нередко используют, если обнаруживают небольшое отверстие в металлической трубе. Оптимальный крепежный элемент — кровельный саморез, имеющий пресс-шайбу и сверло. Минус способа в том, что внутренняя его часть со временем может стать причиной засора. Цемент и бинт. Данная технология подходит для устранения небольшой течи. В этом случае сначала из цемента и воды делают кашицу. Затем в ней смачивают бинт. Потом им обматывают трубу, делая несколько витков. Сверху материал замазывают оставшимся раствором. Если заменять участок в скором времени не собираются, то высохшее место ремонта зачищают наждачкой, потом его красят.

Существует еще один похожий вариант для избавления от течи пластиковых и металлических труб, а также для восстановления герметичности поврежденного сифона. Это использование другой «связки» — бинта (стеклоткани) и эпоксидного клея. Клеящий состав становится заменой цементному раствору. Бинт и соль — сочетание, которое даст возможность временно устранить течь, появившуюся на резьбе. В этом случае материал смачивают, потом посыпают солью. Бинтом обматывают проблемный участок, при каждом витке не забывают добавлять хлорид натрия.

Для устранения течи нередко используют сантехническую ленту или «холодную сварку». В последнем случае подготовленный участок обезжиривают, затем на трубу наносят клей. Толщина этого слоя — 2-3 мм. Потом отремонтированное место обматывают строительным скотчем, и снова обмазывают «сваркой». Через пару часов поверхность слегка шлифуют, потом красят. Возможный способ ремонта — сочетание двух методов: использование самореза в роли затычки и «холодной сварки».

Ремонт пластикового трубопровода

Плюс «псевдосварки» в том, что существует клей для металла и для пластика. Чтобы избавиться от течи в изделиях из полимеров, используют пайку, муфты, изоленту или эпоксидный состав и бинт (стеклоткань). Более сложная альтернатива — замена поврежденного участка. Еще одно логичное и простое решение — создание заплатки. Ее делают из куска пластиковой трубы аналогичного диаметра. Для фиксации этой заплаты используют клей и хомут. Последний применяют лишь в качестве временной защиты.

Однако это далеко не все способы, использующиеся для восстановления полимерных труб. Для устранения бреши в них применяют:

Строительный фен. С помощью инструмента сначала разогревают верхний слой. Потом на участок добавляют небольшую заплатку, после чего это место нагревают и надевают хомут (червячный). Сильно его не затягивают. Маленький дефект — причина, по которой можно обойтись без хомута. Паяльник. Смысл этой операции заключается в «экспроприации» небольшого количества пластика с довольно толстых фитингов. Большой слой материала на них позволяет забрать немного полимера, и перенести его в место аварии.

Работа с последним инструментом должна быть крайне аккуратной, в противном случае паяльник «поможет» пробить еще большую брешь.

Что делать, если проблема негерметичные стыки?

В этом случае сначала перекрывают воду. Затем соединение разбирают. Элементы моют и сушат, после чего их осматривают. Если дефектов не обнаруживают, то их поверхности обезжиривают. Соединение собирают, используя новые прокладки или герметик. В последнем случае силиконовый или полиуретановый состав наносят или на одну, или сразу на две поверхности. Потом соединение собирают.

Для восстановления герметичности стыков металлических труб существует еще один народный способ. Это использование суперклея и соды. Сначала на брешь наносят клеевой состав, затем его щедро посыпают содой, максимально равномерно распределяя ее пальцем (в перчатке). Потом процедуру несколько раз повторяют. Спустя 2-3 часа после завершения ремонта восстановленный участок красят.

Как предотвратить «потоп»?

Чтобы не столкнуться с проблемой протекающих сифонов и труб, специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов:

Регулярный осмотр водопроводных систем поможет вовремя обнаружить дефекты. В противном случае исправить их будет сложнее. Скупой платит дважды, поэтому для важнейших инженерных систем надо выбирать только качественные материалы и приборы. Профилактическая чистка сифонов позволит избежать серьезных засоров, которые нередко становятся провокаторами протечек. Даже простейший сетчатый фильтр защитит канализационную систему от мусора, волос и других загрязнений. Профилактика должна включать регулярное использование чистящих средств для сифонов и труб.

Что касается последних составов, то они должны быть безопасными для материалов водопровода и сантехнического оборудования. Время от времени можно применять щадящие методы очистки сифона. Например, уксус и соду (1 час), либо соду, соль и кипяток (не менее 10 часов). Продукты берут в пропорции 1:1. Кроме того, даже самые эффективные средства не всегда справляются со своей задачей. Поэтому специалисты советуют изредка проводить и механическую чистку сифонов.

Эффективные средства

Их ассортимент довольно велик, поэтому имеет смысл познакомиться с особенностями составов. Все средства делятся на кислотные, щелочные и универсальные:

кислотные составы используют в ванных комнатах: они растворяют шерсть и волосы, эффективно удаляют мыльный налет;

щелочные средства применяют для борьбы с жиром.

Универсальные составы содержат и кислоты, и щелочи. Поэтому они могут решать разные задачи. Что касается самых эффективных средств, то к ним относят Bagi Потхан и Bagi Шуманит, Chirton, DEBOUCHER active, Digger-gel Professional, Domestos, KIX, Крот Турбо, Sanfor, Sanitol Антизасор, Санокс Чистый сток, Tiret Professional, UNICUM Торнадо.

Как видно, на вопрос, что делать, если течет сифон или труба в ванной, есть очень много ответов. Но многие решения все же являются временными мерами. Поэтому лучший вариант — вызов сантехника, который очень быстро найдет причину протечки, а затем так же быстро устранит ее. В этом случае можно будет рассчитывать на то, что с этой проблемой хозяева больше не столкнутся. По крайней мере, какое-то время.

В завершении темы «Течет сифон или труба в ванной: что делать» — интересное видео: