Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

Наличие бассейна для плавания на участке значительно повышает качество отдыха, поэтому сейчас такие резервуары есть у многих владельцев загородной недвижимости. Однако, независимо от особенностей конструкции, каждая из них требует регулярной очистки, поскольку в противном случае чаша (и вода) быстро станет непригодной для купания. Способов очищения бассейна есть несколько, и одним из них является механический метод, для которого используют сачки, щетки и, конечно же, подводные (водяные) пылесосы. Последние приборы помогают привести в порядок дно, стенки бассейна, избавляют воду от крупного и мелкого мусора. Их можно купить, а можно попробовать соорудить самостоятельно. Простейший пылесос для бассейна своими руками — задача вполне реальная. Кроме того, реализовать задуманное можно несколькими способами. Но сначала имеет смысл остановиться на том, какие преимущества и недостатки есть у самодельных конструкций.

Плюсы и минусы пылесосов, собранных самостоятельно

Понятно, что на поддержание чистоты любого резервуара с водой потребуются усилия, время и финансы. Однако маленькие искусственные водоемы чистить не так сложно. Проблемы могут возникнуть, если чаша имеет средние или большие размеры. Но будет ли оправдано проведение операции «Пылесос для бассейна своими руками»?

К преимуществам самодельных агрегатов можно отнести:

бережную очистку всех поверхностей;

сравнительную простоту работы;

экономию времени и денег.

Минусы подобной «самодеятельности» — необходимость присутствия владельцев и невозможность регулировать мощность устройства. В отличие от самостоятельных роботов, с такими конструкциями хозяевам бассейнов придется повозиться.

Пылесос для бассейна своими руками

Первым делом мастеру необходимо найти или купить все, что потребуется для работы.

Инструменты, материалы

В набор входит:

болгарка;

напильник, нож;

уплотнители, хомуты;

гофрированный шланг (от 2 м);

щетка от «наземного» пылесоса;

погружной фильтр-насос (картриджи);

труба из полипропилена, ее длина — 1,2 метра;

паяльник, предназначенный для пластиковых труб.

Для работы также понадобится сантехническая нить, строительный скотч либо обычная изолента.

Простейшая конструкция для очистки воды от мелкого мусора

Данный вариант можно рассмотреть тем, у кого на участке установлен небольшой надувной бассейн. В этом случае конструкция представляет собой щетку, соединенную шлангом со скиммером. Чтобы собрать пылесос для бассейна:

Насадку соединяют с трубой. Для этого используют скотч или изоленту. Потом входной и выходной шланг от фильтр-насоса соединяют с помощью хомутов. Чтобы их выступающие части не повредили стенки бассейна, их плотно заматывают изолентой. Получившийся шланг погружают в резервуар, наполняют водой. С его помощью соединяют щетку и скиммер.

После завершения сборки включают насос, после завершения очистки прибор моют, а фильтр меняют. Недостаток простейшей системы — невозможность избавить воду от листьев, насекомых и т. д.

Пылесос для избавления бассейна от всех загрязнений

Чтобы удалить листву и другой крупный мусор, собирают пылесос с мешком. Он даст возможность проводить максимально тщательную уборку. Чтобы соорудить более эффективный самодельный прибор, находят или покупают:

тюль для мешка;

сантехническую нить;

гофрированную трубу;

фильтр-насос (картридж);

длинный, узкий кусок линолеума;

сантехнический отвод (45 или 90°);

пластиковые переходники и губки (для сборки щетки);

кусок трубы (ППН, диаметр — 100 мм, длина около 300 мм).

Чтобы собрать пылесос для очистки бассейна, проходят следующие этапы:

Из тюля, сложенного как минимум вдвое, шьют мешок. Его вставляют в кусок трубы, фиксируя с одной стороны резиновым уплотнителем. Из переходника, поролоновых губок и полоски линолеума собирают щетку. На одном краю последней делают «бахрому-щетину». Потом фиксируют этой полоской губки. С помощью сантехнической нити и переходников собирают всю конструкцию, к части с мешком крепят сантехнический отвод. Ее присоединяют к шлангу, другой его конец соединяют с насосом.

Плюс этой самодельной модели пылесоса — возможность собирать даже крупный мусор. Ее серьезный недостаток — большие размеры. Пользоваться такой толстой конструкцией будет не очень удобно. К тому же довольно короткая труба подойдет только для очистки бассейнов с не очень высокими бортиками.

Простейшая конструкция из пластиковой бутылки

В роли фильтра для такого оригинального пылесоса выступает синтепон. Чтобы соорудить элементарный прибор:

От бутылки (5 л) отрезают дно. Затем с помощью скотча к ее горловине присоединяют шланг, диаметр которого должен подходить для насоса. В обрезанную бутылку плотно набивают синтепон. Другой конец шланга присоединяют к насосному оборудованию.

Готовый пылесос опускают в воду, после чего самодельное устройство включают.

Этапы очистки бассейна

В любом случае на эту операция потребуется не менее часа. Очистку всегда проводят в несколько этапов:

Сначала из чаши сачком вылавливают крупный плавающий мусор — листву, мелкие ветки и т. д. Потом берут щетку с жесткой щетиной и чистят стенки, не погруженные в воду. Первым делом занимаются очисткой участков на границе воздух-вода.

В последнюю очередь водяным пылесосом очищают стенки и дно резервуара.

Простой способ очистки воды без пылесоса и химикатов

Данный метод оптимален для небольших круглых, надувных резервуаров. Речь идет об очистке воды и поверхностей механически, без слива жидкости. Для оригинальной операции могут не потребоваться насадки, фильтры и другие подобные приспособления. Но мастеру будет необходима снеговая лопата. В этом случае поступают таким образом:

Первым делом вооружаются щеткой и чистят стенки и дно бассейна. Потом берут широкую лопату для уборки снега, и с ее помощью жидкость «гоняют по кругу», создавая большую воронку. Когда вся грязь собирается в центре чаши, а вода начинает «успокаиваться», берут шланг и избавляются от кучи мусора на дне.

Самый простой вариант удаления мусора на дне — использование для слива грязной воды в центре шланга и насоса. Но некоторые хозяева предпочитают другой метод, который автолюбители нередко применяют для откачивания бензина.

Сделать пылесос для бассейна своими руками не слишком сложно, если в хозяйстве есть то, что его владельцам понадобится для сборки элементарной конструкции. В противном случае можно либо использовать альтернативный способ, либо приобрести заводскую модель гидропылесоса. Минимальные затраты гарантирует покупка традиционной ручной модели, большие расходы грозят тем, кто планирует приобрести пылесос-робот.