Любой владелец дома согласится с тем, что без помощи разнообразного инвентаря работа на придомовой территории значительно усложнится. Без некоторых вещей обойтись получается, без других хозяева чувствуют себя «как без рук». Например, тележка для перевозки мешков с грунтом, мусора, удобрений, инструментов и стройматериалов — атрибут обязательный, жизненно необходимый. Поэтому ее покупка почти неминуема. Однако такая идея прельщает немногих. Причины — относительная хлипкость современных магазинных конструкций, невозможность найти за приемлемую цену требуемый размер и желание сэкономить. Надежная тележка, сделанная своими руками, в любом случае обойдется дешевле, но прослужит дольше. Поэтому самодельное транспортное средство — альтернатива, достойная рассмотрения.

Разновидности тележек

Если хозяина участка интересует тележка для перевозки мешков, то сначала ему нужно определиться, как именно будет выглядеть конструкция этого инвентаря на колесах.

Типы «участкового» инвентаря

Такие приспособления для облегчения работ на участке бывают 2 видов.

Простейшие конструкции, имеющие всего одно колесо. Их чаще называют не тележками, а тачками. Главное достоинство таких моделей — их маневренность. Но плюс перекрывают минусы, их больше. Владелец столкнется с трудностью перемещения больших, тяжелых грузов, так как удерживать равновесие с одним колесом будет непростой задачей. Такие тачки при серьезных грузах «на борту» будут регулярно застревать в грунте или песке из-за того, что весь вес приходится на одно колесо. Поэтому работа превратится в каторгу. Более совершенные конструкции, имеющие или 2, 3 или 4 колеса. Они называются тележками. Их преимущество перед одноколесными моделями — устойчивость, к тому же даже сильно нагруженные конструкции не перевернутся, не застрянут в мягком грунте. Недостаток — необходимость иметь на участке достаточно широкие дорожки для движения мини-транспорта. Если сравнивать 2, 3 и 4 колеса с точки зрения практичности, то победу одержит первый инвентарь, способный развернуться даже на крохотной площадке.

Для изготовления заводских изделий используют исключительно металл. Если тележка для перевозки мешков будет собираться своими руками, то в этом случае ассортимент немного расширяется. К списку кандидатов прибавляется древесина. Первый пример — деревянная тачка с одним колесом, ее используют для перевозки грузов по огороду и саду. Когда речь идет о приспособлении для строительных работ, достойного противника у металла не остается.

Есть ли идеальные приспособления?

Как сделать выбор? Отринуть те модели, которые менее практичны. Первый претендент на исключение — деревянные конструкции. Материал необходимо регулярно защищать от влаги, так как условия для эксплуатации его можно назвать экстремальными. Тяжесть самой деревянной тачки, ее размеры, небольшая грузоподъемность тоже отвергают идею создания транспорта из этого материала. Единственный приемлемый вариант — одноколесная деревянная тачка.

Теперь необходимо подумать о количестве колес. Относительно большие четырехколесные (трехколесные) телеги не лучший выбор в любом случае. Их ахиллесова пята — недостаточная маневренность, неповоротливость, а значит, сложность управления. Одноколесная конструкция очень популярна у садоводов, однако такая тележка для перевозки мешков будет крайне неустойчивой, к тому же она не предназначена для грузов с большим весом.

Если хозяева хотят создать универсальную технику, на которой можно будет перевозить практически любой груз, то вариант для рассмотрения остается один. Это двухколесная металлическая тележка, которая лишена каких-либо серьезных недостатков. Она сможет вывозить мусор, опавшую листву, транспортировать грунт, мешки или большие упаковки стройматериалов, дрова или уголь.

Размеры: зависимость от функций

Идеальная тележка для перевозки мешков должна иметь оптимальные размеры. Повозка не должна быть чересчур маленькой, так как в этом случае придется делать довольно много ходок, если грузов потребуется переместить немало.

Большая тележка будет тяжелой даже сама по себе. При большой нагрузке она создаст сложности, потому что будет погружаться в грунт. Золотая середина — лучший из вариантов, поэтому лучше рассматривать конструкцию, имеющую высоту 500 мм, длину 1000 мм, ширину — 600 мм.

Конечно, эти оптимальные размеры хозяева могут изменить в ту или иную сторону на 50-100 мм. Но именно такие габариты идеальны: эта тележка сможет беспрепятственно проходить в двери, лавировать между деревьями, кустарниками, грядками, выдерживать и распределять нагрузку на колеса.

Магазинные модели садовых тачек

Все конструкции, предназначенные для работы на участке, имеют кузов из металла, одно или несколько колес, стойку (при 1-2 колесах), служащую дополнительной опорой при загрузке, разгрузке и остановке. Необходимый атрибут любого инвентаря — ручки для управления простейшим транспортом.

Одноколесная конструкция

Такая тележка для перевозки мешков, особенно тяжелых, не годится. Ее предназначение — транспортировка легких грузов. Это урожай, удобрения или сорная растительность. Тачка идеальна только для садовых дорожек, асфальта.

Достоинства одноколесного инвентаря: доступная цена, маневренность. Минус — трудности, неизменно возникающие при преодолении участков, не имеющих твердого покрытия.

Двухколесная тележка

Это модели отличаются большей грузоподъемностью, а также лучшей маневренностью. По этой причине они более востребованы среди владельцев загородной недвижимости. Тележки с двумя колесами нельзя назвать слишком маневренными, однако этот недостаток компенсирует большая надежность, устойчивость.

Плюсы двухколесных моделей — относительно легкое преодоление участков грунта и песка, хорошая проходимость, минимум усилий при загрузке и выгрузке, невысокая цена.

Трехколесный инвентарь

Она отличается от предыдущих тележек большей вместимостью, грузоподъемностью. Главные преимущества трехколесных моделей — удобство эксплуатации, максимальная устойчивость, меньшие физические усилия хозяина при передвижении. Относительно хорошая маневренность — еще один плюс.

Минусы таких тележек кому-то покажутся существенными. Это недостаточно широкий ассортимент трехколесных конструкций в магазинах, более высокая их цена.

Четырехколесная тележка

Эти модели относят к полноценному грузовому инвентарю. Используются такие тележки для перевозки мешков, стройматериалов (например, кирпичей) и других «тяжеловесов». Четырехколесные изделия максимально устойчивы. Некоторые модели оснащаются опрокидывающимся кузовом, упрощающим разгрузку.

Если нужно найти недостатки, то в их список можно отнести малую маневренность при небольшой площади участка, а также самую высокую стоимость среди всех моделей.

Грузовая конструкция

Вообще, эту разновидность надо было бы рассматривать отдельно, так как она предназначается не для работ в саду. Незаменима эта тележка для перевозки мешков с песком, цементом, щебнем. Годится она для транспортировки упаковок краски, коробок с плиткой и т. п.

Понятно, что она — почти «профессионал», без устали «работающий» во время любого строительства или ремонта. Плюсы — возможность максимально упростить перемещение больших тяжестей. Недостатки у грузовой тележки попросту отсутствуют.

Материалы для изготовления конструкции

Все из вышеперечисленных конструкций можно создать самостоятельно. Однако сначала надо понять, из чего лучше сделать все их элементы. От выбора материалов зависит надежность, долговечность и удобство тележки. Самыми главными «действующими лицами» чаще всего становятся профильные трубы.

Кузов

Примером для подражания практически всегда служат заводские модели. А их кузов чаще всего изготавливают их алюминия или стали. Последний кандидат должен иметь цинковое покрытие. Что лучше? Естественно сплав, так как алюминий — достаточно мягкий металл, который можно быстро привести в негодный вид, если на тележке планируют перевозить не легкие мешки, а что-то тяжелее.

Есть и другие варианты:

Дерево, которое уже критиковалось. В этом случае всесторонняя (и регулярная) защита — антисептиками, антипиренами, лакировкой или покраской — позволит древесине успешно противостоять всем угрозам природы. Пластик. Он имеет легкий вес, не боится ни коррозии, ни влаги. Однако это не самый оптимальный вариант, так как материал отличается хрупкостью, поэтому механические повреждения, скорее всего, появятся в самое ближайшее время.

Некоторые мастера приспосабливают под кузов и основание половину бочки и металлические спинки от старых кроватей. Форма элемента может быть традиционной, прямоугольной, либо трапециевидной, если тележка будет предназначаться не только для перевозки мешков, но и для транспортировки сыпучих материалов.

Колеса

В этом случае выбор тоже зависит от груза, который планируют транспортировать. В роли этих элементов выступают пластиковые, литые или резиновые, пневматические колеса с протекторами. Идеальным можно считать последний вариант, который даст возможность «путешествовать» по бетону, асфальту и неоднородному грунту.

Велосипедные колеса тоже попадают в список возможных претендентов. Они прочны, надежны и безотказны, но надо заметить, что на тележках, оснащенных ими, можно будет перевозить только сравнительно легкие грузы. Поэтому покупка новых колес, которые впускают специально для тележек и тачек, все же более разумное решение.

Ручки

Их изготавливают из металла, но его снабжают пластиковыми либо специальными резиновыми противоскользящими накладками. В этом случае надо помнить, что пространство между ручками должно позволять человеку свободно помещаться между ними. В противном случае повысится нагрузка на руки, на опорно-двигательный аппарат. Две ручки — классический, наиболее удобный вариант.

Самостоятельное изготовление разных конструкций

Процессы изготовления разного инвентаря будут несколько отличаться, поэтому надо рассмотреть некоторые популярные варианты.

Прицеп для велосипеда

Такие коммерческие тележки очень просто сделать самостоятельно. Это решение вполне оправдано, так как некоторые покупные модели могут обойтись владельцам дороже, чем само средство передвижения. Покупка недорогих велоприцепов и вовсе не имеет смысла: такие конструкции развалятся очень быстро.

Логичным выходом станет самостоятельная сборка, а она потребует поиска довольно большого набора «всякой всячины» В список входят:

два велосипедных колеса;

доски либо фанера (или другой листовой материал);

стальной профиль квадратного либо круглого сечения;

толстые узкие металлические пластины (4 штуки);

болты с гайками.

Работа с металлом предполагает участие сварочного аппарата (автомата, полуавтомата, инверторного оборудования), присутствие дрели, болгарки, а также гаечных ключей. После того как все необходимое оказалось под рукой, приступают к работе.

Первым делом определяют размеры будущей конструкции. Для этого рисуют простой чертеж. Два отрезка делают такими же, как и ширина будущей тележки. Длина остальных четырех элементов-боковин равняется длине тележки минус двойная толщина труб. Все элементы соединяют таким образом, чтобы между внешними и внутренними боковинами оставалось достаточно места для велосипедных колес. Для большей жесткости конструкции внутренние элементы соединяют несколькими поперечинами. В пластинах металла делают вырезы такого размера, чтобы в них без проблем, но достаточно плотно помещались оси велосипедных колес. Затем полосы приваривают к раме. Крепят к ним колеса болтами и гайками.

Все участки сварки зачищают, затем поверхности грунтуют, покрывают краской. На полученное основание укладывают настил из досок, либо короб из фанеры. После примерки выбранный элемент крепят: в профиле делают отверстия, затем фиксируют настил (или мини-кузов) болтами с гайками.

Последний этап — соединение тележки с велосипедом. Самый простой способ — крепление к задней оси транспорта с помощью дышла и шарнира.

Тележка для перевозки мешков, стройматериалов

Для создания такой незаменимой «помощницы» будут необходимы отрезки профиля круглого, прямоугольного, а также квадратного сечения. Еще понадобятся полосы металла. Конечно, для работы тоже необходимо сварочное оборудование.

Сначала ищут либо делают самостоятельно чертеж, потом, в соответствии с ним, вырезают заготовки.

Сваривают первую, маленькую рамку, которая будет площадкой для стройматериалов. В двух профильных трубах, в нижней их части, сверлят по одному отверстию, предназначенному для крепления элементов. Потом собирают вторую рамку, более длинную. Она будет служить опорой для грузов во время их транспортировки. В нижней части длинных профилей тоже просверливают по одному отверстию для соединения обоих рамок. Обе половинки скрепляют с помощью болтов-барашков с гайками. К нижней части конструкции приваривают два коротких куска профиля. Они будут исполнять роль опоры для площадки тележки. К вертикальным слойкам приваривают по полосе металла, в них предварительно делают отверстия для колесной оси. Так как осью будет шпилька, к полосам приваривают гайки нужного диаметра.

В верхней части конструкции приваривают небольшие ручки из металла. В этом случае заготовки делают из профиля круглого сечения. Последние этапы — зачистка мест сварки болгаркой, грунтовка, покраска изделия и установка колес.

Двухколесная металлическая тележка

Не сильно отличается от приведенных инструкции изготовление таких моделей, поэтому с ними у мастера тоже больших затруднений не возникнет. Себестоимость такого инвентаря будет небольшой, а сборку ее считают не самой сложной работой. Несмотря на легкость изготовления, чертеж (по крайне мере, рисунок) все-таки лучше иметь под рукой.

Для операции потребуется запастись:

листом стали для кузова (2 мм, 1000х1400 мм);

металлическим профилем квадратного сечения (25х25 или 30х30 мм, 4-5 м) или уголком (его использовать многие не рекомендуют);

двумя пневматическими колесами;

осью для них — прутом (диаметр зависит от отверстия в колесах);

угольником.

Сначала, согласно чертежу, делают все заготовки, лист раскраивают с помощью болгарки, затем зачищают края деталей.

Создание рамы

Сначала занимаются основой конструкции.

Все элементы, предназначенные для рамы, укладывают на ровной поверхности. Длинные заготовки (1200-1400 мм, длина зависит от роста хозяина) располагают параллельно. Между ними укладывают 5 поперечин (400 мм). Все швы хорошо проваривают. К раме напротив второй поперечины приваривают ось. Под раму со стороны ручек приваривают два опорных элемента. Затем все швы тщательно зачищают.

Сборка кузова

Потом переходят к созданию короба.

Ко дну боковые стороны присоединяют точечной сваркой, затем угольником проверяют угол, он обязан быть прямым. К боковым стенкам тем же способом крепят верхнюю и заднюю стенки, после чего занимаются проверкой геометрии конструкции, углов, убеждаются в отсутствии перекосов. После нее швы проваривают полностью, затем их зачищают. Готовый кузов устанавливают на раму, сваривают конструкцию вдоль профиля. Все новые швы изделия зачищают, тележку грунтуют, покрывают краской.

Последний этап после высыхания тележки — установка колес на оси. Если владелец хочет максимально удобный инвентарь, то можно сделать практичные ручки. Чтобы предохранить руки, на концы ручек надевают небольшие отрезки резинового шланга.

Одноколесная деревянная тачка

Этот вариант отличается от предыдущих конструкций не только материалом, но и простотой, скоростью изготовления. Для операции потребуется найти или приобрести:

брус для ручек (20х50 мм, длина — 2000 мм);

брус для стоек (30х40 мм, длина — 1500 мм);

фанеру для кузова (5-8 мм, 1500х1500 мм);

доску на дно (25 мм, длина — 1000м);

стальную трубу для оси (12-15 мм, длина — 125 мм);

колесо (покупное или из склеенных листов фанеры), его диаметр — 20-25 мм;

наждачную бумагу, саморезы.

Возможно изменение всех размеров, но делать это необходимо пропорционально, деля каждое число на определенный коэффициент. Работа проходит по такому сценарию:

Все детали раскраивают, кромки будущего кузова обрабатывают напильником, избавляют от заусенцев наждачной бумагой. Из досок и фанерных заготовок собирают кузов. Сначала к доскам дна прикручивают боковые стенки. К ним прикрепляют вертикальные стойки, затем к коробу присоединяют переднюю и заднюю стенки. В ось вставляют колесо, потом ее фиксируют в отверстиях, вырезанных под правильным углом на концах бруса для ручек. Последние детали прикрепляют к кузову, предварительно проверив корректность расположения обоих элементов на кузове.

Готовую тележку оформляют по своему вкусу. Чтобы обеспечить удобство эксплуатации, концы ручек скругляют, затем их отшлифовывают. Справедливости ради надо отметить, что такие габаритные изделия не слишком популярны. Чаще изделия из дерева делают для украшения участка.

Тележка для перевозки мешков может иметь разную конструкцию. Например, почти универсальным инвентарем имеет право считаться двухколесный транспорт. Однако самым лучшим вариантом для ремонта и строительства остается простейшая грузовая тележка, так как ее легко сложить, а потом «закинуть» в машину. После этого можно отправиться за стройматериалами, потому что транспортировка их уже не составит большого труда.

Поскольку дефицита идей на эту тему нет, ничто не мешает «страждущим» познакомиться с некоторыми практичными вариантами. Например, создание одной из моделей можно увидеть, если будет желание посмотреть этот ролик: