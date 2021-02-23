Ванная — помещение небольшое, но и оно требует продуманного дизайна интерьера, поэтому мелочей в этом случае нет. Любой элемент в ней может стать украшением комнаты, и бельевые корзины здесь не исключение. К сожалению, ассортимент таких изделий не очень велик: подобрать аксессуар абсолютно для любого помещения крайне трудно. Однако в этом случае существует отличный выход из положения — хэндмейд, или корзина для белья своими руками. Поскольку данный предмет не отличается большими габаритами, непреодолимых трудностей у авторов не возникнет. Главное для них — познакомиться с потенциальными моделями, подобрать материал и приступить к работе после близкого знакомства с процессом.

Как выбрать идеальную бельевую корзину?

Чтобы найти оптимальный вариант, нужно обращать внимание не только на ее дизайн. Изделие должно иметь характеристики, которые делают его отличной тарой для белья. И в этом случае обращают внимание на несколько важных моментов. Игнорировать их не рекомендуют, иначе предмет способен стать источником проблем.

Дизайн. Любой аксессуар должен вписываться в интерьер, быть его гармоничным дополнением, а не инородным элементом. Поэтому модель нужно подбирать очень тщательно. Главные задачи корзины для белья — украшение комнаты, хранение белья, а также экономия места. Это особенно важно для помещений скромных размеров, где борьба ведется практически за каждый сантиметр. Возможные варианты — выбор углового аксессуара, создание низкой корзинки, которую легко спрятать под ванну. Поскольку повышенная влажность в ванных является обычным делом, предмет для хранения белья просто обязан иметь вентиляционные отверстия. Второе возможное решение — использование материала, который умеет «дышать». В противном случае вещи, ждущие стирки, могут приобрести затхлый запах. Не исключено, что их «облюбует» плесневый грибок. Долговечность изделия. Любая приобретенная вещь обязана служить длительный срок. Да, хозяева могут «устать» от корзины, это явление обычное, так как многим нравится новизна. Однако только что изготовленный предмет не должен порваться, сломаться или погнуться. В этом случае к функциональности и внешнему виду модели появятся претензии. Практичность. Любая вещь обязана быть удобной. Если рассматривать только корзину для вещей, то ее главная характеристика — устойчивость. Поэтому идеалом будет предмет, имеющий кубическую, цилиндрическую форму, либо сужающийся кверху. Модели, у которых очень маленькое дно, станут головной болью, так как они будут постоянно падать. Идеально гладкие поверхности. Это требование обязательное. Любые шероховатости или другие дефекты способны стать причиной расставания с любимой одеждой. Например, тонким эластичным материалам ничего не стоит зацепиться за что-то и «поехать» — пустить стрелку. Поэтому перед началом эксплуатации корзины надо тщательно проверить ее стенки и дно.

Несомненные плюсы изделиям — ручки для переноски, крышка, защищающая белье от воды.

Разновидности бельевых корзин

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как изготавливается корзина для белья своими руками, надо познакомиться с материалами, из которых их делают. А потом решить, какой из «конкурентов» будет самым подходящим для ванной.

Пластиковые, нейлоновые изделия

Невысокая цена, практичность материала сделало его почти вездесущим: из него изготавливают почти «все и вся». Если говорить только о бельевых корзинах, то пластик здесь тоже не на последнем месте, причем ассортимент моделей из него достаточно широк.

Простые изделия — емкости с большими или маленькими отверстиями. Чаще они оснащены удобными ручками. Выглядят такие корзины незамысловато. Более интересны изделия, имитирующие резьбу или плетение. Как правило, они имеют такие же «дырявые» крышки. В продаже можно встретить угловые модели, иногда встречаются очень оригинальные конструкции.

Серьезный минус пластиковых корзин — их простоватый вид, нередко мешающий им выглядеть достойно в стильных интерьерах. Возможное решение — корзина, спрятанная в тумбочке, шкафчике, кладовке и т. д.

Другой искусственный кандидат — невесомый нейлон. Это складывающиеся сетчатые изделия на гибком каркасе. Ассортимент таких легчайших конструкций достаточно широк. Плюс их — возможность стирки в машине. Минус — тот же, что и у пластика: это простота, непрезентабельность.

Деревянные бельевые корзины

Древесина была, есть и будет самым привлекательным материалом для всех предметов обстановки. Объясняется такая симпатия просто: дерево хранит тепло, отлично смотрится практически в любом интерьере. Если говорить о создании конструкций своими руками, тут у него тоже недостатков нет: для обработки древесины нужен набор инструментов, который, как правило, присутствует в каждом доме.

Единственный серьезный недостаток дерева — его неравнодушие к влаге, поэтому материал обязательно надежно защищают от воды. Для этого используют антисептические пропитки, лак, краску и т. д. Такие составы воспрепятствуют разрушению натурального материала, создадут непреодолимый барьер для любого живого врага — насекомых и плесени.

Приобретать бельевые деревянные корзины без защитного покрытия можно лишь в одном случае: если хозяева готовы сразу же обработать изделие самостоятельно. Минус у покупных конструкций один: это высокая цена. Корзина для белья своими руками — «авантюра», для которой древесина подходит почти идеально, если ее будущие владельцы не поскупятся и купят защитные составы.

Плетеные изделия

Материалом для таких симпатичных корзинок может быть бамбук, береста, бумажные «соломинки» и веревки (джут), водоросли, лоза, ротанг и солома. Плетенки по характеристикам схожи с деревом, поэтому белью в таких емкостях будет комфортно. Однако они подойдут далеко не для каждого интерьерного стиля. Например, эти корзины хорошо впишутся в «эко» и скандинавский, сканди-этно, в бохо и классику, зато станут «противопоказанием» для минимализма, хай-тека и других лаконичных направлений.

Плюсы плетеных изделий — качественная вентиляция, изящность, экологичность, возможность придать им любую форму. Минус один, однако он относителен, так как все зависит от сырья. Если материал был использован не очень качественный, то корзина не застрахована от «несчастных случаев». Она способна преподнести сюрприз — сломаться, размохриться, расслоиться, то есть стать настоящей «размухрыжкой».

Чтобы не столкнуться с таким изделием, корзину рекомендуют перед покупкой проверить — внимательно осмотреть, пощупать, понажимать на него. Самые важные качества плетеного изделия — гибкость и сухость материала.

Металлические модели

Они — оптимальный выбор для ванных, оформленных в современных стилях — лофт, хай-тек, минимализм, фьюжн и т. д. Эти бельевые корзины изготавливают из проволоки, узких полосок или перфорированных листов металла. Любая большая конструкция отличается от других конкурентов ощутимым весом, поэтому эти изделия обычно оснащают роликами. Небольшие корзинки из тонкой проволоки колес не требуют, но они должные быть прочными, негнущимися.

Емкости из нержавеющей стали практически не имеют недостатков. Они долговечны, способны без проблем выдерживать большие объемы белья. Минусы — высокая цена, слишком строгий вид некоторых моделей, поэтому данные конструкции придутся по душе не всем покупателям. Для самостоятельного изготовления часто используют металлические сетки, которые закрывают более «дружелюбными» материалами.

Тканевые, вязаные корзины

Эти модели отличаются компактностью. Используют их по-разному. Такие корзины становятся полноценным элементом, их приобретают, чтобы сделать вкладышем для строгой металлической конструкции. Изделия могут иметь вставки из картона, они позволяют держать форму. Оптимален съемный вариант, который дает возможность стирки бельевой корзины. Нередко для фиксации тканевых элементов покупают (собирают) складной каркас из дерева или металла.

Главный минус таких изделий — непрочность, поэтому лучше выбирать максимально плотный материал. Изделия без поддержки очень неустойчивы. Еще один недостаток — скромные размеры: для большой семьи такой корзины окажется недостаточно. Плюсы — широкий ассортимент изделий, невероятное разнообразие расцветок, возможность «подружить» их с любым стилевым направлением.

Изделия из экокожи

Это последний претендент списка, но не худший. Как правило, кожаным является чехол, под которым прячут не слишком привлекательный каркас, деревянный или металлический. Его преимущества — великолепный вид корзин, разнообразие решений, большой выбор расцветок, долгий срок службы. Минус один — это (традиционно) цена.

Материалы, используемые в домашних условиях

В этом случае список значительно расширяется, потому что в ход идет практически все, что «видит око». Помимо перечисленных материалов для изготовления этих приспособлений используют газеты, картон (коробки), ткань, обои, бельевые веревки, «любимые» пластиковые бутылки, и даже их крышки.

Размещение бельевых корзин

К сожалению, даже такому нужному аксессуару бывает трудно найти место, иногда вообще говорить об идеале не приходится. Это обычное явление для стандартных квартир, куда хозяевам приходится «впихивать невпихиваемое», причем «жилье» бывает трудно найти даже самым необходимым вещам. Корзины можно разделить на несколько типов.

Напольные. Тут все просто: место есть — головной боли нет. Выдвижные. Например, встроенные в шкаф. Оптимальный вариант — изделия с чехлом, который легко снять и постирать (вымыть). Подвесные. Самый простой вариант — тканевые изделия, которые можно повесить на ручку двери, на нее или стену, с помощью одного или нескольких крючков. Откидные. Один из вариантов — легкие металлические или пластиковые изделия, размещенные в тумбе под раковиной. Дверца ее должна откидываться, это гарантирует хозяевам максимальное удобство.

Еще один вариант — корзины, помещающиеся на полки. Но такие модели подойдут только тем ванным, где есть возможность установить достаточно большие стеллажи. В этом случае нередко используют красивые плетеные конструкции.

Корзина для белья своими руками

Такие простые аксессуары в домашних условиях изготавливают из многих подручных материалов. Поэтому знакомство с потенциальными конструкциями лучше начать с самых простых моделей, а потом перейти к более требовательным образцам для подражания.

«Хранительница» из картонной коробки

Этот материал не отличается превосходными качествами, однако он дает шанс сделать привлекательную корзину для белья, причем ей не будет страшна высокая влажность. Для работы надо подготовить:

картонную коробку (например, из-под негабаритной бытовой техники);

швейную машину, ткань, нитки, иголки;

декоративные металлические петли;

канцелярский нож и ножницы;

клеевой пистолет, суперклей;

ПВА или обойный клей;

виниловые обои;

бельевой шнур.

Для украшения аксессуара используют что-то одно — или виниловые обои, или бельевой шнур. В первом случае автору потребуется обойное «орудие» — валик. Для укрепления дна корзины для белья нужно найти прочный картон. Он же потребуется для изготовления крышки.

Первым делом отрезают верхнюю часть коробки. На дно укладывают кусок картона. Если используют шнур, то им обматывают предмет, фиксируя его термоклеем через каждые 10 см. Когда выбраны обои, сначала измеряют периметр коробки, ее высоту, потом отрезает полосу чуть большей длины, чтобы перекрыть стык. Ее промазывают клеем, оборачивают вокруг будущей корзины. Пузырьки выгоняют валиком. Вырезают кусок картона для крышки. Его декорируют обоями с обеих сторон. Ручку делают из шнура. Для этого в крышке прорезают два небольших отверстия, протягивают в них веревку, на концах ее завязывают узелки.

Наконец, крышку крепят к корзине металлическими петлями. Как правило, для такого аксессуара шьют несколько сменных чехлов. Края их заворачивают на бортики корзины.

Аксессуар из рабицы и ткани

Эта модель уже посложнее предыдущего изделия, поэтому времени и материалов для нее понадобится больше.

Что нужно подготовить?

Для создания корзины потребуется найти или купить:

сетку-рабицу, проволоку, плоскогубцы;

ткань двух цветов — темную и светлую;

швейную машину, нитки, иголки;

ножницы по металлу (кусачки);

ножницы, булавки, карандаш.

Для изготовления дна корзины будет нужен кусок плотного картона. Для крышки можно использовать тонкий пластик, гофрированный картон иди другой практичный, податливый материал.

Создание корзины: последовательность шагов

Работа состоит из нескольких этапов.

С помощью ножниц по металлу отрезают кусок сетки выбранного размера. Затем края его соединяют внахлест, их фиксируют проволокой, которую скручивают плоскогубцами. После этого меряют длину окружности. Создают тканевый чехол. К длине окружности добавляют припуск на швы (1,5-2 см), к высоте — запас на загиб материала внутрь корзины. В соответствии с размерами раскраивают ткань. Кусок складывают лицевой стороной внутрь, затем длинную сторону сшивают. Из этой же ткани вырезают круг того же диаметра, что и у металлического каркаса. Цилиндр из ткани и эту заготовку сшивают вместе. Сначала их соединяют наметочным швом, затем прострачивают на машинке, наметку удаляют. Готовый чехол надевают на сетку, края ткани загибают внутрь. На дно укладывают картонный круг такого же диаметра.

Потом шьют аналогичный чехол из светлой ткани. Его помещают в корзину изнанкой внутрь, верхний край загибают наружу.

Изготовление крышки

Сначала вырезают три круга: один из картона, диаметр его такой же, как у чехла. Два других — тканевые. Материал можно взять любой — светлый или темный (не такой маркий). К ним добавляют припуски — 2 см.

Заготовки из ткани складывают лицевыми сторонами, затем их сшивают, но только наполовину. Получившееся изделие выворачивают на лицевую сторону, вставляют картонный круг. Оставшуюся часть зашивают вручную — потайным швом. Из этой же ткани вырезают полоску длиной около 25 см, шириной — 10 см. Ее складывают пополам по длинной стороне (лицом внутрь), прошивают с трех сторон, выворачивают, затем обрабатывают последний край.

Ручку легче пришить еще до соединения кругов из материала. Можно сделать это и потом, после изготовления крышки. В первом случае этот этап проще, во втором потребуется аккуратность из-за того, что придется «травмировать» картон. Возможный вариант — ручная работа и использование крупных стежков.

Плетеная корзина из веревки

Это еще одна симпатичная кандидатка, которую совсем не сложно изготовить самостоятельно. В данном случае операция «Корзина для белья своими руками» потребует небольшого количества материалов. Нужно подготовить:

веревку либо толстый шнур;

ткань (неосыпающуюся);

пластиковую корзину;

клей и пистолет.

Если готовое изделие будет преображаться, то потребуется акриловая краска и кисть. Ткани нужно столько, чтобы обернуть корзину снаружи и полностью закрыть ее внутри.

Сначала на корзине фиксируют ткань, которую приклеивают к ее дну. Излишки материала с боков отрезают, затем также склеивают. Оставшуюся ткань расправляют внутри изделия. Начиная с нижней части, на ткань наматывают веревку, которую через каждые 10 см промазывают клеевым составом. Дойдя до верха, кончик веревки отрезают и приклеивают.

Корзину красят: в этом случае способ зависит от желания автора. Можно либо декорировать всю емкость, либо оставить верхнюю часть «как есть», сделав плавный переход.

Изделие из газетных трубочек

Эта самая кропотливая работа. Такую, относительно новую технику применяют для изготовления различных предметов — больших коробок (например, для книг и журналов), сундучков, аккуратных шкатулок, ваз и даже изящных кувшинов.

Что нужно подготовить?

Для работы потребуется довольно скромный набор. В него входят:

газеты;

тонкая вязальная спица;

линейка, клей ПВА и лак.

В этом случае дополнительным этапом является подготовка материала для плетения. Сначала газетные листы нарезают на полоски, их ширина — 8 см. Затем каждую из них накручивают на спицу, угол делают острым. В конце каждую трубочку фиксируют клеем. Еще один важный момент — различная толщина элементов в начале и конце. Такая разница дает возможность вставлять их друг в друга. На среднюю корзину потребуется около 40 «соломинок» длиной полметра каждая.

Особенности работы с основанием

Первый этап операции — формирование дна изделия. И в этом случае у дебютанта есть выбор, потому что вариантов есть несколько.

Простой. Для создания самого сложного элемента используют кусок картона — круглый, квадратный или прямоугольный. К его краям бумажные соломинки просто приклеивают на одинаковом расстоянии, а на углах фиксируют несколько трубочек (две) — веером. Чтобы спрятать «неприглядные» кончики, их закрывают вторым куском картона. Сложный. В этом случае донышко делают из трубочек. Их сплетают между собой по одной или группами, создавая прочный центр. Затем, с помощью нескольких соломинок эту основу оплетают, придавая будущему изделию округлую форму. Оптимальный вариант — использование групп из 5 трубочек, которые перекрещивают (переплетают) между собой.

В последнем случае после формирования центра дна начинают его обвязывать. Трубочки приминают скалкой или бутылкой, затем промазывают клеем. Соломинку пропускают через три трубочки (способ называют «веревочкой»). Таким образом делают два ряда. Затем трубочку пропускают через пару элементов, таких рядов может быть несколько: количество зависит от размеров дна. Несколько последних рядов плетут через трубочку. Обязательно следят за тем, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковое.

Плетение стенок и оформление корзины

После завершения формирования дна трубочки загибают кверху, затем наращивают. Внутрь вставляют основу, которая поможет держать изделию форму. Возможные кандидаты — пластиковое ведерко, корзина и т. д. Стенки поднимают на нужную высоту, стойки загибают и надежно фиксируют ПВА.

Готовое изделие покрывают акриловым лаком, в который добавлен пигмент, либо морилкой (с водной, масляной основой). Другой вариант — покраска трубочек до начала работы. Идеалом для газетной соломки является гуашь, анилиновые красители, краски для яиц. Они хорошо ложатся, очень быстро сохнут и не пахнут.

Чтобы покрасить сразу все элементы, рекомендуют найти длинный лоток, уложить в него трубочки и залить их краской, а потом разложить для просушки на полиэтиленовую пленку, либо на бортики коробки, чья длина меньше, чем у трубочек. Перед работой газетную «лозу» спрыскивают водой из пульверизатора. Эта простая обработка сделает ее гибче и послушнее.

«Сооружение» из пластиковых крышек

Поскольку превращение бесполезных предметов в нужные конструкции является особым шиком, то этот вариант вполне может понравиться любителям делать «что-то из ничего». Корзина для белья своими руками — операция, которая часто требует минимальных трат. Пример — удивительно веселое сооружение из крышек от пластиковых бутылок.

Рабочий набор в этом случае минимален: это крышки и клей для пластика. Но есть «но»: нужно запастить большим количеством строительного материала, а именно этот этап способен стать большой проблемой. Чтобы создать вместительную корзину, мастеру потребуется как минимум килограмм пластиковых «кирпичиков».

Работа, по понятным причинам, скоростью похвастаться не может. Проходит она по такому сценарию:

Сначала определяют размеры корзины, которые зависят от свободного места в комнате, а также от количества «стройматериала». Затем на плотной бумаге рисуют контуры дна. Рисунок-шаблон аккуратно вырезают. Потом на нем делают «сухую кладку» крышек, чтобы проверить форму, узор, а также убедиться в том, что пустот в дне не останется. Крышки склеивают друг с другом. После того как состав схватится, переходят к «возведению» стенок. Их располагают точно так же как при возведении кирпичной стены — со смещением.

Высота необычной конструкции зависит лишь от количества крышек. Такие корзины используют не только для белья, но и для хранения средств для уборки, ванных принадлежностей и т. п.

Цены на различные корзины для белья можно узнать тут:

Корзина для белья своими руками — единственный вариант, остающийся тем хозяевам, которые не в состоянии подобрать для ванной идеальное изделие. Стимулом для действия может стать «встреча» с любой интересной моделью. Например, с той, которую создают в этом видеоуроке: