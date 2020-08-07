Без воды не в состоянии существовать ни одно живое существо, поэтому перед «новоиспеченными» владельцами загородной недвижимости рано или поздно, но встают два главных вопроса: как и где соорудить источник воды. С ответом на первый из них больших затруднений не возникает, потому что альтернативы всего две — либо колодец, либо скважина. Поиск конкретного участка, под которым «прячется» жидкость, наоборот, может превратиться в большую головную боль. Однако есть старый, давно проверенный способ, называется он биолокацией. Это изыскания с помощью лозы, или рамки. Одни убедились на собственном опыте, что такие приборы реально работают, другие слышали об их эффективности, но только «краем уха». Именно последним нужно восполнить некоторый пробел в знаниях и узнать, как работают такие простейшие конструкции, как сделать рамки для поиска воды своими руками.

Где залегает вода?

Есть несколько «источников для источников» воды, до которых можно добраться тем или иным способом. К ним относится:

верховодка, или подземные воды: они располагаются на расстоянии 4-6 метров от поверхности земли;

грунтовые воды, которые находятся на глубине 8-18 м, и межпластовые, расположенные на расстоянии 20-100 м;

артезианские: они относятся к межпластовым, но «прячутся» очень глубоко, минимальное расстояние от поверхности часто составляет около 100 м.

Верховодка не лучший вариант, поэтому ее не рассматривают в качестве полноценного источника. Такие колодцы сооружают только в том случае, если хозяевам нужен источник воды для технических нужд.

Чтобы определить, где находятся грунтовые воды на только что купленном участке, в первую очередь отправляются к соседям. Их «опрашивают» на предмет наличия колодцев, скважин, глубины залегания и случаев пересыхания/ухода источников. Если дно всех гидротехнических сооружений находится почти на одной глубине, то шансы на успешные поиски возрастают.

Как определить глубину залегания?

Водоносную жилу, расположенную близко в поверхности, можно определить по нескольким признакам.

Туман. Если на участке есть зона, где владельцы нередко наблюдают это явление, то можно быть уверенными в том, что вода в данном месте располагается достаточно близко. Травянистые растения. Есть влаголюбивые травы, которые выбирают для себя сырое место. К таким любителям высокой влажности относится мать-и-мачеха, крапива, дикий щавель. Деревья. В условиях повышенной влажности хорошо себя чувствует береза, бук, ива, ольха. Вишни и яблони, наоборот, таких мест не переносят, там они растут и плодоносят неохотно.

Помощь может прийти и с другой, неожиданной стороны. Это дикие и домашние животные. Полевые мыши не любят влажные участки, поэтому селятся только в сухих местах. Куры не будут нестись там, где вода близко. Гуси, наоборот, могут указать на водоносные слои, или даже на их пересечение.

В жаркое время хозяевам помогают друзья человека: в зной собаки начинают рыть землю. Это тоже сигнал, что в этом месте находится водоносная жила. Но надо понимать, что такая вода не будет качественной, она пригодится только для полива сада/огорода. Чтобы гарантированно найти идеальное место, нужно узнать, как работает другое простое оборудование, как сделать рамки для поиска воды самостоятельно.

Биолокация подземной воды

Этими вопросами задаются не только те, кто недавно приобрел новую собственность. Нередко хозяева действующих колодцев сталкиваются с очень неприятным фактом — с пересыханием колодца. В обоих случаях привозная вода не тот вариант, который можно рассматривать всерьез и надолго. Причина — дороговизна способа.

Что такое «живая локация»?

Биолокация подземной воды имеет очень богатую историю. Этот не совсем понятный, но действенный метод применяли еще древние греки, использовавшие для поисков жидкости лозу. Поэтому слова «биолокация» и «лозоходство» стали синонимами. Прошли века, тысячелетия, но лозоискательство до сих пор не потеряло своей актуальности. Простейший способ помогает в поисково-спасательных операциях, его успешно применяют в геологии и медицине.

Биолокация — метод, дающий возможность с высокой точностью определять местоположение, а также характеристики различных предметов, которые находятся под землей. Это связано с биологическими механизмами, которые основаны на действии электрических полей и колебаниях. Принято считать, что биолокационная практика имеет взаимосвязь со сверхъестественными способностями человека и парапсихологией.

Сферы применения рамок

С помощью этого древнейшего метода обнаруживают водоносные жилы, полости под землей, залежи многих полезных ископаемых, а также аномальные геопатогенные зоны — энергетические участки, оказывающие отрицательное влияние на окружающую среду и все живое. Однако это неполный список. Сейчас с помощью биолокационных инструментов определяют:

участки с хорошей и плохой энергетикой в домах и квартирах;

концентрацию токсичных веществ под водой, под землей;

качество, полезность/вред продуктов питания, вещей;

качество и количество воды в подземном источнике;

наличие патологических изменений в организме;

границы (силу) энергетического поля человека;

общее состояние внутренних органов;

совместимость будущих супругов.

Таким образом, главная задача биолокационного оборудования — определение биоэнергетических полей, тонких энергий, недоступных другим, более совершенным приборам. Вообще, этот простейший инструмент до сих пор тщательно не изучен, поэтому обо всех его способностях, еще скрытых от людей, судить очень трудно.

Ученые-скептики полагают, что способности рамок сильно преувеличены, что на информацию, полученную от простейших конструкций, полагаться нельзя, потому что ими «управляет», хоть и неосознанно, сам человек. Адепты биолокации, наоборот, уверяют, что с помощью «магических» рамок легко найти «всё и вся». Самый любопытный пример удачно найденных «жертв» рамок — преступники, «удравшие» от слуг Фемиды.

Биолокационные рамки

Прежде чем приступать к изучению вопроса о том, как сделать рамки для поиска воды, нужно узнать, какие именно предметы используются для поиска подземных источников. Инструментов существует довольно много. Это:

багет — замкнутый контур в форме квадрата;

лоза — свежий, тонкий и длинный прут/стебель;

биорадиометр — стержень из металла с антенной, рукояткой и сенсором;

жезл — «коллега» лозы, но теперь из металла;

маятник: в нем рабочий инструмент — груз, который совершает колебательные движения;

сенсор — специальный датчик.

Несмотря на широкий ассортимент орудий для поиска лоза, которую нередко называют «рамкой», остается самым используемых инструментом в биолокации. Такие стержни могут быть отдельными, или соединенными в один контур. Они реагируют на энергетику человека, разных объектов и пространств.

Как уже было отмечено, биолокационные рамки могут изготавливаться из двух, совершенно разных материалов. Но на эффективность оборудования это отличие не влияет.

Дерево. Не будет преувеличением назвать этот вариант классическим. Это прутья, причем свежесрезанные. Именно древесина, не лишенная сока, позволяет улавливать энергию. Металл. Это второй популярный вариант. Как правило, в биолокационных исследованиях принимает участие ограниченный круг «ассистентов»: это алюминий, медь или сталь.

Если рассматривать вопрос о формах, то они могут быть самыми простыми или, наоборот сложными, даже причудливыми. Пример простейших инструментов — две Г-образные рамки. С тем набором-дуэтом, что не имеет рукояток, работать можно только людям, имеющим опыт.

Идеальный вариант для первого знакомства с лозоходством — пруты, ка нижних концах которых есть дополнения. Это рукоятки, в которых чувствительные элементы могут свободно вращаться. В этом случае у «поисковика» есть шанс избежать ошибок. Идеальный материал для них — дерево, однако нередко ручками становится пластик и металл.

Теперь надо отметить, что поиск подземного источника воды — та операция, которая относится не только к жилам. Считают, что с помощью биолокационных рамок можно относительно легко обнаружить даже течь, образовавшуюся в трубопроводе.

Как сделать рамки для поиска воды?

Надо сказать, что существует альтернативный вариант. Это приобретение биолокационной рамки в любом «магическом» магазине. Цена таких приспособлений обычно не превышает нескольких сотен рублей (200-300).

Если этот способ не очень воодушевляет, то можно сделать простую Г-образную рамку из металла и дерева. Потребуются два стальных прута, длина которых как минимум 400 мм. Диаметр — от 2 до 4 мм. Из древесины придется изготавливать ручки длиной 100-150 мм. Диаметр отверстия в них — около 5 мм, но оптимальное значение целиком зависит от сечения выбранных стержней. Необходимо обеспечить одно обязательное условие — их свободное вращение.

Сначала заготовки сгибают. Для этого прут берут в руку, отмечают, какого расстояния хватает для того, чтобы его было удобно держать в руке. Как правило, соотношение длин отрезков составляет 1:2,5. Отметив нужный участок, на этом месте заготовку сгибают: угол должен составлять ровно 90°.

На меньшие части надевают ручки. Если нет возможности их самостоятельного изготовления, то их заменяют подходящими корпусами шариковых ручек. Они тоже гарантируют, что стержни смогут свободно вращаться.

Как используют рамки для поиска?

Вопросом насчет того, как сделать рамки для поиска воды, тема лозоходства не исчерпывается, поскольку надо уметь корректно работать с прибором. В этом случае крайне важна интуиция, присутствующая (но уже только «дремлющая») у современного человека, который не привык на нее полагаться, совсем.

Биолокационные рамки умеют улавливать разные виды энергии — человеческого тела, земли и пространства, однако такая способность недоступна даже самым совершенным из «умных» приборов. Но чтобы получить видимый результат, надо знать, как обращаться с древнейшим оборудованием.

Работа с рамками зависит от их вида. В этом случае крайне важно правильно определить, что они хотят «сказать» человеку.

«Общение» с одной Г-образной конструкцией

В одиночестве она вынуждена вращаться вокруг своей оси. И здесь ответ дает сторона, в которую вращается прибор. Как правило, если движение происходит по часовой стрелке, то можно сделать вывод о положительной энергии. Когда рамка начинает вращаться в противоположном направлении, вывод неутешительный. Это означает, что в исследуемом месте обнаружено негативное энергетическом поле.

Работа с рамкой из двух элементов

В этом случае принцип работы совершенно другой. Схождение самодельных «антенн» свидетельствует о том, что обнаруженная энергия не несет угрозы окружающим. Если концы биолокаторов расходятся в стороны, то эта внезапная «неприязнь» свидетельствует о наличии в исследуемом месте отрицательной энергетики. Когда обе рамки «дружно» поворачиваются в одну сторону, исследователю нужно тоже отправиться туда.

Точно таким же образом реагируют на окружающее остальные разновидности биолокационных приборов. Считается, что самыми точными будут те сведения, что были получены в определенные отрезки времени. В этом есть смысл, ведь существует наука биоритмология.

Достоверные сведения получат те лозоходцы, что проведут операцию в такие периоды: утром — между 6 и 7 часами, днем — с 16.00 до 17.00, вечером — с 20.00 до 21.00 или ночью — между полночью и часом.

Как проверить работу самодельного прибора?

Это операцию называют громким словом — «калибровкой». На деле же она сводится к простейшей проверке «деятельности» биолокационной рамки. Состоит процедура из нескольких этапов. Первый тест лучше производить не в доме или в квартире, а на участке, где есть источник воды.

Сначала от колодца или скважины отходят на несколько метров. В этом месте не должно быть подземных коммуникаций, растений (деревьев, кустов) или мусора, способного спровоцировать вращение рамки. Антенны рамки располагают строго параллельно друг другу, концы их должны «смотреть» вперед. Их фиксируют так, чтобы исключить даже малейшую вибрацию, движение. Затем начинают медленно приближаться к источнику воды. Если подготовка была проведена правильно, то с каждым следующим шагом элементы будут постепенно «притягиваться». На этом тесты не останавливаются. Чтобы перепроверить эффективность рамки, ее приближают к другим предметам. При движении к мусору усы обязаны «отпрянуть» друг от друга, а при приближении к дереву они должны снова сойтись.

Несмотря на простоту оборудования, любой лозоходец-новичок не застрахован от ошибок. Нужна практика, привычка правильно взаимодействовать с приборами, понимать их реакцию. Говорят, что рамка тоже привыкает к конкретному человеку, к его энергетике и рукам. Поэтому лозоискатели-практики не советуют использовать чужие конструкции, или отдавать свои приборы кому-либо даже во временное пользование. По этой же причине фаворитами считаются не покупные приборы, а те рамки, что сделаны самостоятельно.

Усталость — плохой «спутник». Чтобы гарантировать плодотворную работу, человек перед исследованием должен отдохнуть, избавиться от негативных эмоций. Один из лучших способов зарядиться положительной энергией — длительные прогулки в лесу, о нем прекрасно знают грибники и ягодники.

Однако для лозоходцев нужно брать с собой не корзины или рюкзаки, а только рамку. Это отличный способ узнать, как именно самодельный биолокатор будет реагировать на различные «живые» объекты — на деревья, кустарники, муравейники или естественные водоемы.

Как проверить биополе человека?

После проверки работы рамки и нескольких практических занятий для знакомства с прибором можно приступить к более ответственной операции — к определению границ человеческого биополя. В этом случае описано использование простейшей Г-образной конструкции, состоящей из двух «радаров».

От исследуемого «субъекта» удаляются на расстояние 6 метров. Затем традиционно настраивают рамку: антенны располагают параллельно, вперед. Полностью исключают возможность вибрации. Затем начинают очень медленно приближаться к человеку. Когда элементы начнут расходиться либо сходится, это означает, что границы найдены. Нормой считаются 2 метра от человек. Меньшее расстояние — доказательство слабого энергетического поля. Большее значение свидетельствует о мощной энергетике.

Простота самодельного оборудования привлекательна, так как сделать рамки для поиска воды можно очень быстро и легко. Однако в этом случае их ценят за эффективность, потому что более элементарного способа найти источник воды придумать невозможно. Владельцам надо только ходить по участку и внимательно следить за прибором. Однако список можно пополнить другими методами исследований участка.

Альтернативные предметы для поиска воды

Одни способы помогут определить только место, где водоносная жила подходит близко к поверхности. Другие способны показать даже глубину.

Стеклянные банки. В этом случае необходимо соблюдать одно условие: проводить проверку только в том случае, если несколько дней не было дождя. Земля на участке должна быть сухой. Банку (например, трехлитровую) ставят в землю горлышком вниз, оставляют на ночь. Если утром хозяева обнаруживают в ней конденсат, то в этом месте можно сооружать колодец. По количеству влаги примерно определяют глубину залегания жилы. Материалы, поглощающие влагу. Чаще эту роль исполняет соль или силикагель, реже — кирпичная крошка. Важен объем материалов: минимум — 2 литра. Его засыпают в глиняный горшок. Посуду вместе с содержимым взвешивают, а результат записывают. Потом заматывают ее в несколько слоев марли, закапывают на полметра в землю. Спустя сутки сосуд достают и снова ставят на весы. Чем больше разница между значениями, тем ближе располагается вода. Эффективность метода — 60-65%. Приборы для поиска воды. Они измеряют электрическое поле, которое создает подземный водоносный пласт. Одним из популярных устройств является отечественный прибор Пульс. Он дает возможность не только обнаружить жилу, но и примерно определить ее продуктивность. Для проверки электроды оборудования заглубляют в почву на 100 мм. Изменение показаний — сигнал близости воды. Чем выше разница, тем мощнее найденный источник.

Какой вид инструмента предпочесть, решать хозяевам участка. Все описанные методы позволяют найти водоносный слой. Однако многие землевладельцы и мастера-профессионалы по-прежнему доверяют простой рамке. Причина — завидный возраст оборудования, а значит, и заслуженный «авторитет». «Живое» доказательство тому — бурильщики, использующие медную проволоку.

Если появилось желание попробовать себя в новой роли, то можно приступать к созданию прибора, а потом посмотреть, как ищут источник другие мастера. О том, как происходит поиск воды рамками, расскажет следующее, суперпопулярное видео: