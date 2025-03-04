Что делать, если гудит кран, «говорят» трубы: способы избавления от шума

Инженерные системы в домах и квартирах делают жизнь приятной и комфортной. Но иногда именно они становятся причиной серьезных неприятностей. В большей степени это относится к водопроводу. Нередко случается, что практически безотказные сантехнические приборы отказываются работать правильно, и это становится огромной проблемой, это беспокоит и сильно раздражает, нередко — мешает спать. Одной из самых больших загадок для многих остается смеситель, который вдруг начинает издавать неприятные звуки — сильно шумит. Что делать, если гудит кран, можно ли справиться с такой неполадкой самостоятельно? Как и в случае с любой другой неисправностью, сначала нужно точно определить, что стало причиной появления шума, а затем узнать, какими способами данную проблему можно устранить. Но первым делом владельцам жилья нужно установить характер шума.

Виды неприятного гудения

Есть мнение, что все разновидности «звуковых индикаций» водопроводной системы абсолютно одинаковы. На самом деле это заблуждение. Шумы отличаются, как и виновники их появления.

Трубы, гудящие постоянно

Такое явление характерно для старых многоквартирных домов, в которых давно не проводили капитальный ремонт водопроводной системы. Причин постоянного шума несколько:

Самая распространенная проблема — гудящие металлические трубы в подвале многоэтажного здания. Возникает этот шум из-за коррозии в местах фиксации водопровода. Последствием нарушения его жесткости становится вибрация из-за движения воды. Кроме того, гул могут провоцировать отложения внутри металлических трубопроводов, поскольку они уменьшают их внутренний диаметр. Гудение может появиться даже после капитального ремонта. Возможные причины шума — ошибки при расположении труб, некачественные крепежные элементы, быстро вышедшие из строя. Новый кран тоже может издавать звуки. В этом случае виновником их появления является некорректный монтаж фланцевой задвижки, против движения воды. Большая разница в диаметре труб (отсутствие плавного перехода) создает внутри завихрения. Именно они могут стать причиной появления шума.

Гудение может возникнуть из-за износившихся конусных запоров, ослабления компрессионных муфт. Во всех описанных случаях устранением проблем обязаны заниматься специалисты. Шум может появиться и в конкретной квартире. Иногда его причиной является некорректный монтаж смесителя.

Звуки и стук

В этом случае владельцы жилья могут самостоятельно определить место и причину неполадки. Возможные варианты:

проблема со штоком кран-буксы;

возникновение воздушной пробки в водопроводе;

расширение стенок труб из-за высокой температуры: последствие — их соприкосновение с какими-либо предметами или основаниями.

В этих случае необходимо вызвать мастера, так как с этими проблемами самостоятельно не справиться.

Гудение и вибрация

Возможные причины этой неполадки:

износившаяся прокладка кран-буксы, либо ослабшее крепление вентильной головки;

грубейшие ошибки, допущенные сантехником при установке нового смесителя.

Кроме того, вибрацию может вызвать значительное повышение давления в водопроводной системе.

Гудение и свист

Потенциальные «провокаторы» свистящих кранов — засорившиеся трубы, водный поток, который перекрыт не полностью. В старых металлических коммуникациях причиной могут быть известковые отложения.

Почему могут гудеть краны или трубы?

В любом из случаев такая неприятность должна восприниматься как сигнал к действию.

Трубы

Первопричин появления в водопроводе звуков несколько:

Высокое давление. Согласно нормативам коммунальных услуг, в многоквартирных домах для ХВС оно не должно превышать 6 бар, а для ГВС — 4.5 бар. Повышается давление в тот момент, когда поток из широкого трубопровода устремляется в узкую трубу. При открытии крана в квартире гудение будет слышно. Выравнивают давление с помощью понижающего редуктора (корректора). Приборы устанавливают либо на входе трубопроводов в здания, либо на входе их в квартиры. Известковые отложения. Если на каком-то участке трубопровода останется маленькое отверстие, то гудение будет провоцировать вода, на высокой скорости проходя через него. Чем меньше его диаметр, тем громче будет звук. Если причина в известковых отложениях, то специалисты предложат хозяевам замену проблемного участка. Протечки (свищи), сколы труб, бреши в местах соединения элементов трубопроводов. Звук появляется в тот момент, когда вода выходит наружу маленьким фонтаном. В этом случае необходим ремонт — устранение течи.

Последняя причина гула — некорректное расположение труб. Появление звука неизбежно, если трубы находятся близко друг к другу, к потолку, стене или полу. Возможно временное решение: это устранение шума с помощью резиновой прокладки. Для надежности ее фиксируют. Для этого используют скотч или изоленту.

Вентильные краны (с буксами)

Самая частая причина гудения кранов традиционных смесителей — кран-буксы (вентильные головки), вернее, их запорные резиновые прокладки. Причина в том, что они довольно быстро изнашиваются, рвутся, становятся одеревеневшими. Причем гудеть могут и открытые, и закрытые краны. Источники шума у таких «звучащих проблем» совершенно разные.

Гудит открытый кран

Это происходит из-за острых краев прокладки, когда струя воды не очень сильная. Звук возникает из-за завихрений, которые образуются, когда поток огибает их. При открытом полностью кране вибрация пропадает, и смеситель прекращает «петь». Чтобы устранить гудение, кран-буксу извлекают. Элемент чистят, потом снимают фаску — острые края прокладки аккуратно срезают ножницами (угол — 45°).

Гудит закрытый кран

Гул появляется, когда прокладка буксы полностью изнашивается. Второй, дополнительный симптом — кран, который начинает подтекать. В этом случае завихрения тоже возникают, но по другой причине: когда очень слабый поток огибает прокладку, которая теперь не в состоянии его перекрыть. Единственное решение — замена кран-буксы (или только прокладки). Если она не помогла, то обращаются к сантехнику.

Однорычажные смесители

Как правило, такие сантехнические приборы не шумят, или делают это крайне редко. Поэтому вполне резонно можно заподозрить:

картридж, забившийся известью;

повышенное давление в системе;

ошибки при монтаже трубопровода;

некачественный (и/или старый) смеситель;

засорение, сильный износ металлических труб;

«нежный» прибор, не рассчитанный на такой «напор».

Чаще всего проблему с однорычажным смесителем вызывает именно аномально высокое давление. Потенциальное решение — установка в систему редуктора. Если кран шумит, когда он не работает, то причина может крыться в неисправном сантехническом приборе у соседей (сверху, снизу).

У владельцев гудящих сантехнических приборов может возникнуть вопрос о том, как найти виновника, если гудеть могут и трубы, и элементы смесителя? Сильный шум можно определить, прикоснувшись к трубам рукой. Если виноваты они, то сила звучания или частота вибрации изменится. Для поиска источника слабого «сигнала» рекомендуют использовать тонкую трубочку.

Что делать, если гудит кран, но у соседей?

Нередко проблема «поющего крана» — проблема тех, кто вынужден слушать звуки рано утром, днем и даже ночью. Не все знают, что предпринять, если соседи не реагируют на устные замечания или письменные обращения. Выход из этой непростой ситуации все же есть.

Чтобы обеспечить себе безмятежную жизнь, советуют не увещевать каким-либо образом нарушителей спокойствия, а обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Сотрудники организации приедут и измерят уровень шума. Если они зафиксируют нарушение, то хозяевам выдадут заключение. Оно и станет главным доказательством. Следующий шаг — подача искового заявления в суд. Если же шумят не краны, а трубы, то после проведения замеров штраф выносят организации — управляющей компании.

Что делать, если гудит кран? Все зависит лишь от локализации проблемы. Если гудят трубы или стояки вне квартир, то устранением раздражающих звуков обязана заниматься управляющая компания, либо домоуправление. Когда виновниками оказались неисправные смесители или их износившиеся элементы, с неполадкой можно справиться самостоятельно. Например, при наличии инструментов не слишком сложно заменить кран-буксу, или только установить туда новую прокладку. Если навыков нет, то лучше пригласить сантехника-профессионала.