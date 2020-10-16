Хозяева, которые имеют привычку обустраивать свой участок самостоятельно, без помощи извне, всегда нуждаются в различных инструментах. Многие из них можно приобрести, причем за относительно небольшую сумму. Однако далеко не всех воодушевляет данный вариант. Лишних расходов можно избежать, если приложить некоторые усилия и создать необходимое оборудование из подручных материалов. Докупить придется лишь те детали, без которых устройству никак не обойтись. Одним из приспособлений, без которых трудно представить строительство беседок, навесов, теплиц, прокладку коммуникаций, являются «сильные помощники» — трубогибы. Достаточно широкий ассортимент этих станков позволяет выбрать оптимальный вариант. Но он же может подарить идею, если мастер думает о том, как сделать трубогиб своими руками, какую конструкцию предпочесть.

Трубогибы, сделанные своими руками

Трубогиб — станок, позволяющий сгибать трубы под необходимым углом (от 0 до 180°). Далеко не всем владельцам участков такое приспособление будет требоваться постоянно. По этой простой причине многие хозяева не видят большого смысла в покупке заводского инструмента ради нескольких операций. Удовольствие это трудно назвать дешевым.

Прежде чем приступать к знакомству с темой. посвященной тому, как сделать трубогиб своими руками, надо рассмотреть другую: для каких работ он сможет стать необходимым. Такими инструментами чаще работают с металлическим профилем разного сечения. Эти материалы используют практически на любом участке. Гнуть можно не только металл, но и пластик. На последней фотографии в статье можно увидеть именно такое самодельное устройство.

С помощью надежных изделий сооружают арки, теплицы, легкие летние конструкции, садовую мебель (например, скамейки), гаражи, заборы и трубопроводы. Для инженерных систем часто используют полимерные трубы, которые тоже можно согнуть. В большинстве случаев изделиям необходимо придать определенную форму, но сделать эту часть работы без трубогиба попросту нереально. Вернее, согнуть трубу возможно, но результат мастера вряд ли обрадует.

Разновидности трубогибов

Как правило, эти станки представлены широким ассортиментом механических и гидравлических устройств. Конструкции позволяют почти без усилий сгибать обычные металлические трубы, пруты, уголки, а также профилированный прокат. Причем внутренняя структура изделий не претерпевает никаких изменений. Небольшие ручные инструменты приобретают в том случае, если требуется сформировать изгиб только на одном участке. Более крупные установки позволяют изменить форму трубы по всей длине. Разновидностей конструкций есть несколько.

Механические трубогибы. В этом случае необходимо усилие рук, поэтому данные конструкции используют для труб малого диаметра, их можно согнуть в одиночку. Подходящие материалы — алюминий, медь. Станки, имеющие гидравлический привод. Внешним видом данные инструменты напоминают арбалет. Они дают возможность сформировать один, локальный изгиб. Работа с ними тоже не требует больших усилий. Трубогибы с храповым механизмом. В них также используется ручной труд, но есть отличие: после каждого этапа (нажатия ручки) деформацию можно зафиксировать. Особенности этих станков — их легкий вес и небольшие габариты. Установки с электроприводом. Это самые удобные конструкции, которые не требуют участия человека в процессе гибки. Руками мастер устанавливает лишь радиус изгиба. Однако почти безупречные модели имеют минус — высокую цену.

Если классифицировать станки конструктивно, то они бывают двух видов — арбалетные и радиусные. В первых конструкциях, принципом действия напоминающих домкрат, изделие, расположенное между двумя опорными стойками, выдавливается башмаком. В радиусных устройствах трубу изгибают, используя сегменты-шаблоны нужного диаметра.

Как сделать трубогиб своими руками?

Покупные модели хороши тем, что они являются примером для тех, кто хочет создать инструмент, который обойдется недорого, будет максимально прост, но эффективен. Какую модель выбрать на роль образца? Ответ зависит от ассортимента подручного материала, который ждет своего часа.

Что потребуется для работы?

Первый необходимый элемент — чертеж. Его на просторах интернета отыскать достаточно просто. Для изготовления станка будут необходимо собрать комплект, в который входит:

слесарный инструмент;

болгарка, дрель;

сварочный аппарат;

токарный станок.

Последнюю «тяжелую артиллерию» совсем не обязательно иметь в хозяйстве. Для изготовления деталей и для сварки можно обратиться к знакомым или в мастерские, занимающиеся такими работами. Да, во втором случае придется лишиться некоторой суммы, но неподъемной она не будет, а нужный инструмент все-таки стоит некоторых жертв.

Простейший трубогиб

Гибочный шаблон-кондуктор — самый элементарный вариант, который даст шанс обойтись без серьезного оборудования, но получить простой вид устройства. Для изготовления такого трубогиба не требуется особых материалов. В ход пойдет то, что имеется в любом хозяйстве. Перед работой надо приготовить:

деревянный щит;

прочные доски;

электролобзик;

два-три бруска небольших размеров;

большие крюки для фиксации приспособления.

Сначала на деревянном щите рисуют полукруг (или другой шаблон) того размера, который требуется мастеру. Затем его вырезают. По периметру прибивают небольшие бруски или доски. Их задача — удерживать трубы во время операции. Затем вдоль шаблона крепят крюки, благодаря которым конструкция будет фиксироваться на стене. К ней прибивают доски, они будет служить опорой для изготовленных элементов. Фиксируют заготовки-кондукторы ручной лебедкой и струбцинами.

Сооружение домкратной установки

Это еще одно простое решение для тех, кто ищет ответ на вопрос, как сделать трубогиб своими руками. Домкратное оборудование можно считать следующим элементарным устройством, которое, тем не менее, значительно облегчает труд человека. Соорудить его самостоятельно также не слишком сложно.

Для получения такого станка мастеру придется найти или приобрести:

основание-станину;

автомобильный домкрат;

2 болта для фиксации валиков;

4 уголка (полки — 50 мм, длина — 400 мм);

2 швеллера (ширина 100 мм, длина — 600 мм);

2 валика, имеющих форму песочных часов и центральные сквозные отверстия;

насадку (полукруглую) для домкрата, она обязана иметь внутреннее углубление.

Болты для закрепления валиков способны заменить длинные металлические прутки, которые легко продеть через отверстия элементов. Сборка домкратной конструкции состоит из нескольких этапов.

Все 4 уголка приваривают к углам станины в вертикальном положении. В швеллерах, двигаясь от центра к краю, сверлят ряд отверстий для болтов, предназначенных для закрепления валиков. Они должны полностью совпадать в обоих изделиях. На пары уголков, расположенных на длинных сторонах станины, ребром ставят швеллеры таким образом, чтобы они были повернуты основанием друг к другу. Расстояние между элементами должно равняться высоте «песочных часов». Швеллеры приваривают, затем между ними на нужном расстоянии устанавливают валики, которые крепят болтами. На домкрате фиксируют насадку-полукруг, затем инструмент устанавливают точно в центр станины между швеллерами.

Домкратная конструкция максимально проста, но ее нельзя назвать элементарной. Такой станок, собранный своими руками, позволяет менять радиус изгиба. В этом случае для его увеличения или уменьшения достаточно расположить ролики дальше (или ближе) друг от друга. Недостатки у изобретения есть: это его статичность, небольшие габариты, которые не позволяют работать с длинными профилями.

Установка, сделанная из автомобильных ступиц

Как сделать трубогиб своими руками относительно быстро, используя только то, что есть под рукой. Следующее решение, скорее всего, понравится автолюбителям, так как эта конструкция будет очень надежной, но максимально простой. Затраты также будут невелики, поскольку любой автосервис будет только рад избавиться от металлолома за символическую цену.

Кроме трех автомобильных ступиц (с обрезанными болгаркой ободами) автору будущего трубореза потребуется суперпрочная станина, металлический лист для изготовления мелких деталей и профиль — швеллер или уголки.

Сначала две ступицы с выточенными валами или с поворотным кулаком приваривают либо прикручивают к станине таким образом, чтобы они смогли вращаться. Между зафиксированными элементами-роликами располагают неподвижную направляющую. В этом качестве используют либо швеллер, либо два уголка, сверенных в одну конструкцию. Внутрь направляющей помещают швеллер меньшего размера. С одного края к нему приваривают третью ступицу, которая также должна вращаться вокруг оси. С другого края — резьбовую втулку или гайку для прижимного болта. Из уголков или металлических полос делают ограничители для неподвижной направляющей. Они обязаны предотвратить вертикальные движения подвижного элемента конструкции. К краю основного желоба приваривают лист металла, в котором делают отверстие для прижимного винта. К винту с противоположной стороны пластины приваривают ворот-ручку.

Такая операция позволяет получить станок, который сможет гарантировать локальный изгиб элементов. Однако его можно сделать универсальным. В таком случае к третьей, подвижной ступице прикручивают (приваривают) ручку для вращения ролика.

Создание улиткового трубогиба

Эта конструкция имеет преимущество перед рассмотренными конкурентами. Она довольно компактна, однако дает возможность выгибать профильные трубы по всей длине. Поскольку в этом станке не предусматривается точный диаметр деталей, то требований к используемым материалам всего два. Это отсутствие глубокой ржавчины и толщина металла, она не должна быть менее 4-5 мм. Лучше считать оптимальным последнее значение.

Необходимые материалы и элементы

Для изготовления улиткового трубогиба будет необходимо приобрести:

листовой металл;

швеллер, длина — метр;

3 ролика, 2 звездочки, 6 подшипников;

втулку, имеющую внутреннюю резьбу, прижимной винт;

металлическую трубу (диаметр ½ дюйма, длина — 2 м), цепь.

Совпадение размеров валов, подшипников и звездочек — условие обязательное. Последние детали можно «отобрать» у старых велосипедных колес.

Изготовление трубогиба

Ни одна серьезная операция не может обойтись без чертежа, поэтому им занимаются в первую очередь. Дальнейшая работа делится на несколько этапов.

Основание изготавливают из двух отрезков швеллера, их сваривают параллельно. Альтернативы — один, более широкий швеллер, или металлическая пластина толщиной как минимум 5 мм. На валы надевают подшипники, затем обе конструкции приваривают к станине. Элементы либо располагают внутри швеллеров, либо ограничивают их планками из металла. Затем на них устанавливают звездочки, которые приваривают, но только после того, как натягивают цепь. Вырезают и приваривают к основанию боковые вертикальные направляющие для прижимного механизма. На прижимной вал надевают подшипники. Приступают к сборке пресса с ограничителями из швеллера или металлических пластин. Подготавливают основание для втулки, потом приваривают ее к пластине, вкручивают прижимной винт.

Ворот, изготовленный из труб, приваривают к ведущему валу и верхнему краю винта. Чтобы сделать станок более удобным, к направляющим крепят пружину, которая будет возвращать пресс в верхнюю позицию. Готовое изделие чистят, затем покрывают антикоррозийной краской.

Роликовый мини-станок для профильных труб

Это следующий ответ на вопрос, как сделать трубогиб своими руками. В отличие от предыдущего варианта, данная конструкция может стать универсальной: тогда она позволит сгибать металлические профильные изделия.

В этом случае трубогибная установка не предполагает использования каких-то особых механизмов, она подходит для локального изгиба изделий. Поскольку для деформации потребуется немалые физические усилия, главной «движущей силой» этого компактного станка является прочный, длинный рычаг.

Другие элементы конструкции — два ролика и станина-опора. Размер приспособления мастер волен выбирать самостоятельно. Однако при сборке этой конструкции очень важно качество сварных швов. Поэтому данным операциям надо уделить повышенное внимание.

Материалы, инструменты и оборудование

Первое требование ко всем компонентам — их качество, максимальная прочность. В противном случае согнется не труба, деформируется сам инструмент. Для изготовления механического роликового трубогиба потребуется:

Сварочный аппарат. Готовые ролики (два), изготовленные из конструкционной стали (1045). Диаметр большего элемента составляет 100 мм, меньшего — 60. Толщина обоих роликов одинакова — 35 мм, радиус наружной полости — ½ дюйма (12,5 мм). 4 стальных полосы (60х150 мм), их толщина 4-5 мм. Они понадобятся для фиксации основания станка в тисках, для создания ручки и опоры для трубы. Две стальных пластины. Размеры первой: ширина 35 мм, длина 60 мм, толщина — 3 мм. Вторая: 300х300 мм, минимальная толщина — 3 мм. Стальная труба, которая станет рычагом. Ее длина — как минимум 1,5 м, диаметр не менее 1,5 дюймов (38,1 мм), минимальная толщина стенок — 3 мм. 2 болта: для большого ролика (диаметр 0, 75 дюйма, длина 60 мм) и маленького (0,5 дюйма и 40 мм соответственно). Дрель, тиски.

Помимо этого материала и инструментов необходимо подготовить обычный набор, в который входит линейка, наждачная бумага, пилки, молоток и т. д. Теперь о размерах труб, с которыми даст возможность работать этот станок. Диаметр составляет 1 дюйм (25,4 мм). Однако если избавить ролики от углублений по окружности, то легко превратить установку в универсальную конструкцию. Она подойдет для сгибания металлического профиля.

Как сделать трубогиб своими руками?

Сначала занимаются чертежом, или находят его в интернете, а затем, если необходимо, адаптируют «основательные размеры» по собственному усмотрению.

В двух металлических пластинах (60х150 мм) сверлят по 2 отверстия. Их диаметр — 0,5 и 0,75 дюйма, расстояние между осями 80 мм. Оно должно равняться сумме радиусов использующихся роликов. В центре опорной станины сверлят отверстие, его диаметр — 0,75 дюйма. В него до упора вставляют болт, который потом приваривают к основанию. Из пластин (60х150) с отверстиями, стальной полосы (35х60 мм), маленького ролика и болта для него с помощью сварочного аппарата собирают П-образную конструкцию. Предварительно в соответствующее отверстие вставляют болт, на который надет ролик. Концы болта приваривают к рамкам. К основанию этой детали приваривают ручку-трубу. Опорную планку для трубы рекомендуют усилить несколькими уголками. Ее приваривают к металлической станине таким образом, чтобы расстояние от нее до оси болта центрального ролика составляло его радиус плюс ½ дюйма.

К нижней поверхности станины приваривают полосу 60х150 мм, она предназначается для фиксации станка в тисках. В П-образный элемент с ручкой вставляют большой ролик, затем насаживают приспособление на центральный болт, закручивают гайку. Чтобы защитить изделие от коррозии, его окрашивают.

Ответов на вопрос, как сделать трубогиб своими руками, существует достаточно много. В этом убедиться несложно, поэтому главной задачей для мастера становится выбор лучшего способа и конструкции. В таком случае любые советы будут скорее вредны, чем полезны. По этой причине лучше смотреть «наглядные пособия», а потом читать комментарии, расположенные под ними. Например, довольно популярен следующий видеоролик-урок: