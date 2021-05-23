Ванна — один из сантехнических приборов, которые служат хозяевам очень долгое время. Однако сохранить свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации она не в состоянии. Поскольку изделие используется активно и ежедневно, со временем белоснежное покрытие истончается, желтеет от постоянного контакта с водой. На его поверхности появляется сеть трещин или даже сколы. Замена габаритной сантехники — операция тяжелая, хлопотная и «грязная», поэтому данный вариант многие хозяева, недавно закончившие ремонт, отвергают. Их интересует иной вопрос — как покрасить ванну, чтобы вернуть ей былую привлекательность. К счастью, процедура реставрации возможна. Но сначала будущим «малярам» предстоит узнать, какие составы можно использовать, и из каких этапов состоит операция.

Как можно обновить покрытие?

Вариантов существует несколько. Чугунную ванну можно:

покрасить специальной эмалью;

надежно защитить жидким акрилом;

или использовать акриловый вкладыш.

Все технологии имеют и преимущества, и недостатки, однако они дают возможность превратить старое и непривлекательное изделие в практически безукоризненный сантехнический прибор. Два первых способа не представляют сложности для хозяев. Третий метод требует навыков, поэтому такую работу имеет смысл доверить специалистам.

Покраска ванны и ее особенности

Сейчас эти сантехнические приборы изготавливают из многих материалов, в список входят и композитные новинки. Однако по-прежнему лидирующие позиции умудряются удерживать простые, тяжелые, практически «нерушимые и несгибаемые» чугунные ванны. На третьем месте обосновались металлические изделия, которые потеснили акриловые конструкции.

Те и другие изделия покрываются надежным слоем эмали, которая предохраняет поверхности и придает изделию безукоризненный вид. К сожалению, со временем она истончается и повреждается. Внутри ванны появляются желтые пятна, ржавчина, сколы и трещины. Причины — «тяжелая доля» сантехники — ежедневный контакт с водой, использование хозяевами агрессивных средств, чересчур активная чистка и случайные падения тяжелых предметов. Такие дефекты не устранить ничем, однако реставрация некрасивых поверхностей возможна. Именно она для многих владельцев — самое оптимальное решение.

Преимущества метода

Почему восстановление эмали лучший вариант? Потому что:

данная технология предполагает минимальные расходы, но мгновенное преображение;

операции относительно просты, поэтому шанс получить безукоризненное изделие имеют все хозяева;

для многих владельцев это отличный выход, так как отпадает необходимость покупки и установки новой «махины», если речь идет о чугунной «посуде-замарашке».

Кроме того, сантехнику не обязательно делать белоснежной. Иногда будущий цвет ванны выбирают, ориентируясь на отделочные материалы, использовавшиеся при ремонте мокрого помещения.

Есть и еще один момент, влияющий на решение. Говорят, что старые чугунные ванны отличаются более высоким качеством, чем новейшие модели. А это весомый аргумент для тех хозяев, кто предпочитает максимально надежные изделия.

Недостатки покраски

В первую очередь, к ним относится недолговечность нанесенного покрытия и появление желтизны со временем. При корректном выполнении операции и таком же выборе состава покрытие будет служить от 5 до 15 лет. Однако отреставрированное изделие потребует очень бережного отношения: любой удар может привести к повреждению слоя, к тому же оно будет чувствительно к любым агрессивным чистящим средствам.

Многих владельцев пугает серьезная, затратная по времени, подготовка сантехники. К минусам можно отнести долгое высыхание состава (несколько дней или неделя), запах краски и то, что закрашенные царапины и места сколов на белоснежной и гладкой поверхности будут заметны, хотя и не так явно. Чтобы их устранить до покраски, потребуются силы и время.

Поскольку вопрос о том, как покрасить ванну остается популярным, можно сделать вывод, что недостатки способа хозяев не пугают. Привлекает их возможность оттянуть момент покупки и установки нового изделия.

Как подготовить прибор к предстоящей операции?

Прежде чем изучать вопрос о том, как покрасить ванну, надо рассмотреть другой: какие этапы придется провести перед началом реставрации поверхности. Подготовка — половина успеха, от ее качества зависит долговечность будущего покрытия, поэтому каждая операция требует максимального внимания. В нее входит обезжиривание и зачистка поверхности.

Обезжиривание

Оно необходимо, чтобы избавить стенки и дно от «многовекового» жира, который оседает на всех поверхностях. Со временем он сильно въедается, поэтому простое мытье его не удалит. Этот этап потребует и времени, и сил. Сначала пробор отмывают, используя средство, содержащее кислоту. Его наносят на эмаль и оставляют на полчаса. Затем состав смывают горячей водой, и снова повторяют эту обработку.

Более эффективное средство — раствор щавелевой кислоты. Им обрабатывают поверхности, затем оставляют действовать на 15-20 минут. Минус сильных препаратов — их агрессивность, поэтому чистку любым из них нужно проводить в респираторе и перчатках.

Как удалить остатки средства? Оптимальный вариант — наполнение ванны горячей водой. Через 20 минут жидкость сливают, прибор оставляют сохнуть.

Зачистка

Эта операция нужна, чтобы устранить слой, в который глубоко въелся жир, удалить ржавые пятна, появившиеся на поверхности. Другая задача чистки — гарантировать шероховатость, которая необходима для адгезии материалов.

Для этого этапа используют шлифовальную машину, болгарку или дрель с насадкой для шлифовки. Это металлическая щетка или наждачный круг (36 или 40 мм). Инструмент-фаворит для тех, кто впервые будет заниматься такой работой, — дрель, менее мощная и оборотистая. В этом случае сложнее поцарапать и нанести серьезные повреждения покрытию.

Чистят ванну до тех пор, пока она не станет полностью матовой. Участки с ржавчиной очищают до основания. Чтобы обеспечить изделию безукоризненный вид, таким же образом поступают с трещинами и сколами. Остатки эмали удаляют пылесосом или смывают душем, снова обрабатывают поверхности препаратом с кислотой, его оставляют на полтора часа. Потом еще раз, но уже очень тщательно, промывают поверхности. Можно опять наполнить ванну водой и оставить ее на час. Такую операцию рекомендуют повторить несколько раз (2-3). После завершения обработки ванну можно высушить феном.

Альтернативный вариант борьбы с ржавчиной — использование специальных препаратов — преобразователей ржавчины. Самые глубокие дефекты могут потребовать нанесения шпаклевки, так как они будут заметны под новым покрытием. Примеры — автомобильные, быстротвердеющие составы, смеси, предназначенные для ремонта сантехники. Сначала дефектные участки шпаклюют, после высыхания поверхности обрабатывают наждачной бумагой. Потом удаляют пыль.

Последний этап

После завершения работ снимают сифон, отсоединяют систему перелива. Затем подготавливают сливное и переливное отверстие. Для их чистки используют наждачную бумагу, мелкозернистую. Завершив работу, под слив подставляют большую емкость. Поверхность снова моют выбранным средством, потом либо сушат феном, либо оставляют сохнуть как минимум сутки.

Перед покраской изделие обрабатывают растворителем. Предпочтительный (разрешенный) состав указывается в инструкции к эмалям. Последний этап перед началом преображения ванны — оклеивание малярным скотчем по периметру бортиков сантехники.

Чем и как покрасить ванну?

В этом случае первый вопрос, возникающий у будущих реставраторов, касается выбора состава. Обычные эмали для такой работы не подходят, поэтому необходимо приобрести материалы, предназначенные именно для реставрации ванн. Перед началом работы необходимо тщательное изучение инструкции производителя. Только точное следование ей гарантирует надежность и долговечность нового покрытия.

Эмали для ванн

Чтобы выбрать оптимальный состав, сначала нужно познакомиться с ассортиментом.

Краски-аэрозоли

В такой форме выпускают различные составы — акриловые, эпоксидные, имеющие один или два компонента. Такие краски полностью готовы к использованию, поэтому максимально удобны: перед началом работы их надо только встряхнуть.

Преимущества распыляемых составов:

быстрое высыхание;

простота и скорость нанесения;

хорошая адгезия, гладкость и блеск покрытия;

возможность получить эффектные поверхности, например, перламутровые.

Главный недостаток аэрозолей — минимальная толщина покрытия. Они требуют очень тщательной, качественной подготовки основания, так как эмаль не сможет закрыть даже небольшие трещины и сколы. Такой тонкий слой быстрее сотрется. Если хозяева проигнорируют рекомендации производителя краски, то они рискуют получить вместо идеальной поверхности полосы или потеки.

Двухкомпонентные эпоксидные эмали

Это составы, в котором есть эпоксидная смола, а также наполнители и пигменты. Второй компонент — отвердитель, который добавляется в эмаль перед началом работы. Из-за него состав довольно быстро схватывается: использовать разведенную порцию надо сразу. Как правило, эти эмали наносят кистью или нешироким валиком. Первый вариант удобнее.

Достоинства эпоксидных красок:

скорость отвердевания;

хорошее сцепление с металлами;

относительно невысокая стоимость;

качество покрытия — однородность, гладкость;

прочность эмали: срок службы материала — около 15 лет;

износостойкость: такой толстый слой можно чистить абразивами и препаратами, содержащими щелочь или кислоту, но слишком усердствовать все же не рекомендуют.

Без минусов здесь тоже не обошлось. В первую очередь, это токсичность и неприятный запах. Поэтому для работы с составами необходимы перчатки и респиратор. При смешивании компонентов надо точно соблюдать пропорции, потому что ошибка может привести к образованию потеков.

Скорость затвердевания из достоинства может превратиться и в недостаток. Для тех, кто пока незнаком с особенностями операции, спешка не лучшее условие. Последний минус эпоксидных эмалей — пожелтение покрытия со временем. Оно неизбежно, если отвердитель для состава имеет темный цвет.

Акриловые или латексные эмали

Их называют наливным или жидким акрилом. Это тоже двухкомпонентные эмали, которые необходимо очень тщательно смешивать. Покрытие получается однородным и глянцевым.

Плюсы акриловых эмалей:

отсутствие риска изменения цвета — появления желтизны;

поверхность, которая абсолютно не скользит, поэтому безопасна;

максимальная устойчивость к механическим воздействиям и истиранию;

хорошее сцепление с различными материалами — с акрилом, сталью и чугуном;

низкий коэффициент теплопроводности, он гарантирует медленное остывание воды.

У почти идеального акрила также имеются недостатки. Это резкий запах, требующий защиты органов дыхания. Необходима качественная подготовка основания, в противном случае покрытие со временем может отслоиться.

К минусам можно отнести и наливной метод нанесения акриловых эмалей, он предполагает больший расход материала. Это операция требует аккуратности: состав наливают на бортик, откуда он должен стечь самостоятельно, распределяют его шпателем.

Однако самым серьезным недостатком считают высокую цену жидкого акрила, хотя стоимость можно оправдать долговечностью покрытия. Но чтобы рассчитывать на долгий срок службы, поверхность надо подготовить не просто хорошо, а идеально.

Алкидные эмали

Это еще один вид ЛКМ, который можно использовать как для ванной, так и для сантехники, находящейся в ней. Их основа — синтетические алкидные смолы, в составе есть растворители и пигменты. Такие эмали обладают хорошей адгезией, покрытия способны выдерживать температуру до 60°, очень долго сохраняют первоначальный цвет.

Минусы у данного материала тоже есть. Это сложность нанесения, большой расход, а также резкий, неприятный запах. Этот вариант рассматривать в качестве кандидата можно. Но алкидные эмали чаще используют или для окрашивания наружной поверхности ванн, или для закрашивания только что появившихся сколов и царапин. Самый известный алкидный состав для экспресс-ремонта — эмаль KUDO, предназначенная для ванн и керамики.

Популярные составы

Выбор составов для реставрации очень широк, поэтому нельзя найти лучшего, «забраковав» все остальных кандидатов. Для ориентира можно привести несколько востребованных материалов, которые уже успели заслужить высоких оценок покупателей.

Tikkurila Reaflex 50

Финская эпоксидная двухкомпонентная (белая, голубая) эмаль может наноситься кистью, валиком или краскопультом. Для каждого способа работы требуется своя густота смеси. Плюсы материала — прочность, износостойкость. К минусам можно отнести высокую цену. После реставрации составу требуется не менее недели для высыхания.

Эпоксин-51 и Эпоксин-51С

Эти эмали производятся в России, но из компонентов, поставляемых из Германии и США. Краски отличает стойкость: срок службы покрытий — 9 лет. Относительный минус — густота составов, усложняющая смешивание ингредиентов. После приготовления эмаль необходимо использовать в течение часа. Возможно добавление колера.

Наборы для реставрации: Светлана, Фантазия

Главное отличие этих российских двухкомпонентных красок — их комплектация. В набор Фантазия входит эмаль, отвердитель, щавелевая кислота, которая предназначена для подготовки основания к окрашиванию, а также мерный стакан. В комплекте Светланы, помимо компонентов эмали, имеется наждачная бумага, щавелевая кислота, набор колеровочных паст, кисть и мерный стаканчик.

Если владельцы решили отдать предпочтение наливному акрилу, то им можно приглядеться к следующим маркам: EUROVANNA, FINNACRYL, Plastall Classic, Plastall Premium, STACRIL ECOLOR.

Как покрасить ванну эмалью?

Если выбран двухкомпонентный состав, то сначала компоненты соединяют и тщательно смешивают. Обязательно соблюдают пропорции и берут такое количество, которое хватит на первый слой. В этом случае рекомендуют смешивать половину. Чтобы упростить работу, очень густые эмали советуют разводить растворителем 646, пропорции — 10:1.

Начинают работу с бортиков ванны, затем перемещаются ниже. Первое нанесение ничуть не отличается от следующего: стенки покрывают одним слоем, а дно двумя. Потеки удаляют сразу — движением кисти вверх. Второй слой наносят спустя 15-20 минут после завершения работы над первым. Этого времени как раз хватает для разведения оставшейся порции краски. Второй слой наносят аналогичным образом. Ванну оставляют сохнуть 5-7 суток. Точные промежуток времени хозяева узнают из инструкции производителя состава.

Реставрация сантехники жидким акрилом

Наливной материал позволяет изменить старую и непрезентабельную ванну до неузнаваемости, причем на это волшебное превращение уходит всего несколько часов. Плюс акриловых составов — отсутствие необходимости использовать инструменты. Густая смесь стекает вниз самостоятельно, образуя безупречно гладкие поверхности.

Чтобы обеспечить защиту напольного покрытия, его застилают газетами или пленкой, так как смесь будет стекать с бортиков и за пределы ванны. После приготовления эмали ее переливают с небольшую и удобную (ненужную) емкость. Например, в ту, в которой был отвердитель.

Работу начинают с тех бортов, что находятся у стены, двигаясь по часовой стрелке. После завершения первого круга приступают ко второму, но акрил уже наливают, начиная с середины стенок. Поскольку некоторые участки на стенах и дне все равно остаются пустыми, смесь аккуратно распределяют шпателем. Им же освобождают место у слива, где обычно собирается любая жидкость. Акрил наносят одним слоем, поэтому работа занимает не так много времени, как традиционное окрашивание. Сохнет такое покрытие довольно быстро — 1,5 или 2 суток.

Альтернатива — акриловый вкладыш

Этот спасительный вкладыш — вставка, изготовленная из полиметилметакрилата (или просто — из акрила). Ее можно вклеить как в чугунную, так и в стальную ванну. Это удобное приспособление нельзя обойти вниманием, поскольку данный вариант считается лучшим. Однако у него есть не только преимущества, но и недостатки.

Такие вкладыши изготавливают из того же материала, из которого делают акриловые ванны «со всеми удобствами» — с гидромассажем. Но отличие есть: вставки имеют 2 слоя.

Первый из них — акрил, гарантирующий безупречную поверхность, устойчивость к истиранию и действию агрессивных веществ. Внешний слой — АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол). Его задача — улучшение характеристик изделия, придание ему пластичности и ударопрочности.

Недостатки данных изделий:

некоторое уменьшение объема домашнего мини-бассейна;

высокая цена изделия и его монтажа, которая почти сравнима с покупкой новой ванны;

необходимость приглашения специалиста: самостоятельная работа допустима, но сложна;

возможное истирание верхнего слоя, в этом случае на поверхности окажется АБС-пластик, который надежен, но немного отличается цветом.

Еще один минус вкладышей — ограниченность ассортимента. Изделия изготавливают только для ванн, имеющих длину 1500 или 1700 мм. Кроме того, форма сантехники и вставки должна быть абсолютно одинаковой.

Акриловые вкладыш примеряют, выступающие части обрезают электролобзиком. Потом дрелью вырезают отверстия для слива и перелива. Всю поверхность старой ванны покрывают специальной пеной, а края вкладыша (бортики ванны) обрабатывают герметиком. После завершения подготовки элементы соединяют, устанавливают системы слива и перелива. Потом сантехнический прибор до краев наполняют водой. Жидкость сливают через сутки, и начинают пользоваться обновленной ванной.

Чем и как покрасить ванну? В этом случае решение за хозяевами. Оба состава гарантируют долгий срок эксплуатации покрытия. Тем, кто не очень хочет обходиться без сантехники целую неделю, могут выбрать быстросохнущий акрил. Те владельцы, которые больше доверяют краске, и не готовы к большим расходам, выбирают более привычный способ — использование эмали и кисти.

Как покрасить ванну? Тем, кто выбрал эмалировку сантехники, можно посмотреть видео, автор которого охотно отвечает на вопросы зрителей: