Надежность любой конструкции во многом зависит от того, насколько прочно она установлена. Это же справедливо для любых сантехнических приборов — унитазов с бачками и ванн. Если первый «дуэт» зафиксировать довольно легко, то с монтажом второй конструкции могут возникнуть затруднения. Поскольку ассортимент таких изделий достаточно широк, найти почти идеальный вариант несложно. Однако некоторые модели таких чаш не отличаются устойчивостью, другие имеют на очень симпатичные ножки, поэтому им требуется надежный каркас, который можно декорировать по своему усмотрению. Подставка под ванну своими руками — один из вариантов, который многие рассматривают в качестве альтернативы. Такой каркас можно сделать из не слишком дорогих материалов, каких-то чрезмерных усилий от мастера работа тоже не потребует.

Функции подставки-каркаса

Подставка под ванну своими руками — операция, которую нередко приходится обдумывать в том случае, если запланирована покупка новой конструкции, но не чугунной. Последние массивные изделия крепко «стоят на ногах» благодаря своему немаленькому весу.

Стальные и акриловые изделия уже имеют серьезный недостаток: эти емкости без воды легко случайно сдвинуть, а, «плавая», перевернуть. Это и есть главная причина нужности каркаса. Материалом для подставки может быть дерево, металл либо кирпич. Все зависит лишь от желания хозяев заниматься с тем или иным «претендентом».

Возможность закрыть непрезентабельный вид ванны с наружной стороны, спрятать опоры, которые вряд ли можно назвать симпатичными, — другое преимущество каркаса. Форма чаши роли здесь не играет: облицевать почти без проблем можно изделие любой конфигурации, так как каркас такую работу сильно облегчает.

В этом случае к металлическим и акриловым ваннам присоединяются чугунные конструкции, вид которых тоже не назвать идеальным. Однако для них уже не требуется максимально надежная подставка, так как цель у хозяев другая — получить шанс вписать «могучую» чашу в интерьер помещения, а не придать ей прочность.

Еще одна потенциальная задача каркаса — подъем ванны на большую высоту. Причины такого решения — необходимость формирования достаточного уклона для слива воды, желание хозяев сделать подиум около джакузи.

Почему самодельная подставка?

Для легких видов сантехнических приборов каркасы выпускают в промышленных масштабах. Использующимися материалами являются акрил или кварил, многослойное волокно. Для металлических изделий, наоборот, обычно делается подставка под ванну своими руками.

Если рассматривать типичную конструкцию, то она максимально проста. Это одна или несколько горизонтальных обвязок, соединенных вместе вертикальными элементами-опорами. Заводские изделия достаточно прочны, однако многих хозяев они все же не устраивают. Почему?

Дело в том, что такие каркасы для акриловых ванн рассчитаны на средний вес человека. К данному значению приплюсовывают массу воды, которая набирается в емкость. Получается, что для тяжелой нагрузки они не совсем годятся. По этим причинам многие, принимая ванну, чувствуют себя не слишком уверенно, так как средний вес и реальный показатель нередко (иногда сильно) отличаются.

Материалы для «рукотворных» каркасов

На выбор оптимального кандидата влияют навыки работы с тем или иным материалом, его удобство, наличие или отсутствие нужного инструмента. Не последнюю роль играют условия в ванной комнате — повышенная влажность. Поэтому претендент просто обязан иметь шансы ей противостоять.

Кандидаты на роль подставки для ванны

Традиционно для изготовления самодельных подставок под ванну используют три варианта, каждый из них не лишен достоинств, но у некоторых их все-таки больше.

Дерево. В роли пиломатериала чаще выступает брус — 40х40, 40х60, 50х50 мм и т. д. Самое главное достоинство древесины — простота обработки, она гарантирует легкость, скорость работы даже у того мастера, который решился на такую «авантюру» впервые. Профиль. Обычно выбирают трубы квадратного либо прямоугольного сечения, реже — уголок, швеллер. Преимущество этого варианта — аккуратность, компактность конструкции, если сравнивать металлическое изделие с более объемной деревянной подставкой. Профиль для гипсокартона. Этот материал используют не для придания конструкции прочности, а для изготовления декоративного экрана, под которым будут «прятаться» коммуникации.

Иногда для изготовления подставки для ванны используют не один материал, а комбинацию. Например, обвязки собирают из бруса, в вертикальные элементы из металлического профиля. Чтобы обеспечить поднятие уровня до желаемого, делают «фундамент» из толстого бруса, кирпича, пенобетонных блоков.

Какой должна быть подставка под ванну своими руками? Выбор всегда остается за автором каркаса. Возможность собирать и разбирать подставку — еще один момент, который надо рассмотреть. Заводские изделия, входящие в комплектацию акриловых чаш, такой шанс дают.

К самодельным конструкциям это требование чаще не предъявляется, так как каркас ванны не предполагает необходимость в таких операциях. Однако простота демонтажа подставки может понравиться тем хозяевам, которым предпочитают часто менять место жительства.

Особенности работы с материалами

Древесина любима, так как работа с ней проста. С другой стороны, она больше всего уязвима. Влаги не боится только защищенный антисептическими пропитками материал. Понятно, что через некоторое время конструкцию придется снова обрабатывать, потому что постоянная влажность для древесины губительна.

Однако рано или поздно придет день, когда каркас будет необходимо заменить новым. И этот момент может наступить очень быстро: влажная среда в ванной приводит к тому, что дерево начинает «вести». Результатом таких «капризов» древесины чаще становится выпирание главного, относительно свободного элемента конструкции — экрана.

Профилированные трубы требуют от хозяина навыков сварщика, однако иногда мастера используют традиционное болтовое соединение элементов. Сборка из профиля для монтажа гипсокартона не нуждается в серьезных инструментах, но его лучше рассматривать только в том случае, если будущая ванна надежна и устойчива, а подставка для нее будет выполнять только декоративную функцию.

Работа и трудности

Если рассуждать только о сборке каркаса, то выигрывают пиломатериалы, потому что серьезных проблем во время операции не предвидится. Любую допущенную ошибку довольно легко исправить. В «тяжелом» случае можно докупить материал, цена которого не так разорительна.

Если более-менее серьезный огрех обнаружится при работе с одним из металлопрофилей, то иногда коррекция способна превратиться в проблему: она становится невозможной. Мастеру придется снова отправляться в магазин, а значит, без дополнительных, более серьезных трат обойтись не получится.

Профиль для гипсокартона удобен. Его легко раскроить и соединить. Небольшие сомнения может вызвать способность материала противостоять раскачиваниям акриловой ванны. Однако и чаша все же не корабль в открытом море, поэтому даже более легкий каркас с работой своей справляется.

Если решено использовать несколько разных материалов, то прямого контакта между ними необходимо избегать. Чтобы обеспечить это условие, на местах соединений заранее фиксируют гидроизоляцию.

Защита дерева и металла

Теперь о материалах и повышенной влажности. Антисептическая пропитка древесины обязательна. Если мастеру не хочется заниматься врубками, то лучше для соединения заготовок приобрести крепежные элементы — оцинкованные уголки и саморезы.

Металлический профиль тоже несовершенен, так как и он не слишком устойчив к влаге. В этом случае необходимо приобретать оцинкованные изделия. Либо производить оцинковку уже купленного материала. Если декоративных панелей не предусматривается, то трубы рекомендуют покрывать порошковой краской.

Алюминиевый профиль для монтажа гипсокартонных листов или оцинкованная лента — кандидаты, не боящиеся влаги, поэтому подставка из них будет служить без проблем десятки лет. На каркас, обшитый гипсокартоном или ГВЛ, можно наклеить пластиковые панели, керамическую плитку, мозаику.

Форма конструкции и сложность работы

На выбор материала, на сложность конструкции для самостоятельного изготовления напрямую влияет форма будущей подставки. Чем она сложнее, тем больше затруднений вызовет у автора, особенно у новичка. Основных видов существует три.

Прямоугольник. Это самая простая, традиционная конфигурация. Минимальные сложности ожидают мастера, если ванна будет находиться в нише, либо в углу, который образовывают смежные стены. Треугольник, имеющий с внешней стороны необычную, фигурную форму. Такие конструкции необходимы для ванн, которые предназначаются для установки в углу. В этом случае наружная сторона состоит из нескольких соединенных обвязок. Овал. Этот вариант используют для ванн, расположенных на значительном расстоянии от стен помещения. Один из способов получения сложной подставки — изготовление ломаной обвязки, либо большого количества рам, соединенных в одну конструкцию.

Более простой вариант создания каркаса для овальных чаш — изготовление прямоугольной конструкции с последующей обшивкой ее гипсокартоном (либо ГВЛ). В этом случае в верхней панели вырезают овальное отверстие, которое точно повторяет форму чаши. Но делают это так, чтобы бортики опирались на каркас.

Установка чаши без каркаса

Такой вариант возможен, если ванна находится в нише, или точно располагается между противоположными стенами небольшого помещения. В этом случае полноценный «скелет» часто не используют, его заменяет подставка под ванну и экран. Это способ можно рассмотреть будущим владельцам акриловых или стальных ванн, но для первых его используют чаще.

Операция состоит из двух основных этапов — из подготовки чаши и ее монтажа на «месте дислокации».

Подготовка чаши

Она стандартна для всех акриловых изделий. Сначала ванну переворачивают, заранее уложив на пол для защиты бортиков подходящую подложку (лист, полоски ГВЛ, доски, бруски, покрывало, половики).

Ко дну присоединяют поперечные профили, которые идут в комплекте с изделием. Крепежные элементы заменять своими не разрешается, так как более длинные саморезы способны проткнуть или повредить дно такой ванны. К профилям гайками крепят собранные ножки. Не переворачивая чашу, положение опор проверяют уровнем и рулеткой, которой измеряют расстояние каждой ножки до пола. Не забывают оставить необходимое расстояние для монтажа системы слива.

На этом же этапе к низу внешнего борта чаши крепят направляющую, предназначенную для установки экрана. Последняя операция подготовки — монтаж слива и перелива. После ее завершения ванну «ставят на ноги».

Монтаж на место

Чашу заносят в санузел, подключают к канализационной системе, затем снова проверяют корректность положения уровнем, а также тестируют ее работоспособность. Если протечек не обнаруживают, то бортики приклеивают к стене (стенам) сантехническим герметиком.

Перед дальнейшими действиями ванну обязательно утяжеляют. Для этого ее наполняют водой, либо укладывают на дно мешки с песком, строительными сухими смесями. Главное условие — достаточно большой вес материалов. Он необходим, чтобы чаша оставалась на месте.

Следующий этап — подставка под ванну своими руками. Ее сооружают из кирпичей или других искусственных камней. Ряды требуют связывания цементным раствором. Между «кирпичной подушкой» и днищем чаши оставляют зазор (10-20 мм). Его заполняют монтажной пеной. После застывания соединения приступают к созданию и отделке экрана.

Подставка под ванну своими руками

Поскольку ассортимент материалов достаточно широк, лучше рассмотреть все классические варианты, которые чаще используются при самостоятельном сооружении каркаса. Лучше начать с самого популярного способа.

Каркас из профиля для ГКЛ

Это изделие подходит для акриловых и стальных чаш, так как профили обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес человека и воды. Установка начинается после подготовительных мероприятий. Они включают выравнивание стен и пола, а также разводку труб — канализационных и водопроводных. Монтаж акриловой (стальной) чаши на подставку может быть выполнен на разных этапах: как до ее отделки, так и после.

Подготовка сантехнического прибора

Этот этап начинается с переворачивания ванны и фиксации ко дну профилей, к которым будут крепиться ножки. После установки опор сначала собирают, а затем монтируют систему слива/перелива.

Потом ванну заносят в помещение, устанавливают на «законное» место, регулируют высоту ножек при помощи уровня. На стене ставят монтажные отметки с верхнего/нижнего края бортов. После завершения этой операции ванну снова выносят из комнаты, заканчивают разметку стен, переносят все размеры на бумагу, делая чертеж.

Изготовление и монтаж каркаса

Создание каркаса начинается с нарезания профиля на заготовки согласно разметке. Затем в них сверлят отверстия для крепления к стенам.

На элементы наносят герметик, профили прикручивают к стенам, проверяя горизонтальность каждого отрезка уровнем. Если поверхности сделаны из бетона или кирпича, сначала в них делают отверстия для дюбелей. Монтируют боковые стойки, переходят к фиксации нижней направляющей экрана. На верхние полки сначала наносят герметик, затем на них устанавливают и подключают к канализационной системе ванну. После завершения этой операции делают подставку под ванну. Ее сооружают из блоков (легких бетонных или шлакоблоков), кирпичей. Скрепляют ряды искусственных камней обычным цементным раствором. Обязательно оставляют зазор между низом ванны и конструкцией. Минимальное расстояние составляет 5 мм. Затем ванну наполняют водой или тяжелыми упаковками со стройматериалами, а оставшееся пространство между чашей и подставкой задувают монтажной пеной.

Масса воды (или другой груз) воспрепятствует чрезмерному расширению материала. После окончательного застывания пены монтируют верхнюю направляющую, добавляют стойки, затем каркас обшивают влагостойким гипсокартоном либо гипсоволокном (ГВЛ). На этом же этапе в месте подключения прибора к коммуникациям делают люк, который предназначается для легкого доступа к системе для проверки, обслуживания или ремонта.

Сооружение сварного каркаса

Этот вариант универсален. Он подойдет для любой ванны — из чугуна, стали или акрила. В качестве материала используют прямоугольный профиль. Такой надежный каркас в дальнейшем позволит установить дополнительное оборудование: например, душевой экран, сделанный из стекла.

В этом случае работа точно так же начинается с разметки и составления чертежа. В соответствии с ним профиль разрезают на заготовки нужной длины. Сваривают металлический каркас. Он состоит из двух отрезков, на которых будут крепиться ножки, и двух направляющих-опор для дна ванны. К поперечным элементам приваривают небольшие отрезки профиля. Потом к их торцу присоединяют толстую шайбу, а к ней гайку, подходящую по диаметру к винту. К профилям-опорам приваривают угловые стойки, сверху их соединяют поперечинами, которые станут полками для надежной фиксации бортиков чаши. Для монтажа облицовочного материала на внешнюю сторону каркаса (на экран) добавляют стойки.

Подготовленный каркас перемещают в ванную, выставляют по уровню, затем устанавливают чашу. После ее подключения и проверки работы конструкцию зашивают влагостойким гипсокартоном либо облицовывают иным материалом. Последний этап — герметизация зазора между обшивкой (облицовкой) каркаса и бортиками конструкции.

Конструкция из бруса

Эта работа начинается с предварительной обработки древесины. В качестве защиты используют антисептики или составы на основе масла. Для изготовления поддерживающей конструкции чаще используют «правильный» брус — с размерами 50х50 мм. Сборка происходит аналогичным образом.

На выровненные, прогрунтованные стены крепят конструкцию, состоящую из верхней обвязки и стоек, подпирающих ее. Шаг элементов выбирается произвольно, исходя из размеров будущего каркаса. Стандартом считаются 500 мм. На деревянные заготовки наносят жидкую гидроизоляцию. Если стены на этом участке лишены облицовки, то аналогичную операцию проводят и для них. После высыхания защитного состава устанавливают чашу. Затем делают подставку под нее: из кирпичей или блоков. Оставшееся пространство точно так же, как и в случае с профилями, запенивается после заполнения чаши водой, или помещения в нее другого груза.

Сборка каркаса завершается монтажом элементов для крепления экрана. Потом производят обшивку выбранным декоративным материалом.

Подставка под ванну своими руками — операция простая, если имеется в виду только кирпичная «подушка», которая придаст хозяевам уверенность в том, что ванна вдруг не просядет под весом хозяев, не «пойдет в крен». Если говорить о сооружении каркаса, то такая работа более требовательна к мастеру, однако такая «миссия» все же выполнима.

Один из примеров для ознакомления с предстоящей операцией — следующий популярный видеоролик: