Изобилие разнообразных материалов и присутствие в доме небольшого набора нужных инструментов делает самостоятельное изготовление мебели довольно выгодным предприятием, поэтому такое решение принимают многие хозяева. Причины объяснимы: одних совсем не устраивает внешний вид или размеры готовых конструкции, других не радует высокая цена относительно простых предметов. К последней категории можно отнести туалетные столики, которые позволят любой хозяйке собрать и хранить в одном месте все необходимое. Это парфюмерия, косметика и ухаживающие средства, разнообразные мини-приборы и другие полезные принадлежности. Здесь находят пристанище и небольшие вещи, нередко хранящиеся там, где есть возможность найти свободное пространство, — на полках в ванной, в прихожей, гардеробе или спальне. Собрать туалетный столик своими руками сможет любой мастер: как начинающий, так и опытный столяр. Сложность работы зависит лишь от того, какую модель будущий автор выберет.

Особенности туалетных столиков

От обычных предметов мебели эти конструкции отличаются не слишком значительно. Как правило, такие столики изготавливают небольших размеров. Столешница у них не слишком глубока, поэтому ящики и ниши получаются компактными. Иногда эта мебель дополняется зеркалами с подсветкой.

Что может стать таким столиком?

Любая подобная мебель подразумевает присутствие двух элементов — столешницы и места, где будет храниться большая часть средств, предназначенных для ухода и макияжа. Довольно большое зеркало и туалетный столик — понятия почти неразделимые, но в этом случае для их совместного использования есть несколько вариантов.

Туалетным столиком способна стать:

узкая полочка, надежно зафиксированная на стене;

пара небольших комодов, которые соединяются столешницей;

небольшая тумбочка, выполняющая роль хранилища косметики;

тумба, состоящая из трех секций, в компании с узким Г-образным столом;

мебель, в которой ящики расположены парами с противоположных сторон.

Маленькая тумба, чья поверхность становится столешницей, — потенциальный вариант для квартир скромного метража. Это выход, однако у него есть существенные минусы. Комфортно устроиться за таким импровизированным столиком невозможно. Зеркало в этом случае придется вешать отдельно.

Виды «туалетной мебели»

Есть несколько разновидностей туалетных столиков:

подвесные конструкции, не имеющие опор;

напольные модели, которые устанавливают вдали от стен;

угловые столики: они могут иметь ножки, или устанавливаться без них;

приставные — те, которые изготавливают для установки около вертикальной поверхности: такие изделия могут иметь разное число «конечностей» — 4 или 2 ножки.

На выбор модели мебели влияют ее оптимальные размеры, количество вещей, которые будут в ней (или только на ней) храниться, а также присутствие или отсутствие «дополнительного удобства» — зеркала. Если столик будет стоять у стены, то есть возможность поступить проще — монтировать этот элемент на ней.

Стиль комнаты — еще один фактор, который нужно учитывать всегда. Не менее важна ее площадь. Компактные модели становятся единственным вариантом для комнат скромного метража. Более свободные, хорошо освещенные помещения — причины выбрать либо полноценные трюмо, либо трельяжи.

Размеры туалетных столиков

Поскольку любая конструкция при самостоятельном создании требует очень точного чертежа, без этого этапа не обходится ни один мастер. Что касается формы конструкции, то она может быть любой, однако существуют ограничения, касающиеся размеров. Если планируется операция «Туалетный столик своими руками», то автору надо учесть несколько рекомендаций относительно параметров такой мебели.

Высота — 750 мм. Это оптимальный вариант. За низкими столиками будет неудобно сидеть. Более высокие конструкции потеряют в устойчивости. Ширина — 250-300 мм. Последний параметр — максимум: считается идеальным, когда расстояние от зеркала до края мебели составляет 250-260 мм. Длина. Тут строгих ограничений нет. Минимум — 450 мм — решение не лучшее. За таким столиком нормально не сесть, если конструкция предусматривает тумбу.

Что касается ширины изделий, тут возможны коррективы, вносимые по веской причине — из-за состояния зрения хозяйки. Туалетный столик для девочки просто обязан быть ниже «взрослого коллеги» на 2/3. Другие размеры при этом не изменяются. В любом случае, на габариты всей мебели всегда влияет наличие или, наоборот, отсутствие свободного места. Модели, имеющие нестандартные размеры, иногда бывают единственным возможным решением, поэтому их длину выбирают по своему усмотрению.

Как выбрать «правильный» материал?

Туалетный столик своими руками — операция несложная, поскольку этот предмет не слишком велик, а сборка его сравнительно проста. Проект можно разработать самостоятельно, тогда мебель идеально впишется в любое помещение. Второй вариант — использование чужих идей. В этом случае автор может пойти двумя путями: или оставить все как есть, или увеличить размеры, умножая каждый параметр на выбранный коэффициент. Второй способ («плагиат»), без сомнений, проще, причем ошибки в расчетах будущего автора практически исключены.

Теперь о том, как и из чего создать туалетный столик своими руками. Претендентов для домашнего производства любой мебели есть несколько.

Дерево. Оно остается фаворитом всегда, поскольку такие конструкции выглядят безукоризненно, древесина экологически благополучна, к тому относительно легко обрабатывается. Однако этот материал можно рассматривать только в том случае, если у мастера есть хотя бы минимальный опыт работы с ней. Причина — возможные сложности с отделкой готового изделия. ДСП, ЛДСП или МДФ. Данные претенденты вытесняют натуральный материал, так как они имеют доступную цену, более просты в обработке, прочны и обладают небольшим весом. Оптимальная толщина для изготовления предметов мебели — 16 мм (или более). Оба вида ДСП — лидеры из-за меньшей стоимости, зато МДФ более долговечны и эффектны. ДВП, фанера. Эти тонкие материалы идут только на изготовление задних стенок мебели и дна ящиков, так как материалы (особенно первый) не отличаются большой степенью надежности.

Из чего сделать туалетный столик своими руками? Изготовление даже самой простой мебели из дерева предполагает определенный уровень мастерства. Со сборкой изделия из ДСП, МДФ, ДВП или фанеры справится даже начинающий столяр. Преимущество варианта в том, что самостоятельная работа может свестись к минимуму. Раскрой материала по размерам — услуга, которую представляют сейчас многие поставщики.

Инструменты, крепежные элементы

Набор инструментов для работы должен включать:

отвертку для вкручивания конфирматов (стандарт — шестигранник);

дрель, шуруповерт, электролобзик;

карандаш (маркер), линейку;

сверла (диаметр — 5,8 мм);

молоток, струбцины;

наждачную бумагу;

рулетку, угольник;

уровень.

В состав крепежных элементов и материалов входят:

мебельные уголки;

конфирматы (5х70 мм);

мелкие гвозди для ДВП;

саморезы (4х16 и 4х25 мм);

кант, лента-кромка для заготовок;

грунтовка по дереву или клей Момент.

Если туалетный столик своими руками запланировано собрать с ящиками (дверцами), то в список добавляются дополнительные детали — фурнитуру для них, а также направляющие, снабженные роликами. Мастеру, готовому на «героический подвиг», потребуются и другие элементы. Нередко такую мебель делают нестандартной формы, дополняют зеркалами с лампами по периметру, украшают светодиодными лентами, декоративными панелями и т. д.

Туалетный столик своими руками

Тщательная работа, отсутствие спешки, терпение, максимальное внимание даже к мельчайшим деталям — те качества, который позволят сделать почти шедевром любой предмет: как простой, так и очень сложный. Главное в этом случае — точная, аккуратная подгонка всех деталей, безукоризненное оформление краев и кромки.

Однако тщательный подход условие не единственное, поскольку не менее важно точно следовать проекту. Лучше в процессе не изменять ни материалы, ни вид фурнитуры, потому что при таких коррективах понадобится изменение конструкции. Для более-менее опытного мастера этот этап не превратится в неразрешимую задачу. Для новичков препятствие (например, новая подгонка элементов) может стать непреодолимым.

Мебель без зеркала из ДСП (ЛДСП)

Первый этап — определение места для мебели и размеров будущего туалетного столика. Второй — создание либо поиск подходящего проекта, его корректировка (если она нужна). Третий шаг — перенос всех заготовок на плотную бумагу или картон. После выполнения этих пунктов начинают основную работу.

На лист ЛДСП накладывают шаблоны, отмечают линии реза карандашом и линейкой. Затем заготовки вырезают электролобзиком. Все торцы деталей зачищают наждачной бумагой, грунтуют, нанося два слоя, каждый из которых должен высохнуть. Потенциальная замена грунту — клей Момент. Столешницу оформляют накладным кантом. К торцам приклеивают меламиновую кромку: сначала ее аккуратно приклеивают, потом тщательно проглаживают нагретым утюгом (либо греют строительным феном). Приступают к сборке заготовок: сначала собирают каркас, состоящий из столешницы, опорных ножек или боковых стоек, задней стенки из ДВП. В элементах просверливают отверстия, затем детали соединяют конфирматами, но не до упора. Все углы собранной конструкции проверяют угольником. Если огрехов не обнаруживают, то конфирматы затягивают. Чтобы гарантировать максимальную надежность изделия, все элементы дополнительно фиксируют мебельными уголками. Собирают ящики: лицевую и заднюю часть высверливают в торец, боковые элементы — в плоскость. Затем заготовки собирают с помощью конфирматов, которые также затягивают после проверки геометрической правильности изделий.

В нижней части ящиков маленькими гвоздиками прибивают вырезанные листы ДВП (фанеры). На нижней части боковин ящиков фиксируют направляющие. К боковинам тумбы или столика крепят ответную часть системы. Готовые ящики вставляют в направляющие. На фасаде элементов просверливают отверстия для фурнитуры, затем ее крепят саморезами. К нижним торцам мебели прикрепляют защитные накладки (резина, фетр).

Компактный подвесной столик

Преимуществ у таких моделей довольно много. Они занимают минимум пространства, но выглядят эффектно в любом помещении. Изготовление этих конструкций также не потребует титанических усилий. В этом случае в роли материала можно использовать не только ДВП или МДФ: для создания легких подвесных туалетных столиков подойдет даже толстая фанера.

Для изготовления корпуса потребуется вырезать несколько элементов: дно, столешницу, заднюю стенку, две боковины и разделители. Количество последних деталей зависит только от числа ящиков туалетного стола. В местах соединения элементов сначала сверлят отверстия для саморезов (3 мм), затем их зенкуют под потайные шляпки. Работа идет по такому сценарию:

К основанию-дну прикрепляют боковые заготовки. Потом занимаются фиксацией разделителей. Их устанавливают таким образом, чтобы со стороны фасада они находились заподлицо с краем нижнего элемента, а сзади оставался отступ, равный толщине задней стенки. Перед установкой задней части столика в ней просверливают отверстия для фиксации мебели на стене. Затем заготовку в нескольких местах прикрепляют ко дну, боковинам и разделителям. В последнюю очередь «полуфабрикат» соединяют со столешницей. Ее фиксируют 4 саморезами к задней части, по 2 крепежа используют для соединения с боковинами и разделителями.

Переходят к сборке ящиков. Последний этап — маскировка отверстий в столешнице. Их прячут с помощью густой самодельной шпаклевки, сделанной из ПВА и опилок. После полного застывания состава поверхности шлифуют. Готовое изделие покрывают краской, после ее высыхания к ящикам прикручивают ручки.

Туалетный столик с зеркалом

Самый элементарный способ получить «вожделенный предмет» — использовать в этой роли самостоятельный элемент — настенное или настольное зеркало. Первый вариант предпочтительнее, так как он даст возможность получить эффектную и эффективную альтернативу. Однако многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления конструкции «all-in-one». Вариантов существует три.

Заднюю стенку столика делают высокой. Изготавливают ее не из простой ДСП, а из ламинированного вида материала. В заготовке предусматривают основу для зеркала. Это может быть простая рама, или декоративный элемент. Однако надо понимать, что сложная форма отнимет больше усилий и времени. Фиксируют зеркало двухсторонним скотчем, специальным (для зеркал) клеевым составом или пластиковыми держателями. Второй способ — выход, остающийся в том случае, если такая идея «зеркального креатива» мастеру пришла поздно — после того, как туалетный столик уже собран. Чтобы получить желаемое, к торцам мебели фиксируют деревянные направляющие. На них закрепляют конструкцию из ДСП. Сложность здесь в том, что автору придется придумывать способ, который позволит скрыть новые деревянные элементы от глаз. Третий вариант — изготовление независимой конструкции, которую можно как установить, так и убрать: например, перенести на время в другое место. Это решение можно назвать, по крайней мере, удобным. Однако в данном случае зеркалу необходимо обеспечить максимальную устойчивость.

Конечно, идеальный способ — использование проекта с зеркалом первоначально. В этом случае работа потребует от автора минимума усилий, обойдется без серьезных проблем. Иначе ему надо быть готовым столкнуться с трудностями.

Конструкция с подсветкой

Подсветка для туалетного столика может быть или функциональным, или декоративным элементом.

Подсветка в роли акцента

В последнем случае для нее логичнее всего использовать светодиодные изделия — ленты, причем наиболее подходящими будут цветные осветительные приборы. Ими оформляют периметр зеркала, реже — столешницы, низ тумбы или опорные конструкции. Монтаж такой подсветки не вызовет особых трудностей, потому что на лентах указаны места, предназначенные для разрезания и соединения. Поскольку такой подсветке требуется напряжение 12 В, к сети ее подключают с помощью блока питания.

Помощница при макияже

Речь идет о туалетном столике, который имеет зеркало с подсветкой. Такая мебель максимально практична. Она позволяет добиться равномерного освещения при макияже, при выборе одежды и аксессуаров, причем независимо от времени суток. Наиболее популярный вариант при самостоятельной сборке — создание для зеркала рамы с подсветкой.

Из четырех досок (20-25х80-90 мм) собирают раму. Торцы их отрезают под углом 45°, затем склеивают, зажимают струбцинами. После высыхания клея защиту от «распада» рамы дублируют металлическими уголками. В подготовленной раме сверлят отверстия под патроны ламп. Чтобы скрыть непривлекательную начинку, к внешнему краю конструкции добавляют «кант» из более тонких досок. Его торцами «сажают» на клеевой состав, аналогично фиксируют струбцинами. После высыхания конструкции элемент усиливают. Для максимальной прочности рамы используют саморезы, для них предварительно сверлят отверстия чуть меньшего диаметра. Дополнительный крепеж не помешает: например, многие прибегают к помощи тех же металлических уголков. После монтажа патронов фиксирующими кольцами осветительные приборы соединяют параллельно. Затем раму покрывают краской (чаще — белой). После высыхания конструкции в ней высверливают отверстие под шнур питания, фиксируют зеркало уголками.

После завершения работы в раму вкручивают осветительные приборы. Исключение для ассортимента всего одно: это обычные (горячие) лампы накаливания. Затем проверяют, как работает конструкция. Последний возможный этап — прибивание ДВП (фанеры) сзади.

Туалетный столик своими руками — тема, которая чаще волнует тех, кто еще ни разу не сталкивался с подобным предметом мебели. Самые простые модели отнимут минимум времени и сил. Если мастер выбрал сложную конструкцию, то ему потребуется предварительное знакомство с такой работой. И в этом помогут видео. Например, очень популярен следующий наглядный пример: