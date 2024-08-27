Пеногенератор, пеноген или просто пенник — почти незаменимое устройство. Его используют для мытья автомобиля и во время строительных работ. Пенообразователь помогает очистить от грязи транспорт, оборудование, производственные помещения и различные конструкции. Купить подобный аппарат не составляет труда. Однако многие предпочитают иной, более тернистый путь: они решаются на операцию «Пеногенератор своими руками». Такая идея вполне годится для рассмотрения хозяевами машин и владельцами загородных участков, где строительство (либо усовершенствование) продолжается годами. Кроме того, самостоятельное изготовление пеногена имеет много других преимуществ. Поэтому нужно сначала познакомиться с пенообразующим устройством, со способами его сборки, а также узнать о плюсах и минусах пенника, и о способах его создания своими руками.

Пеногенератор: устройство, предназначение, принцип работы

В магазинах, на торговых площадках и на рынках можно найти большой ассортимент подобных аппаратов. Самые доступные модели пеногенераторов обойдутся очень дешево, так как их цена не превышает 1000 руб. Однако и объем таких компактных приспособлений слишком мал.

Вместительные пенообразователи, наоборот, стоят довольно дорого, поэтому некоторые хозяева планируют собрать аппарат-пенник своими руками. Чаще такие устройства изготавливают те, кто решает самостоятельно ухаживать за своим средством передвижения, чтобы не тратить много времени на «бесконечные» путешествия в автомойку.

Очистка поверхностей с помощью мыльного раствора практически вытеснила другой способ мытья автомобилей — с использованием неэкономичного брандспойта. Пеногенератор — аппарат не слишком сложный, но практически незаменимый. Это устройство, состоящее из:

емкости (от 0,5 до 100 л);

пистолета (насадки);

смесителя;

шланга.

Причины невероятной востребованности кроются в эффективности такой установки. Да и принцип работы у подобных аппаратов для очищения поверхностей максимально прост:

Емкость пеногенератора заполняют раствором моющего средства. Сначала наливают жидкость для мытья (например, концентрат, автомобильный шампунь). Потом в баллон добавляют воду. Затем его герметизируют, после чего подключают шланг компрессора, и подают сжатый воздух. Раствор равномерно распределяют по поверхности с помощью курка пистолета, его выдавливает сжатый воздух. Большой объем пены образуется при его прохождении сквозь сетчатый дефлектор (пенообразующая сеточка, пенная таблетка). Ее материал — металл. В самодельных конструкциях нержавеющую сталь сможет заменить леска.

Главным «действующим» элементом этой системы является компрессор. С его помощью воздух подается в емкость (баллон), а затем и в шланг пистолета. Благодаря прибору моющий раствор смешивается с воздухом, поэтому образуется пена, но первичная, не отличающаяся стойкостью. После того как она проходит через сетчатую таблетку, она становится плотной. В пистолет уже поступает мелкодисперсная пена, полностью готовая к очистке.

Плюсы и минусы пеногенератора

Пенообразователи активно используют для очистки и дезинфекции транспортных средств, помещений, различных конструкций. Причин их востребованности очень много.

Плюсы

Одно из главных достоинств пенообразующих аппаратов — значительная экономия моющих средств. Их расходуется в 3-5 раз меньше, чем при использовании других технологий. К тому же нельзя не учитывать экономию энергоресурсов и воды. Однако и это еще не все преимущества. Пеногенератор:

удалит даже самые старые загрязнения при увеличении времени контакта с ними пены;

даст возможность сделать работу очень быстро, но качественно;

обезопасит уязвимые поверхности от агрессивных жидкостей;

без труда очистит от грязи даже труднодоступные участки.

Кроме того, пленка, образующаяся на поверхности, становится ее дополнительной защитой. К преимуществам аппаратов относят и их безопасность для человека, поскольку непосредственного контакта с пеной у владельца нет. Если же рассматривать самодельную конструкцию, то в этом случае привлекает возможность экономии средств, но не только. Для некоторых автомобилистов это отличный шанс проверить свои силы, пристроить «безработный», но еще хороший компрессор, дать новую жизнь старому газовому баллону, огнетушителю и т. д.

Минусы

У всего на свете есть «слабости», но у самоделки их практически нет. Да, к недостаткам можно отправить некоторые расходы, которые неизбежны при самостоятельном изготовлении любого устройства. Но их можно не учитывать, потому что безупречные и максимально эффективные готовые аппараты обойдутся значительно дороже.

Есть у владельцев транспортных средств и другой вариант: это приобретение пенокомплекта. В отличие от пенообразователя, конструкция его меньше и значительно проще, поэтому он дешевле. Минус этого «ассистента» в том, что подключают такой пистолет не к компрессору, а непосредственно к мойке высокого давления.

Пеногенератор своими руками: возможные решения и важные моменты

Тем, кто рассматривает самостоятельное создание пенообразующего аппарата, необходимо узнать о нем максимум информации. Простейшие устройства практически элементарны, однако если в приоритете у хозяина транспорта надежные модели, то такие аппараты потребуют присутствия нескольких элементов.

Пеногенератор состоит из емкости, металлических труб (патрубков), армированного шланга, манометра, обратного клапана, шаровых кранов, штуцера и т. д. Не обойтись ему и без компрессора. Но одна из самых важных частей любого пенообразователя — емкость. Она обязана выдерживать давление (5-6 атмосфер). Оптимальный ее объем — 10 л. В этом случае для мытья автомобиля не понадобятся «дозаправки».

У владельцев транспортных средств есть несколько вариантов. Одни пенники довольно просты, с другими конструкциями придется повозиться.

Бюджетный аппарат: преображение портативного опрыскивателя

Небольшое транспортное средство — повод подумать о создании очень компактной модели пеногенератора. Такого ассистента можно изготовить за полчаса, или затратить на него еще меньше времени. Для создания пенообразователя его автору понадобится иголка и ножницы, губка для мытья (с абразивным слоем), плоскогубцы и обычный садовый опрыскиватель (ручной). Чтобы превратить его в пенообразователь, действуют так:

Металлический наконечник опрыскивателя вытаскивают плоскогубцами (разводным ключом). От губки отделяют абразивную часть. От нее отрезают узкую и короткую полоску, которую тут же сворачивают в трубку. Самодельную пенную таблетку вставляют в наконечник, лишнее (выступающую часть) аккуратно отрезают. Затем металлическую деталь возвращают на место.

Крышку опрыскивателя откручивают. В тонкой трубочке делают 5-6 несквозных отверстий горячей иглой. Расстояние между ними — 5 мм. Затем в аппарат заливают средство для мытья транспорта, после чего добавляют небольшое количество воды. «Рукотворный» пенообразователь собирают, содержимое взбалтывают, накачивают воздух и приступают к тестированию.

Пенообразователь из пластиковой канистры

Это еще один элементарный кандидат, который не потребует большого количества времени, сил и расходов. Чтобы создать такое устройство, собирают то, что понадобится для работы. В список входит:

шланг, штуцер, тройник, мочалка из лески;

форсунка (жиклер) и краскопульт (пистолет);

канистра, металлическая трубка (длиной до 70-80 мм).

Чтобы изготовить пенообразователь, действуют таким образом:

Леску плотно набивают в трубку. Потом на один ее конец монтируют штуцер (насадку-пистолет опрыскивателя), а на второй — тройник. К последнему подключают краны и гибкие трубки, идущие от канистры с раствором и от компрессора. В крышке пластиковой емкости делают отверстие для подсоединения шланга.

Для надежной фиксации всех элементов пенообразователя используют монтажный клей.

Генератор пены из старого газового баллона

Это второе изобретение, которое также не очень требовательно к мастеру. Серьезное преимущество этого варианта — больший объем аппарата.

Что потребуется для работы

Для изготовления устройства понадобятся инструменты и:

пустой газовый баллон, металлический шланг;

отрезки труб (½ дюйма, с резьбой), обратный клапан, штуцер;

манометр, сгон, металлическая мочалка, шаровые краны (3 штуки ½ дюйма, 1 — 40-50 мм), 2 колеса, изоляционный материал (лента уплотнительная).

Для создания таблетки советуют взять металлическую (кухонную) мочалку, либо изделие из лески. Этот важнейший элемент режут, потом небольшую его часть «прячут» в сгон.

Изготовление пеногенератора

Чтобы создать генератор пены, проходят такие этапы:

Первым делом стравливают оставшийся газ. Потом отпиливают вентиль. Чтобы избавиться от остатков газа, в получившееся отверстие заливают воду. Затем жидкость выливают. С помощью дрели и ступенчатого сверла отверстие расширяют (40-50 мм). На небольшом расстоянии от стенок и друг от друга делают еще 2 отверстия, предназначенные для труб диаметром ½ дюйма. К горловине приваривают короткий отрезок трубы с резьбой. В первое из боковых — трубу, доходящую почти до дна емкости, во второе — небольшой кусок трубы. Теперь переходят к подготовке нижней части баллона. В центре дна просверливают отверстие (½ дюйма), приваривают трубу со сделанной резьбой. К ней присоединяют шаровой кран.

Чтобы сделать аппарат мобильным, сбоку к баллону приваривают ручку, снизу — кусок трубы (прямоугольного, квадратного сечения), а к ней — колеса. К одному из верхних боковых патрубков присоединяют кран и тройники, ко второму — кран, тройник и обратный клапан. На главную, широкую трубу накручивают кран. В сгон помещают кусок сетки, затем его прикручивают к тройнику с клапаном. Обе «периферийные» трубки соединяют шлангом, после чего фиксируют штуцер.

В последнюю очередь к устройству добавляют измерительный прибор. В верхней части баллона сверлят отверстие для короткого патрубка. К нему прикручивают манометр. Чтобы придать изделию товарный вид, его красят. Надо отметить, что у газового баллона есть достойный конкурент. Заменой ему может стать такой же «пожилой» огнетушитель.

Пеногенератор из «Жука»

Те, кто желает соорудить почти полноценный аппарат, могут обратить внимание на второй «опрыскивательный» вариант — на создание его из приспособления типа «Жук». Данная модель хороша тем, что ее нужно лишь немного переделать. В этом случае:

Емкость избавляют от штуцера для соединения со шлангом, и от клапана. В отверстия вставляют сгоны. Используя уплотнители, их фиксируют гайками с обеих сторон. В одном отверстии фиксируют длинную трубку, ее нижний конец должен находиться у самого дна емкости. К ней присоединяют штуцер и обратный клапан. Ко второму сгону прикручивают переходник и таблетку. Ручной насос глушат. К штуцеру пенной таблетки подсоединяют шланг, к его другому концу пистолет–распрыскиватель.

Перед началом работы в емкость заливают столько раствора, чтобы он занял как минимум 2/3 ее объема. Затем подсоединяют компрессор и закачивают воздух. Минусы у этого варианта также есть. К ним относят необходимость время от времени подкачивать давление и невозможность регулировки струи пены.

Пеногенератор своими руками — операция, дающая шанс избежать лишних расходов и поездок, что особенно важно, если у хозяев транспорта на автомойки-сервисы попросту не хватает времени. Можно ограничиться самой простой моделью, пожертвовав небольшим садовым опрыскивателем. Но тем, кто хочет создать аппарат почти «на века», лучше обратить внимание на пеногенераторы, которые в «прошлой жизни» были газовыми баллонами или огнетушителями.

В завершение темы пенообразователей — интересное видео, посвященное им: