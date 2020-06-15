Информационные доски давно стали привычными элементами: их можно увидеть на предприятиях, в магазинах, больницах, в различных государственных учреждениях. Такие же стенды — обязательный атрибут школы. Без них не обойтись точно так же, как без классной доски или звонка. Предназначение такой конструкции — доносить до учащихся информацию в доступной, интересной, но в максимально краткой форме. Самые простые изделия легко заказать или купить, так как стоят они не очень дорого. Однако если есть желание, то можно сделать стенды для школы своими руками. Задачу эту нельзя назвать сверхсложной, но перед началом работ нужно определить оптимальный размер стенда, а также материалы для его изготовления.

Сделать или купить?

Самые простые информационные доски обойдутся покупателем в минимальную сумму, цена самых дорогих моделей способна испугать. Поэтому перед тем как принять окончательное решение, надо оценить все преимущества самостоятельного изготовления.

Это хорошая возможность создать необычный стенд того размера, который идеально впишется в пространство. Стенды для школы своими руками — шанс выбрать материалы, подходящие интерьеру помещения. Возможность выбора цветовой гаммы, размеров, количества и расположения кармашков и полей.

Минусом будет время, которое придется потратить на создание стенда, однако экономия должна перевесить этот недостаток. Работа по изготовлению стенда не украдет много времени. Простейшую небольшую конструкцию можно сделать максимум за час. Большие стенды могут создать некоторые сложности для мастера.

Стенды: виды и предназначение

Любая информационная доска предназначена для ознакомления с будущими мероприятиями, с результатами всевозможных конкурсов или с расписанием уроков.

Информационные стенды. Как правило, их размещают в местах, где большая проходимость. Если информация носит развлекательный характер, то доски с ней располагают там, где дети чаще всего общаются и отдыхают. Демонстрационные стенды — небольшие выставки для фотографий, картин или поделок. В этом случае к доскам крепят полки из дерева или оргстекла.

Стенды встречаются не только в школах и детских садах. Нередко родители создают такие конструкции дома. Один из замечательных поводов — появление малыша. В этом случае на доску помещают его фотографии в разные периоды жизни: от самого рождения до года, двух, трех лет.

Второй домашний стенд может быть посвящен творчеству ребенка, который пошел в детский садик, а значит, неизменно скоро будет участвовать во всех конкурсах поделок. Создание такого уголка тоже не слишком обременит родителей, зато ребенок сможет гордиться своими работами.

Как выбрать материал для стенда?

На главный вопрос — из чего делают стенды для школы своими руками — есть несколько ответов. Основой для информационной доски может стать лист фанеры, ДВП или ПВХ (3-5 мм). Последний претендент хорош тем, что широкий ассортимент позволяет выбрать материал любого цвета.

Обычные листы из пиломатериала потом необходимо будет облагородить — покрасить, обтянуть тканью или оклеить бумагой — декоративной, цветной либо оберточной. Третий возможный претендент — пробковая доска. Она имеет несколько преимуществ, среди которых:

устойчивость к влаге, огню, химическим веществам;

противостояние механическим воздействиям;

абсолютная безопасность для детей;

длительный срок эксплуатации;

минимальный вес;

легкость ухода.

Для оформления такого стенда можно использовать не бумагу, ткань или краску, а самоклеящуюся ПВХ пленку и т. д. В качестве обрамления досок используют рамки, изготовленные из алюминия, дерева, кабель-канала, пенопласта либо пластика. Фанера часто выступает в роли подложки для пробковой доски.

Рекомендации по изготовлению

Выбор места — первый важный вопрос. Стенд должен быть хорошо освещенным в любое время, доступным для всех: как для учеников, так и для посетителей.

Слишком большая доска будет выглядеть не лучшим образом, маленькая не позволит разместить все элементы. Рекомендуемое расстояние между карманами — 20-30 мм. Такие зазоры сделают стенд эстетичным, а информацию легкой для восприятия. Чересчур унылые цвета выбирать не рекомендуют. Больше внимания привлечет изделие, выполненное в яркой цветовой гамме, но его основное оформление должно соответствовать дизайну помещения. Шапка информационного стенда обязана быть «зазывающей», она должна бросаться в глаза и заинтересовывать. Сверху доски для заголовка необходимо оставить свободное пространство шириной около 100 мм. Определение цели создания конструкции. Это может быть доска почета, стенд со школьным расписанием, объявлениями, или красочно оформленная история школы. Предварительный, примерный эскиз необходим. Чтобы не столкнуться с трудностями при сборке частей, надо заранее представлять, как будет выглядеть готовое изделие. После выбора оптимального места нужно определить самые подходящие размеры информационной доски, а также продумать способ ее фиксации на стене. Самый надежный вариант — подвесной способ крепления, так как монтаж на клей или двухсторонний скотч усложнит снятие стенда в случае необходимости.

Еще один вопрос — использующиеся материалы. Главное требование к ним — безопасность для здоровья детей. Все, что необходимо для работы, надо приготовить заранее. Помимо материалов для основы в набор входят жидкие гвозди, а также то, что потребуется для оформления стенда (бумага, краска, наклейки, скотч), крепежные элементы.

Стенды для школы своими руками

Изготовить стандартные стенды для школы своими руками довольно легко, однако даже для простой операции потребуется аккуратность, внимание ко всем деталям.

Материалы, инструменты

Мастеру для создания конструкции будет необходим такой набор:

фанера и пробковая доска (альтернатива — лист ПВХ);

клеевой состав для дерева (ПВА, столярный);

ножовка (по дереву или по металлу);

прозрачные файлы либо оргстекло;

металлическая линейка;

карандаш, угольник.

Материалы для оформления информационной доски автор выбирает самостоятельно, так как многое зависит от места, где будет находиться стенд, а также от его тематики.

Изготовление основы стенда

Сначала изготавливают основу конструкции. После определения габаритов подбирают фанеру и пробковую доску. На листы переносят размеры. Правильность нарисованной фигуры проверяют треугольником либо измерением диагоналей. Их равенство — доказательство корректности работы.

Заготовки выпиливают. Затем эти элементы обезжиривают и склеивают жидкими гвоздями, либо другим клеевым составом. Высохшую основу декорируют краской, пленкой, тканью или бумагой. Так как обрамление сделает стенд законченным и эстетичным, стенд оформляют рамкой. С обратной стороны его крепят петли.

Потом переходят к оформлению лицевой поверхности — делают кармашки, в которые будут вкладываться листы с информацией. Простейший вариант — канцелярские файлы, их «сажают» на двухсторонний скотч. Возможная замена — органическое стекло. Количество карманов зависит от размеров информационной доски, от того, какой стиль оформления был выбран. Еще один способ фиксации бумаги — английские булавки или кнопки, однако они не слишком подходят для детских учреждений.

Следующий шаг — определение тематики оформления. Например, уголок ЗОЖ, конкурс поделок, поздравление с праздником, расписание уроков и т. д. Самым важным элементом является заголовок доски. Он должен привлекать внимание, поэтому обычно его делают крупным и ярким. Оригинальный шрифт приветствуется.

Буквы для заголовка создают, используя трафарет. Или вырезают их из цветного картона или пластика. Альтернативные источники — печатные издания. Лучше использовать красочные, глянцевые журналы.

В этом случае заголовок для шапки — визитная карточка стенда. Чем больше автор проявит фантазии, тем привлекательнее будет выглядеть его информационная доска.

Как сделать карманы из оргстекла?

Самый распространенный и дешевый вариант — канцелярские файлы в роли информационных окон — устраивает далеко не всех. Если мастер хочет, чтобы его изделие выглядело презентабельно, ему придется потратить немного больше усилий и времени. Кармашки из оргстекла делают так:

На стекло наносят контур кармана. Его стандартные размеры равняются листу А4 плюс 10-15 мм с каждой стороны. «Освобождают» заготовку с помощью ножовки. Чтобы обеспечить беспрепятственную вставку и выемку листов, с одной стороны от прямоугольника отрезают уголок. Затем делают полоски шириной 10 мм, длина их аналогична размерам кармана. Их приклеивают к заготовке, исключение — ее верхняя часть.

Последний этап — соединение со стендом в отмеченных местах. Небольшое расстояние между карманом и основой даст возможность не столкнуться с проблемами во время смены информационного материала.

Для тех, кто не рассматривает файлы вообще, но не хочет заниматься вырезанием, есть другой вариант. Это плотная полиэтиленовая пленка, оптимальная ее толщина — 0,7-1 мм. В этом случае детали вырезают аналогичным способом, но на стенде их фиксируют двухсторонним скотчем.

Оригинальный стенд для фото из ПВХ

Для изготовления такой информационной доски потребуются недорогие материалы, к тому же сделать эти стенды для школы своими руками проще всего. Для работы потребуется приобрести:

лист ПВХ, его толщина — 3 мм;

акриловые краски разных цветов;

губки для нанесения краски;

цветную самоклеящуюся пленку;

уголки для фотоальбомов.

Для изготовления информационной доски необходимо иметь под рукой острый канцелярский нож.

Сначала ножом вырезают основу из листа ПВХ. Ей придают форму большого планшета. Раскрашивают ее акриловыми красками с помощью губки, которая придает пластику необычную фактуру. В уголки вставляют фотографии, потом из самоклеящейся пленки вырезают тонкие полоски, они будут рамками для «иконок». Их наклеивают на фотографии. Буквы для названия стенда вырезают из остатков листа ПВХ. Другие способы — создание аппликации из пленки-самоклейки или покупка готовых букв.

Последний этап — изготовление надписей для фотографий. Их можно распечатать на цветном принтере, либо вырезать буквы из журнала.

Стенд из потолочных плит

Это второй вариант, не требующий ни больших усилий, ни такого же количества времени. Перед тем как приступать к операции «Стенды для школы своими руками», нужно собрать все, что необходимо:

потолочную плитку, количество зависит от размера будущей доски;

белую водоэмульсионную краску;

декоративные наклейки;

потолочный плинтус;

канцелярский нож;

клей для плитки;

малярный скотч;

зубную щетку;

красители;

кисточку;

файлы.

Если нужен небольшой стенд, то можно обойтись всего двумя плитками. Работа затруднений не вызовет.

Сначала склеивают две плитки. С нижней стороны их соединяют малярным скотчем: приклеивают полосу на одну заготовку, на скотч наносят полоску клея, затем на него сажают вторую плитку. Излишки состава удаляют. Краску смешивают с колером. Так как белый состав дает возможность использовать несколько цветов, выбор их зависит от пожеланий автора. Краску и пигмент тщательно перемешивают. Краску наносят на основу, затем сушат. Если есть необходимость, то добавляют еще один слой. Используя зубную щетку и краситель, по краям стенда делают набрызги. Переходят к изготовлению информационных окошек. Сначала отмечают места для них, затем туда укладывают файлы. Их приклеивают в основе потолочными плинтусами.

При помощи канцелярского ножа стенду придают желаемую форму, наклеивают заголовок, а потом декорируют изделие по своему усмотрению.

Что надо учитывать при оформлении стендов?

Изготавливают стенды для школы своими руками не слишком часто. Обычно их необходимо сразу несколько, поэтому многие делают информационные доски на заказ — по эскизу, в едином стиле. Однако даже в этом случае оформители нередко допускают ошибки. Несколько советов позволят их избежать.

Содержательность, своевременность

В первую очередь это относится к тем стендам, что располагают в вестибюле школы. Там обычно есть несколько досок, заполненных разнообразной информацией. Это могут быть графики, планы работ, которые малоинтересны родителям, в ожидании детей прогуливающимся по холлу.

Чтобы познакомить их с реальной жизнью школы, нужна реклама запланированных мероприятий и фотоотчеты, живые отзывы о уже проведенных выставках. Информация должна своевременно обновляться: родители, пришедшие через несколько месяцев, вряд ли обрадуются, если увидят информацию, прочитанную ранее.

Стилистика

Важна общность оформления, которое может быть различным, но выдержанным в едином стиле. Например, для начальных школ нередко выбирают зеленый и оранжевый цвета, для средних образовательных учреждений — голубой с желтым, для старших — красный с синим. Стиль оформления, его структура, дизайн стендов должны быть выполнены в одном решении.

Важно видеть результат «работы» стенда. Если даже у красочно оформленной доски не задерживаются ни родители, ни педагоги и ученики, значит, что-то было упущено. Возможные ошибки — информация, написанная сухим, формальным языком, нечитабельное оформление, нерегулярное ее обновление, мелкий шрифт. В этом случае самое лучшее решение — консультация с более успешными коллегами, стенды которых неизменно привлекают внимание.

Школьные стенды: мнение дизайнеров

Традиционное оформление школьных информационных досок сейчас считается устаревшим, неправильным, неработающим. Поэтому будущим создателям лучше заранее познакомиться с теми недостатками, что не дают стендам «работать», а затем узнать, как их исправить.

Что не дает стендам работать?

Этот список не очень большой, но важный. Причин для игнора информационных досок существует три.

Невозможность вписаться в интерьер помещения. Поскольку конкуренция среди компаний-производителей высока, многие идут по пути максимального удешевления продукции. Следствием становятся некачественные материалы и аляповатый дизайн. Отвлечение внимания от текста, написанного мелкими буквами. Яркий стенд не дает возможности сосредоточиться на том, что является по-настоящему важной информацией. Ограниченный формат подачи информационного материала — невозможность разместить на стенде объявления (плакаты), размеры которых больше стандартного кармашка.

Таким образом, «агрессивный дизайн», чрезмерная яркость оформления вкупе с листами А4 и мелким шрифтом делают стенды неэффективными.

Что надо сделать?

Чтобы заинтересовать читателей, нужно сделать стенд максимально удобным для восприятия.

Необходимо максимальное упрощение текста, набранного кеглем 16 или более. Дополнительную информацию лучше давать по QR-коду. Дизайнерские шрифты, картинки в тексте, усложняют восприятие. Считают, что в этом случае работает иное правило: лучший дизайн — его отсутствие. Необходимо четкое разделение на зоны, чтобы читатель сразу мог определить, важна ли эта информация именно для него.

Пример разделения на зоны:

основная информация: крупный шрифт, возможность быстрой ее смены;

тематическая зона: информация, важная части учеников, например, о экзаменах;

выставочная зона — плакаты, рисунки, фотографии, которые меняют не так часто;

презентационная зона, предназначенная для показа достижений учеников школы.

Приветствуется сочетание разных цветов и форматов бумаги, так как разнообразие и контраст неизменно привлекают внимание. Однако важна умеренность: большое количество картинок и листов, наоборот, способно отпугнуть потенциальных читателей.

Цены на стенды можно узнать тут:

Не все учреждения могут позволить себе купить или заказать информационные доски, особенно если их требуется сразу несколько. Поэтому многие учителя (или «озадаченные» родители) предпочитают делать стенды для школы своими руками. В этом случае авторам не потребуются дорогие материалы, однако аккуратность, внимательность, творческий подход — те качества, которые упростят решение этой «головоломки».

С одним из способов создания стенда познакомит это видео: