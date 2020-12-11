Имея дело с грязью, трудно не запачкаться. Это утверждение справедливо как для людей, так и для бытовых приборов, изобретенных в помощь человеку. Особенно сильно загрязняется та техника, которая «работает» с водой и «чумазыми» объектами: очень рискуют посудомоечные и стиральные машины. Причин образования налета, грязи и неприятного запаха достаточно много, поэтому через некоторое время приборы начинают помогать менее эффективно. По этой причине они нуждаются в регулярном уходе снаружи и внутри. В большей степени это относится к давно нечищеным стиральным агрегатам: после стирки белья в таких машинах вещи перестают благоухать свежестью. На смену ей приходит затхлость. Поэтому подавляющее большинство хозяев интересуются, чем почистить стиральную машину от грязи, как это сделать относительно быстро, но качественно. Способов решения этой задачи есть довольно много, самые популярные из них позволят держать агрегаты в чистоте, избавят их от запаха и разных неприятных последствий.

Что провоцирует появление грязи?

Во время стирки все загрязнения отходят от белья и растворяются в мыльном растворе. Однако не все «нечистоты» уходят в тот момент, когда сливается вода. Часть грязи оседает на элементах машины, прячется по краям барабана и в уплотнительной резинке. В последней, если машинка не просушивается регулярно, в скором времени появляется плесень. Причин неприятных явлений есть несколько.

Качество водопроводной воды

Как правило, эта жидкость, особенно горячая, очень далека от идеала. В ней содержится множество химических элементов, но главным «врагом» приборов и трубопроводов является железо, придающее воде жесткость. При высоких температурах соли концентрируются, оседают на всех твердых поверхностях. Так появляется накипь, опасная для всех элементов стиральной машины.

Неблагоприятный температурный режим

Для некоторых деликатных вещей необходимо использовать щадящий режим — стирку в жидкости, температура которой не превышает 40°. Такая вода не способна полностью расщепить жиры, растворить все загрязнения. Грязь не уходит вместе с потоком, она неизбежно оседает в фильтре, уплотнителе, сливном шланге. После того как такая субстанция начинает разлагаться, возникает неприятный запах.

Неправильный выбор порции порошка, ополаскивателя

Нередко источником проблемы становится чрезмерное количество средств, покупаемых для стирки, или их невысокое качество. Излишки порошка (отбеливателя, кондиционера), щедро насыпанного в машину, не сделают белье более чистым или мягким. Они обязательно осядут на всех поверхностях, где и будут накапливаться, становясь отличной средой для плесени. Дешевые средства не до конца растворяются в воде, поэтому приводят к аналогичному результату.

Машина в роли хранилища

Превращение стиральной машины в «склад» для грязных вещей провоцирует «букет» проблем. Некоторые хозяева бросают в агрегат все ношеные вещи, часто даже еще влажные, а стирку затевают только тогда, когда их накопится достаточное количество. В таком случае они создают идеальные условия для появления крайне неприятного запаха и заселения плесневого грибка.

К другим причинам относится:

Загрязненный сливной фильтр. Его задача — задерживание фантиков, пуговиц, копеек. Все «чужеродные» предметы со временем обрастают мыльным налетом, к которому пристают волосы, шерсть, мелкие ворсинки. В результате появляется неприятный запах. Загрязнение лотка для моющих средств. Оно ведет к загрязнению канала для его подачи, а значит, рано или поздно, но будут созданы оптимальные условия: как для нестерпимого «аромата», так и для грибка. Сильно загрязненный текстиль. Например, к таким последствиям приводит частая стирка одежды, испачканной землей, машинным маслом, строительным раствором и т. п. Дурная привычка закрывать люк стиральной машины раньше времени. Она должна полностью высохнуть. В идеале лучше машину вообще держать приоткрытой.

Еще одна причина — слой грязи, «обосновавшийся» на ТЭНе. Как правило, такая ситуация неизбежно возникает, когда владельцы стиральной машины «злоупотребляют» стиркой при низкой температуре воды — при 30-40°. Часто виновата не одна причина, а несколько. Поэтому, только избавившись от всех потенциальных источников проблем, можно решить проблему более-менее надолго.

Последствия скопления грязи

Эксплуатация стиральной машины, работающей без регулярной очистки, чревата очень неприятными последствиями.

неприятный запах чувствуется не только из «недр» прибора: игнорирование проблемы приводит к тому, что постиранные вещи теряют свежесть, на смену которой приходит странный «аромат»;

накипь начинает образовываться намного интенсивнее, а большое ее количество способно спровоцировать различные поломки, неисправности бытовой техники;

внутри машинки появляется плесневый грибок, становящийся причиной аллергии и кожных заболеваний у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом;

остатки порошков, жидких средств неминуемо скапливаются на элементах, к которым тут же прилипают частички разного мусора;

в шлангах, фильтрах накапливается грязь, песок, поэтому агрегат постепенно забивается.

Последствием работы приборов в таких условиях становится повышенный расход электроэнергии. Возможны поломки, и в этом случае траты станут уже более существенными. Худший исход — выход из строя старого и неизбежная покупка нового агрегата.

Чем почистить стиральную машину от грязи?

Как и для устранения большинства проблем, в случае с «неряшливым», плохо пахнущим прибором используют разные способы спасения. Как правило, начинают с самых простых и неразорительных — с применения подручных средств. Если они оказываются малоэффективными, то переходят к химическим препаратам.

Помощь лимонной кислоты

Это вещество относится к самым действенным средствам, когда речь идет именно о чистке стиральной машины. Лимонная кислота справляется как с накипью, так и с неприятными запахами. Ее эффективность оценили производители чистящих препаратов: большая часть их имеет в составе до 75% кислоты.

Чтобы почистить стиральную машину от грязи, действуют так:

В лоток для порошка насыпают лимонную кислоту — 50-100 граммов, в зависимости от масштаба проблемы. Выбирают режим максимально длительной стирки, обязательно при самой высокой температуре. После ее окончания запускают дополнительное полоскание.

Часто хозяева, попробовавшие использовать лимонную кислоту, остаются крайне недовольными результатом: запах не только не пропадает — он усиливается. Последствие это вполне объяснимо и логично.

Если стиральная машина работает без чистки долгое время, то на поверхности ТЭНа успело накопиться большое количество накипи, к которой к тому же прилипла «разношерстная» грязь. Когда хозяева предпочитают использовать стирку при невысоких температурах (до 40°), то процесс образования «богатых залежей» значительно ускоряется. Под действием максимальной температуры и сильного средства накипь с осадком только начала расщепляться: процесс пошел — запах усилился.

Если при следующей стирке запах стал более «убийственным», то диагноз один — стиральная машина не освобождена от грязи полностью. В этом случае следует провести повторную очистку. Наиболее эффективна именно лимонная кислота, а не сок.

Поскольку концентрация средства высока, применять кислоту рекомендуют аккуратно. Нельзя использовать большее ее количество, периодичность такой «кислой» чистки — раз в полгода.

Использование пищевой соды

Если проблема связана с запахом, появившимся из-за плесени, то этот продукт сможет оказаться действенным. В данном случае сначала находят место, где поселился грибок. Это может быть лоток для порошка, поверхность барабана или резиновый уплотнитель.

Из порошкового продукта готовят пасту. Для этого в соду небольшими порциями вливают воду. Пропорции — 1:1. Потом смесь доводят до однородной консистенции. Пасту наносят на губку, протирают средством загрязненные участки. После этого его смывают, включив стиральную машину в режим полоскания.

Второй ответ на вопрос, чем почистить стиральную машину от грязи, — двухкомпонентная смесь. В нее входит лимонная кислота и сода.

Сначала сухие ингредиенты смешивают: в 150 г лимонной кислоты добавляют 3-4 чайных ложки соды. Средство засыпают в лоток для стирального порошка, затем включают режим стирки при максимальной температуре. После ее окончания также запускают повторное полоскание.

Как правило, подобная очистка не предполагает наличие грязного белья. Советуют использовать холостую стирку. Если хозяевам не слишком нравится такая процедура, то они могут «простирать» какую-нибудь (не особо нужную) вещь, которой не страшно изменение цвета. Например, старое полотенце, либо половую тряпку.

Применение уксуса

Этот пищевой продукт рекомендуют использовать, когда источником проблем является плесень, поселившаяся в разных местах внутри агрегата. В этом случае действуют так:

В отсек для жидких средств заливают 2 стакана уксуса (обычного — 9%). Включают машину в режиме при самой высокой температуре. Спустя 10-15 минут прибор останавливают и делают перерыв на 1-2 часа. После этого «пустую» стирку возобновляют и доводят начатое до конца. Завершают процедуру традиционным полосканием.

Часовая (двухчасовая) пауза нужно для того, чтобы уксусный раствор сумел растворить накипь, смог эффективно нейтрализовать плесень. После завершающего полоскания, агрегат открывают. Ткань смачивают в уксусе, затем протирают резиновый уплотнитель. Машинку оставляют открытой.

Некоторые хозяйки добавляют уксус (одну-две столовые ложки) во время каждой стирки, так как он смягчает жесткую воду, препятствуя образованию накипи. Если заменить его яблочным уксусом, то постиранное белье будет пахнуть приятнее.

Препараты, содержащие хлор

Самым популярным из них остается Белизна. Насчет возможности использования таких «агрессоров» мнения разделились. В большей степени опасения хозяев относятся к резине уплотнителя. Ответ: во всем должна быть умеренность, поэтому препараты использовать можно, но не часто. Чтобы очистить загрязнения, до которых трудно добраться, и победить плесень, поступают так:

в барабан прибора наливают около 100 мл Белизны, затем включают режим при высокой температуре;

оставляют стиральную машину работать 30 или 40 минут, в завершение операции запускают дополнительное полоскание.

Аналогичным образом можно использовать другие сильнодействующие препараты: например, Санокс или Domestos. Периодичность таких процедур — раз в полгода, это максимум.

Средства-профессионалы

Некоторые владельцы не слишком доверяют обычным продуктам, поэтому предпочитают покупать препараты, предназначенные именно для очистки стиральных машин. Готовые средства способны избавить от накипи, дезинфицировать внутренние поверхности. В этом случае ассортимент широк, но самыми эффективными считают всего несколько кандидатов.

В список фаворитов входит:

Bork К8Р1 (Корея);

Bosch 00311926 (Германия);

Beckmann (Германия);

Gel Corporation (Корея);

Kaneyo (Япония);

Magic Power (Германия);

Sano Antikalk Scale Remover (Израиль);

Tiret (Польша);

Topperr 3004, 3233 (Германия).

Другие популярные средства, заслужившие хорошую оценку работы, — Electrolux Clean&Care, Filtero 902, Mister DEZ, ORO, Sanada Seiko, Top House, Modus Антинакипин.

Элементы и способы их очистки

Детали, изготовленные из разных материалов, находящиеся в труднодоступных местах требуют своего метода очистки. Поэтому условно операцию можно разделить на несколько этапов.

ТЭН и барабан

Способов их очистки есть несколько. Для ТЭНа есть два варианта.

Химическая. В этом случае спасительным средством сможет стать или лимонная кислота, или специальный препарат. Справиться с накипью поможет Magic Power, отечественный Антинакипин (Selena) либо Доктор ТЭН (Беларусь). Разрекламированный Calgon в такой ситуации бессилен, потому что он предназначается для профилактики, а не для «лечения». Механическая чистка. В этом случае элемент сначала отсоединяют от проводов и датчика, потом промывают, чтобы удалить пыль и грязь. Затем ТЭН помещают в емкость, в которую наливают горячий раствор лимонной кислоты (2-4 столовые ложки). Деталь оставляют на ночь, а с утра протирают губкой и возвращают на место.

С загрязнениями барабана справиться проще. Для этого потребуется холостая стирка с лимонной кислотой, отбеливателем или покупным средством. Рекомендуемая температура — 60°. Чем больше времени будет работать агрегат, тем выше шанс, что барабан очистится до блеска.

Резиновый уплотнитель

Манжета — идеальное место для жительства плесневого грибка. По этой причине лучше вовсе не давать ему возможности заселиться. Сделать это довольно просто: после каждой стирки надо чистить элемент, потом вытирать насухо. Такая операция должна стать правилом, в противном случае избавление от опасной грязи потребует больше времени. Вариант очистки зависит от степени «запущенности» резины.

Для удаления толстого слоя грязи используют либо раствор соды, либо чистящее средство, в состав которого она входит: например, Пемолюкс. Если на элементе обнаруживают сильные загрязнения, то справиться с ними поможет только более агрессивные препараты — Comet, Domestos, Белизна. Но в этом случае главное не навредить, поэтому очень увлекаться не советуют.

Для очистки резины в труднодоступных местах используют почти универсальный инструмент — старую зубную щетку.

Лоток для загрузки порошка

Как и мыльницы, контейнеры, находящиеся во влажных условиях, так просто очистить не получится. По это причине емкость сначала нужно достать.

Лоток вытаскивают. В стиральных машинах Ariston, Indesit никаких дополнительных действий не требуется. В моделях некоторых производителей (Bosch, LG, Samsung, Veko) посередине есть синяя (голубая) деталь, на которую надо нажать, а потом тянуть на себя. Сначала контейнер промывают под краном, затем чистят зубной щеткой. Если от загрязнений избавиться не получилось, то лоток замачивают на 30 минут в растворе, приготовленном из воды, соды и уксуса.

После очистки элемент снова промывают под струей воды, потом насухо протирают.

Сливной фильтр

Чем почистить стиральную машину от грязи, если забился фильтр сливного насоса? Он располагается в нижней части прибора, чаще с правой стороны. Если его регулярно не очищать, то возможно знакомство с двумя проблемами: либо стиральная машина не сможет сливать воду, либо произойдет бедствие — потоп или выход агрегата из строя.

Для того чтобы очистить прибор, последовательно выполняют несколько этапов:

Сначала прибор отключают от электросети, перекрывают подачу воды. На пол устанавливают емкость, предназначенную для слива оставшейся жидкости. Острым инструментом поддевают крышку, под которой прячется фильтр. Затем его откручивают и вынимают из корпуса.

Элемент чистят от грязи, потом промывают под краном, вставляют обратно.

Заливной фильтр

Еще одно место возможных неприятностей — фильтр, предохраняющий машину от жидкости, поступающей в стиральную машину. Довольно часто там скапливается песок и ржавчина, поэтому данный элемент рекомендуют чистить как минимум раз в полгода.

Первым делом перекрывают подачу воды. Агрегат разворачивают, чтобы получить доступ к фильтру. Шланг откручивают, сетчатый фильтр достают с помощью плоскогубцев. Его промывают водой, очищают зубной щеткой.

Элемент, приведенный в порядок, вставляют обратно, шланг и стиральную машину возвращают на место. Дополнительные операции (если они требуются) — очистка панели управления, наружной поверхности дверцы и боковых сторон корпуса.

Как узнать, что чистка нужна?

Если на вопрос, чем почистить стиральную машину от грязи, ответы даны, то у владельцев техники может возникнуть другой: когда необходимо заняться профилактической работой? Первыми симптомами являются комки порошка, скопившиеся в лотке, резиновый уплотнитель, на котором появился темный налет. В этом случае устранить проблемы можно относительно быстро и легко.

Более серьезные действия необходимы, если:

хозяева заметили, что качество стирки снизилось;

изнутри машинки и от одежды исходят неприятные запахи;

стала плохо нагреваться вода, участились сбои в работе прибора.

Прежде чем искать информацию насчет того, чем почистить стиральную машину от грязи, нужно изучить инструкцию к стиральной машине. Там может быть указано, какие средства подходят для такой операции, а какие запрещены.

Профилактика

Чтобы как можно реже сталкиваться с проблемами в работе техники, не обнаруживать посторонние запахи, лучше следовать довольно простым рекомендациям.

Нужно приучиться не закрывать плотно дверцу стиральной машины. После каждой стирки надо очищать и протирать насухо резиновый уплотнитель. Вместо превращения прибора в склад грязных вещей лучше приобрести корзину для грязного белья. Лучше отказаться от привычки насыпать слишком большое количество порошка, покупать только качественные средства. Перед закладыванием одежды в машину нужно проверять все карманы на предмет фантиков, обрывков бумаги, денег и других мелких предметов.

Как часто нужно проводит чистку? Это больше зависит от интенсивности работы конкретной стиральной машины. Если она трудится время от времени, то генеральная уборка потребуется раз в квартал. Если прибор используется очень часто, то лучше проводить такую процедуру ежемесячно. Эта же рекомендация относится к домам, где живут пушисто-лохматые питомцы.

Следование простым правилам эксплуатации и регулярный уход за стиральной машиной — те «два кита», которые позволят избежать большинства проблем с техникой, обходиться без которой очень трудно. О том, чем почистить стиральную машину от грязи, расскажет следующее видео: