Наличие всевозможного инструментария в хозяйстве значительно облегчает жизнь, поскольку в случае необходимости с его помощью можно сделать какую-либо работу самостоятельно. Одним из почти обязательных инструментов является шило, приспособление простое, но очень полезное, если требуется проделать отверстия в различных материалах. Без него практически невозможно обойтись во время ремонта обуви, помогает оно в шитье «неподдающихся» материалов. Пользуются иглой с ручкой во время изготовления различных самоделок, при подготовке «жилья» для рассады, создании простейших леек и т. д. К сожалению, в магазинах довольно затруднительно найти качественный инструмент, на надежность которого можно рассчитывать. Поэтому многие мастера решают идти более тернистым путем. Сначала они узнают, как сделать шило своими руками, а потом создают его самостоятельно. Такой вариант вполне логичен: в этом случае можно быть уверенным, что изделие не подведет хозяев в самый ответственный момент.

Шило и его разновидности

Прежде чем изучать вопрос, как сделать шило, будущему мастеру надо решить, какой именно инструмент будет изготавливаться. Такое простое приспособление состоит из двух элементов — из рукоятки и стержня. Последняя, рабочая часть похожа на толстую иглу, которая, собственно, и называется шилом. Видов его есть несколько, каждый инструмент имеет свое предназначение.

Обычное сапожное шило, стержень которого традиционный — прямой, острый, без каких-либо дополнительных элементов. Это самый распространенный, универсальный вариант, помогающий быстро проделывать отверстия в любых материалах. Шило-крючок. Это удобное приспособление приобретают для того, чтобы можно было не только делать отверстия, но и протаскивать через них нить, проволоку, леску, шпагат. Такие инструменты — обычные «помощники» в мастерских, где ремонтируют обувь. Инструмент с ушком. Это специальное шило, которое используют в швейных мастерских. Его предназначение — помощь в шитье толстых материалов, с которыми обычная иголка справиться не может. Примеры — джинсовая ткань, замша, кожа. Небольшие и легкие «ушастые» инструменты используют для сшивания документов.

Существует еще один вид, он имеет грани: есть трехгранные и четырехгранные шилья. Такие «колющие» приспособления-штыки предназначаются для проделывания отверстий в очень твердых материалах. Грани делают для защиты шила от повреждения.

Размер самодельного ручного инструмента может быть любым. Выбор длины и диаметра зависит лишь от того, для каких работ его изготавливает мастер. Однако для ориентира лучше привести параметры таких приспособлений, которые можно найти в магазинах. Длина иглы составляет 100-400 мм, ее диаметр — 2-4 мм. Вес — 40-150 граммов.

Шило: купить или сделать?

Выбор этих инструментов достаточно широк. Их можно приобрести как в хозяйственных, строительных супермаркетах, так и в интернет-магазинах. Однако большое изобилие не причина отказываться от самостоятельного изготовления нужного предмета. Например, сделать шило своими руками может потребоваться, если:

будущий владелец хочет получить шило, идеально «ложащееся» в руку;

возникла необходимость в инструменте, но нет возможности купить или найти его в данный момент;

нужен не просто какой-нибудь инструмент, а именно тот, что имеет особую конструкцию для удобства использования при определенных работах.

Как правило, в домашних условиях мастера занимаются созданием двух видов шильев. Они изготавливают либо обычный инструмент, либо максимально удобный — приспособление, позволяющее менять насадки-иглы.

Материалы для изготовления

Прежде чем разбираться в вопросе, как сделать шило, надо решить другой: из чего его создавать. Именно от используемых материалов будет зависеть качество и вид изделия-«самоделия».

Из чего сделать стержень?

Главным элементом является острие, поэтому важно выбрать, из чего его сделать. Вариантов есть несколько. В список входят 4 возможных кандидата.

Длинный саморез. Этот крепежный элемент можно считать самым популярным претендентом, когда шило нужно «здесь и сейчас». Такой же гвоздь. Если выбор пал на это изделие, то мастеру нужно знать, что точить такое шило придется чаще, потому что его материал мягче. Электрод. Данный проводник в роли шила требует дополнительных этапов: сначала его придется избавить от покрытия, а потом провести зачистку наждачной бумагой. Стальная проволока, длинный прут, вязальная, велосипедная спица, спица от старого зонта. Эти варианты не предполагают большого объема работ, так как подготовка стержня ограничивается его отрезанием и заточкой.

Выбор материала зависит от желания мастера сделать качественный инструмент, от того, для каких именно операций он создается в первую очередь.

Что может превратиться в рукоятку?

Не менее важна для шила удобная ручка. Но в этом случае есть материал-фаворит. Это древесина. Обычно для таких изделий выбирают твердые породы — березу, бук, дуб, лиственницу или черемуху. Если есть возможность и желание, то можно использовать другие материалы: например, качественный пластик, текстолит, толстое оргстекло. Однако в этом случае операция усложнится, потому что для их обработки потребуется дополнительное оборудование. Если рассматривать самые необычные решения, то на первых местах такого рейтинга окажутся инструменты, ручки которых изготовлены из старой зубной щетки.

Изготовление инструментов

Вид шила, которое будет создаваться, зависит от мастера, от тех работ, которыми он занимается чаще всего. Если инструмент требуется обычный, а необходимость в нем возникает не слишком часто, то лучше создать простое, классическое приспособление, требующее минимума усилий. Когда подобные «проколы» нужны постоянно, оптимальным вариантом будет изделие, стержни которого можно менять в зависимости от вида работы.

Как сделать шило со сменными насадками?

Это инструмент универсальный, поскольку можно получить новое приспособление «легким движением руки» — просто и быстро поменять его рабочую часть. Для этой операции нужно приготовить несколько инструментов и материалов. В перечень входит:

деревянная ручка: новая, или оставшаяся от старого инструмента (например, от напильника), второй вариант — ее самостоятельное изготовление из бруска;

болт для изготовления канала насадки: длина — 40 мм, диаметр — 8 мм;

второй крепеж — винт-фиксатор: длина — 10 мм, диаметр — 3 мм;

дрель с набором сверл, наждачной насадкой;

метчик для нарезки резьбы;

наждачная бумага;

разводной ключ;

точило;

тиски.

В роли стержней можно использовать спицы от старого велосипеда или «очень пожилого» зонта. Эти изделия довольно прочны, так как изготовлены из углеродистой стали. К тому же обработка насадок-стержней отнимет минимум времени и сил.

Процесс создания шила состоит из нескольких этапов:

Первым делом занимаются ручкой. Ее тщательно отшлифовывают, чтобы удалить все заусенцы. В шляпке болта просверливают два отверстия. Первое — в шляпке. Его глубина должна равняться длине болта (40 мм). Это канал, в которое будет вставляться насадка. Второе отверстие сверлят в головке сбоку. Оно предназначается для надежной фиксации рабочей части. В этом отверстии на шляпке нарезают резьбу для меньшего крепежа-фиксатора. Затем подготовленный крепеж-болт с помощью гаечного ключа (и/или тисков) вкручивают в отверстие. Подготавливают стержень, обтачивая спицу. В последнюю очередь шило осматривают. Если дефектов нет, то иглу вставляют и крепят винтом в насадке на рукоятке.

Это инструмент с обычной рабочей частью. Чтобы получить дополнительный стержень с ушком, отрезок спицы с одной стороны расплющивают, просверливают в середине этой части отверстие, которое шлифуют.

Создание простого шила

Если не нужен какой-то необычный инструмент, то можно изготовить классическое шило. Для работы необходимо подготовить длинный саморез, изготовленный из качественной стали, а также деревянный брусок, ширина которого равняется ширине ладони. В этом случае инструмент будет максимально удобным для любой работы.

Сначала кусок дерева строгают, обтачивают так, чтобы он идеально лежал в руке, после этого заготовку шлифуют. Работа упростится, если на роль рукоятки взять часть черенка садового инструмента. В деревянной детали высверливают отверстие для стержня. Его диаметр должен быть немного меньше, чем диаметр самореза, иначе надежно держаться шило в рукоятке не сможет. Глубина такого канала равна длине резьбы крепежного элемента.

В подготовленное отверстие вкручивают саморез до тех пор, пока он не перестанет двигаться. С «полуфабриката» срезают шляпку. Последние операции — стачивание стержня и его окончательная шлифовка инструментом или наждачной бумагой.

Изготовление сапожного шила с крючком

Несмотря на изобилие обуви в реальных и виртуальных магазинах, у хозяев вполне может возникнуть необходимость в небольшом ремонте. В этом случае некоторые «сапожники поневоле» отправляются за шилом в магазин, а другие мастера, сомневающиеся в качестве покупных изделий, делают такой инструмент самостоятельно. Для изготовления этого, почти профессионального инструмента потребуется подготовить следующий набор:

кусок стальной проволоки (его длина — от 100 до 120 мм, диаметр — 1,5-2 мм);

горелка, молоток, надфиль, ножовка по металлу;

деревянный брусок для рукоятки;

дрель, сверла, шлифнасадка;

лак (растительное масло);

наждачная бумага;

столярный клей.

Работа относительно проста, если мастер умеет обращаться с инструментом. Данная операция отнимет 10-15 минут.

Сначала занимаются проволокой. Оба конца отрезка разогревают с помощью горелки до появления светло-розового свечения. Один из них (участок 10 мм) расплющивают, другой (такой же длины) загибают петлей. В расплющенной части под углом 45° делают пропил ножовкой, затем все острые края закругляют надфилем. Потом затачивают острие шила. В отрезанном, предварительно обработанном куске дерева делают встречные отверстия. С одной стороны для иглы, с другой для нагеля. Размеры второго, встречного — диаметр от 8 до 10 мм, глубина — примерно 30 мм. В первое отверстие вставляют проволочную заготовку. Для более широкого отверстия из аналогичной древесины изготавливают нагель выбранного диаметра. Затем его обмазывают столярным клеем и забивают в отверстие до упора.

Конец нагеля отрезают, затем с помощью шлифовальной насадки придают рукоятке максимально удобную форму. Для придания изделию «товарного вида» используют наждачную бумагу. После завершения операции изделием уже можно пользоваться. Если «время терпит», то ручку «доводят до ума» — покрывают лаком или пропитывают ее любым растительным маслом. Лучшим вариантом для дерева считают льняной продукт.

Как и из чего сделать инструмент быстро?

Поскольку оба варианта предполагают, что у мастера должно бить оборудование для работы с деревом, такие способы изготовления могут понравиться (подойти) не всем. Как сделать шило, если под рукой специальных инструментов нет, а получить приспособление другим путем в данный момент невозможно? Есть несколько способов создать почти полноценное шило. Для изготовления простого изделия или используют разные подручные материалы, или «преображают» доступные инструменты.

Поскольку отвертки в любом хозяйстве есть не в одном экземпляре, то одной из них можно пожертвовать. В этом случае выбирают самый тонкий (старый) инструмент, который затачивают. Как правило, на такую операцию уходит минимум времени. Находят в «закромах» подходящий гвоздь, проволоку либо спицу, потому что их заточка также не отнимет много времени. Такое самодельное шило не обязательно должно иметь рукоятку, однако выходом станет небольшой брусок. На него рабочую часть просто насаживают. Если выбор сделан в пользу спицы, то сначала один ее конец сгибают, а потом эту часть щедро обматывают изолентой.

Некоторые мастера делают шило из надфиля. После завершения заточки его ручку тоже обматывают изолентой. Есть варианты оригинальнее. Например, остроумное использование прибора — нерабочего автомобильного адаптера. Он способен быстро превратиться в удобную ручку, в которую можно вставить любое заточенное изделие.

Что делать, если понадобилось шило? Можно пойти самым простым путем — отправиться в магазин, где и выбрать самое подходящее изделие. Однако для тех, кто не привык ходить проторенными тропами, самостоятельное создание покажется не просто потенциальным выходом, а довольно привлекательной идеей. Так как сделать шило можно из большого количества подручных материалов, задачу мастера успешно решают, тем или иным способом. Например, об одном варианте изготовления этого инструмента расскажет следующий видеоролик: