Каждый год у нас появляется повод вспомнить историческое событие — победу в Великой Отечественной войне и то, какой ценой она досталась советским людям. В России слово «патриотизм» не пустой звук: 9 мая в каждом доме вспоминают тех, кто погиб, защищая родину, и благодарят ветеранов, оставшихся в живых. В детских садах и школах к знаменательной дате готовятся заранее, планируя различные мероприятия и выставки, поэтому там одним из обязательных атрибутов праздника неизменно становится конкурс, на котором оцениваются поделки ко Дню Победы своими руками. Идей памятных подарков придумано великое множество, а сделать оригинальные сувениры можно практически из любого материала.

Из чего создают поделки ко Дню Победы своими руками?

На самом деле, список разнообразных материалов настолько велик, что привести его полностью довольно затруднительно. Оригинальные шедевры делают из:

бумаги;

бисера;

втулок;

губок;

картона;

круп;

лент;

макарон;

пластилина;

салфеток;

спичечных коробков;

теста;

фетра.

Самые необычные поделки изготавливают сразу из нескольких материалов. Атрибутами Дня Победы являются звезды, гвоздики, георгиевские ленты, ордена, Вечный огонь, мемориал павшим воинам, голуби, танки и самолеты.

Красные гвоздики

Это цветы особенные, которые 9 мая можно увидеть в руках почти каждого человека, пришедшего почтить память павших героев. Самым лучшим материалом для ярких поделок будет красная гофрированная бумага, а для стебельков (листиков) — зеленая. Второй возможный вариант — бумажные салфетки таких же цветов. Помимо главного материала для изготовления букета потребуется карандаш, линейка, ножницы — обычные и зигзаг, одноразовые трубочки и клей-карандаш.

Работа идет по такому сценарию:

Берут целую упаковку гофрированной бумаги, но не распечатывают ее, а занимаются краями. От каждого из них отступают по 2 см и проводят по линейке первую линию, от нее отступают на 4 см, затем чертят вторую. По последней линии делают разрез ножницами зигзаг. Это будут края лепестков. Обычными ножницами до первой линии бумагу разрезают, чередуя надрезы: сначала захватывают три зигзага, потом четыре, затем снова три и т. д. Каждую из заготовок разворачивают на всю длину, разрезают пополам. Нетронутую часть промазывают клеем, закручивают на трубочку, но осторожно, не растягивая бумагу. Когда работу заканчивают, часть с клеем аккуратно сжимают кончиками пальцев. Для получения стебельков с гофрированной бумагой поступают аналогично: ее тоже режут, начиная с краев, но в этом случае делают линию на расстоянии 1,5 см. Получившиеся полоски промазывают клеем, намотку начинают с «чашелистика». Для листков используют полоски длиной 15 см, шириной — 0,8 см. Верх их заостряют, промазывают клеем, затем наматывают наискось.

Бутон приводят в порядок: сначала все лепестки отгибают вниз, потом немного приподнимают те, что находятся у основания.

Звезда и вечный огонь

Чтобы изготовить поделки ко Дню Победы своими руками, дети и их родители (бабушки и дедушки) используют различные материалы, однако одними из самых необычных подручных материалов остаются оригинальные макаронные изделия. Подставку, звезду и вечный огонь делают из разных их видов.

Первым делом подготавливают основу. На коробку подходящих размеров (от печенья, конфет и т. п.) наклеивают макароны-ракушки. Из плотной бумаги (картона) вырезают звезду. Затем на этот шаблон начинают наклеивать макароны пенне — всем известные трубочки-перья, имеющие скошенные острые края. Из спиралевидных макарон с помощью клея «собирают» огонь, который потом поместят в центр звезды, где для него оставляют углубление. Перед соединением всех элементов композиции их красят разными красками, по отдельности. Лучше использовать аэрозоли.

В роли дополнительного украшения могут выступить сделанные гвоздики, или георгиевская ленточка.

Значок из георгиевской ленты

Этот сувенир всегда выглядит эффектно. Чтобы сделать подарок, помимо ленты потребуется небольшой кусок плотной материи, например, фетра.

Из него вырезают круглую основу, на которой клеем фиксируют край ленточки. Затем по кругу приклеивают ленту, делая одинаковые складки. Закончив с одной стороной, так же поступают в другой. После того как этот этап заканчивают, оставшуюся ленту отрезают, край осторожно подгибают внутрь и надежно фиксируют его клеем. Берут длинный отрезок ленты, сгибают пополам, отрезают под острым углом края и приклеивают ее в нижней части задней стороны значка. Сверху на тыльную сторону наклеивают маленький круг из фетра. Потом к нему пришивают булавку.

Украшают значок цифрами, относящимися к знаменательному событию: или датой «9 мая», или его юбилейным «возрастом».

Две поделки из фетра

Это плотный, а потому удобный материал. Отсутствие необходимости красить получившееся изделие тоже является его плюсом.

Гвоздика

Для цветка потребуется фетр двух цветов — красного и зеленого, а также проволока и зеленая лента. Сначала из плотной бумаги делают два шаблона: для лепестков и самого бутона. Последний трафарет — круг с вырезанными заостренными элементами. Для чашелистика вырезают небольшой кружок, который потом превращают в пятиконечную звезду, но не с острыми, а с закругленными лучами.

Сначала по этим шаблонам вырезают заготовки. Для изготовления одной гвоздики нужен один чашелистик, 8 заготовок для бутона и 2 листика. Каждую заготовку для бутона складывают в треугольник, затем помещают в канцелярский зажим. Для фиксации сгибов деталей можно использовать клей. Все элементы-полуфабрикаты сшивают вместе, затем к бутону пришивают (либо приклеивают) чашелистик. Цветок прикрепляют к проволоке, которую обматывают зеленой лентой, добавив листочки из фетра.

Если пропустить этап с проволокой, просто заменив ее булавкой, то из бутона получится праздничная брошь.

Звезда

Это еще одна поделка ко Дню Победы, сделать которую достаточно просто. В этом случае потребуется фетр двух цветов — красного и желтого, вата либо синтепон и (по желанию) разноцветные ленточки.

Делают два шаблона: 2 больших для красного фетра, один поменьше — для желтого. Затем трафареты переносят на ткань и вырезают. На желтой звезде вышивают дату «9 мая». Другой вариант — вырезание и наклеивание цифр и букв из красного материала. Желтую заготовку пришивают к одной красной, потом их соединяют с оставшейся деталью, но оставляют небольшой свободный участок для наполнителя. В звезду помещают вату либо синтепон.

Отверстие зашивают, предварительно вставив в него ленты, собранные ниткой вместе. С тыльной стороны сувенира можно приклеить виниловый магнит.

Военная техника

Естественно, самыми популярными моделями становятся танки, ведь они внесли большую лепту в победу над врагом, поэтому такие поделки ко Дню Победы своими руками создают практически в каждой семье.

Почти настоящий танк

Такие поделки ко Дню Победы своими руками (без посторонней помощи) смогут создать дети среднего и старшего возраста. Чтобы приступить к творчеству, надо подготовить:

гофрированный картон: тонкий, зеленого цвета (темного и светлого);

небольшой лист оранжевой (красной) бумаги;

клеевой карандаш;

зубочистку;

ножницы.

Размеры всех деталей автор выбирает самостоятельно. Работа происходит по следующей схеме:

Темно-зеленый картон нарезают полосками, затем их скручивают в тугие катушки, которые станут колесами. Крайние заготовки должны быть немного меньших размеров. Пять колес собирают вместе с помощью светлых полосок-«гусениц». Их внутреннюю часть хорошо промазывают клеем, затем приклеивают колеса. Из светлого картона вырезают прямоугольник, он будет основанием для башни танка. Затем скручивают тонкую и длинную катушку. Ее приклеивают в задней части военной техники. Пушку тоже делают из длинной узкой полоски, ее крепят к большой катушке-башне (кабине). На нем фиксируют люк, скрученный из узкой полоски, к обоим бокам танка приклеивают красные звезды.

Из красной бумаги вырезают длинный прямоугольник (или широкую полоску). Ее сгибают ровно пополам. Заготовку с внутренней стороны промазывают клеем. Затем ее, согнув пополам, приклеивают к зубочистке, втыкают в последний виток башни.

Мини-танк на панно

Эта целая композиция: танк будет стоять на подставке, изготовленной из картона и спичек. Чтобы работа шла споро, без малейшего промедления, будущим авторам нужно приготовить набор, в который входит:

бумага зеленого цвета;

гофрированный картон;

кусок толстого картона, его размеры 12х12 см;

три коробка спичек, целых, а не пустых;

зеленый маркер, фломастер;

карандаш, линейка;

клей ПВА;

ножницы;

шило.

Изготовление

Сначала из картона вырезают квадратное основание для панно (12х12 см). Затем его расчерчивают на квадраты со стороной 4 см.

Наносят клей на первый сектор, после этого начинают выкладывать спички. Головки соседних элементов должны быть расположены на разных (противоположных) сторонах. Второй квадрат заполняют спичками, чья сера «смотрит» уже в другом направлении. Действуя аналогичным образом, спичками закрывают всю поверхности картона. Создают главную поделку военного «ансамбля» — крошечный танк. Для него нужны спичечные коробки и зеленая бумага. Два коробка склеивают длинными сторонами. На бумаге чертят прямоугольник со сторонами 11 и 13,5 см, заготовку вырезают. Потом вырезают еще один фрагмент длиной 13,5 см, ширина его значения не имеет. Тот кусок, у которого меньшая ширина, приклеивают к первому коробку. Там, где предполагают сделать сгибы, бумагу надрезают. Сначала к упаковкам приклеивают узкие части, потом подгибают и аккуратно приклеивают оставшиеся широкие. Точно так же поступают с другой стороной коробка, затем аналогичным образом камуфлируют второе хранилище спичек. К готовым коробкам добавляют последний: заворачивают в бумагу «башню», приклеивают ее поперек нижних. Из одной спички делают ствол танка: ее красят фломастером либо маркером. В середине передней части башни шилом проделывают отверстие. В него плотно вставляют (либо вклеивают) высохшее «дуло»: сера будет дульным срезом. Переходят к изготовлению гусениц. У гофрированного картона осторожно убирают одну (верхнюю) сторону. Затем вырезают полоску, ее ширина — примерно полсантиметра, длины должно хватить для оклеивания «колес» танка по кругу. Точно так же делают вторую гусеницу.

На танк наклеивают гусеницы. На этом можно остановиться, однако для декорирования мини-техники советуют использовать поздравительную открытку. Из нее легко вырезать небольшие элементы (например, звезды), а затем украсить ими верх или бока танковой башни.

Мемориал

Эти поделки ко Дню Победы своими руками лучше делать большим коллективом. Для создания памятника будут необходимы:

две плоские коробки, оставшиеся от электроники: одна больше, другая поменьше;

готовые шаблоны: георгиевская лента с лавровой ветвью, орден Великой Отечественной, звезда для Вечного огня;

бумага: цветная (желтая, зеленая, красная, оранжевая), обычная белая и гофрированная;

картон гофрированный (упаковки от бытовых приборов);

«живая» георгиевская ленточка;

коктейльные трубочки;

карандаш, линейка;

краски (или гуашь);

ПВА, кисточки;

ножницы.

Первый этап — оклеивание белой бумагой коробок из-под техники. Потом из картона вырезают «кирпичи», которые со всех сторон приклеивают на коробки.

Мемориал оформляют краской. Промежутки декорируют «раствором» — серой краской, а кирпичи — коричневой. Распечатывают и вырезают шаблоны — орден, звезду и георгиевскую ленточку с веткой лавра. Звездную заготовку сгибают по пунктирам, в центре ее делают отверстие. Затем в него помещают разноцветные полоски (сверху) и листы (снизу), скрученные в аккуратные рулончики, — язычки пламени Вечного огня. Красную гофрированную бумагу режут полосками, сверху делают надрезы (как это описано выше, в «гвоздике»), сворачивают и приклеивают к трубочке. «Стебли» заматывают полосками зеленой бумаги. Если нужно, добавляют листочки. После изготовления требуемого количества цветы соединяют в букет, потом перевязывают его георгиевской лентой.

Готовые шаблоны приклеивают к стене, букет и огонь кладут на подставку. Эти элементы легко приклеить, однако их можно не фиксировать.

Оригинальные поздравительные открытки

Эти простые поделки ко Дню Победы своими руками создать проще всего, поэтому их нередко делают вместе с маленькими детьми.

Первый способ

В качестве примера можно привести симпатичное изделие, которое выглядит эффектно, но не требует слишком много времени от авторов. Чтобы создать такую открытку, придется подготовить:

лист цветной бумаги;

гофрированную бумагу;

георгиевскую ленточку;

полупрозрачную ленту;

тонкие макароны-трубочки;

фломастеры;

клей ПВА;

ножницы.

Сначала на листе цветной бумаги размечают места для будущих элементов композиции: надписей и Вечного огня.

Делают звезду для огня: ее выкладывают из тонких макарон, которые смогут идеально заполнить все пространство. К основе их крепят клеем. Следующий ответственный шаг — раскрашивание макарон. После того как клей полностью высохнет, их без проблем «разрисовывают» фломастером. Пламя изготавливают из полупрозрачной ленты. Небольшой ее кусочек сворачивают так, чтобы он был похож на язычок пламени, а затем приклеивают. Изготавливают поздравительные надписи и стебли цветов. Для обоих элементов гофрированную бумагу разрезают на маленькие квадратики, которые скручивают в плотные трубочки или скатывают в крохотные комочки, а потом сразу приклеивают к бумаге.

Из полосок разноцветной бумаги уже знакомым образом делают бутоны цветов (гвоздик), которые также приклеивают к открытке клеем. Последний этап — прикрепление георгиевской ленточки.

Второй вариант

В этом случае главными элементами открытки тоже будут цветы, но не гвоздики. Кроме того, техника будет применяться другая. Потребуется минимум материалов и всего один инструмент:

картон и разноцветная бумага;

георгиевская лента;

клей ПВА;

ножницы.

Сначала изготавливают цветы. Для этого из бумаги разных цветов вырезают полоски, ширина который составляет 7-8 см.

Отступив от длинной стороны на сантиметр, полоску сгибают по всей длине. Потом до сгиба делают надрезы. Расстояние между ними выбирают произвольное. Каждый вырезанный элемент сворачивают в спираль. Когда работа со всеми полосками закончена, их на время откладывают в сторону. Переходят к изготовлению тонких стеблей из полосок зеленой бумаги. Из них делают длинные конусы, аккуратно сворачивая. Полоски-цветы намазывают клеем, затем их наискось наматывают на стебель. Создают листья. Сначала вырезают квадрат из зеленой бумаги, складывают его гармошкой. С одной стороны ее вырезают куски таким же образом, как получают снежинки. Только в этом случае создают листья. Получившуюся заготовку раскрывают, разрезают на 2 части, которые приклеивают к разным частям стебля.

Из картона вырезают каркас, на нем делают рамку, приклеивают георгиевскую ленту, вырезанную звезду и т. п. В последнюю очередь на открытке фиксируют букет.

Поделки ко Дню Победы своими руками — отличный способ показать ветеранам, что их не забыли, что про их подвиг знают, и помнят его. Количество разнообразных изделий настолько велико, что познакомиться со всеми примерами работ просто нереально.

Все уже знают, что лучше один раз увидеть все этапы изготовления, а не прочитать о них сто раз. Чтобы узнать о создании сразу нескольких интересных сувениров на День Победы, читателям можно посмотреть это видео: