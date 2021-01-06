Блюда, приготовленные в настоящей печи, сильно отличаются от тех, которые запекались или жарились в обычных, ничем не примечательных классических духовках. По этой причине многофункциональные очаги, придуманные в разных частях света, остаются востребованными предметами для большинства хозяев: как частных домов, так и дачных участков. Одни владельцы отдают предпочтение наиболее известным фаворитам — мангалу, грилю, барбекю. Другие, увидев тандыр у соседей, знакомых или в интернете, быстро загораются идеей получить такое необычное приспособление в свое распоряжение, поскольку традиционными конструкциями уже никого не удивить. Решить задачу создания оригинальной кувшинообразной жаровни-диковинки можно несколькими способами. Причем даже самостоятельно, так как сделать тандыр своими руками хоть и сложно, но вполне по силам практически любому человеку.

Близкое знакомство с тандыром

Печь-жаровню, имеющую овальную или шарообразную форму, используют в Афганистане, Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, Корее, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Популярна она в странах Кавказа и в Японии. Относительно недавно тандыр «пересек границу» и «чудесным образом» попал в Россию.

Прежде чем отдать свой голос в пользу данного очага, надо узнать, что он собой представляет, какие блюда в нем можно приготовить. Заодно будущим владельцам не помешает рассмотреть еще один вопрос: какие преимущества и недостатки есть у тандыра, который в разных странах называют по-своему, — тандур, тендир, тундыр, танир, тонэ, тонир и т. д.

Стационарная конструкция — глиняная печь, имеющая цилиндрическую форму, с зауженной горловиной. Это своего рода большой очаг-кувшин. Не менее популярны другие жаровни — напоминающие бочку, так как заужены низ и верхняя часть. Тандыр устанавливают на широкий постамент. Снизу очага устраивают поддувало, обеспечивающее горение топлива. Им становится крупный хворост, дрова, древесный уголь, кустарник и т. п. Закладка топлива и удаление золы во многих моделях производится одинаково — через горловину.

Стационарная жаровня, добравшаяся до нас из древней Месопотамии, не зря и в России становится удивительно популярной. Главное отличие ее от «коллег» не необычная форма, а универсальность, так как подобной «всеядностью» привычные очаги, предназначенные только для «своей пищи», похвастаться не в состоянии. Тандыр в странах Азии используют для приготовления любых блюд — начиная от традиционных лепешек, и заканчивая разнообразными мясными деликатесами. В нем запекают овощи, птицу, рыбу, делают шашлык, самсу, заваривают чай.

Виды очагов по типу установки

Здесь есть три варианта — конструкция наземная, земляная и мобильная. Первые два сооружения являются стационарными, которые идеально подойдут просторным дворам. Переносной тандыр обычно имеет не такие большие размеры, поэтому дает возможность не только брать его с собой в поездки, но и одалживать друзьям-соседям.

Наземные тандыры — самый популярный вариант, потому что такие конструкции не только многофункциональны, но и выглядят на участке привлекательно. В этом случае печи нужно надежное основание. На нем выкладывают стенки из кирпича. В нижней части очага устраивают решетку, под которой организуют поддувало. На его дно лучше добавить дополнительный элемент — поднос, на котором будет скапливаться жир и сок готовящихся продуктов. Земляная разновидность. В этом случае у будущих хозяев есть два вариант достичь цели. Первый способ — вкапывание готового глиняного тандыра. Второй путь более «тернист»: дно, как и стенки очага, выкладывают из шамотного кирпича. Для такой «подземной» конструкции нужно добавление воздуховода, которое организуют из труб. Готовые внутренние стенки закрывают слоем глиняного раствора.

Мобильные печки, как правило, приобретают готовыми. Такие тандыры продаются разных форм и размеров. Они имеют металлические ручки, предназначенные для удобной переноски, снабжены крышками, часто — ножками. В комплекте нередко идет чехол, защищающий изделие от влаги.

Преимущества печи

Перед тем, как подробно изучать вопрос о том, как сделать тандыр своими руками, нужно познакомиться с плюсами данных конструкций, а также оценить их слабые стороны. По традиции начинают с первых. К достоинствам жаровни-печи относится:

высокий КПД;

долгий срок службы очага;

отсутствие необходимости особого ухода;

низкий расход топлива, если сравнивать тандыр с мангалом;

равномерное пропекание или прожаривание продуктов со всех сторон;

возможность одновременного приготовления нескольких различных блюд: пример — шашлык на шампурах и лепешки на стенках.

Чтобы подготовить жаровню к работе, надо заложить топливо, дождаться его прогорания, а затем убрать золу. Чистка конструкции после каждого приготовления совсем не обязательна. После приготовления пищи тандыру дают остыть. Если очаг лишен навеса, то его защищают полиэтиленовой пленкой или брезентом. Последний плюс — относительная простота конструкции, так как сделать тандыр своими руками вполне реально. Работа значительно упростится, если хозяева умеют обращаться с кирпичом.

Недостатки тандыра

Даже у чудо-приспособления обязательно найдутся какие-то недостатки. Есть они и у универсальной печи. К ее минусам относят:

возможность получить серьезные ожоги, если жаровня работает длительное время: в этом случае сильно нагреваются даже ее внешние стенки;

потенциальное растрескивание внутреннего глиняного слоя при неправильно проведенной первой протопке тандыра, трещины станут причиной его обрушения;

необходимость ухода: если периодически пища контактирует с топливом, расположенным в нижней частью конструкции, то отсек для золы потребует регулярной чистки.

Можно ли назвать минусы тандыра серьезными? Скорее всего, нет, потому что следование технологии при строительстве и правилам безопасной эксплуатации печей избавит будущих владельцев от всех потенциальных проблем.

Материалы для изготовления

В вопрос, как сделать тандыр своими руками, входит другой — из какого материала владельцы участка могут относительно быстро и просто создать такую многофункциональную, привлекательную жаровню.

Классическим вариантом считается глиняный кувшин, имеющий защиту из кирпича. Такая «ограда» предназначена для сохранения тепла внутри длительное время. Она может быть не только квадратной, но и круглой. Между внешними стенками тандыра и кладкой засыпают какой-либо теплоизоляционный материал. Раньше в этом качестве использовали песок, порошок глины либо соль.

В давние времена эта кирпичная «конструкция вокруг конструкции» позволяла сохранять тепло внутри с утра до вечера. Сейчас такая ежедневная готовность от тандыра практически не требуется, потому что хозяевам очаг нужен только во время приема гостей, либо перед принятием пищи. Как правило, работают такие жаровни 3-5 часов. Этого времени обычно хватает для приготовления всевозможных оригинальных блюд.

По этой причине теперь более востребованы конструкции из огнеупорного кирпича — из шамота. Глиняные кувшины — вариант для тех, кому нужны очаги-«передвижники». Поскольку кирпичные печи имеют толстые стенки, они дают возможность хранить тепло достаточно длительное время. При корректно проведенной растопке внутренние стены тандыра нагреваются до 300-400°. Эта температура позволяет печь хлеб прямо на них.

Для максимального удобства очага дополнительно изготавливают различные приспособления. Пример — специальные держатели для шампуров, которые располагают внутри не горизонтально, а вертикально. Решетки — элементы, позволяющие приготовить овощи, рыбу, и мясо. Очаг с заложенными продуктами закрывают крышкой, которая дает возможность пище сохранить сочность, не позволяет ей засохнуть.

В тандыре можно не только запекать продукты и печь лепешки. Нередко его используют для приготовления вареных и жареных блюд. В этом случае для супов или жаркого покупают специальную посуду — казан, нижняя часть которого больше горловины очага, или вок — глубокую китайскую сковороду, имеющую выпуклое дно.

Как сделать тандыр своими руками?

Первый шаг при подготовке к созданию любого объекта — выбор подходящего (приглянувшегося) проекта и места для его расположения. Требований к зоне, предназначенной для небольшого очага, немного. Она должна:

быть на ровном участке, возвышенность, как и низину, выбирать не рекомендуют;

быть расположена вдалеке от деревьев и кустарников, в подветренном месте, там, где зона для отдыха;

находиться на некотором расстоянии от забора, от любых зданий, включая те, что расположены на соседнем участке.

Если идеального горизонтального участка нет, то сначала его выравнивают. Заранее имеет смысл подумать о дополнительных удобствах. Таким «помощником» тандыра может стать стол, который лучше предусмотрительно защитить навесом.

Второй момент — определение размера конструкции. В этом случае роль играет несколько факторов — количество человек в семье, то, сколько гостей, может одновременно «нагрянуть» в гости. Большие тандыры позволяют готовить сразу несколько блюд, поскольку дают много жара. Маленькие очаги компактны, но чистить их от золы придется гораздо чаще.

Варианты кладки кирпича

Это немаловажная часть вопроса о том, как сделать тандыр своими руками. В этом случае существует несколько способов изготовления очага из шамотного кирпича.

Кладка с подрезкой кирпичей — всех, либо только части из блоков. Например, каждого второго параллелепипеда в ряду. Стенки из половинок кирпичей. В этом случае вариантов два: или с подрезкой одного угла, или без нее, так как стыки будут заполняться раствором. Кладка из блоков, поставленных на тычок. И здесь способов тоже два: ложками внутрь и наружу, либо постелью, аналогично.

Если размышлять об оптимальном варианте, то он гарантирован при минимальной толщине швов. По этой причине именно подрезка кирпичей может обеспечить равномерный прогрев стенок и очень медленное остывание (длительное сохранение жара) внутри тандыра.

Приобретение материалов для работы

Любая работа начинается с подготовки всего необходимого. Для создания тандыра понадобится:

Шамотный кирпич для возведения стенок очага. Средний расход составляет около 1000 штук. Точное количество зависит от высоты, ширины конструкции, толщины ее стенок. Раствор для кладки. Для него понадобится жаропрочная глина, вода, чистый песок. Проще купить готовый состав, основанием которого является шамотный порошок. Труба для поддувала, минимальный диаметр — 100 мм. Альтернативный вариант — элемент из кирпича. Мягкая металлическая сетка для армирования стенок тандыра. Песчано-цементный раствор, песок и арматурные прутья. Огнеупорная глина для защиты стенок снаружи, внутри. Металлический обруч для горловины печи. Колосниковая решетка.

Чтобы избежать ошибок, печникам-новичкам потребуются пиломатериалы — брус, доски (ОСП, фанера) для создания различных шаблонов. С ролью наружной отделки справится шпаклевка (декоративная штукатурка) и краска, камень (искусственный либо натуральный), куски плитки, мозаика.

Подготовка основания для тандыра

В странах Средней Азии для установки тандыра сооружают площадку из кирпича или камня. Элементы конструкции скрепляют глиняным раствором. Это классический вариант, поэтому можно остановиться на нем, однако более надежным фундаментом, особенно, для крупного очага, станет монолитная плита.

Сначала выбранный участок разравнивают, лишают плодородного слоя, затем его размечают. Чаще останавливаются на площадке, имеющей форму квадрата или прямоугольника, поскольку такой вариант более привычен и удобен.

Выкапывают мини-котлован глубиной 300-500 мм. Размер — на 200 мм больше, чем наружная кладка. Его равняют, трамбуют дно, проверяя горизонтальность уровнем. Затем дно засыпают песком (100-150 мм), его проливают водой, снова утрамбовывают. Дно и стенки застилают рубероидом, лучше перестраховаться и взять двойной слой. Из четырех досок сколачивают опалубку. Она должна быть выше основания на 100 мм. Если выбран круглый котлован, то ей становится полоска из двойного слоя рубероида. Занимаются армированием основания: на подставки из небольших камней или осколков кирпича укладывают отрезки арматуры (6-8 мм), их связывают проволокой. Альтернатива — использование дорожной сетки из прутка диаметром 3-4 мм. Соблюдают расстояние от концов армирующего пояса до досок опалубки: это 30-50 мм.

Изготавливают песчано-цементный раствор марки М200 или М250. Заливают его в опалубку, выгоняют воздух, протыкая раствор отрезками арматуры. Затем будущий фундамент разравнивают и накрывают прочной полиэтиленовой пленкой, либо куском рубероида. Монолит оставляют в покое для набора минимальной прочности (70%), периодически (первые 2-3 дня) смачивая его поверхность водой. Спустя неделю переходят к главной операции.

Кладка кирпичных стен

Оптимальными параметрами для тандырной печи, сооружаемой на участке, считаются следующие:

высота — 1000-1500 мм;

внутренний диаметр в средней части — 1000 мм;

аналогичный наружный диаметр — 1900 мм;

диаметр горловины — от 400 до 600 мм.

Так как главная задача автора конструкции обеспечить ее безукоризненный вид, в работе используют дополнительные приспособления, которые помогут избежать ошибок.

Шаблоны

Внутренний шаблон, размерами повторяющий внутренний диаметр тандыра. Этот элемент изготавливают из досок, сбивая соответствующее кружало. Наружный шаблон. Это обод, размер которого точно соответствует внешнему диаметру печи. Данный шаблон сгибают из ДВП, из оцинковки. Высота этого «подспорья» произвольна. При выкладывании рядов его перемещают вверх, фиксируя гвоздями, вмурованными в раствор.

Последний «ассистент» — внутренний циркуль, или «балеринка». В центре будущего тандыра устанавливают брусок, который фиксируют куском арматуры, вбитой в бетон. На этот штырь насаживают еще один элемент, длина которого немного превосходит высоту очага. Не данной опоре с помощью металлических уголков крепят горизонтальные доски, становящиеся ориентиром для каждого кирпичного ряда. Снаружи циркуля фиксируют тонкую гибкую планку, соединяющую эти доски, повторяющую форму «изящной печки».

Особенности операции

«Основание на основании» должно быть максимально надежным, поэтому кольцевой кладкой не ограничиваются. Первый ряд делают сплошным, потому что в противном случае бетон не сможет выдержать постоянное воздействие высоких температур: он попросту начнет трескаться. Швы кладки заполняются по правилу «подобное — подобному» — цементным раствором. Плюсы этого решения — надежность низа очага, простая очистка от золы.

Если в тандыре предусматривают все «удобства», то второй ряд требует оставить проем для дверцы зольника. Под решеткой колосника оставляют отверстие для поддувала. Последний ряд завершается фиксацией металлического обруча на горловину. После завершения кладки стенок вокруг печи возводят кирпичные стены. В свободное пространство засыпают песок, соль, шлак, керамзит или другой сыпучий, рулонный утеплитель.

Как сделать тандыр своими руками так, чтобы конструкция было функциональной и максимально надежной? Есть некоторые моменты, которые надо учесть. Первый из них — «правильная» кладка, которая всегда требует перевязки — смещения рядов на ½ кирпича.

Обычно на возведение стен и кирпичного мини-забора уходит 1-2 дня. Перед началом работы кирпичи на несколько часов обязательно замачивают в воде, чтобы они не тянули влагу из кладочного раствора. Кладочный раствор готовят из песка, воды и огнеупорной глины, которую также предварительно замачивают в воде, но уже на сутки. Чтобы обеспечить максимальную прочность, на 10 л раствора добавляют столовую ложку соли.

Кладку всегда начинают с сухого способа. Только в этом случае можно идеально подогнать блоки, проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Резать кирпичи лучше болгаркой и насадкой-диском для камня.

Армирование, обжиг готового очага

Данная операция даст возможность улучшить адгезию раствора с кирпичными стенками. Она состоит из нескольких этапов:

Сначала кладочный раствор набрызгивают на кирпичи. Через 5 минут после завершения работы в нем фиксируют мягкую сетку таким образом, чтобы она погрузилась в него. Сверху наносят еще один слой, чтобы полностью скрыть армирующую сетку. После выравнивания поверхностей над тандыром устанавливают навес, обеспечивая тень. Первые дни конструкцию увлажняют, а от дождя защищают полиэтиленовой пленкой.

Время высыхания конструкции зависит от погоды. Если она хорошая, то тандыр будет готов спустя 2 недели. В это время начинают периодические протапливания. Такие операции проводят в течение одной-двух недель. Подходящее топливо — стружки или небольшие щепки.

Обжиг — последний этап перед пуском изделия в эксплуатацию. В этом случае порядок работ такой:

Закладывают большую порцию дров — примерно на ¼ высоты тандыра. Их поджигают и ждут, пока они полностью не сгорят. После этого очаг снова нагружают таким же количеством топлива. Операцию продолжают до тех пор, пока внутри не образуется 2/3 углей и пепла.

Подготовленный тандыр закрывают крышкой, дают ему полностью остыть. Через сутки можно приступать к приготовлению блюд.

Вариантов оформления очага довольно много. Например, шпаклевка и побелка (акриловая краска), сверху которой можно нанести восточный орнамент. Другие материалы — декоративный кирпич, керамогранит либо мозаика.

Круглая, «всемогущая» и симпатичная печь, не требующая большого количества материала, — хорошая альтернатива для любого участка, так как сделать тандыр своими руками под силу каждому, кто готов и любит «творить», а не приобретать. Некоторые хозяева к этим новомодным конструкциям относятся скептически, полагая, что настоящий очаг можно увидеть только на Востоке. Другие, наоборот, считают таких универсалов вариантом, идеальным для себя, семьи и участка.

О том, как сделать тандыр своими руками, расскажет следующее интересное видео: