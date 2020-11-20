Зеркало — атрибут, который есть в любом доме. Зачастую таких предметов не один, а несколько: они располагаются в коридорах, кухнях, ванных, гардеробных, спальнях и т. д. Ассортимент изделий позволяет найти подходящий вариант для любых интерьеров, но есть один неприятный момент. Некоторые модели стоят неоправданно дорого, хотя конструкция их довольно проста. Поэтому мало у кого возникает желание переплачивать, как минимум вдвое. К таким предметам «роскоши» относятся гримерные, или макияжные зеркала, которые становятся эффектным элементом любого помещения. Их отличие от простых изделий — подсветка, позволяющая хозяйкам сделать безукоризненный макияж, а также идеально подобрать одежду. Работа кажется сложной, однако такое мнение ошибочно, так как сделать зеркало с лампочками по силам большинству мастеров, если они умеют держать в руках привычный столярный инструмент.

Зеркало с лампочками: быть или не быть?

Именно эти эффектные и эффективные «помощники» стали сейчас невероятно популярными, но из-за высокой цены многие предпочитают изготавливать их самостоятельно. Прежде чем всерьез рассматривать возможность сделать удобный (иногда незаменимый) предмет, надо познакомиться с преимуществами и недостатками: как конструкций, так и их изготовления своими руками.

Достоинства

Самый большой плюс зеркал с подсветкой — их качественное освещение, гарантирующее отсутствие теней, падающих на лицо.

Корректно подобранные источники освещения позволят в мельчайших деталях рассмотреть свое отражение: оттенки макияжа, любое несовершенство в одежде. Зеркала, имеющие светодиодную подсветку, дают возможность визуального расширения пространства, могут быть использованы в качестве дополнительного освещения.

Такие предметы являются одними из самых оригинальных декоративных элементов, к тому же способны визуально расширить пространство, преобразить даже небольшую комнату. Изготовление зеркала с лампочками своими руками позволит избежать больших расходов, поскольку стоимость материалов для него и цена готового изделия попросту несопоставимы.

Аргументы «против»

К недостаткам таких атрибутов можно отнести большой расход электроэнергии, особенно если лампочек планируется встроить довольно много. Работа — второй пункт, который способен вызвать опасения. Операция не так сложна, но в любом случае она потребует немалого количества времени, внимания и аккуратности.

Сделать зеркало за один день у мастера (или дуэта) вряд ли получится, потому что придется ждать высыхания составов (шпаклевки, нескольких слоев краски). Если искать придирки очень долго, то можно добавить еще одну: это странноватый вид конструкции с лампочками при естественном освещении. Однако минусы все же относительны, а достоинства таких зеркал неоспоримы.

Быть или не быть зеркалу, изготовленному самостоятельно? В этом споре только два главных противника: это максимальное удобство и возможность экономии электроэнергии. Поэтому на этот вопрос смогут ответить только хозяева дома или квартиры.

Особенности косметических зеркал

Перед тем как сделать зеркало с лампочками, надо познакомиться с оригинальными конструкциями, узнать о том, какие материалы используются для их изготовления. Второй этап — выбор подходящей модели, определение точных размеров.

Концепцию подобных зеркал с подсветкой разработали в далеком 1927 году. Такие изделия считались предметом роскоши, размещали их в престижных отелях. Для кого предназначались эти элементы интерьера? В первую очередь, для людей с плохим зрением. Лампочки, установленные по периметру рамы, стали для многих спасением: они позволили без малейших проблем наносить макияж и бриться, приводить в порядок одежду перед выходом на улицу.

Эти конструкции давно «освоили» и полюбили представители творческих профессий — актеры, певцы, музыканты, танцовщики и т. д. Сейчас налажен выпуск моделей для домашнего пользования: зеркала с лампочками давно перестали быть чем-то необычным, недостижимой мечтой. Однако на пути к желанной цели чаще встает одно препятствие — ее неоправданно высокая цена. Поэтому многие мастера решают поинтересоваться тем, как сделать зеркало с лампочками собственноручно.

Прежде чем приступать к делу, нужно выбрать оптимальный предмет. Существуют два примера для копирования.

Модели, имеющие внутреннюю подсветку. Это обрамленное в багет зеркало, по периметру которого виден светящийся квадрат. Они не относятся к «зеркалам с лампочками». Предметы интерьера с наружной подсветкой. В них используется другой подход: точечные светильники встраивают прямо в раму, изготовленную из дерева. Именно эти изделия используют для макияжа.

Однако выбор вида освещения не единственное, над чем придется поразмышлять перед началом приготовлений к работе. Есть еще несколько важных моментов.

Как выбрать оптимальную модель?

Определение размеров — это первый шаг, с которого начинается создание любой вещи или конструкции. Если речь идет о предметах интерьера, то на них повлияет площадь помещения, место, выбранное для установки, а также поставленные задачи и предпочтения хозяйки.

Размеры

Небольшая комната не оставляет широкого выбора. В нее способно вписаться либо небольшое зеркало, либо изделие средних размеров. Таки конструкции обычно устанавливают над столиком, предназначенным для подготовки к «выходу в свет». Плюс таких решений — простой монтаж к любому основанию, даже к легкой гипсокартонной стене.

Большие и высокие зеркала с лампочками, наоборот, оптимальны для просторных помещений. Они дают возможность не только сделать безукоризненный макияж, но и подобрать одежду. Для таких конструкций идеальным выходом будет напольная установка. Именно этот вариант в последнее время используется чаще всего.

Теперь о примерных размерах. Можно выбрать небольшие модели (300х400 мм), или предпочесть им крупные изделия — 600х1200 мм. Если зеркало выбирают для того, чтобы сделать акцент на каком-либо участке прихожей, то будет достаточно изделия шириной 250 мм. Для ванных размер может быть произвольным, главное требование одно: зеркало должно располагаться на расстоянии 350-400 мм от раковины.

Есть еще одна зависимость — от задачи, которая возлагается на изделие. Если предмет в основном будет служить для нанесения макияжа, то лучше ориентироваться на стандартные размеры рам зеркал, которыми пользуются визажисты-профессионалы. Это 800х1000 мм, или 600х1000 мм.

Место установки и модели

На выбор размера в любом случае влияет один неизменный фактор. Это место, для которого предназначается зеркало с лампочками.

Прихожие. В этом случае рекомендуют устанавливать большие зеркала, которые позволят оценить свой внешний вид полностью, не оставить места для сомнений. Как правило, для коридоров и прихожих выбирают настенные или напольные модели, предметы, которые оснащаются подставками. Точечные светильники, расположенные по периметру, добавят пространства узким, небольшим помещениям. Ванные. «Законное» место для этого привычного атрибута комнат находится над раковиной. Прямоугольные или квадратные модели требуют следования правилу. Их ширина должна либо соответствовать ширине сантехнического прибора, либо быть немного меньше ее. Круглые, овальные изделия никаких ограничений не имеют. Высоту хозяева определяют, руководствуясь пожеланиями всех домочадцев. Спальни. В этих помещениях в большинстве случаев зеркалу составляет компанию гримерный столик, пристенный или угловой. Высоту столешницы выбирают в зависимости от роста «главной хозяйки», а средний показатель составляет 750 мм. Для зеркала есть одно условие: центр изделия должен находиться точно на уровне глаз, когда «объект для макияжа» находится в положении сидя.

Можно говорить о минимальных размерах типичных «спальных атрибутов», поскольку габариты ограничивает только свободное пространство, а как раз его нередко не хватает. Нанести качественный макияж получится в том случае, если полотно будет иметь размер 400х600 мм. Меньшие габариты «зазеркалья» задачу усложнят.

Форма изделия

Форма — то, что выбирают, исходя из собственных предпочтений. Зеркало может быть любым — круглым, овальным, квадратным или прямоугольным. Не исключены необычные, оригинальные формы, но в этом случае работа мастера несколько (или намного) усложнится.

Самые простые, практичные варианты — квадратные или прямоугольные конструкции. Их можно разместить на стене над комодом, подвесным ящиком, полкой для косметики, или над тумбой. Переносные зеркала оснащают ножками или подставками, такие предметы можно устанавливать на пол, на любую более-менее твердую, горизонтальную поверхность.

Круглые или овальные зеркала не так удобны и универсальны. Такие зеркала обычно фиксируют на стене. Однако плюс у них есть: это возможность вписать изделия практически в любой интерьер и стиль.

Источники освещения

Это не менее важный момент, поскольку от осветительных приборов зависит очень многое: как результат «упорного труда» перед зеркалом, так и «самочувствие глаз», шанс экономии электроэнергии. В этом случае сразу исключаются обычные лампы накаливания, сидеть перед которыми длительное время удовольствие сомнительное.

Идеалами для зеркала с лампочками станут светодиодные приборы, экономичные, не пышущие жаром, с длительным сроком службы. Цветовая температура — еще одна тема для рассмотрения. Оптимальным для глаз считается спектр излучения, который максимально близок к естественному, солнечному освещению.

Поэтому при выборе лампы нужно выбирать цветовую температуру, находящуюся в пределах 2700-3200 К. Допустимы даже большие значения — до 4000-4200 К. Более холодный белый цвет категорически противопоказан. Он не только крайне вреден для глаз: такая «стерильно-фантастическая» подсветка не даст возможности правильно оценить не только сделанный макияж, но и собственную внешность в целом.

Если хозяевам хочется иметь возможность регулировать освещение в зависимости от времени суток, то лучше заблаговременно подумать о приобретении диммера. Поскольку использование прибора возможно не со всеми видами ламп, нужно проконсультироваться с продавцами, или обратить внимание на маркировку, находящуюся на упаковке устройства, и на осветительных приборах.

Дизайн зеркала с лампочками

Это еще одна задача, которую нужно решить перед началом операции «Как сделать зеркало с лампочками». Изделие любого размера и формы должно выглядеть в интерьере гармонично. В этом случае есть несколько рекомендаций.

Квадратные или прямоугольные модели будут выглядеть лучшим образом, если в помещении преобладает четкая геометрия. В комнате, оформленной в нежных, пастельных тонах, лучше всего будут выглядеть овальные зеркала с подсветкой. Орнаменты, узоры на стенах, занавесках дают возможность повторить его на раме изготавливаемого предмета.

Наличие или отсутствие свободного пространства остается самым главным фактором. Большая площадь и высокие потолки — веские причины для выбора напольного зеркала. В этом случае никаких ограничений не существует. Этим рекомендациям можно следовать, однако они все же не правила, а только подсказки.

Как сделать зеркало с лампочками?

Перед тем как собирать и покупать все необходимое, надо определиться с размерами, материалами, количеством лампочек и т. п. Поэтому первым этапом становится создание чертежа. С его помощью высчитывают количество материалов, определяют, сколько потребуется ламп, патронов, держателей и т. д. В зависимости от модели для ее изготовления потребуется подготовить или купить:

стусло;

струбцины;

дрель, пилу;

кисть, валик;

наждачную бумагу;

резиновый шпатель;

двухсторонний скотч;

или держатели для зеркала, минимум — 4 штуки;

зеркало нужного размера, доски, рейки (или брус);

шпаклевку, лак, белую краску, клей для дерева (ПВА);

светодиодные лампы (Е27, 6-10 Вт), патроны Е27, кольца для них, силовой кабель;

монтажные (объемные) уголки для мебели и оконные уголки (саморезы или другие крепежные элементы).

Этот список материалов потребуется, если мастер планирует создать изделие с деревянной рамой. Это оптимальный вариант, так как сделать зеркало с лампочками проще всего из древесины. Без стусла можно легко обойтись. Еще понадобится приобрести шнур с вилкой, лучше с выключателем, который сделает эксплуатацию зеркала максимально удобной. Последний элемент, купленный отдельно, есть возможность закрепить непосредственно на раме.

Теперь о лампах и патронах. Приобретение изделий типа Е27 — условие необязательное. Против этого решения есть несколько аргументов. Первый — более высокая цена, второй минус — относительная трудность поиска приборов невысокой мощности. Многие мастера отдают предпочтение лампам (и патронам) E14, потому что они берегут глаза, не светят слишком ярко.

Изготовление рамы

Для создания прямоугольной рамы из четырех досок делают парные заготовки. В этом случае учитывают, что зеркало должно заходить в раму как минимум на 10 мм. Лучше — на 15 мм. Таким же образом подготавливают 4 рейки, которые должны располагаться перпендикулярно раме с внешней стороны, и скрывать электрическую «начинку» зеркала.

В досках перьевым сверлом (для Е27 — 40, для E14 — 28) делают отверстия. Их количество зависит от размеров рамы, от того, все ли доски планируют оснастить осветительными приборами. Например, некоторые мастера нижний элемент оставляют глухим, поскольку его часто закрывают разные предметы, стоящие на мебели. Для соединения досок их спиливают под углом 45°. Но если стусло отсутствует, то можно данный этап пропустить. В этом случае элементы должны соединяться идеально, без малейших зазоров. Раму собирают с помощью оконных уголков и клея, которым промазывают торцы элементов. Мебельными, объемными уголками на раме крепят рейки, поставленные на торец по всему внешнему периметру изделия. Их точно так же сначала промазывают клеем, затем стягивают струбцинами. Некоторые мастера дополнительно «вгоняют» в них несколько саморезов. Для максимальной надежности не самой простой и легкой конструкции рекомендуют использовать большое количество уголков.

Полуфабрикат» обрабатывают наждачной бумагой, все швы и неровности устраняют шпаклевкой по дереву. После ее высыхания изделие покрывают краской в 2-3 слоя, отдельно сушат каждый из них. Как правило, на эти «деревянные» этапы уходит весь день.

Монтаж ламп

Первым делом кабель нарезают на куски. Каждый элемент зачищают и лудят. Затем занимаются установкой патронов. На каждый элемент требуется 2 кольца.

Патроны разбирают, затем каждый элемент вставляют в отверстие, фиксируют в нем кольцами. Затем куски кабеля параллельно подключают в цепь. Излишки провода сворачивают в колечки, крепят скотчем, изолентой, или правильно — пластиковым держателями. Потом присоединяют шнур с вилкой и выключателем.

Последний этап — фиксация зеркала на раме. В этом случае оптимальный вариант — использование специальных держателей и саморезов. Для небольших конструкций можно использовать монтажный двухсторонний скотч 3М. Вкручивание ламп и проверка работы изделия завершает операцию «Как сделать зеркало с лампочками».

Это лишь один из ответов на вопрос, как сделать зеркало с лампочками, но эти изделия остаются самыми популярными. Работа с деревом относительно проста, поэтому операция, как правило, не отнимает много времени, не вызывает неразрешимых проблем. Выглядят такие «самоделки» под стать покупным изделиям, а нередко даже служат дольше, однако обходятся хозяевам предмета в несколько раз дешевле.

О том, как сделать зеркало с лампочками, лучше не только прочитать, поскольку наглядные уроки нередко становятся необходимостью. Данная работа не так сложна, но чтобы понять, какие этапы предстоит выполнить, все-таки не помешает посмотреть видео, автор которого и сейчас отвечает на вопросы комментаторов: