Всем известно о коварстве небольших вещей, которые почему-то не получается найти в тот момент, когда они срочно необходимы. Самые яркие представители этой «несносной» категории — ключи, скрывающиеся от хозяев с завидным постоянством. Однако эта же «дурная» привычка обнаруживается и у небольших предметов одежды, а также у аксессуаров. Например, ремни, которые многие хранят на перекладине в гардеробе, постоянно спутываются, норовят ускользнуть вниз и спрятаться от хозяев. К тому же на них появляются перегибы, изломы, сильно портящие вид вещей. Особенно трудно находить мелочи в небольших шкафах, поэтому вопрос о том, как сделать вешалку для ремней своими руками, будет актуален во все времена и для всех гардеробов.

Как можно хранить «капризные» ремни?

Перед тем, как начать исследовать тему вешалок, лучше привести список полезных приспособлений, которые используют для хранения этих длинных, узких аксессуаров. Каждая конструкция имеет свои преимущества, но от недостатков им избавиться не удалось.

Контейнеры, коробки

Это один из самых эффективных способов оставить все вещи в порядке и мгновенно найти в том случае, когда в них возникает необходимость. Ящик, разделенный на секции, позволяет экономить пространство, легко найти и достать/убрать нужную вещь. Конкретный ремень в таком хранилище найти очень просто, так как все они находятся на виду.

Однако и минусы у контейнеров с перегородками есть. Перед тем как убрать ремень, его надо скручивать, а эта регулярная операция не только отнимает драгоценное время, но и может со временем испортить любимую вещь. Так, изделия из искусственной кожи не очень привыкли к таким «издевательствам», поэтому могут деформироваться, или «удивить» владельцев трещинами.

Коробка, вовсе лишенная разделителей, просто неудобна, так как ничто не помешает ремням спутаться, да и вид хранилища будет не слишком эстетичным. По этим причинам данный вариант не очень популярен, зато он не требует больших расходов из-за простоты изготовления.

Приспособления с крючками

Первая кандидатка — вешалка с крючками. Этот способ можно назвать почти идеальным, так как всем ремням, если их не очень много, можно обеспечить свой держатель. Большое достоинство этой конструкции — возможность быстро, легко сделать ее своими руками из простой деревянной вешалки и вкручивающихся крючков, которые продаются в магазинах.

Планка с крючками более удобна. Конструкция тоже довольно проста для самостоятельного изготовления. Кроме того, ее можно разместить не только внутри шкафа, но и на двери. С другой стороны, точно таким же образом можно прикрепить и вешалку, имеющую крючки.

Другие «крючкотворные» варианты:

Универсальные вешалки, которые позволяют хранить любые аксессуары — шарфы, галстуки и ремни. Это планки, на которых помимо элементов, похожих на гвозди, есть крючки для пряжек. Пластиковые планки, снабженные или крючками, или специальными держателями. Относительная хрупкость таких изделий в этом случае не является минусом, так как большой нагрузки на них не предполагается. Наборы из перекладин с крючками. Такие конструкции могут закрепляться на стенках или дверцах мебели. Плюсы решения — съемные S-образные крючки, облегчающие эксплуатацию приспособления, возможность хранения большого количества маленьких вещей.

Вместо крючков в последнем «дуэте» можно использовать фиксаторы-защелки. Этот вариант подойдет тем семьям, в которых есть маленькие естествоиспытатели, стремящие вытащить все, что «плохо висит».

В продаже можно найти и другие «ременные» приспособления.

Специальные плечики

Есть одно- или двухсторонние вешалки, которые имеют плечики, но в них дополнительно закреплены ряды крючков. В каждом может быть от 5 до 7 штук. Такие изделия можно использовать одновременно для одежды и ремней, к тому же стоят они недорого. По этим причинам такие модели довольно популярны.

Можно купить пластиковые вешалки, у которых нет перекладины, а плечики состоят из колец, соединенных друг с другом. Эти приспособления смотрятся оригинально, но больше подходят для шарфов, так как скользкие ремни не смогут надежно удерживаться в кольцах, поэтому их постоянные падения доставят хозяевам немало неприятных минут.

Вешалки, изготовленные из металла

Они предназначаются для различных аксессуаров — для ремней, шарфов, галстуков и т. п. С вместимостью у моделей проблем нет, однако относительный недостаток у металла присутствует. Это хромированное покрытие, которое через несколько лет активного использования сотрется, поэтому вешалка потеряет товарный вид, но на функциональность ее этот дефект не повлияет.

Вешалки-кольца

Они удобны для хранения различных длинных, узких аксессуаров, поэтому идеально подойдут и для «жительства» ремней. Металлические кольца покрывают вспененным ПВХ, поэтому такие изделия защищены от влияния хранящихся вещей. Плюс этих моделей — минимум занимаемого места. Минус — неудобство, если ремни висят на пряжке, а на вешалке очень много изделий. Чтобы достать нужную вещь, придется снимать сразу все.

«Липкие» крючки

Использование самоклеящихся изделий — элементарный способ хранения ремней. Их можно без труда приклеить к ровной, обезжиренной поверхности. Так как много пряжек на одно изделие навесить не получится, о том, что крючок вдруг отклеится, можно не беспокоиться. Небольшой вес (например, полотенца) эти «помощники» выдерживают без труда. Плохо лишь то, что для большого количества ремней таких «липучек» потребуется много.

Мини-приспособления

Существует еще одна разновидность — компактные вешалки, которые состоят из маленького деревянного элемента и крючков, закрепленных на нем. Плюс небольших моделей — минимум места, занимаемого изделиями, минус — ограниченное количество ремней, которые можно на них повесить.

Выдвижной кронштейн

Это приспособление, предусматриваемое многими производителями мебели. Это планки, на которых крепятся выдвижные элементы. На них располагаются удобные крючки, которые идеально подходят для хранения ремней, повешенных за пряжку, и других небольших предметов гардероба. Механизм дает возможность выдвинуть все ремни, а потом быстро отыскать нужную вещь. Такие приспособления есть не во всей мебели, но ассортимент изделий довольно широк: если поискать, то можно найти в продаже даже модели для неглубоких гардеробов. Цена их невелика.

Выдвижной ящик, имеющий секции

У этой конструкции есть достоинство: ее не надо доставать, чтобы найти или положить обратно ремень, достаточно просто выдвинуть ящик. В отсеках можно хранить не только ремни, но и другие небольшие аксессуары. Однако минус у варианта точно такой же, как и у обычной коробки с перегородками. Это необходимость постоянных скручиваний или раскручиваний, а они непременно рано или поздно скажутся на качестве вещей, так как многим изделиям такое обращение противопоказано.

Хранилище для ремней из ткани

Длинные «коробки», сделанные из ткани, фиксируют на штанге шкафа. Для этого предназначены липучки, закрепленные сверху приспособления. Такие органайзеры стоят недорого, к тому же можно выбрать понравившуюся расцветку. Главный недостаток этого варианта — необходимость скручивать/раскручивать ремни. Еще один минус — сама ткань, которая будет не только хранить аксессуары, но и постоянно собирать пыль.

Вешалки для одежды

Этот способ больше всего подойдет для тех предметов одежды, в которых есть ремень, и без него ансамбль попросту не смотрится завершенным. Однако в этом случае неудобство в том, что использовать его с другой одеждой будет очень непрактично. Вешалку придется снимать, потом вытаскивать ремень, а затем снова вешать плечики на штангу.

Если рассматривать приспособления с точки зрения изготовления своими руками, то самым простейшим вариантом будет вешалка для ремней. Работа не потребует ни большого количества времени, ни тяжелой работы.

Как сделать вешалку для ремней?

Ответ на вопрос о том, как сделать вешалку для ремней своими руками, прост и логичен. Использовать готовую (лучше деревянную) вешалку, а уже к ней присоединить какие-либо элементы для подвешивания вещей. Вариантов «волшебного» превращения есть несколько, поэтому со всеми способами сначала нужно познакомиться, а затем выбрать тот, который покажется оптимальным.

Вешалка, получившая крючки

Это изделие можно назвать простейшим, классическим решением. Перед тем как сделать вешалку для ремней своими руками, будущему автору надо:

раздобыть (освободить) деревянную вешалку;

купить подходящий набор крючков (для дерева, с резьбой);

достать из «арсенала» шуруповерт, а также найти рулетку (линейку) и маркер.

Как выглядят этапы работы? Элементарно.

Сначала с помощью маркера и рулетки на нижнюю поверхность перекладины вешалки наносят метки для крепления крючков. Расстояние между ними должно быть одинаковым, а шаг определяет количество элементов. Их может быть как 5, так и 10. Шуруповертом в отмеченных точках просверливают отверстия. Их диаметр чуть меньше, чем у крючков: на 1-2 мм. Элементы закручивают вручную, потом проверяют надежность каждого крючка.

На этом работу считают завершенной, поэтому переходят к проверке вешалки для ремней на прочность. Располагают новый предмет на штанге, либо на крючке, который фиксируют на дверце шкафа.

Есть похожий способ, не требующий покупки набора крючков. В этом случае берут деревянную вешалку, в плечики которой вбивают ряд гвоздей. Расстояние между ними будет зависеть от ширины ремней (пряжек).

«Вешалка из вешалки» для брюк

Это еще один несложный вариант, который позволит создать вполне функциональное изделие. Мастеру потребуется:

одна брючная вешалка;

крючки: пластиковые, самоклеящиеся;

ровная доска небольшого размера;

карандаш, линейка;

краска, столярный клей.

Сама работа трудностей тоже не обещает.

Сначала подготовленную доску зажимают в вешалке. Затем карандашом обрисовывают контур на обеих поверхностях доски. С обеих сторон на отмеченные поверхности наносят клеевой состав, закрепляют доску в вешалке, затем ждут высыхания конструкции. Потом ее красят и сушат. Вооружившись линейкой, карандашом и крючком, обводят места для фиксации элементов.

Последний этап — их приклеивание. После того, как состав застынет, можно пользоваться приспособлением. Если были куплены самоклеящиеся изделия, то приспособлением можно пользоваться практически сразу, но в этом случае поверхность доски надо обезжирить (например, бензином, жидкостью для мытья посуды, или Уайт-спиритом).

Если не хочется заниматься доской, ее приклеиванием и покраской, то крючки можно вкрутить непосредственно в брючную вешалку. Однако надо учесть, что большое количество ремней на ней не поместится.

Самодельная вешалка из фанеры

Это приспособление уже потребует достаточно много времени. Будет необходим лобзик, большой плюс — умение работать с листовыми материалами. Самый подходящий из них — фанера, однако если в хозяйстве «завалялась» ОСП или ДСП, то ее тоже можно пустить в дело.

Оптимальная толщина материала — 3-6 мм, длина элемента определяется самим автором. Он должен принимать во внимание ту коллекцией ремней и шарфов, которая есть в доме. Например, лист может быть 500 мм длиной, 300 мм шириной.

Операция «Вешалка для ремней» состоит из нескольких этапов.

Первым делом на листе чертят прямоугольную сетку с ячейками 50 мм. В этом случае дальнейшая работа немного упростится. На верхней части, над сеткой рисуют контуры вешалки. В качестве шаблона подойдет готовое, относительно плоское (пластмассовое) изделие. В сетке рисуют отверстия: круглые (для шарфов) — циркулем, узкие, длинные (для ремней, галстуков) — линейкой и карандашом. Перед выпиливанием лобзиком в фанере проделывают отверстия, диаметр которых составляет от 5 до 10 мм. После выпиливания внутренних отверстий приступают к работе над внешними контурами.

Шероховатостей оставаться не должно, поэтому готовое изделие тщательно отшлифовывают. Для обработки отверстий используют ленту с матерчатой основой. Последний этап — обезжиривание, грунтовка и нанесение лака. ЛКМ наносят слоями, каждый из них перед нанесением следующего должен высохнуть. После высыхания первого слоя древесину снова шлифуют, так как лак поднимает ворс материала.

Другие интересные изобретения

Поскольку человечество никак нельзя обвинить в недостатке фантазии, находчивости, уже придумано большое количество разнообразных «шедевральных приспособ». Знакомство с ними дает шанс не покупать готовые изделия, а создать их своими руками, причем с минимальными потерями для кошелька (или карты). Некоторые из изобретений просты, но функцию свою выполняют без нареканий. Конечно, не каждое из них является вешалкой, зато любая модель создается именно для ремней.

Вешалка с прищепками

Такое приспособление сделать тоже довольно просто. Достаточно найти прищепки (оптимальны «родные» деревянные изделия), а затем надежно приклеить их (прикрутить саморезами) к вешалке, зафиксировать и высушить. Для пластиковых тонких изделий, имеющих узкую перекладину, подойдут большие прищепки. Такие элементы даже приклеивать не придется, потому что их достаточно просто надеть. Хранить на простейших конструкциях можно любые небольшие вещи — легкие шарфы, перчатки, носки.

Содружество вешалки и колец

Предыдущие конструкции были ответами на вопрос, как сделать вешалку для ремней своими руками. В данном случае мастеру практически ничего делать не придется. Особенно если в хозяйстве есть деревянная вешалка, а также были сохранены кольца, оставшиеся от душевой занавески. Если НЗ (неприкосновенного запаса) нет, то их придется купить. Подойдут даже самые «допотопные» — пластмассовые модели. Их надевают на нижнюю перекладину вешалки, на этом «тяжкий труд» заканчивается. Эти приспособления годятся даже для хранения одежды или головных уборов: например, маек-безрукавок, бейсболок.

Хранилище для ремней из доски

Поскольку ремни могут висеть и без помощи обычных конструкций для одежды, необходимо рассмотреть другие простые варианты. Одни из них — вешалка, сделанная из бруска (неширокой доски) и прищепок. Самый легкий и быстрый способ получить желанную вещь — взять доску, затем приклеить к ней деревянные прищепки. Изделие можно закрепить на дверце или на стенке гардероба, или превратить в вешалку с помощью шнура и крючка. Другое возможное сочетание — доска (мебельный шит) и крючки.

Вешалки-«дюймовочки»

Это изобретение можно назвать самой оригинальной конструкцией, так как для изготовления таких моделей автору понадобятся только скрепки. Если говорить о вешалках для ремней, то самые маленькие канцелярские принадлежности все же рассматривать не приходится. Однако их крупные коллеги вполне подойдут для хранения узких изделий. Этим мини-вешалкам потребуется своя штанга. Ее можно сделать из тонких трубок, таких же цепочек.

Вариант для суровых мужчин

На такой «подвиг против эстетичности» решится не каждый мастер, но ради интереса с этим способом все же можно познакомиться. В этом случае используют «суперматериал» — пластиковую трубу такого диаметра, чтобы в ней свободно помещался свернутый ремень (125 мм). Ее нарезают на небольшие фрагменты (100 мм), которые шлифуют, а потом приклеивают к стенке шкафа с внутренней стороны.

Теперь вопрос о том, как сделать вешалку для ремней своими руками, можно считать более-менее рассмотренным, потому что образцов для творчества достаточно. Какой из них предпочесть, решать автору. С некоторыми вариантами можно познакомиться, если уделить время просмотру этого видео: