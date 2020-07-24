Для любого человека стремление к комфорту — желание естественное, поэтому в любом месте он хочет создать максимально удобные условия существования. Если говорить о дачном участке, то вторым по значимости объектом становится именно туалет, в необходимости которого никого убеждать не надо. Нередко такие спасительные строения сооружают из самого удобного материала — из дерева. Однако они несовершенны: мини-здания получаются легкими, но уязвимыми, так как древесина боится влаги и разной «живности». Такие конструкции зачастую получаются слишком хорошо проветриваемыми, причины — множество щелей. Эти минусы заставляют хозяев искать другие варианты. Один из них — постройка туалета из кирпича. Как раз об этом основательном сооружении и пойдет речь далее.

Кирпичный туалет: плюсы и минусы

Кирпич и дерево не единственные претенденты. Нередко для строительства таких объектов используют комбинации материалов: в ход идет бетон, кирпич, профиль, дерево, панели и т. д. Чтобы удостовериться, что постройка туалета из кирпича — идея, стоящая рассмотрения, надо узнать о достоинствах и недостатках этого решения.

Плюсы

Преимущества весомы. Если сравнивать кирпичную конструкцию с туалетом из дерева, то первое достоинство — ее основательность, надежность. Материал почти не имеет слабых мест, поэтому дома из таких искусственных блоков ценятся выше, чем другие здания. Кирпичная постройка:

успешно противостоит влажности;

дает шанс справиться с работой самостоятельно;

не боится осадков, перепадов температур, ей не страшны экстремальные условия: ни мороз, ни сильная жара;

Эта постройка чаще не нуждается в дополнительной защите стен: качественный кирпич, в отличие от древесины, не придется ни прятать под штукатуркой, ни красить, ни обновлять.

Минусы?

Недостатки все-таки относительны. В этот список можно внести:

больший объем работ, так как кирпичному туалету потребуется прочный фундамент, который будет работать (по совместительству) септиком;

необходимость утепления всесезонной постройки, потому что материал недостаточно хорошо защищает от холода;

гораздо большие затраты, если снова сравнивать туалет из кирпича с простым деревянным домиком.

Если уж совсем придираться, то к армии минусов легко добавляется монументальность строения. Разобрать и перенести его в другое место уже не получится, а значит, мастеру изначально придется обустраивать качественную, долговечную выгребную яму.

Быть или не быть кирпичному туалету на участке? Минусы данного строения все же не настолько существенны, а основательность, долгожительство кирпичной постройки, наоборот, привлекательны. Поэтому долго сомневаться в целесообразности этого решения многим владельцам участка не приходится.

Но существует и другое мнение — тех хозяев, которые уже соорудили кирпичный туалет, но вскоре пожалели об этом. Они считают, что нет ничего удобнее деревянной будки, которую легко переносить с места на место. Другие заявляют, что деревянная конструкция слишком неустойчива, поэтому советуют делать каркас из уголка.

Чужое мнение можно выслушать, но окончательное решение всегда принимают хозяева. Чтобы оно было взвешенным, нужно познакомиться с тем фронтом работ, который предстоит мастеру, интересующемуся, как происходит постройка туалета из кирпича. Эти знания, в любом случае, лишними не будут.

Правила расположения туалета

Постройка туалета из кирпича – операция, которая всегда требует корректного выбора места, поэтому первый шаг — определение оптимального расположения конструкции. В этом случае придерживаться надо нескольких правил.

Даже основательное кирпичное сооружение, исполняющее роль туалета, не должно находиться на самом виду. Постройку рекомендуют возводить в глубине участка. Дверь обязана открываться во двор, а не в сторону соседей. Любой уличный туалет должен отстоять от мощных деревьев как минимум на 4 метра. Причина — корни, которые становятся потенциальной угрозой, способной в будущем разрушить стенки выгребной ямы. Так как туалет всегда подразумевает наличие выгребной ямы, нужно обеспечить беспрепятственный подъезд к нему ассенизаторской техники. Необходимое расстояние от объекта до забора или кустарников составляет 1 м, до небольших деревьев — 4 м, жилого дома — 15 м, до источника воды — 25 м. Туалет из любых материалов должен быть удален на 4 м от места содержания животных, на 8 м — от душевых, на 12 м от хозяйственных строений.

Как уже было сказано, для комфортного пребывания в уличном «кабинете задумчивости» в зимнее время стены хозяевам придется утеплять. Если туалетом они будут пользоваться только в теплый сезон, данный этап можно пропустить.

Инструменты, материалы

Ни один вид строительства не обходится без определенного набора орудий труда и необходимых материалов. Поэтому мастеру, решившемуся на «туалетный подвиг», необходимо найти и собрать в одном месте «компанию», в которую входит:

бетономешалка;

колышки, шнур, проволока;

болгарка, сварочный аппарат;

лопаты: штыковая и совковая;

мастерок (металлический шпатель);

маркер, строительный уровень, отвес;

расшивка для растворных швов;

чистый, просеянный песок, цемент, мелкий щебень;

красный полнотелый кирпич (идеал — новый);

брус, доски, фанера и кровельный материал;

профиль — уголок, арматура (диаметр — 12-14 мм);

гидроизоляция — рубероид, битумная мастика, толстый полиэтилен, гудрон;

теплоизоляционный материал — минеральная вата, пенопласт;

монтажная пена.

Выбор теплоизоляционного материала зависит от особенностей проекта. Его можно создать самостоятельно, так как эта конструкция далеко не дом, она гораздо проще. Другой вариант — поиск подходящего чертежа в интернете, а затем его адаптация под свои, конкретные условия.

Любое сооружение обязано быть удобным. Если рассматривать минимальные размеры «наземного сооружение», то длина (глубина) туалета составляет 1500 мм, а ширина — 1300 мм. Высоту конструкции хозяева вольны выбирать по своему усмотрению.

Постройка туалета из кирпича

Строительство рекомендуют начинать ранней весной, после схода снега. Поскольку на сооружение туалета потребуется несколько дней, лучше заранее узнать прогноз погоды. В этом случае дождь не станет причиной вынужденных пауз в работе.

Сооружение выгребной ямы, пола

Это первый обязательный этап. Глубина такого септика может быть различной: от 1500 до 2000 мм, все зависит от количества жильцов. Если на дне ямы запланирован дренаж, то роль в определении глубины септика играет уровень грунтовых вод. Длину и ширину нецелесообразно делать более 1500 мм.

Конструкция таких размеров способна выдержать все условия: как морозное пучение, так и сезонные подвижки грунта. Чтобы получить надежный, безопасный септик, дно и стены рекомендуют делать из железобетона, который в этом качестве выигрывает у кирпича во всех «номинациях».

Строительство бетонного септика

Создание выгребной ямы состоит из нескольких этапов.

На выбранном участке размечают место под котлован с помощью колышков и шнура. Затем удаляют слой плодородной почвы и роют котлован. Дно у той стенки, которая будет находиться в задней части туалета, делают с наклоном. Все камни, крупные корни, обнаруженные в стенах ямы, удаляют. Потом все поверхности котлована тщательно трамбуют. Если надо, то дополнительно укрепляют. После завершения этой работы переходят к сборке опалубки. Ее делают поэтапно, сколачивая ряд за рядом, вставляя и соединяя вязальной проволокой (сваркой) арматурный каркас. В нижней части делают закладные. Они потребуются для надежного соединения с дном-основанием септика. Затем порциями замешивают раствор из цемента (1 часть), песка (3), щебня (3-5) и воды. После заливки слоями каждый из них избавляют от воздуха куском арматуры, поверхность выравнивают мастерком (шпателем). Чтобы предохранить конструкцию от испарения влаги, поверхность бетона «прячут» под плотную пленку. В первые дни ее периодически снимают, а поверхность щедро смачивают водой.

Отдельно надо остановиться на толщине стенок бетонного септика. В этом случае роль играет то, как будут возводиться стены туалета. Чтобы обеспечить удобство во время строительства пола, стены септика должны быть толще на 50 мм, чем кирпичная кладка. Причем независимо от того, как возводят стены — в полкирпича или кирпич. С обеих сторон фундамента (по совместительству — стен ямы) должно оставаться свободное пространство. Оно позволит без проблем оборудовать пол в мини-здании.

Последний этап — сооружение дна емкости. Сначала в котлован засыпают, потом трамбуют песчаную полушку. Ее толщина — 80-100 мм. Перед заливкой бетона вяжут и укладывают арматурный каркас. Толщина бетонного дна ямы составляет как минимум 100 мм. Его также закрывают пленкой. Самодельный септик оставляют сохнуть как минимум на 28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Создание выгребной ямы из кирпича

Есть и второй способ соорудить выгребную яму — сделать ее из кирпича. Главный плюс данного способа — скорость работ. Однако этот вариант не назвать оптимальным. Стены септика становятся фундаментом для кирпичных стен туалета, поэтому необходима максимальная прочность подземной конструкции.

С другой стороны, качественный кирпич, соединенный таким же раствором, все же способен выдержать вес стен небольшой, поэтому относительно легкой конструкции. Для работы потребуется приобрести стройматериалы для изготовления цементного раствора. Понадобится арматура, подходящая штукатурка (цементный раствор), песок для обустройства подушки, а также битумная гидроизоляционная мастика и грунтовка.

Сооружение выгребной ямы из кирпича состоит из нескольких, мене сложных этапов.

Сначала выкапывают котлован, дно и стены которого выравнивают и трамбуют. На дно ямы засыпают песчаную подушку, затем сколачивают опалубку, в которую укладывают арматурный каркас. Заливают в опалубку цементный раствор, избавляют его от воздуха и выравнивают. Потом бетон закрывают пленкой, ждут набора прочности. По периметру возводят стены, делая смещение в половину кирпича в каждом последующем ряду. Регулярно проверяют конструкцию на горизонтальность и вертикальность.

После окончательного высыхания кирпичных стенок их очищают от пыли, грунтуют, затем штукатурят. Последняя операция — обработка всех поверхностей битумной мастикой.

Обустройство пола туалета

В этом случае выбор у мастера не слишком велик. Полы делают либо из дерева, либо из бетона. Понятно, что здесь древесина не может претендовать на звание идеального материала. Виной тому постоянное влияние влажности, нечистот.

Оба кандидата требуют разного подхода. Если выбирают дерево, то первым делом возводят кирпичные стены, а уже потом занимаются обустройством пола. Когда останавливаются на бетонной конструкции, наоборот, сначала делают пол, а потом переходят к кирпичной кладке.

В последнем, бетонном случае, есть два варианта. Более удобный способ для мастера — изготовление железобетонной конструкции отдельно. После набора прочности ее просто переносят и «водружают» на стены септика. Второй метод — сооружение герметичной опалубки над ямой.

В обоих случаях внутрь обязательно укладывают арматурный каркас, оставляют место под унитаз, под люк для откачки нечистот. Еще монтируют отрезок трубы, которая станет частью вытяжки — фановым «стояком». Его диаметр — 110 мм.

Кирпичная кладка

Туалет не дом, и даже не простейшая печь, однако этот этап все-таки остается самым сложным, если рассматривать строительство такого здания в целом. Хотя постройка туалета из кирпича и считается работой, с которой способен справиться практически любой хозяин, нюансы в ней есть. Зависит от них качество будущего строения. Процесс, разбитый на этапы, выглядит так:

Работу с кирпичом традиционно начинают с сухой кладки. В этом случае от данного «ритуала» тоже лучше не отказываться. Он позволит посмотреть, как можно оптимально расположить элементы, вовремя что-то изменить, если результат не совсем устраивает. Кирпичную кладку всегда начинают с углов. Чтобы найти их точное расположение, измеряют диагонали сооруженного септика. Идеалом является только одно условие — абсолютно одинаковая длина обоих отрезков. «Сухой» ряд проверяют. Если надо, то отдельные кирпичи заменяют. Ряд тестируют уровнем, отмечают место каждого элемента маркером, затем начинают кладку с помощью раствора. Толщина швов находится в пределах 8-12 мм. Второй ряд начинают со смещением относительно первого. Этот способ называют перевязкой. Цель ее — обеспечить максимальную прочность конструкции, предотвратить ее неравномерное проседание. После завершения ряда кладку снова проверяют, но теперь не только на горизонтальность, но и на вертикальность. Большего внимания, как правило, «удостаиваются» углы кирпичного сооружения.

После 5-6 ряда устанавливают дверную коробку, которую фиксируют временными распорками. Для крепления в кладку устанавливают закладные элементы для последующей фиксации двери. Нередко их роль исполняет брус 50х50 мм. Его закрепляют со всех сторон проема: по 2 элемента с каждой.

Если предусматривается окно в одной из боковых (или задней) стенок, то для него также оставляют проем, который оформляют аналогичным образом. Другой вариант — использование металлического уголка.

Готовую конструкцию оставляют в покое как минимум на неделю. Этот срок необходим, чтобы раствор затвердел, завершилась усадка стен. По истечении этого времени приступают к дальнейшим работам.

Крыша кирпичного туалета

Типичная конструкция для небольшой уличной постройки — односкатная крыша. В этом случае фасадную стену делают на 2 кирпича выше, чем «тыл». К этим стенам анкерами крепят брус, обработанный гудроном и завернутый в рубероид. Оставшиеся боковые проемы закрывают кирпичами. Элементы подрезают болгаркой.

В качества кровельного материала используют любой покрытие, устраивающее по цене: профнастил или металлочерепицу, шифер, листы пластика и т. п. Для гибких вариантов кровли работа немного усложняется. В этом случае предварительно делают обрешетку, потом на нее монтируют листовую фанеру (влагостойкую — ФК, ФСФ). Крыша должна выступать за пределы стен на 150-200 мм.

Последний необходимый элемент любой канализационной системы — фановая труба. В кирпичном туалете это трубопровод, нижний конец которого располагают в верхней, незаполняемой, части выгребной ямы, а другой выводят на крышу. Расстояние от края фановой трубы до кровли составляет минимум 200 мм. Завершающие операции — монтаж дверной коробки, полотна и установка окна. После монтажа элементов все оставшиеся зазоры запенивают.

Отделка внутренних стен

Кирпичное строение обычно не нуждается во внешней отделке, однако необходимость в ней в некоторых случаях все-таки есть. Например, этого может потребовать общий стиль участка. В качестве внутренней отделки используют различные материалы — традиционную штукатурку, деревянные рейки либо панели ПВХ.

Последние варианты — хорошая возможность создать максимально комфортные условия. В этом случае для дополнительного утепления конструкции покупают минеральную вату либо пенопласт. Пол в помещении отделывают плиткой, либо отдают предпочтение не менее практичному линолеуму.

Обустройство туалета

Для уличных «комнат отдыха» покупают специальные унитазы — приборы, в составе которых нет гидрозатвора. Если «сверхурочная» работа не пугает, то есть возможность сделать почти настоящую канализационную систему. Например, установить накопительный бак для сбора дождевой воды, которую потом можно использовать для смыва. Для дополнительного удобства некоторые хозяева проводят в мини-здание электричество, причем освещают такой «сверхважный объект» как внутри, так и снаружи.

Постройка туалета из кирпича — относительно простая операция, но и она требует от мастера точности, внимательного отношения к малейшим деталям. Однако самым сложным, ответственным ее этапом остается кирпичная кладка, которая будет «красоваться» на виду.

Сколько мастеров, столько и способов «созидания» спасительного домика. Чтобы познакомиться с тем, как «кипит» работа над одним из интересных сооружений, лучше увидеть наглядное пособие. Например, будущих строителей может заинтересовать следующий ролик: