Разные виды вешалок — самые важные атрибуты, помогающие грамотно организовать пространство. В любом здании, где живут люди, не обойтись без плечиков, крючков, предметов, стоящих или висящих в прихожей дома или квартиры. Сейчас дефицит стал почти забытым словом: найти и приобрести можно любую конструкцию — от самой простой до невероятно сложной. Однако на пути к цели иногда возникают препятствия: не всегда и везде есть возможность найти идеальное место для купленного приспособления. Мешает скромный метраж жилья, неподходящие размеры, иногда владельцев попросту не устраивает вид готовой вещи. В этом случае у многих возникает желание стать творцами, и оно вполне понятно: кто лучше хозяев знает, что именно им нужно? Вопрос, как сделать вешалку для одежды своими руками, имеет большое количество ответов. Как и тот, который относится к материалам изготовления этих незаменимых «ассистентов».

Имеет ли смысл эта затея?

Прежде чем узнавать, как сделать вешалку для одежды своими руками, нужно разобраться, стоит ли такая «овчинка» выделки. У мастера, который еще не занимался подобным творчеством, опасений может возникнуть довольно много. На самом деле, достоинств у этого способа хватает, в чем лучше убедиться перед принятием решения.

Изготовление почти любого предмета собственноручно гарантирует минимальные затраты, потому что работа, как правило, не требует какого-то сложного инструмента или оборудования, а материалы обходятся дешево. В некоторых случаях все, что необходимо для создания вешалки, в хозяйстве уже есть. А значит, этот вариант вообще исключает «болезненное расставание» с деньгами. Большой простор для деятельности — еще одно достоинство. В роли материала можно использовать дерево, различные предметы: или уже ненужные, или те, которыми хозяева готовы пожертвовать.

Простые инструменты не потребуют от мастеров высокой квалификации, необходима только внимательность, аккуратность, точность подгонки деталей. Самым большим плюсом самостоятельной работы остается уникальность сделанной вещи, ее оригинальность, которую непременно оценят все гости.

Как выбрать идеальный вариант вешалки?

Перед вопросом, как сделать вешалку для одежды своими руками, нужно задать себе другой — как выбрать подходящую модель? Ответ на него не может быть однозначным: рассмотреть придется множество факторов.

С чего начинается операция «Вешалка»?

Как начать поиск оптимального изделия? Хозяевам предстоит рассмотреть несколько пунктов. В большей степени это касается основательных, напольных конструкций.

Размеры помещения. Модель должна идеально вписываться, но не становиться препятствием для передвижения в комнатах с небольшой площадью. Дизайн помещения. Например, для прихожей, оформленной в минималистичном стиле, не подойдут вешалки яркие, или украшенные узорами, орнаментами.

Маленькие дети в семье — еще один пункт, который нужно учитывать. Этот любопытный и очень активный «живой фактор» не сбрасывают со счетов при выборе любых предметов мебели. Но вешалки — самое слабое звено, поскольку во время жарких баталий легкому изделию оригинальной формы будет постоянно угрожать падение.

Материалы для изготовления

Если говорить о вечной «фаворитке», то это древесина, материал податливый, натуральный, чаще безопасный, теплый и привлекательный. Из дерева делают как настенные, так и напольные вешалки. Следующие популярные претенденты — различные древесно-стружечные плиты, фанера.

Еще один кандидат — прочный, максимально надежный металл, однако для работы над конструкцией мастеру понадобятся навыки сварщика и соответствующее оборудование. По этой причине данный вариант для самостоятельного изготовления вешалок нельзя называть самым популярным, а простым — тем более. Исключения есть: ими могут стать напольные изделия из тонких, легких труб. В этом случае мастера могут обойтись клеем, уголками и тройниками.

Подручные материалы — очень большая армия «помощников», поэтому все предметы, превращающиеся в оригинальные конструкции, сложно даже просто перечислить. Этот вариант является самым оригинальным, так как лишь от фантазии хозяев зависит, насколько креативной будет их вешалка.

Разновидности конструкций

Место и материал изготовления не единственные критерии, поэтому перед тем как сделать вешалку для одежды своими руками, нужно выбрать ту модель, которая устроит всех жильцов. Приспособления для размещения одежды и аксессуаров могут напольными или настенными. Другая категория, также относящаяся к вешалкам, — плечики, или тремпели. Существует еще одно, необычное решение: это подвесные изделия.

Напольные вешалки

Самые простые варианты — стойки, или рожковые конструкции. Их можно увидеть в приемных, в кабинетах поликлиник, в вестибюлях, холлах и т. д. Такие вешалки позволяют вешать одежду, зонты, сумки, размещать головные уборы. Они не слишком устойчивы, зато компактны и мобильны.

Данные приспособления легко переставить, или на время (например, летом) вовсе убрать из прихожей. Однако такие вешалки в домах и квартирах можно увидеть нечасто. Причина нелюбви хозяев — их неустойчивость. Такую конструкцию сможет уронить даже в меру упитанный домашний питомец.

Вешалки со штангами — рамочные конструкции — более универсальный вариант. Такие изделия максимально устойчивы, практичны, но в то же время легки и не занимают много места, не крадут пространства даже у небольшого помещения. Помимо перекладин для плечиков модели могут предусматривать дополнительные элементы — полки, небольшие сиденья и т. п.

Настенные приспособления

Их главное преимущество над напольными «соперниками» — минимум занимаемого места, так как пол остается свободным. Опорой для конструкции является стена. Такие вешалки могут быть однорядными и многорядными. Как правило, в них предусматривают полку для головных уборов. Если сравнивать все модели, то самыми популярными являются именно эти конструкции.

Изготавливают настенные вешалки чаще из дерева, а вешают в коридорах, спальнях, детских, ванных, кладовках, в банях. Маленькие модели нередко прячут за дверью. На стене изделия фиксируют с помощью специальных кронштейнов. Крепежными элементами выступают саморезы с дюбелями, либо анкерные болты.

Тремпели

Это простейшие конструкции, которые хорошо известны всем. Изготовить такое изделие проще всего. Самые элементарные модели можно соорудить даже из обычной толстой проволоки. Объем металлическим самодельным вешалкам придают с помощью синтепона, закрывают его красивым материалом.

Подвесные изделия

Самое оригинальное, нестандартное решение — «парящие» вешалки для тремпелей или крючков, предназначенных для зонтов и головных уборов. Это простые перекладины, которые крепятся к потолку веревками, цепями, тросами, шнурами или ремнями.

Как сделать вешалку для одежды своими руками?

Вариантов решения у этой задачи есть большое количество. Ответ зависит и от того, какая именно конструкция необходима дому или квартире. Однако и это еще не все.

Характеристики, чертежи самодельной вешалки

Сборка и монтаж купленного изделия проблем не подразумевает, поскольку конструкция идет в комплекте, она надежна, способна выдержать тот вес, на который рассчитана. Однако при самостоятельном изготовлении мастеру придется учитывать все: как особенности конструкции, так и собственные силы.

Например, при самостоятельной разработке чертежа простой напольной вешалки-стойки важно помнить, что такая конструкция рассчитана на общий вес до 50 кг. Если планируется создание настенного изделия, то здесь особого внимания требует фиксация элементов вешалки. Крючки обязаны с легкостью выдерживать вес тяжелой осенней и зимней одежды. Рамочные напольные вешалки должны иметь максимально надежные элементы. Главное качество для перекладин и опор — их прочность. Проверка горизонтальных заготовок проста. На них (в центре) вешают несколько плечиков с самой тяжелой одеждой. Если перекладины остаются «несгибаемыми», то можно говорить о том, что кандидаты выбраны правильно.

Самый первый претендент — напольная вешалка из дерева. Некоторые подобные модели способны стать пристанищем для множества разных вещей. Однако данный вариант не единственный, так как самодельные конструкции изготавливают из разных материалов:

черенков или труб, из них делают подобие вигвама, соединяя в верхней части бечевкой;

низких стеллажей, к ним сверху добавляют вертикальную раму;

металлических труб, соединенных в рамку;

деревянной рамы и трубы из металла;

досок, к которым крепят крючки.

Еще один вариант — более сложная Г-образная рама, которую под углом прислоняют к стене. В этом случае плечики вешают на верхнюю перекладину, которая максимально удалена от основания.

Деревянная вешалка

Существует довольно много различных видов деревянных изделий, поэтому только от хозяев зависит, какой именно вариант они выберут. Одной из самых простых, но функциональных моделей является напольная вешалка, практически идентичная конструкции, на которую подвешивают качели. Она состоит из перекладины и двух А-образных (или Н-образных) элементов, которые ее удерживают. Такая модель вешалки позволяет добавить полку, превращающуюся в сиденье, или в дополнительное место для хранения вещей.

Подготовка

Как сделать вешалку для одежды своими руками? Сначала нужно найти все материалы и подготовить инструменты. В набор для работы входит:

брус (рейки) — 4 элемента, ориентировочная длина — 2000 мм;

две рейки, предназначенные для нижних перекладин;

штанга — из дерева либо из металла;

дрель, перьевое сверло (10 мм);

столярный клей (ПВА);

деревянные шканты;

наждачная бумага;

шуруповерт.

Чтобы ускорить работу, наждачную бумагу заменяют болгаркой, оснащенной шлифовальным кругом.

Изготовление

От края каждого из четырех длинных брусьев откладывают одинаковое расстояние — 200 мм.

Чертят горизонтальные линии, затем на каждой из них находят центр, предназначенный для отверстий, в которые будет вставляться штанга. Противоположные края заготовок для устойчивости вешалки спиливают под углом. Пары брусьев складывают вместе, предварительно подложив под них лист фанеры. Их соединяют так, чтобы точки для будущих отверстий совпали. Затем просверливают заготовки насквозь, стараясь не отклоняться от вертикали. На брусе и торцах (спилах) реек, которые будут соединять элементы, делают отверстия для шкантов. Их диаметр должен соответствовать сечению деревянных крепежей. От нижнего края опор отступают примерно 500 мм.

Каждую заготовку обрабатывают наждачной бумагой или диском, защищают лаком, морилкой или краской. После высыхания состава вставляют штангу. В отверстия наливают небольшое количество клея, потом аккуратно вставляют шканты, опоры из бруса соединяют с рейками. В последнюю очередь к нижней части опор приклеивают прямоугольники фетра или поролона.

Вешалка-«вигвам»

Эту простейшую модель сможет без малейших проблем собрать каждый хозяин, однако большое количество вещей на конструкцию повесить не получится. Для ее изготовления надо приготовить минимум материалов. Потребуется найти:

деревянный круглый профиль, минимум — 3 штуки, примерная длина — 1800 мм;

бечевку, шпагат, веревку из джута, шнур из кожи или ремень;

лак и/или краску (акриловую, аэрозоль);

малярный скотч.

Сначала опоры лакируют или красят. В последнем случае (для декорирования «вигвама» несколькими цветами) на изделия приклеивают скотч, гарантирующий ровные границы. Высохший профиль дополнительно покрывают лаком. После высыхания заготовок их связывают и устанавливают, раздвигая опоры. Поскольку такая вешалка занимает немало места, обычно ее «наказывают» — помещают в угол.

Металлическая вешалка

Это вариант хорош тем, что он не требует «вмешательства» сварочного аппарата. К тому же конструкция получается довольно легкой и стильной. Для ее изготовления не нужны инструменты, если все заготовки уже сделаны. Потребуется подготовить следующие материалы:

медные трубы;

эпоксидный клей;

такие же уголки и тройники.

Более подробно придется остановиться на элементах медной конструкции. Трубы будут нужны разные: 2 заготовки-стойки по 1500 мм, 4 опоры для них — по 600 мм и одна перекладина — длиной 900 мм. Сам процесс занимает минимум времени и не требует усилий:

Сначала соединяют тройниками горизонтальные опорные элементы. Два отрезка по 600 мм соединяют тройником, который фиксируют клеем. Затем аналогично делают второе основание. Затем берут перекладину (900 мм). К ней приклеивают уголки, потом ждут до тех пор, пока все соединения не высохнут. Занимаются стойками (1500 мм). Их вставляют в тройники, заранее промазанные клеевым составом.

В последнюю очередь к конструкции присоединяют перекладину. Как правило, такие, почти невесомые, вешалки собирают для шкафов или гардеробных. Подобное изделие можно собрать из пластиковых труб, но они серьезно проигрывают медным конструкциям, особенно если рассматривать «внешность» вешалок.

Подвесная конструкция

Данное решение привлекательно тем, что такая вешалка легко может превратиться в приспособление для сушки белья. Второй плюс — небольшое количество материалов, которые нужны для ее создания, третий — минимум занимаемого пространства. Для изготовления необычной вешалки нужно купить трубу, два потолочных крючка и надежную веревку.

Работа максимально проста:

крючки крепят к потолку;

веревку продевают в трубу, затем конструкцию подвешивают.

Этот вариант не единственный. Некоторые мастера поступают по-другому. Вместо веревки они покупают цепь, вернее, два длинных одинаковых отрезка. Их не протягивают в трубу: из цепей делают две петли, в которые продевают штангу. Такое решение имеет серьезное преимущество: длину этих элементов (высоту перекладины) можно легко регулировать с помощью звеньев. Веревку придется постоянно развязывать и завязывать.

Оригинальные идеи для настенных моделей

Из чего и как сделать вешалку для одежды своими руками, если выбрана настенная ее разновидность? Самый простой способ — использование деревянного элемента, к которому прикрепляют крючки, приобретенные в магазине. Работа в этом случае состоит из нескольких этапов. Это:

разметка стены и просверливание в ней отверстий для крепежных элементов;

изготовление вешалки, с полочкой или без нее;

фиксация крючков на вешалке;

монтаж конструкции на стену.

Перед фиксацией металлических изделий в деревянном основании в местах креплений предварительно просверливают отверстия с диаметром, который немного меньше, чем у саморезов.

Классическое деревянное основание и стандартные купленные крючки — традиционный вариант, в котором нет никакой «изюминки». Изделие получается довольно симпатичным, но обычным, ничем не примечательным. Некоторых хозяев такой результат не устраивает.

Претенденты на роль крючков

В этом случае сложно назвать те предметы, которые не пробуют использовать в качестве элементов для хранения одежды и аксессуаров. Крючками становятся:

куски толстых веток с сучками, их «обрамляют» досками;

старые молотки с ручками, спиленными под углом;

миниатюрные крючки, вкрученные в плечики;

шахматные фигурки (например, пешки);

старые грабли, преображенные краской;

обрезанные деревянные тремпели;

фигурки, вырезанные из фанеры;

вилки, ложки и ножи;

деревянные скалки;

дверные ручки;

оленьи рога;

ножницы.

Список этот можно продолжать, так как крючками можно сделать большинство небольших предметов. Однако главная задача в этом случае — «увидеть» этот элемент в привычных вещах.

Основание для крючков

Да, можно придумать для конструкции интересную форму, использовать в роли вешалки:

спилы деревьев, или необычную композицию, созданную из них;

листовые материалы, из которых вырезают «почти настоящее» дерево;

небольшие лесенки или паллеты, большие сучковатые ветки или другие «дары природы».

Однако некоторые авторы на этом списке не останавливаются, они идут совершенно другим путем. Пожалуй, одними из самых нетрадиционных «изобретений-вешалок» можно считать сноуборды, или старые лыжи, к которым крепят крючки, но уже стандартной формы.

Фантазия человеческая не знает границ, поэтому способов, как сделать вешалку для одежды своими руками, есть великое множество. Тем, кого не очень привлекает чересчур «креативный креатив», лучше посмотреть следующее видео: