Чем ближе капитальный ремонт, тем больше вопросов возникает у хозяев дома или квартиры. Один из них относится к самому удобному благу цивилизации — к ванной комнате. Речь идет о незаменимом предмете, без которого до недавнего времени не обходилось ни одно жилище, о ванне. Несмотря на появление соперницы — душевой кабинки — многие хозяева остаются верны привычной купели. Однако вода неизменно делает свое «черное дело», поэтому емкость рано или поздно теряет привлекательный вид. Когда приходит время замены, у владельцев жилья появляется еще одна забота — выбор лучшей модели. Чаще рассматриваются лишь две конкурентки: акриловая или чугунная ванна. Чтобы приобрести изделие, и не пожалеть о покупке через некоторое время, надо узнать о них все, что возможно.

Каковы критерии выбора?

Акриловая или чугунная ванна? Прежде чем начать сравнивать изделия, необходимо определить список характеристик, которые обязательно рассматривают применительно к каждой модели. К важным критериям относится несколько.

Ассортимент. Санузлы в дамах и квартирах сильно отличаются по площади, поэтому для каждого помещения может потребоваться своя купель. В самых тесных помещениях приходится отдавать предпочтение маленьким либо асимметричным изделиям. Там, где просторно, выбор абсолютно не ограничивается. Вес. Тяжелая ванна — большие расходы. Поднять ее в квартиру на последнем этаже сродни подвигу Геракла. Потому перед покупкой размышляют и о возможной доставке, о том, войдет ли конструкция в лифт. При большом весе изделия потребуется нанимать специальный транспорт и оплачивать услуги грузчиков. Монтаж. Установка одних моделей происходит довольно легко. Для других конструкций требуется присутствие опытного мастера и помощников. Одним ваннам необходимы только ножки, для других понадобится специальный каркас. Практичность. Изделие не должно деформироваться под человеком, просто обязано выдерживать серьезные механические воздействия (падения предметов), которых при эксплуатации многофункциональной конструкции очень трудно избежать. Простота ухода. Так как ванна используется ежедневно и очень интенсивно, то регулярная чистка не должна отнимать слишком много сил и времени. Очень «привередливый» материал покрытия значительно затруднит ежедневный уход. Срок службы. Долговечность — главный критерий для выбора купели. Дешевое некачественное изделие скоро придет в негодность, а значит, снова потребуется демонтаж старой чаши, покупка и установка новой модели. Удобство. Комфортное принятие водных процедур — желание, которое абсолютно понятно. Качественная ванна обязано хорошо хранить тепло воды, не издавать слишком громких звуков при наполнении емкости.

Цена — последний пункт списка, но чаще именно этот фактор является определяющим при выборе той или иной модели. Однако суперэкономных хозяев поджидают «грабли»: покупая недорогое изделия, они должны быть готовы к неприятным сюрпризам. Например, к быстрой потере первоначального вида покрытием.

Знакомство с конкурентками

Акриловая или чугунная ванна, какая из них достойна называться если не идеальной, то оптимальной? Прежде чем пытаться ответить на данный вопрос, нужно познакомиться с каждым изделием.

Чугунные ванны

Они известны давно, поэтому каждый имеет представление о том, как выглядят такие модели. Массовый выпуск этих изделий из чугуна начался еще в конце XIX века в Испании. С тех пор утекло много воды, внешний вид и конфигурация чаш претерпели сильные изменения. Примитивные первые образцы сменили купели разнообразных форм, оснащенные подлокотниками или ручками. «Верх совершенства» — чугунные ванны с системами гидромассажа, но такие новшества обходятся очень дорого, даже по сравнению с акриловыми конструкциями.

Если рассматривать классические модели, то их производят в разных габаритах: самые маленькие имеют размеры 700х900 мм, самые просторные — 900х1800 мм. Форма остается привычной и максимально удобной — гладкой, обтекаемой. Реже выпускают круглые и угловые модели, однако их цена может «переваливать» за 50000 рублей. Классические купели все же более востребованы. Их устанавливают на крепкие ножки из металла. Опоры могут быть открытыми, или замаскированными декоративными панелями.

Первый этап изготовления ванны — заливка чугуна в форму. Заготовку, полученную таким образом, зачищают, удаляя все неровности. Потом ее обрабатывают антикоррозийным составом, покрывают порошкообразной эмалью. Затем ванна отправляется в инфракрасную печь, где порошок под действием высоких температур расплавляется, равномерно покрывая чашу белоснежным защитным слоем. Для безопасности моющихся людей дно оставляют шероховатым. Более дорогие модели оснащают смягченными подголовниками и поручнями. Эти аксессуары можно приобрести отдельно и для бюджетных моделей.

Выбирая чугунную ванну, надо принимать во внимание, что толщина стенок качественных моделей составляет как минимум 5 мм, у российских и китайских — 7-8 мм. Второй важный момент — эмаль. У известных производителей она достаточно крепкая и надежная: чтобы обеспечить долговечность покрытия, они наносят не менее двух слоев защитной краски. Срок службы таких чугунных изделий составляет несколько десятков лет.

Акриловые модели

Эти чаши появились в России относительно недавно: первые изделия стали доступны покупателям три десятка лет тому назад. Несмотря на малый срок, акриловые конструкции уже давно пользуются популярностью. В первую очередь, это заслуга материала, составляющего основу таких ванн. Полиметилакрилат — органическая бесцветная смола. Ее другое название — органическое стекло.

При воздействии высоких температур этот материал способен принять любую форму. Во время остывания он затвердевает, становится максимально прочным. Разный цвет акриловым изделиям придают с помощью порошка-пигмента. Первые ванны из оргстекла начали выпускать вскоре после окончания Второй мировой войны — в 1948 году. Новинка быстро завоевала популярность, однако до российских потребителей она добралась нескоро — только в 90-е.

Первый этап производства акриловых чаш — изготовление полимерной массы. Чтобы значительно улучшить характеристики таких емкостей, в ее состав добавляют различные присадки. Все изделия имеют свою степень износостойкости. Для обеспечения максимальной прочности корпус ванн армируют стекловолокном, либо покрывают эпоксидной смолой. Самые ответственные производители делают по-другому: их ванны состоят из нескольких слоев акрила.

Второй метод — изготовление основы из прочного АВС-пластика, на который наносят полимерную акриловую массу. Чем проще формы модели, тем более крепкой считается ванна. Причина в том, что прочный материал трудно принимает изощренные формы. Высококачественные изделия имеют стенки толщиной как минимум 6 мм. Чтобы проверить чашу, можно постучать по ней. Если стенки тонкие, то звук будет довольно громким. Это явление позволяет подозревать, что был пропущен этап армирования, либо усиление было проведено некачественно.

Акриловая или чугунная ванна: сравнение характеристик

Покупатель, выбирая любое изделие, всегда обращает внимание на множество факторов. Акриловая или чугунная ванна не исключение. Ко всему прочему в этом «купельном» случае прибавляется комфортность изделия. Поэтому для будущих владельцев важными оказываются следующие критерии:

анатомичность;

богатство форм;

вес емкости для купания;

габариты;

долговечность;

защита от механических воздействий;

легкость монтажа;

объем ванны;

простота ухода;

стоимость изделия;

теплоемкость;

функциональность.

Некоторые факторы для хозяев не становятся решающими, однако рассмотреть все возможные характеристики не помешает. Какая модель лучше: акриловая или чугунная ванна? Только такой скрупулезный анализ позволит выявить несомненного победителя. Для каждого он будет разным.

Анатомичность

Максимально удобным изделием станет та чаша, которая идеально повторяет изгибы человеческого тела. Поэтому ванну рекомендуют не только осматривать, но и «примеривать» на себя. В этом случае чугунные изделия не могут похвастаться ни малейшими преимуществами, так как в магазинах выставлены стандартные образцы, лишенные каких-либо конструктивных излишеств.

Акриловые изделия, наоборот, могут иметь многочисленные «улучшательства» — подголовники, специальные выемки для ног. Некоторые модели идеально повторяют очертание человеческого тела. Такая «услужливая» ванна позволит любому человеку найти максимально комфортное положение для отдыха и расслабления.

Ассортимент форм

Чугун материал тяжелый, но относительно хрупкий, поэтому производство таких изделий не позволяет гарантировать широкий ассортимент оригинальных форм. Такие «тяжеловесные неженки», как правило, бывают только овальными либо прямоугольными, сложные формы попросту не предусматриваются.

Тем, кто не хочет довольствоваться «унылыми», стандартными чашами, лучше обратить свои взоры в сторону акриловых конструкций. Эти модели тоже бывают прямоугольными, но кроме них в магазинах представлены овальные, круглые, многоугольные угловые емкости. Последние чаши смогут спасти пространство в небольших ванных комнатах.

Вес

С главным недостатком чугунных ванн знакомы все. Эти модели могут затягивать на 150 кг и более. У этой серьезной массы есть преимущество — устойчивость. Но транспортировка до квартиры, расположенной на верхних этажах, затруднительна, поэтому покупателям надо заранее готовиться к подвигу. Или к дополнительным тратам.

Если сравнивать чугун и акрил, то пропасть по этому показателю велика. Полимерное изделие можно назвать «пушинкой»: купель, имеющая длину 1700 мм, весит всего 25 кг. Меньший вес свидетельствует об одном — о низком качестве продукции.

Габариты

Ассортимент размеров у чугунных ванн недостаточно широк, так как производство их не отличается простотой. Поэтому подобрать идеал из чугуна для маленьких санузлов нередко становится попросту неразрешимой задачей. В магазинах представлены модели трех популярных типоразмеров, глубина которых обычно составляет 450 мм, расстояние от пола — около 600 мм. Это ванны:

компактные — от 700х1200 мм до 750х1300 мм, они дают возможность принимать ванну только сидя, зато без проблем поместятся в маленьких квартирах-хрущевках;

средние — от 700х1400 мм до 750х1600 мм, они предназначены для квартир со стандартной планировкой, которая не позволяет «втиснуть» более просторную емкость без разрушения стен;

большие — от 700х1700 мм до 850х1800 мм, эти конструкции «разрешают» принимать ванну в максимально комфортных условиях, их иногда дополнительно оснащают поручнями.

Нестандартные модели при желании все-таки отыскать можно, однако и цена таких «оригиналов» будет соответствующей: они обойдутся в несколько раз дороже акриловых купелей.

Размерные ряды изделий из акрила намного разнообразнее, так как пластичный полимер гораздо легче принимает любые формы. Другие преимущества этих ванн — возможность заказать изделие самой необычной формы, поэтому и в этом случае (уже четвертом по счету) безоговорочная победа остается за органическим стеклом.

Долговечность

Не все предыдущие критерии являются очень важными. Долговечность же — свойство, на которое обращают внимание всегда, при покупке любого материала или вещи. Для ванны, «нещадно» эксплуатируемой ежедневно, срок службы без потери эстетичности — самое главное требование. Акрил здесь проигрывает полностью, он не соперник чугуну: металлические ванны будут служить верой и правдой даже через 30-50 лет после приобретения.

Надо добавить, что долго прослужит изделие, которое сделано без нарушений технологического процесса. Раньше у чугунных ванн была «ахиллесова пята» — сколы на эмалевом покрытии, они появлялись после падения тяжелых предметов. Современные изделия лишены этого недостатка. Спустя годы покрытие может немного потускнеть, на эмали, возможно, появятся небольшие потертости, однако от таких, почти невидимых, дефектов легко избавиться простыми способами.

Срок эксплуатации акриловых моделей гораздо скромнее. Его определяет технология изготовления ванны. Говорят, что качественные литьевые образцы простоят в целости и сохранности 20-25 лет. Недорогие двухкомпонентные чаши, произведенные методом соэкструзии (акриловое стекло плюс АБС-пластик), прослужат недолго — 5-10 лет.

Защита поверхности

Массивные чугунные ванны покрывает специальная эмаль, минимальный слой материала — 1 мм. После обработки изделия следует его обжиг при температуре примерно 110°. Такое защитное покрытие получается максимально устойчивым к механическим ударам, к агрессивным химическим средствам. Сам металл не претерпевает абсолютно никаких изменений — ему не страшны ни повреждения, ни деформации.

За прочность акриловых емкостей отвечает армирующий слой — стекловолокно или полиуретановый композит. В первом случае со временем в нем появляются микротрещины. Еще один недостаток волокна — выделение токсичного стирола. При армировании полиуретановым композитом таких явлений не наблюдается: изделия могут эксплуатироваться без проблем долгое время.

Еще один минус акрила — уязвимость поверхности. На этом слое легко появляются царапины, пятна, остающиеся после красящих веществ. Упавший тяжелый предмет станет причиной возникновения трещин, которые придется реставрировать. Этот процесс, несмотря на название, трудностей не вызывает. Однако, по сравнению с чугунной эмалью, акриловое покрытие наиболее требовательное в эксплуатации.

Простота монтажа

Тяжесть привычной металлической конструкции требует большой физической силы, однако сложность доставки чугунной ванны компенсируется довольно простой ее установкой. Подготовив идеально ровную поверхность, изделие устанавливают на ножки, затем присоединяют водопровод.

Акриловую модель, наоборот, довольно легко доставить, зато установка займет гораздо больше времени. Сначала из отдельных деталей комплекта собирают каркас, затем ванна вставляется внутрь и монтируется. Чтобы избежать деформации и повреждений хрупкой чаши, необходимо закрепление на стене специальных направляющих либо монтажных крюков. Такая работа требует профессионализма.

Вместимость ванны

Комфорт во время принятия ванны зависит и от ее объема. Это параметр можно узнать у консультанта, нередко информация присутствует на ценнике товара. Объем чугунной чаши зависит от ее габаритов.

Самые маленькие и средние по объему модели могут вместить 145-160 литров воды, однако небольшой ее расход — единственное достоинство: в такой купели можно только сидеть, но расположиться горизонтально с комфортом не получится. Средняя или большая чугунная чаша позволит набрать 175-190 л, но последняя модель совсем не подходит для компактных помещений: она туда просто не поместится. В этих изделиях можно проводить водные процедуры удобно — полулежа. Самые комфортабельные ванны вмещают более 200 литров, однако расход воды уже будет довольно ощутимым. Такие чаши имеют ограничение на установку: большая их масса — причина запрета в зданиях, имеющих старые, ненадежные перекрытия. Модели с объемом 300-400 л дают возможность купаться в компании, но приличный вес таких изделий не слишком радует, а расход воды и вовсе огорчает. Подобные гигантские конструкции в магазинах найти непросто, а доставка их способна напугать даже бывалых грузчиков.

В этом случае соревнование выигрывают акриловые емкости, легкие и практичные. Любая семья сможет найти чашу для конкретной цели: изделия маленького объема (20-40 л) идеальны для детей, а ванны, имеющие приличную вместимость (200 л), весят «всего» около 100 кг, что позволит их монтаж даже в зданиях с не слишком прочными перекрытиями. У владельцев частных домов есть возможность приобрести мини-бассейн, в который входит 1000 литров. Формы их различны.

Легкость ухода

Это еще один важный критерий, вынуждающий серьезно задумываться о том, какая модель доставит больше хлопот — акриловая или чугунная ванна. Первое изделие «предвосхищает» минимальный и легкий уход. Для его чистки хозяева смогут использовать практически любые средства, но кислот, делающих защитный слой хрупким и пористым, лучше избегать. Любой налет с эмалированного покрытия смывается достаточно легко.

Акриловые емкости более «привередливы»: рано или поздно они начнут желтеть. Причина такого неприятного явления — некачественная водопроводная вода. Еще один минус — специальные чистящие средства для акриловых покрытий. Они обойдутся владельцам намного дороже, а работа по приведению поверхности чаши в первоначальный вид потребует больших усилий.

Цена

Самые простые российские модели чугунных ванн стоят в районе 5000 рублей, однако металлические «европейки» обойдутся значительно дороже. На стандартные изделия придется потратить как минимум 13000, на продукцию премиум-класса — до 50000.

Ценовой диапазон конкуренток чугуна впечатляет. Самая элементарная акриловая купель стоит 6500 рублей, самые большие и наиболее функциональные модели способны облегчить счет владельцев на миллион. Для людей, считающих деньги, в этой номинации, без сомнения, лидерами являются привычные металлические изделия.

Способность хранить тепло

Теплоемкость — свойство, которое предупреждает большой расход быстро остывающей воды, поэтому важность его объяснять не надо. Считается, что чугунная чаша теряет по одному градусу за четверть часа, а акриловая столько же, но за полчаса. Еще одно преимущество последней ванны — быстрое нагревание самой емкости. Толстый чугун нагревается гораздо медленнее, поэтому «начинать заседание», пока набирается вода, в такой чаше не очень комфортно.

Функциональность

В этой номинации чугун остается аутсайдером, так как на российском рынке в основной массе представлены простые модели, лишенные дополнительных функций. Зарубежные образцы с дополнительным функционалом обойдутся значительно дороже. Акриловые купели дают возможность подобрать ванну со ступенями, подлокотниками, поручнями, гидромассажем, с аудиосистемой, фильтрацией воды, с освещением и т. д.

Акриловая или чугунная ванна: какая лучше?

Все зависит от того, какие качества больше привлекают будущих хозяев. Если хочется за приемлемую цену приобрести надежную, долговечную конструкцию, установить и ухаживать за которой не составит труда, то выбор очевиден. Это традиционная чугунная емкость.

Когда максимальный комфорт, как при транспортировке, так и при эксплуатации стоит во главе угла, а долговечность и стоимость изделия большой роли не играет, то уже акриловая конструкция — оптимальный вариант.

Чтобы покупка любой из моделей не вызвала разочарования в будущем, лучше последовать нескольким советам:

обязательно проконтролировать комплектность — присутствие ножек для чугуна, набора для фиксации изделия из акрила;

сделать выбор в пользу известного производителя и даже не смотреть в сторону неприлично дешевых моделей;

перед покупкой обращать внимание на толщину эмалевого покрытия около сливного отверстия;

выбирать изделие со стенками как минимум 5 мм.

Что по этому поводу думают другие, можно узнать, посмотрев это видео: