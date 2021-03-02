Декоративные элементы — неотъемлемая часть любого интерьера. С их помощью расставляют акценты, подчеркивают стиль интерьера, придают жилищу особый уют и тепло. Большинство таких украшений можно создать самостоятельно, не имея большого опыта. Это справедливо и для ваз — симпатичных аксессуаров, без которых не обходится ни один дом или квартира. В последнее время готовые изделия постепенно теряют свою привлекательность: все больше людей решают стать создателями декора. Это вполне оправдано, так как сделать вазу своими руками не слишком трудно и затратно, зато хозяева получат уникальную вещь, которая идеально впишется в интерьер помещения.

Из чего сделать оригинальное украшение?

Ваза — вполне самостоятельный декор. Да, в нее принято ставить цветы, однако и без растений этот сосуд нисколько не потеряет своей привлекательности. Первый этапом для любого автора становится выбор модели. Однако помимо ответа на вопрос о том, как сделать вазу своими руками, не менее часто задают и другие — из чего ее создать, чем украсить оригинальную поделку.

Основы для самодельных ваз

Как правило, при изготовлении этого декоративного элемента используют какую-то подходящую емкость, реже аксессуар появляется «из ниоткуда». Что сможет стать интересным, оригинальным «прообразом» или «базой вазы»?

Практически любые емкости, которые есть в хозяйстве. Материал в этом случае не так важен: подойдет как пластиковая, так и стеклянная посуда. Иногда эффектные вещицы получаются из совсем не привлекательных «жестянок», изменившихся до неузнаваемости. Поэтому все зависит только от фантазии будущего создателя и ассортимента домашней посуды. Гипс — материал более традиционный, но и для него нужна основа — пластиковый сосуд, который поможет придать форму изделию. Его потом убирают, поэтому и такую работу можно назвать ручной.

Первый вариант, без сомнения, проще. Изящные кувшины, графины, старые «надоевшие» вазы и высокие стаканы дают возможность превратить их в эффектный декор, но не потратить на него большого количества времени. Оригинальные гипсовые вазы потребуют больше усилий, но этот вариант не менее притягателен, так как обещает необычный опыт и прекрасный результат.

Чем их можно декорировать?

Это и есть ответ на вопрос, как сделать вазу своими руками, если формой является привычная емкость. Здесь ограничений практически не существует. Самый простой вариант — краски, а необычными украшениями становятся:

гидрогелевые шарики (орбизы);

косточки от фруктов, мелкие камешки;

высохшие ветки, спилы тонких деревьев;

продукты — кофе, крупы, бобовые, семечки:

декоративные элементы из пластика и металла;

пряжа, шпагат, канат, кружево, рельефная ткань;

пуговицы, бусины, макароны интересной формы, ракушки;

картон, тубусы, скрученные полоски цветной бумаги (квиллинг);

старые газеты, гофрированная, крепированная (креповая) бумага;

бумажные салфетки, рисовая бумага для изготовления изделий в технике декупаж.

В роли украшения нередко выступает кружевная тесьма, ленты из органзы или атласа. Можно использовать самоклеящийся декор, высушенные листья деревьев, измельченную яичную скорлупу, бисер, стразы, глиттер, мелкие осколки стекла, зеркала и т. д. Понятно, что список этот можно дополнить, так как фантазия границ не знает.

Как сделать вазу своими руками?

Таких поделок «изобретено» великое множество, причем практически любой мастер в состоянии придумать что-то свое, примкнув к большой армии «творцов своего дома». Есть варианты простые, есть более сложные, поэтому в первую очередь надо познакомиться с интересными изделиями. Изучение ассортимента даст возможность выбрать понравившиеся модели, а потом решить, как сделать вазу своими руками, ограничиться ли одной из них, или создать несколько декоративных вещиц.

Ваза из бревна

Это оригинальный, но простой вариант, однако вид вазы будет зависеть от того, какое полено выберет мастер. Необычные изделия можно создать как из березы, так и из заготовок с грубой корой: например, из ольхи. Для работы понадобится:

лак или масло;

наждачная бумага;

подходящее (симпатичное) полено;

циркулярная пила (ножовка по дереву);

дрель, сверло Форстнера (цилиндрическая шарошка, стамески).

Изготовление вазы из дерева требует умения обращаться с инструментами, однако этапы довольно просты.

Первым делом бревно обрезают пилой или ножовкой. Главное в этом случае — создание ровного основания, так как от него будет зависеть устойчивость модели. Места спила шлифуют наждачной бумагой. Затем выбирают «внутренности» колоды. Диаметр отверстия обязан быть таким, чтобы емкость, которая будет располагаться в нем, входила и вынималась без труда.

Места спила деревянной вазы покрывают лаком, или обрабатывают маслом.

Простые изделия из стеклянных сосудов

В этом случае речь о традиционных банках и бутылках. Это самый простой вариант, обещающий минимум усилий и затрат. Чем интереснее форма модели, тем оригинальнее получится готовая ваза. Главная задача мастера — выбор украшения. Способов преобразить обычный сосуд существует довольно много. К ним относится:

нанесение краски;

рисование картин, узоров;

приклеивание разного декора;

украшение бечевкой, лентами, нитями;

декупаж: перенос изображения с последующей его защитой слоем лака.

Еще один интересный способ — оклеивание будущей вазы сыпучими материалами: блестками, крошкой, песком, солью.

Как превратить бутылку в вазу?

Первым делом емкость освобождают от наклеек, потом ее моют, сушат, обезжиривают.

Выбирают краску. Самые удобные, «скоростные» и беспроблемные материалы — акриловые составы в баллончиках. Наносят первый слой, потом его сушат. После этого красят изделие второй раз. Если запланированы узоры, то для них заранее приобретают трафареты, либо декорируют вазу самостоятельно.

После высыхания бутылки ее покрывают лаком, который не только защитит изделие, но и придаст ему блеск.

Как обрезать бутылку?

Чтобы была возможность ставить в вазу большие букеты цветов, нужно удалить ее горлышко. Этот этап проводят еще до декорирования. Операция трудностей не обещает.

Сначала на сосуде чертят линию реза. Затем ее обматывают несколькими рядами пряжи, кончики ниток завязывают. Потом кольцо снимают и помещают в емкость со спиртом или растворителем. В это же время в контейнер или тазик наливают холодную воду. Нитки вынимают, слегка отжимают, снова «окольцовывают» ими бутылку, затем их поджигают. Сосуд с еще горящей пряжей опускают в холодную воду.

Бутылка «не потерпит» такого обращения, поэтому лопнет по ниточной линии. Мастеру останется лишь зачистить края реза влажной наждачной бумагой.

Сосуд из бутылки и шпагата

Это еще один вариант, позволяющий создать необычное изделие. Для изготовления потребуется бутылка, лучше оригинальной формы (например, «пузатая»). Еще будет нужен клей (ПВА), а также натуральный (джутовый) шпагат.

Подготавливают емкость: ее моют, сушат, потом обезжиривают. Начинают обмотку шпагатом с горлышка бутылки, затем «идут» вниз, делая виток за витком. Каждый из них должен быть хорошо натянут, чтобы не оставалось никаких зазоров между рядами.

Фиксацию проводят несколькими способами:

составом промазывают всю поверхность емкости;

закрепляют только начало (на горлышке) и кончик веревки (у донышка);

либо делают толстую вертикальную полосу клея, надежно удерживающую все ряды.

Оптимальный вариант — первый, однако такой надежный способ предполагает больший расход ПВА. Второй способ — использование нескольких вертикальных полос: двух противоположных, или трех, находящихся на одинаковом расстоянии. Таким же образом можно создать модель из банки и пенькового каната.

Ваза из банки и декупаж

Это еще один ответ на вопрос, как сделать вазу своими руками, однако данный вариант не предполагает, что скорость превращения будет велика. Для работы автору потребуется купить или найти:

стеклянную (жестяную) банку, оригинальная форма в этом случае совсем не важна;

салфетки с рисунком для переноса на сосуд;

наждачную мелкозернистую бумагу;

белую акриловую краску (матовую);

лак на водной основе;

клей ПВА, кисточки.

Для растушевывания границ между фоном и рисунком понадобится обычная губка, для быстрого высыхания — фен. После подготовки «всего» приступают к основной работе.

Банку моют, сушат, затем обезжиривают и наносят на стекло белый (акриловый) тон. Чтобы он быстрее высох, используют не очень горячий фен. Потом берут салфетку с рисунком, который аккуратно вырывают пальцами. Почему действуют так? Чтобы избежать появления четких границ, гарантировать плавный переход. По поверхности стекла распределяют ПВА, разбавленный водой (как минимум 1:1). Бумажную салфетку смачивают, потом укладывают на банку, осторожно расправляют все складки. После того как заготовка высохнет, края рисунка отшлифовывают наждачной бумагой. Чтобы поверхность выглядела единой композицией, границы нивелируют с помощью губки с краской, разбавленной водой.

Последний этап — защита изделия лаком. Его наносят, когда ваза полностью просохнет.

«Ваза из вазы» в технике декупаж

Чтобы получить почти безукоризненный сосуд, лучше использовать не банки, которые все же выглядят не лучшим образом. Идеалом станет настоящая ваза, которую можно превратить в очень эффектный декоративный элемент.

Чтобы придать изделию старинный вид, используют лак для кракелюра, который быстро вытягивает влагу, поэтому становится причиной появления «дефектов» — трещин. В этом случае все этапы выполняют точно так же. После нанесения финишного покрытия ждут, пока оно слегка не подсохнет. Лак должен оставаться немного липким. Затем на поверхность вазы наносят состав для кракелюра, сушат. Затем слегка затирают появившиеся трещинки и снова покрывают «постаревшее» изделие обычным лаком.

Оригинальные поделки из гипса

Такие модели могут стать украшением дома и желанным подарком для родственников и друзей. Единственный минус этих изделий — невозможность держать в них живые цветы. Проблему для широких сосудов решает небольшая емкость, которую можно устанавливать в вазу, и убирать, когда в ней нет необходимости.

Емкость, созданная с помощью пластиковой бутылки

В роли шаблона для гипсового сосуда способна выступить обычная пластиковая бутылка (2 л). Для работы потребуется клеенка (плотный полиэтилен), сухая гипсовая смесь, бинт и наждачная бумага.

Первым делом рабочую поверхность защищают — застилают клеенкой. Затем готовят гипсовый раствор, добавляя в смесь воду. Укладывают в центр порцию шпаклевки, ей придают форму круга, в середину которого устанавливают пластиковую емкость. Не нее наносят раствор, начиная с нижней части, поднимаясь до сужения горлышка. Готовый шаблон заматывают бинтом и оставляют подсыхать, примерно на полчаса. После схватывания гипса пластиковый сосуд удаляют. После приготовления новой порции раствора начинают формировать основание вазы. Каждый слой точно так же обматывают марлей. Если верх планируется делать другой формы, то используют вторую емкость: например, небольшую пластиковую банку. Работу в этом случае делают аналогично: чередуя гипсовый раствор и бинт.

После завершения формирования вазы для прочности добавляют еще один (или несколько) слой гипса. Готовый высохший сосуд шлифуют наждачной бумагой, убирают в теплое место. К последнему этапу — к декорированию красками — приступают спустя сутки. Подойдут акриловые и лаковые составы.

Второй вариант изготовления

Этот процесс займет минимум времени, но мастер получит полноценное и безукоризненное изделие. Для работы потребуется гипс, пластиковая бутылка оригинальной (или простой) формы, но с достаточно устойчивым основанием, а также ножовка по металлу. Если в вазе хотят держать живые цветы, то нужно купить акриловую грунтовку, такую же краску и лак (эпоксидную смолу).

Что касается количества гипса, то для бутылки объемом 1 л понадобится 500-600 г. Раствор должен быть не слишком густым, так как ему нужно хорошо растекаться. Недостаток материала — причина, по которой изготовленный сосуд может сломаться, так как его стенки будут чересчур тонкими. Поэтому экономия в данном случае — зло.

Работа состоит из простых этапов.

После приготовления раствора его заливают в бутылку. Крышку закручивают, после чего пластиковую емкость начинают вращать так, чтобы гипс покрыл все стенки. Ни единой «прорехи» остаться не должно. Эта операция может отнять 5-20 минут. Продолжительность ее зависит от марки материала и пропорций. Потом крышку откручивают, и оставляют состав сохнуть самостоятельно. Когда раствор застынет, ножовкой срезают верхнюю часть бутылки, затем делают косой надрез. С его помощью пластик осторожно срывают с гипса. Край изделия аккуратно шлифуют.

Чтобы ваза смогла «исполнять свои прямые обязанности», снаружи и внутри ее покрывают несколькими слоями грунтовки, потом красят и дополнительно защищают лаком.

Круглая ваза из гипса

Есть еще один простой ответ на вопрос, как сделать вазу своими руками из гипса. В данном случае на помощь придет еще один интересный шаблон — воздушный шарик. Кроме него потребуется раздобыть гипсовый бинт, белую акриловую краску и колер, а также подготовить фен, емкость для смачивания медицинской марли, маркер, канцелярский нож и ножницы.

Эта работа тоже не отличается суперсложностью.

Сначала бинт разрезают на квадраты. Потом надувают и завязывают ниткой шарик. Смачивают бинт в воде и начинают наклеивать его на шаблон, разглаживая руками. Около нитки оставляют отверстие, которое предназначается для удаления шарика. После того как гипс окончательно просохнет, в нижней части (у нитки) рисуют ровную линию, по которой гипсовая «подставка»-ножка будет отрезаться. Шарик прокалывают и извлекают. Аккуратно отрезают нижний элемент будущей вазы. Затем соединяют эти части «наоборот» при помощи полосок бинта. Их ширина — от 5 до 6 см. Создают декоративный элемент из того же бинта: его «небрежно набрасывают» на одну из сторон, формируя пальцами складки для фиксации украшений сосуда. В последнюю очередь «облагораживают» края вазы и ножки, пряча их под полосками бинта.

Изделие либо оставляют сохнуть самостоятельно, либо помогают ему феном. Краску смешивают с пигментом, потом изделие красят. После высыхания состава вазу декорируют по своему усмотрению — мелкими камушками, бусинами и т. д.

Необычные вазы из картона

Из этого доступного материала мастерят почти все и вся. Если говорить о создании сосудов, то в этом случае можно соорудить как отдельный декоративный элемент, так и целую композицию.

Интересная «пузатая» ваза

Создать такую поделку несложно, однако выглядеть она будет замечательно. Для изготовления декоративного элемента потребуется:

картонный тубус, прямой стакан или банка;

бумага и слоеный картон;

суперклей, пистолет;

ножницы.

Теперь надо сказать о потенциальных емкостях. Если ваза рассчитана только на сухие цветы, то лучший вариант — картонный тубус. Для живых растений подойдет стакан или банка. Сосуд создают так:

На банку или стакан наносят клей, затем посуду закрывают листом бумаги. Из картона вырезают полукруги, все элементы должны совпадать по размерам. Длина их прямых сторон равняется высоте выбранной емкости.

С помощью пистолета все картонные заготовки фиксируют на бумаге, приклеенной к банке (стакану). В роли декора может выступить аэрозольная краска, однако даже без нее ваза будет выглядеть креативно.

Композиция из тубусов

Такие изделия делают напольными. Одна высокая и строгая ваза будет выглядеть «сиротливо», к тому же она окажется неустойчивой. Поэтому делают композицию: оптимальный вариант — 3 емкости, расположенные рядом. Для ее создания нужно подготовить:

картонные тубусы разной высоты: идеалом станут изделия для хранения обоев;

аэрозольную краску золотистого (серебристого) цвета;

декор — бусины, пуговицы, скрепки, макароны;

универсальный клей.

Для изготовления композиции выполняют такие этапы:

Сначала готовят тубусы разной высоты. Верхний их край отрезают под углом. С помощью клея к их поверхности прикрепляют различные декоративные элементы. После этого заготовки оставляют сохнуть.

Затем будущие вазы красят в выбранный цвет. Края изделий украшают лентой, тесьмой и т. д. Для небольших настольных элементов делают подставку.

Сосуд из папье-маше

Как сделать вазу своими руками, но с минимальными затратами? В этом случае одним из ответов будет использование старых газет. Сделать такую вазу не очень сложно, зато попутно хозяева избавятся от печатной продукции, которая редко идет в дело, если в доме не живет мастер, занимающийся плетением изделий из таких трубочек.

Для изготовления «жилья» для цветов нужно приготовить:

стеклянную банку или бутылку, их способен заменить тот же воздушный шарик;

белую бумагу и газеты;

пищевую пленку;

гуашь, лак;

кисти, ПВА.

Сначала выбранную форму обматывают пленкой. Клей разбавляют водой (1:2), затем газеты рвут на мелкие кусочки и помещают их в приготовленный раствор.

Этой массой обклеивают внешнюю поверхность. Каждый слой перед добавлением следующего просушивают. Газетную «замазку» наносят до того участка, где сосуд начинает сужаться, если форму планируют потом убрать. После создания нескольких слоев изделие оставляют для высыхания, затем на него наклеивают белую бумагу, иногда тоже делают несколько таких слоев. После высыхания из будущей вазы удаляют емкость, а изделие оставляют в покое на сутки.

Высохшую вазу сначала покрывают гуашью, затем декорируют и защищают лаком.

Как сделать вазу своими руками? В большинстве случае работа проста и не отнимает много времени, и это несомненный плюс самодельных сосудов. Выбор модели остается за хозяевами. А с особенностями изготовления одного из шедевров можно познакомиться, если уделить несколько минут просмотру этого интересного видео: