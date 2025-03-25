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Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

25.03.2025
4 мин.
Самоделки
Содержание1. Плюсы и минусы пылесосов, собранных самостоятельно2. Пылесос для бассейна своими руками2.1. Инструменты, материалы2.2. Простейшая конструкция для очистки воды от мелкого мусора2.3. Пылесос для избавления бассейна от всех загрязнений2.4. Простейшая конструкция из пластиковой бутылки2.5. Этапы очистки бассейна3. Простой способ очистки воды без пылесоса и химикатов

Наличие бассейна для плавания на участке значительно повышает качество отдыха, поэтому сейчас такие резервуары есть у многих владельцев загородной недвижимости. Однако, независимо от особенностей конструкции, каждая из них требует регулярной очистки, поскольку в противном случае чаша (и вода) быстро станет непригодной для купания. Способов очищения бассейна есть несколько, и одним из них является механический метод, для которого используют сачки, щетки и, конечно же, подводные (водяные) пылесосы. Последние приборы помогают привести в порядок дно, стенки бассейна, избавляют воду от крупного и мелкого мусора. Их можно купить, а можно попробовать соорудить самостоятельно. Простейший пылесос для бассейна своими руками — задача вполне реальная. Кроме того, реализовать задуманное можно несколькими способами. Но сначала имеет смысл остановиться на том, какие преимущества и недостатки есть у самодельных конструкций.

Плюсы и минусы пылесосов, собранных самостоятельно

Понятно, что на поддержание чистоты любого резервуара с водой потребуются усилия, время и финансы. Однако маленькие искусственные водоемы чистить не так сложно. Проблемы могут возникнуть, если чаша имеет средние или большие размеры. Но будет ли оправдано проведение операции «Пылесос для бассейна своими руками»?

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

К преимуществам самодельных агрегатов можно отнести:

  • бережную очистку всех поверхностей;
  • сравнительную простоту работы;
  • экономию времени и денег.

Минусы подобной «самодеятельности» — необходимость присутствия владельцев и невозможность регулировать мощность устройства. В отличие от самостоятельных роботов, с такими конструкциями хозяевам бассейнов придется повозиться.

Пылесос для бассейна своими руками

Первым делом мастеру необходимо найти или купить все, что потребуется для работы.

Инструменты, материалы

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

В набор входит:

  • болгарка;
  • напильник, нож;
  • уплотнители, хомуты;
  • гофрированный шланг (от 2 м);
  • щетка от «наземного» пылесоса;
  • погружной фильтр-насос (картриджи);
  • труба из полипропилена, ее длина — 1,2 метра;
  • паяльник, предназначенный для пластиковых труб.

Для работы также понадобится сантехническая нить, строительный скотч либо обычная изолента.

Простейшая конструкция для очистки воды от мелкого мусора

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

Данный вариант можно рассмотреть тем, у кого на участке установлен небольшой надувной бассейн. В этом случае конструкция представляет собой щетку, соединенную шлангом со скиммером. Чтобы собрать пылесос для бассейна:

  1. Насадку соединяют с трубой. Для этого используют скотч или изоленту.
  2. Потом входной и выходной шланг от фильтр-насоса соединяют с помощью хомутов.
  3. Чтобы их выступающие части не повредили стенки бассейна, их плотно заматывают изолентой.
  4. Получившийся шланг погружают в резервуар, наполняют водой. С его помощью соединяют щетку и скиммер.

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

После завершения сборки включают насос, после завершения очистки прибор моют, а фильтр меняют. Недостаток простейшей системы — невозможность избавить воду от листьев, насекомых и т. д.

Пылесос для избавления бассейна от всех загрязнений

Чтобы удалить листву и другой крупный мусор, собирают пылесос с мешком. Он даст возможность проводить максимально тщательную уборку. Чтобы соорудить более эффективный самодельный прибор, находят или покупают:

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

  • тюль для мешка;
  • сантехническую нить;
  • гофрированную трубу;
  • фильтр-насос (картридж);
  • длинный, узкий кусок линолеума;
  • сантехнический отвод (45 или 90°);
  • пластиковые переходники и губки (для сборки щетки);
  • кусок трубы (ППН, диаметр — 100 мм, длина около 300 мм).

Чтобы собрать пылесос для очистки бассейна, проходят следующие этапы:

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

  1. Из тюля, сложенного как минимум вдвое, шьют мешок. Его вставляют в кусок трубы, фиксируя с одной стороны резиновым уплотнителем.
  2. Из переходника, поролоновых губок и полоски линолеума собирают щетку. На одном краю последней делают «бахрому-щетину». Потом фиксируют этой полоской губки.
  3. С помощью сантехнической нити и переходников собирают всю конструкцию, к части с мешком крепят сантехнический отвод. Ее присоединяют к шлангу, другой его конец соединяют с насосом.

Плюс этой самодельной модели пылесоса — возможность собирать даже крупный мусор. Ее серьезный недостаток — большие размеры. Пользоваться такой толстой конструкцией будет не очень удобно. К тому же довольно короткая труба подойдет только для очистки бассейнов с не очень высокими бортиками.

Простейшая конструкция из пластиковой бутылки

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

В роли фильтра для такого оригинального пылесоса выступает синтепон. Чтобы соорудить элементарный прибор:

  1. От бутылки (5 л) отрезают дно. Затем с помощью скотча к ее горловине присоединяют шланг, диаметр которого должен подходить для насоса.
  2. В обрезанную бутылку плотно набивают синтепон. Другой конец шланга присоединяют к насосному оборудованию.

Готовый пылесос опускают в воду, после чего самодельное устройство включают.

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

Этапы очистки бассейна

В любом случае на эту операция потребуется не менее часа. Очистку всегда проводят в несколько этапов:

  1. Сначала из чаши сачком вылавливают крупный плавающий мусор — листву, мелкие ветки и т. д.
  2. Потом берут щетку с жесткой щетиной и чистят стенки, не погруженные в воду.
  3. Первым делом занимаются очисткой участков на границе воздух-вода.

В последнюю очередь водяным пылесосом очищают стенки и дно резервуара.

Простой способ очистки воды без пылесоса и химикатов

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

Данный метод оптимален для небольших круглых, надувных резервуаров. Речь идет об очистке воды и поверхностей механически, без слива жидкости. Для оригинальной операции могут не потребоваться насадки, фильтры и другие подобные приспособления. Но мастеру будет необходима снеговая лопата. В этом случае поступают таким образом:

  1. Первым делом вооружаются щеткой и чистят стенки и дно бассейна.
  2. Потом берут широкую лопату для уборки снега, и с ее помощью жидкость «гоняют по кругу», создавая большую воронку.
  3. Когда вся грязь собирается в центре чаши, а вода начинает «успокаиваться», берут шланг и избавляются от кучи мусора на дне.

Пылесос для бассейна своими руками: обзор вариантов и альтернатива

Самый простой вариант удаления мусора на дне — использование для слива грязной воды в центре шланга и насоса. Но некоторые хозяева предпочитают другой метод, который автолюбители нередко применяют для откачивания бензина.

Сделать пылесос для бассейна своими руками не слишком сложно, если в хозяйстве есть то, что его владельцам понадобится для сборки элементарной конструкции. В противном случае можно либо использовать альтернативный способ, либо приобрести заводскую модель гидропылесоса. Минимальные затраты гарантирует покупка традиционной ручной модели, большие расходы грозят тем, кто планирует приобрести пылесос-робот.

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