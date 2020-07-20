Любое жилое здание нельзя назвать благоустроенным, если в нем в нем нет системы водоснабжения. Не все участки имеют поблизости централизованный водопровод, поэтому большинству их владельцев приходится сооружать скважину либо колодец. Чтобы обеспечить бесперебойную, автоматизированную подачу воды, они приобретают насосные станции, делающие этот процесс легким и удобным. Однако в некоторых случаях достаточно высокая цена такого оборудования делает эту покупку невыгодной, нецелесообразной. Поэтому хозяевам, планирующим подобные работы в недалеком будущем, нужно разобраться, когда можно избежать лишних трат, как собрать насосную станцию самостоятельно.

Имеет ли смысл такая сборка?

Сейчас в продаже легко найти множество разнообразных моделей, отличающихся характеристиками, поэтому подобрать оптимальное оборудование труда не составит. Сначала надо убедиться, что покупка полностью оправдана, так как собрать насосную станцию можно своими руками.

Она, точно так же, как покупная «коллега», будет работать надежно и бесперебойно. В каких случаях самостоятельная сборка имеет смысл? Тут есть несколько подходящих ситуаций. Вполне логично обдумывать самостоятельную операцию, если:

часть оборудования, особенно дорогие элементы, у мастера уже есть в наличии;

некоторые компоненты (или один из них) устройства не устраивают своими параметрами;

помещению не подходит вариант расположения элементов: бывают проблемы с горизонтальным расположением бака;

не совсем оптимальна мощность насосной станции: например, она чересчур мала для глубокого источника воды;

модель всем хороша, но ее габариты не позволяют установить насосную станцию в небольшое помещение, которое можно выделить под оборудование.

Главным стимулом для самостоятельных действий все же остается «прикосновенный запас» — элементы насосной станции, которые есть в хозяйстве, к тому же находятся в отличном состоянии. В этом случае приобретать готовый комплект попросту нелогично.

Если же главных рабочих узлов в наличии нет, то чаще такая работа даже невыгодна. Агрегат, собранный самостоятельно, выйдет дороже, чем магазинные насосные станции. Когда один или несколько компонентов есть, то можно узнать, что придется докупать, а потом уже интересоваться тем, как собрать насосную станцию своими руками.

Что такое насосная станция?

Прежде чем приступать к подготовительному этапу, не мешает рассмотреть все элементы этого оборудования, узнать, чем оно отличается от обычного агрегата — насоса. Ответ на последний вопрос — более щадящий режим работы, он гарантирует больший срок службы. Но чтобы разобраться с тем, как функционирует оборудование, надо рассмотреть все устройства, из которых оно состоит.

Компоненты системы

В состав любой насосной станции входит комплекс элементов.

Насос. Его единственная задача — перекачивание воды. Чаще в роли «главного героя» выступают агрегаты поверхностного типа, реже погружные, идеальные для скважин глубиной 40-70 м. Гидроаккумулятор. Это бак, но непростой. Внутренняя его часть разделена на две камеры эластичной мембраной. Одна из них, верхняя, предназначается для жидкости, другая — для воздуха. Блок управления. Его задача — обеспечить автоматическую работу насосной станции, включать либо отключать насос, когда давление в гидроаккумуляторе достигает определенного значения. Контрольные приборы. Главное устройство — реле с манометром, определяющим уровень давления в системе насосной станции. Оно устанавливается на гидроблок.

Если в хозяйстве есть гидроаккумулятор и насос достаточной мощности, то сомнений в целесообразности операции, как правило, не остается. Остальные элементы можно купить отдельно, так как цена их не так высока. Мастеру только нужно предварительно узнать, как собрать насосную станцию, какие особенности есть у этой работы.

Принцип работы и плюсы станции

Перед тем как собрать насосную станцию, не мешает познакомиться с тем, как она функционирует. Работа происходит циклами, которые включают две этапа.

Включается насос, который поднимает воду из скважины либо колодца. Жидкость следует в гидроаккумулятор, где собирается до того момента, пока давление не превысит верхний порог. Когда это происходит, реле давления прекращает подачу воды, отключая двигатель насоса. Станция переходит в ждущий режим. После открытия крана, или начала работы бытовой техники, потребляющей воду, жидкость начинает поступать из гидроаккумулятора. Когда давление в емкости достигает нижнего порога, реле снова запускает насос, который тут же возобновляет подачу воды из источника.

Кажется, что относительно компактная система не имеет недостатков, а достоинства ее сомнений не вызывают. К ним относится:

полностью автоматическая работа, продлевающая срок службы приборов;

максимальная эффективность такой «принудительной» системы водоснабжения;

отсутствие любых серьезных проблем — с напором, со стабильностью подачи воды;

повышенная безопасность: как трубопроводов, бытовой техники, так и самого оборудования;

возможность всегда иметь некоторый запас воды, обеспечить ее подачу во время отключения электричества.

Если рассматривать преимущества самостоятельной сборки такого комплекта, то надо отметить еще один немаловажный плюс. Это хороший шанс поместить станцию в сравнительно тесное помещение, так как разместить элементы относительно друг друга можно по своему усмотрению.

Эта насосная система универсальна. Ее можно встроить в магистральный водопровод в том случае, если напор в нем оставляет желать лучшего. Такая проблема с падением давления нередко встречается в дачных, коттеджных поселках, а также в сельской местности.

Что потребуется для самостоятельной сборки?

Первым делом подбирают насос. В этом случае все зависит от вида источника: для колодцев подойдет поверхностное устройство, для глубоких скважин — погружное оборудование.

Набор для работы

Остальные элементы:

Гидроаккумулятор. Это своеобразный демпфер, который позволяет не «дергать» насос, регулирует процессы — накопление/расход воды. Блок автоматики. Самый простой вариант — реле с манометром. Модель, имеющая встроенный термометр, позволит следить за состоянием системы. Обратный клапан — обязательный элемент, предназначенный для предотвращения оттока воды при снижении давления или при остановке насоса. Фильтры. Изделие для тонкой очистки устанавливается на трубопровод за насосной станцией. Фильтр грубой очистки — перед главным агрегатом. Эти элементы (съемные или несъемные) могут входить с состав обратного клапана. Именно такие модели рекомендуют покупать.

Обязательные дополнительные элементы — шланги, фитинги, трубы. При самостоятельной сборке насосной станции для соединения всех компонентов в систему традиционно используют продукцию из двух материалов-конкурентов — из полипропилена или из полиэтилена. Для уплотнения соединений приобретают ФУМ-ленту, лен либо уплотнительную пасту (сантехнический герметик).

Главный «дуэт» и его особенности

Эта «связка» заслуживает того, чтобы на ней остановились и рассмотрели элементы подробнее. Насосную станцию можно собрать на любом агрегате — на поверхностном или погружном. Однако главное требование к любому прибору — достаточная мощность для подъема жидкости с глубины.

Насос и его характеристики

Этот пункт можно рассмотреть на примере поверхностного оборудования, которое будет находиться на гидроаккумуляторе. Например, в одном из помещений дома. Основным параметром, который нужно учитывать, является глубина всасывания, обозначаемая литерой «H». Находят ее по формуле:

H = (L/8) + h

L здесь — строго горизонтальное расстояние от насосной станции до источника воды, а h — дистанция от поверхности земли до зеркала воды.

Глубина всасывания — максимально возможная величина, расстояние, с которого насос сможет гарантированно поднимать воду. Чтобы не столкнуться с проблемами, агрегат надо приобретать хотя бы с небольшим запасом.

Выбор типа насоса зависит от источника. Скважина требует погружного насоса большой мощности. Колодец предлагает два варианта — либо глубинное оборудование, либо поверхностное. Но в последнем случае есть обязательное условие: расстояние от поверхности до зеркала воды не должно быть больше 8 м.

Насос в компании с гидроаккумулятором

При выборе накопительной емкости, в первую очередь, смотрят на ее объем. Чем он больше, тем лучше, так как запас всегда приветствуется. Чаще выбирают модели, рассчитанные на 25, 50, 100 или 200 л. Но в этом случае главное условие — соответствующая производительность насоса. Принято считать, что ориентироваться лучше на такие соотношения мощности насоса и объема гидроаккумулятора:

0,5 кВт — для емкости до 25 л;

1 кВт — до 50 л;

1,5 кВт — до 100 л.

Кроме того, накопитель должен соответствовать параметрам насоса (давлению) и подходить блоку автоматики системы.

Как собрать насосную станцию: особенности монтажа

Любая работа требует тщательной подготовки. Такая операция не исключение. Главная задача предварительного этапа — найти лучшее место для расположения насосной станции.

Выбор места для оборудования

В этом случае учитывают несколько важных факторов.

Близость к источнику. Чтобы обеспечить максимальную эффективность, комплекс должен находиться рядом со скважиной или колодцем. Необходимые условия для установки в помещении. Место для монтажа должно быть достаточно просторным, чтобы агрегаты не касались стен. Отсутствие влажности и качественная вентиляция обязательны. Свободное пространство, оставленное около оборудования. Простор необходимо гарантировать, чтобы упростить потенциальные работы в будущем: например, профилактику насосной станции или ее ремонт.

Если в установке планируется использовать поверхностный насос, то варианты монтажа надо рассмотреть подробнее. В первую очередь это касается эжекторных, струйных агрегатов, которые отличаются довольно шумной работой. В этом случае вариантов расположения есть несколько.

Дом

Если рассуждать об идеале, то это отапливаемое, звукоизолированное помещение. Самая подходящая кандидатура — котельная. Возможные, но не оптимальные помещения — коридоры, ванные, кладовые. В этом случае главная требование — размещение насосной станции подальше от тех помещений, где требуется тишина (спальня, детская, кабинет).

Когда нет возможности найти такое место, обеспечивают звукоизоляцию — помещают станцию в шкаф, либо дополнительно делают кожух. Есть вариант, который максимально привлекателен: это скважина, находящаяся в доме (гараже). В этом случае работа значительно упрощается. Однако такие сооружения-источники чаще создают еще на этапе строительства здания.

Колодец, кессон

Первый способ монтажа не очень удобен из-за затрудненного доступа к оборудованию. Для монтажа насосной станции внутри колодца сооружают специальную платформу. Глубина монтажа конструкции — ниже уровня промерзания грунта. Обязательное условие для такой установки — утепление верхней части источника.

Кессон — углубление, которое выкапывают вокруг скважины. Его также делают ниже уровня промерзания, в верхней части утепляют, потом закрывают, оборудуя в крышке небольшой люк-лаз. Такой приямок даст возможность установки эжекторного оборудования, если зеркало воды находится на расстоянии 8-10 м от поверхности земли.

Пристройка, отдельное мини-здание

Этот вариант возможен, однако он потребует не только качественного утепления помещения, но и организации его обогрева. Целесообразно ли рассматривать вариант, который предполагает расходы на электроэнергию и проведение отопительной системы? Наверное, не очень. Исключение одно: это «шумное», не погружное оборудование.

Подвал, цокольный этаж

Это еще один популярный вариант для размещения насосной станции. Чтобы создать для работы оборудования оптимальные условия, помещение нуждается в обустройстве качественной вентиляции, гидроизоляции, звуко- и теплоизоляции. Короб, устроенный в подполе и люк для доступа к оборудованию — другой возможный выход из положения.

Когда одним из главных элементов станции является погружной насос, большой проблемы выбор места не составляет. Обычно систему без насоса располагают в любом удобном, отапливаемом, вентилируемом помещении дома.

Подготовительный этап

Главное требование для монтажа насосной станции — максимально ровное основание для насоса. Его делают из дерева либо кирпича, поверхность выравнивают. Для надежной фиксации насоса рекомендуют приобрести специальный металлический кронштейн. Чтобы предотвратить вибрации агрегата, под его опоры подкладывают подложку — резиновый коврик, или амортизационные прокладки под каждый элемент. Ножки крепят к основанию анкерными болтами.

Второе обязательное условие — обеспечение идеальных условий для работы станции. Одно из них — надежная защита от промерзания. С этой целью роют траншею от источника воды (колодца, скважины) до фундамента дома. Глубина ее — ниже промерзания грунта в местности. Обязательно формируют небольшой уклон в направлении источника, если жидкость из водопровода планируют сливать. Необходимый минимум — 1°.

Близкое расположение грунтовых вод — условие, при котором трубы прокладывают выше уровня промерзания, однако тогда их дополнительно утепляют, закладывают в греющий кабель. Такие же серьезные меры предпринимают, если водопровод запланировано протягивать выше уровня земли.

Сборка устройства для водозабора

Этот элемент можно называть самодельным водозаборным узлом (ВЗУ). Его конструкция зависит от вида выбранного насоса.

Если используется поверхностный насос со встроенным эжектором, то ВЗУ — обратный клапан, имеющий фильтр-сетку и присоединенный к полимерной трубе. Когда приобретен агрегат с выносным эжектором, то к его всасывающему отделению прикручивают обратный клапан, а затем сверху присоединяют 2 трубы. Погружной насос имеет фильтр грубой очистки, поэтому к нему подключают трубу и обратный клапан. Поскольку масса оборудования значительна, его подвешивают с помощью надежного троса. Лучший материал для него — нержавеющая сталь.

Глубина погружения водозаборного узла различна для разных видов оборудования. Расстояние от дна для моделей отличается. Если говорить о минимальных значениях, то это 500 мм для погружного насоса и 1000 мм для поверхностного агрегата.

Монтаж остальных элементов системы

Прежде чем разбирать вопрос, как собрать насосную станцию, вернее, уже только ее поверхностную часть, надо привести несколько правил.

Любой дополнительный компонент насосной станции подсоединяют с помощью шаровых кранов-американок, а также обратных клапанов. Причина — удобство: каждый из элементов можно будет легко демонтировать без необходимости сливать жидкость. Чтобы иметь шанс быстро и беспроблемно избавить систему от воды, в трубопроводе всегда предусматривают отвод. Для этой цели используют тройник. К нему подсоединяют кран для слива. Фильтр грубой очистки на подающий трубопровод в насосной станции если не правило, то рекомендация. Фильтр тонкой очистки обязателен для установки на линию, идущую к потребителям. Для удобства заполнения системы водой ее снабжают дополнительным тройником, к которому подключают шаровый кран и воронку.

Плюс заводских моделей — легкость соединения, так как все основные элементы уже присутствуют в системе. Однако больших трудностей самостоятельная работа не обещает, так как собрать насосную станцию по силам любому мастеру.

После монтажа поверхностного насоса и водозаборного устройства элементы соединяют трубопроводом или двумя, если эжектор агрегата выносной. Затем монтируют гидроаккумулятор, а также блок управления. Для установки всех элементов лучше использовать пятивыводной штуцер, с помощью которого к системе присоединяют реле давления с манометром.

К боковому выводу штуцера подсоединяют гидроаккумулятор. Перед ним к системе подключают кран с американкой, организуя удобный слив. Последний этап — подключение потребителей к насосной станции. Как правило, первый из них — коллектор для холодной воды.

Эксплуатация насосного оборудования

Любой мощное оборудование требует организации контура заземления, насосная станция здесь не исключение. Для этой системы лучше выделить «свою» линию питания, а также установить стабилизатор напряжения. Некоторым поверхностным и глубинным станциям может потребоваться 380 В.

Перед заполнением корпуса насоса водой убеждаются в герметичности всех соединений. Потом проверяют, соответствует ли давление в камере гидроаккумулятора норме. Для баков емкостью от 20 до 30 л оптимальные значения находятся в промежутке 14-17 бар, для емкостей 50-100 л — от 17 до 20 бар. После проверки насос включают. Если есть необходимость, то регулируют настройки гидроблока, реле давления.

Каких-то особых рекомендаций, касающихся обслуживания насосной станции, нет. Периодическое обслуживание заключается в:

регулярной и своевременной промывке фильтров, предназначенных для грубой и тонкой очистки, частота процедур зависит лишь от качества подаваемой воды;

проверке давления в гидроаккумуляторе, подкачке воздуха после ремонта, зимней консервации или простоя.

Если насосная станция работает только в летний период, то перед наступлением холодов жидкость обязательно сливают.

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Не всегда с первого раза можно точно понять последовательность всех действий, поэтому многие не против посмотреть на операцию со стороны. В том, как собрать насосную станцию, поможет разобраться «наглядное пособие» — следующее видео: