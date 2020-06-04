Хороший клев — мечта любого рыбака, поэтому еще со времен СССР, когда в магазинах было «покати шаром», народ начал придумывать различные самодельные приспособления. Одним из «ноу-хау» стала очень примитивная, но эффективная «пробка». Называют ее по-разному — «бомбой», «комбайном», «смактухой», «соской» или «спутником». Однако все эти названия относятся к одному предмету, который предназначен для ловли крупной, но «миролюбивой» рыбы — карася, карпа, красноперки, леща, крупной плотвы и других невозмутимых обитателей относительно спокойных водоемов. Поскольку простой «капкан» имеет элементарное устройство, рыболовная снасть пробка может быть сделана своими руками.

Что такое пробка? Это крышка

Да, рыболовная снасть пробка — это крышка, чаще от пластиковой бутылки. Причем подходят для ее изготовления «закрывашки» от любых емкостей: от коробок сока, йогурта, от ПЭТ бутылок, как от обычных, полутора- или двухлитровых, так и от более внушительных бутылей.

Пробка — основная часть конструкции. Это корпус, или «тарелка», предназначенная для главного блюда. По совместительству она — капкан для голодной рыбы. Крышку оснащают поводками с крючками. Их предусмотрительно маскируют густым, но рассыпчатым прикормом, который помещают в самодельную снасть.

Чтобы конструкция находилась на дне водоема, к донышку импровизированной кормушки прикрепляют грузило. Ловчее приспособление имеет крепежный элемент, соединяющий пробку с главной снастью. В этом качестве выступает либо спиннинг (реже), либо фидерное удилище — среднее или среднетяжелое.

После заброса конструкция сразу принимает горизонтальное положение. Рыба, увидев что-то интересное и потенциально вкусное, подплывает, начинает высасывать прикормку, но, забыв об осторожности, заглатывает крючок и подсекается. Довольному рыбаку остается вытащить (вывести) сопротивляющийся трофей из воды.

Плюсы крышки-пробки

Поскольку дефицита оснастки в наше время не наблюдается, лучше узнать, какие преимущества получит начинающий рыболов, если решить соорудить рыболовную принадлежность своими руками. К плюсам самодельной снасти-пробки относится:

ее эффективная работа;

доступность материала-основы;

простота, элементарность конструкции;

возможность ловить в любых условиях: с берега, с лодки;

минимум работы, так как рыба в процессе еды самоподсекается;

возможность сделать/наполнить снасть непосредственно на месте ловли;

возможность устроить «охоту» в любом водоеме: как в мелком, так и в глубоком;

Еще одно достоинство решения — универсальность. На пробку попадается практически любая крупная, но мирная «дичь», а ловля возможна в любой сезон, исключения — зима, когда рыба очень плохо улавливает запахи, и период нереста.

Недостатки

Относительный минус — невозможность зимней рыбалки, зато во время нереста даже на мелководных участках пруда «браконьер» может поймать крупную рыбу. Другой недостаток — эффективность, которой можно ожидать только на твердом, ровном дне водоемов со слабым течением. Идеалом считается стоячая вода. Однако максимальную устойчивость конструкции сможет обеспечить больший размер крышки.

Кроме того, этот «негуманный» способ «охоты» запрещен в спортивном рыболовстве. Однако для тех, кому важнее богатый улов, этот вариант будет оптимальным. В этом случае известную поговорку можно немного изменить: «рыбка плавает по дну, но поймаешь не одну».

Как устроена рыболовная снасть пробка?

Каркасом является пластиковая крышка. Другие приспособления крепятся к ней. Поэтому окончательный вид и размеры, объем конструкции-кормушки зависит только от главного элемента. В составе оснастки присутствует:

пластиковая крышка от любой емкости;

основная леска (шнур) снасти, поводок-леска;

стопоры, предотвращающие движение снасти;

грузило для стабилизации приспособления на дне;

поводки с крючками: может быть 1, 2, 3, 4 или 5 штук.

Снасть-пробка крепится к удилищу быстросъемной застежкой либо карабином с вертлюгом.

Пластиковая крышка

Классикой можно считать невысокую крышку, диаметр которой составляет 25-30 мм. Такие элементы для снасти-пробки можно увидеть на бутылках с соком, йогуртом, молоком. Однако этот вариант далеко не единственный.

Более любимы рыбаками крышки, закрывающие бутылки с водой или пивом. У них высота не сильно отличается от диаметра. С одной стороны, площадь для прикорма небольшая, это минус. С другой — плюс: это достаточная глубина, обеспечивающая лучшее удержание «рыбного блюда».

Однако пластик не единственный подходящий вариант: использовать можно крышки из металла. С недостаточно хорошей ее резьбой борются простым способом: внутрь помещают пружину подходящего для нее диаметра. Минусы решения — быстрое перетирание лески, риск деформации крышки из мягкого металла. Плюс — возможность залить свинцовое грузило внутрь.

Грузило

Эта деталь конструкции обеспечивает неподвижность, стабильность снасти на дне водоема, поскольку важно, чтобы крышка легла плашмя, обеспечив пробке с прикормом максимально привлекательный вид, а рыбе удобную трапезу/ловушку. Вторая задача грузила — гарантия успешного подсекания крупной «жертвы». Вес элемента зависит от ширины крышки: он находится в пределах 30-60 г.

Такую деталь-отгрузку изготавливают из пластины свинца. Кусок листового материала отрезают так, чтобы элемент соответствовал размерам донышка каркаса. Крепят грузило либо клепкой, либо болтовым соединением (проволокой). Для фиксации в обоих элементах просверливают отверстия.

Лески

Она соединяет мини-снасть с леской удилища, поэтому главное качество для материала — его надежность, так как удерживать ему придется крупную рыбу. При изготовлении пробки применяют разные вид лесок: как плетеные, так и монофильные изделия. Длина этой детали — от 100 до 300 мм, диаметр — 0,35-0,4 мм (монофильные) или 0,2 мм (плетеные).

Леска выполняет и роль поводков, на которых фиксируют крючки. Эти элементы крепят к кормушке. Поскольку от их надежности будет зависеть успех рыбной ловли, материал берут диаметром 0,25-0,35 мм, максимальная длина составляет 25 мм. Каждая «пробкоснасть» может иметь до 5 поводков. Все крючки должны находиться непосредственно над прикормом, а не всплывать слишком высоко. Чаще их прячут в еде.

Крючки, стопор

Размер этих деталей конструкции зависит от рыбы, которую планирует поймать рыбак. Если говорить в общем, то наиболее популярные размеры крючков — от 5 до 8. Элементы обязаны иметь короткое цевье и окраску, подходящую по цвету к прикормочной смеси. Их острота требуется по умолчанию, поэтому заточка необходима перед каждой рыбалкой.

Силиконовый стопор служит для ограничения движения конструкции, сделанной по принципу скользящей оснастки. Каких-то особых требований в этом случае нет, если не считать того, что внутренний диаметр стопора должен соответствовать этом значению применяемой лески. Если крепление глухое, то надобность в стопоре отпадает.

Рыболовная снасть пробка своими руками

С некоторых пор подобные конструкции можно отыскать в специализированных магазинах. Однако сделать элементарное донное приспособление самостоятельно нетрудно, а сама работа не отнимет ни много времени, ни сил. После приобретения всех элементов ничто не мешает приступить к работе. Этапов пройти предстоит несколько.

Сначала делают отгрузку. Если используют листовой свинец, то в этом случае мягкий материал позволяет придать формы и размеры довольно легко. Когда выбран другой металл, то заготовку выпиливают или выплавливают. Фиксация отгрузки. К пробке грузило прикрепляют заклепкой либо гайкой с болтом. Если крышка металлическая, то ее заполняют свинцом до того уровня, который гарантирует нужную массу и устойчивость этой части рыболовной снасти. Получение отверстия для поводков. Для проделывания отверстий в пластмассе используют традиционные инструменты — раскаленный гвоздь или шило. Этот вариант — шанс избежать заусенцев. Металл требует пропиливания отверстий. Крепление поводков: основного и дополнительных. Большинство рыболовов не ограничивается одним поводком. Чаще делают 3-5 приспособлений одновременно. Чтобы избежать быстрого истирания лески, используют заводные кольца.

Последний этап — соединение снасти с основной леской. Некоторые используют самый простой вариант — привязывают элементы напрямую. Однако для большего комфорта во время рыбалки рекомендуют использовать карабин с вертлюгом.

Особенности прикорма для «соски»

Если рыболовная снасть пробка своими руками уже сделана, то ее предстоит заполнить чем-то вкусным. Блюдо для приманки должно иметь особую консистенцию, «пластилиновую». Такая еда не покинет крышку, но создаст «пыль», которая будет привлекать рыбу. Готовят такую пищу дома, а на месте рыбалки ее доводят до необходимой консистенции.

У каждого рыбака есть свои фирменные рецепты. Есть несколько простых блюд. Приготовить их не трудно, но приманкой они будут замечательной.

Манная каша

В этом случае используют крупу и воду, примерно в равном соотношении. Сначала жидкость доводят до кипения, затем постепенно всыпают манную крупу, непрерывно помешивая кашу. Огонь убавляют практически до минимума. После 5-10 минут смесь снимают в плиты, кастрюлю закрывают крышкой, затем укутывают в полотенце (одеяло). Спустя 40-60 минут на ладонь наливают немного растительного масла, растирают его обеими руками, а затем разминают ими кашу. «Правильная» консистенция — то состояние каши, когда она не прилипает к пальцам. В этом случае она будет «дымить», а над снастью появится «мутный шлейф», который обязательно заинтересует жителей водоема.

Кукурузная смесь

В этом случае варить мамалыгу не придется. Достаточно купить в магазине банку консервированной кукурузы. Продукт откидывают на дуршлаг. После того как все вода стекла, кукурузу измельчают (например, в блендере), затем добавляют по чайной (столовой) ложке меда и растительного масла, но тоже вкусно пахнущего. Если приманка получилась чересчур жидкой, то в нее досыпают небольшое количество манной крупы или панировочных сухарей.

Кукурузно-гороховая смесь

Как и в предыдущем рецепте, проще всего использовать консервированную продукцию. Свежий горошек варят около 10-15 минут, сухой замачивают на ночь, а готовят около 2 часов. За полчаса до окончания варки горохового «супа-пюре» добавляют кукурузу. В этом случае нужно соблюдать пропорции — 1:1:3. Первые две цифры — доли продуктов, последняя — количество воды. В готовое пюре добавляют масло и мед (по ложке). Допускается подслащивание приманки.

Картофельно-хлебная смесь с добавками

Картофель отваривают до готовности, затем превращают его в пюре. В него добавляют обжаренные семечки либо свежий жмых (макуху). Затем к пюре примешивают размятый мякиш черного хлеба. Потом вливают нерафинированное подсолнечное масло, но небольшими порциями, следя за консистенцией смеси. На месте рыбалки слишком сухой состав разбавляют маслом либо водой.

Прикормку для рыбы всегда варят на маленьком огне, непрерывное помешивание требуется для любого блюда. Пригоревшая пища не нравится не только людям, она способна отпугнуть и рыбу. Поэтому такой «аромат» сделает снасть пробку совершенно бесполезной, а рыбалка может превратиться в пустую трату времени.

Вообще, рецептов так много, что привести их в одном месте попросту невозможно. Список продуктов, которые используют рыболовы, и вовсе впечатляет. В рыболовно-джентльменский набор входит:

арахис — подсушенный, перемолотый;

каши или вермишель быстрого приготовления;

перемолотый кошачий или собачий корм: паучи, «сушка»;

различные виды кукурузы: молотая, крупа, мука, палочки;

овес, ячмень: овсяная, перловая, ячневая крупа, геркулес, толокно;

молотая выпечка (остатки, бой): бисквит, печенье, пряники, сухари;

манная крупа, пшеничные или ржаные отруби, комбикорм;

рыбная, креветочная мука, сухое молоко, яичный порошок;

перемолотые обжаренные семена льна, конопли, кориандра, тыквы;

рис, гречневая мука, макароны, кокосовая стружка.

Практически все виды рыб не откажутся от халвы. Перечень этот далеко не полный, но он уже и так выглядит солидно. Выбор прикормки зависит от сезона. Летом в нее рекомендуют добавлять сладкие, ароматные ингредиенты. Если на рыбалку отправляются в холодное время года, то в смеси добавляют белковые ингредиенты. Это кормовой мотыль, консервированный опарыш, «свежепойманные» жуки, черви и т. д. Их добавляют в состав перед самой рыбалкой.

Насадки при ловле с помощью пробки, как правило, не используют. Однако некоторые рыболовы идут на хитрость: они маскируют крючки небольшими шариками пенопласта.

Пищевые пристрастия рыбы

Как и у людей, у рыб есть свои предпочтения в еде.

Карась

Эта рыба не является идеалом для рыболовной снасти пробка, так как она любит илистое мягкое дно, а в таких местах эффективность приспособления может быть недостаточной из-за трудности установки «соски». Но невозможное все же возможно, если рыбак возьмет широкую крышку, а также приготовит смесь, состоящую из гороха, кукурузы, заправит ее «пахучим» растительным маслом и/или макухой.

Карп

Эта рыба известно своим «интеллектом» и хитростью, поэтому ловля ее подразумевает определенную находчивость. Самая любимая добавка карпов — жмых, однако список на нем не ограничивается. Летом усача привлекают фруктовые ароматизаторы, иногда он «снисходит» до укропа и чеснока.

Лещ

Прикорм этой капризной «рыбине» подобрать довольно сложно, так как пристрастия ее зависят только от конкретного водоема. Если говорить об универсальных специях, то в этом случае в лещовую прикормку можно добавлять анис, ваниль, кориандр.

Подбирать ароматную приправу нужно осторожно. По этой причине рекомендуют не добавлять каких-то сильных ароматизаторов при приготовлении смеси. Исключением является только нерафинированное подсолнечное масло. Все остальные добавки берут на рыбалку, а в ходе экспериментов выясняют, на что лучше идет тот или иной вид. Во время теста замешивают небольшие порции, немного изменяя состав прикормки.

Рекомендации для успешной операции

Опытные рыболовы уже знают все особенности своего хобби. Начинающим «охота на рыбу» кажется простым занятием. Но это не так. Поэтому лучше заранее узнать, какие ошибки можно совершить, чтобы «с блеском» их избежать.

Слишком большое количество ароматизаторов (аттрактантов) сделает приманку не привлекательной, а пугающей. Если начинающий рыболов пока не знает, чем и в каких количествах улучшать смесь, то лучше сначала остановиться на подсолнечном масле, потому что его можно назвать универсальным продуктом. Белковые ингредиенты добавляют осенью. Минус этих питательных добавок — сильное разжижение смеси. Чтобы не столкнуться с таким результатом, необходимо строгое дозирование, но не дома, а непосредственно перед началом рыбалки. Чтобы ловить трофей в зарослях, рыбаку необходимо иметь запас снастей-пробок. По этой причине бывалые мастера донной ловли советуют изготовить несколько оснасток, а с собой брать приспособления, уже оснащенные карабинами. Если рыбная ловля ведется в водоемах с умеренным течением, лучше отдать предпочтение изделиям из крупных крышек. Их гораздо проще утяжелить. Дополнительное оборудование (колокольчик или электронный сигнализатор) позволит без проблем ловить, орудуя несколькими удилищами. Самодельная проволочная спираль, установленная в крышку из металла, не даст прикормке выскочить из такого гладкого «плена». Сильно трамбовать бесплатное угощение для рыб ни к чему. Если не будет шлейфа, то не будет и ожидаемого интереса к снасти.

Более-менее ровные участки дна — все, что требуется для успешной рыбалки. В месте заброса не должно быть зарослей или тростниковых крепей. Свободные участки между ними тоже использовать не рекомендуют, так как в этом случае ничто не помешает рыбе выбраться из плена, а рыбаку — расстаться с почти пойманным трофеем.

Как используется рыболовная снасть пробка?

После выбора удобного, подходящего места пробку заряжают смесью, одновременно скрывая в ней крючки, на жала которых надет пенопласт (опарыш, червь). Затем снасть забрасывают. Предварительного прикорма не требуется, либо его делают аккуратно, чтобы не перекормить рыбу. Даже запах одного натурального ароматизатора (растительного масла) сделает приманку очень привлекательной.

В стоячей воде «продолжительность жизни» каши-приманки составляет примерно полчаса. Через этот промежуток времени пробку проверяют, а затем снова забрасывают. Если прикорм остался нетронутым, то есть смысл или в смене состава приманки, или в смене «дислокации». Если жертва попалась, то главное для рыбака — уверенное, но не резкое подсекание. Осторожность необходима, чтобы во рту рыбы не остались элементы оснастки.

О том, как изготавливается рыболовная снасть пробка своими руками, расскажет это видео: