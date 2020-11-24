Обуви, как и одежды, не бывает много, поэтому количество вещей в доме постоянно растет, занимая все больше пространства. А у хозяев появляется новая головная боль, касающаяся размещения этого «богатства». Положение в некоторой степени спасают гардеробы, однако одно пристанище для обуви должно располагаться в прихожей, где жильцы снимают грязную уличную «экипировку». Покупка готовой обувницы — вариант, подходящий не всегда. Иногда модели попросту не вписываются в интерьер и в свободное пространство, цена их также чаще не воодушевляет. Поэтому выход у владельцев жилья остается один: они могут сначала узнать, как сделать полку для обуви самостоятельно, а потом создать понравившуюся модель, сэкономив деньги и время на поиски идеала в магазинах.

Выбор материала

Хранение почти «несметного» количества пар нередко становится большой проблемой, особенно в небольшом (дачном) доме, или в квартире со скромной площадью. Перед тем как сделать полку для обуви, ее владельцам надо решить несколько вопросов. Первый из них касается того, из какого материала можно (или лучше) изготовить конструкцию для хранения. Ответ зависит от предпочтений хозяев, от интерьера помещения, от навыков или их отсутствия у будущего создателя. Как правило, ассортимент кандидатов довольно широк. Для изготовления хранилища для обуви выбирают:

дерево — брус, доски, фанера или ДСП (либо другие виды плит);

пластик либо ПВХ трубы;

металл;

картон;

ткань.

Это далеко не весь список. Многочисленную «армию» кандидатов можно назвать двумя словами: это подручные материалы. Идей существует множество. Некоторые из них заслуживают внимания, другие отличаются «повышенной оригинальностью». Но сначала надо рассмотреть привычные материалы, познакомиться с нюансами работы с ними, узнать достоинства, а также оценить серьезность недостатков.

Древесина

Этот привлекательный, теплый, натуральный материал не нуждается в рекламе. Дерево традиционно и повсеместно используют для изготовления различной мебели. Работать с ним относительно легко даже тем мастерам, которые пока не в состоянии похвастаться большим опытом «общения» с древесиной.

Если вести речь о хранении уличной обуви, то единственный серьезный недостаток экологичного кандидата — его неравнодушие к влаге. Для защиты от нее материал пропитывают специальными составами, затем обрабатывают морилкой, лакируют или красят.

Фанера

Это более дешевая претендентка, но вполне реальная альтернатива массиву дерева. Фанеру проще обрабатывать, она менее чувствительно к влаге. Если такая мебель собирается в первый раз, то данный материла предпочтительнее, потому что он проще в обработке. Не очень серьезный минус — вес: фанера тяжелее древесины.

ДСП

Лучшим вариантом для изготовления полки для обуви являются мебельные щиты, которые имеют влагозащитный слой, не боятся перепадов температур. Однако такой мебелью надо пользоваться осторожно. Если будет повреждена защитная пленка, то рыхлый материал начнет разрушаться. Другой существенный недостаток — недолговечность ДСП.

Пластик и ПВХ трубы

Невысокая цена, практичность материала, отсутствие влияния влаги делает пластик подходящим претендентом. Недостаток — необходимость делать полки открытыми: такие изделия не «дышат», поэтому обувь не сможет сохнуть. Полки из труб выглядят необычно, требуют минимума усилий, однако они вряд ли подойдут дорогому интерьеру.

Металл

Этот материал — лидер, если рассматривать долговечность, надежность изделий. Минусы — потенциальная коррозия, необходимость специального оборудования и навыков работы с ним. Для самостоятельного изготовления есть несколько вариантов: изделия из труб, соединенных фитингами, трубы, профиль или решетки в комбинации с деревянными элементами.

Картон, ткань и подручные материалы

Из «всякой всячины» получаются самые оригинальные изделия. Например, картонные коробки, отличающиеся легким весом и достаточной прочностью, быстро превращаются в обувницы. Поскольку спрессованная бумага боится сырости, картон предусмотрительно защищают водонепроницаемой пленкой, а обувь сначала сушат.

Для легкой и детской обуви некоторые хозяева шьют «полки» из ткани. Такие обувницы имеют ряды кармашков, расположенных друг под другом. Изделие можно повесить на стену, или любую другую вертикальную поверхность. Список картоном и тканью не заканчивается. Полки для обуви делают практически из всего. В перечень входят:

остатки металлического профиля;

деревянные ящики, паллеты;

гипсокартон, ламинат;

пластиковые бутылки;

потолочные плинтусы;

пластиковая тара;

старая мебель;

листы жести.

Некоторые креативные авторы на этом не ограничиваются: они превращают в обувные полки элементы бытовых приборов. Пример — полки-решетки, оставшиеся от старого холодильника.

Материал и место хранения

Это сочетание рассмотреть придется, так как сделать полку для обуви надо из того материала, который подойдет для конкретных условий. Вещи могут храниться в помещении, на веранде дома или дачи, а также на открытом воздухе — например, на крыльце.

Помещение

В этом случае чаще используется древесина или ее «производные» — фанера или древесно-стружечные плиты. Картон удобен в работе, но в любом случае он не лучший вариант. Он категорически противопоказан тем домам, где есть «когтисто-зубастые» домашние животные: в таких условиях материал долго не «протянет».

Улица

Оптимальные варианты — металл и пластик, лучший кандидат — первый. Чтобы защитить материал, его обрабатывают антикоррозийным составом. Главное требование к предметам — их достаточный вес, который не даст полкам превратиться в мебель, унесенную ветром. Обувницу из пластика придется надежно прикрепить к какой-либо поверхности.

Деревянную мебель, предназначенную для хранения обуви на улице, надо тщательно обработать перед лакировкой (покраской) антисептическими, влагоотталкивающими средствами. Чем больше слоев будет нанесено, тем вероятнее шанс, что полка окажется «долгожителем». Нельзя забывать о качественной обработке торцов заготовок.

Виды обувных полок для прихожей

Выбор модели зависит сразу от нескольких факторов: от интерьера комнаты, ее метража, от функций, которые возлагаются на этот предмет мебели.

Закрытые полки предназначены для длительного хранения вещей, поскольку пользоваться ими ежедневно (и многократно) не очень удобно. Это тумбы или шкафы, имеющие дверцы. Их можно расположить не только в прихожей, но и в других комнатах. Открытые модели. Это лучший вариант для обуви, которая используется ежедневно, или более-менее постоянно. Большое преимущество таких конструкций — свободная циркуляция воздуха, потому что проветривание дает вещам возможность быстро сохнуть, избавляться от посторонних запахов.

Такая мебель имеет еще одно разделение — на напольные и настенные конструкции. Первый вариант подходит тем помещениям, где относительно легко найти свободное место. Модели могут быть открытыми либо закрытыми, нередко верхнюю их часть превращают в удобное сиденье.

Настенные полки позволяют сэкономить пространство, а также значительно облегчают уборку. Для помещений небольшого метража оптимальны высокие, но узкие конструкции. Такие изделия не только практичны, но и позволяют добиться нужного эффекта: они зрительно увеличивают высоту комнаты.

Как сделать полку для обуви?

Поскольку материалов и вариантов изготовления этой мебели существует великое множество, лучше рассмотреть самые простые, интересные, симпатичные или необычные модели.

Деревянная обувная полка

Так как древесина всегда остается «фавориткой», начать знакомство мастера с конструкциями лучше всего именно с нее.

Материалы, инструменты

Максимально легкое, но надежное изделие получается из относительно тонких реек. Для работы придется подготовить:

рейки: для трехъярусной конструкции понадобится 4 стойки, 6 поперечин, соединяющих их, и 9 (3х3) элементов для полок;

рулетку, угольник, карандаш;

лак по дереву (морилку);

ножовку, шуруповерт;

саморезы для дерева;

наждачную бумагу;

дрель со сверлом.

Любая конструкция требует присутствия уровня (отвеса), иначе изделие может оказаться совсем не таким, каким оно представлялось мастеру «в мечтах».

Изготовление полки

Работа над мини-стеллажом состоит из нескольких несложных этапов:

Первым делом измеряют место, где планируется поставить полку. Все результаты записывают на бумаге. Потом делают чертеж. Рейки распиливают по проставленным отметкам. Затем занимаются соединением стоек. Для этого на них делают отметки для фиксации поперечных элементов. В этих точках предварительно просверливают отверстия под саморезы, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Их диаметр чуть меньше, чем у крепежа. После завершения этого этапа все заготовки обрабатывают наждачной бумагой. Боковые стойки соединяют поперечинами, получая две мини-лестницы. Начиная с нижнего элемента, прикручивают рейки-полки. Для саморезов точно так же делают сначала отверстия.

Изделие, даже предназначенное для помещения, требует защиты. Его обрабатывают антисептической грунтовкой, затем «преображают» морилкой, наносят несколько слоев лака, или красят. Если используют лакокрасочные материалы, то дожидаются полного высыхания каждого слоя.

Деревянная полка на колесиках

Это модель выглядит необычно и оригинально, она отличается от предыдущего изделия универсальностью: такая мебель позволяет найти место любой обуви. В ней можно хранить и тапки, и высокие сапоги. Вид, размеры изделия, число полок зависит только от количества вещей, которые необходимо всегда иметь под рукой.

Что нужно приготовить?

Мастеру потребуется найти или приобрести:

саморезы;

лист фанеры (ДСП);

мебельные колесики — 4 штуки;

грунтовку, лак, морилку или краску;

фрезер (ножовку или электролобзик);

круглый деревянный профиль (черенки).

В рабочий набор входят традиционные «мебельные инструменты» — линейка, рулетка, угольник, карандаш, уровень и т. п.

Этапы изготовления

Как сделать полку для обуви? Сначала определяют размеры, количество элементов и форму изделия. Эти характеристики зависят лишь от ассортимента обуви — тех вещей, которые могут потребоваться с любой момент.

Первым делом делают чертеж, на котором проставляют все размеры. Потом приступают к изготовлению деталей конструкции. Заготовки шлифуют. В углах всех деталей-полок и стоек сверлят отверстия для саморезов. Сначала к нижнему элементу-основанию присоединяют меленькие, внутренние полки. После завершения этого этапа фиксируют верхнюю заготовку. В последнюю очередь на нижней поверхности полки отмечают точки для фиксации колесиков, которые затем прикручивают.

Собранную обувницу обрабатывают грунтом, потом лакируют, морят или красят. Если есть желание, то верхнюю полку заранее превращают в мягкое сиденье с помощью мебельного степлера, наполнителя и обивочной ткани.

Создание угловой полки

Как сделать полку для обуви, когда пространство в квартире сильно ограничено? Если в прихожей недостаточно места, то такая модель может стать единственным приемлемым вариантом. В этом случае используют фанеру, ДСП, ЛДСП или МДФ. Как и в предыдущих случаях, крепежными элементами являются саморезы.

Такая «обувная» работа тоже несложна:

Сначала из материала вырезают заготовки — два прямоугольника-боковины и детали-полки — «треугольники» с внешними краями, имеющими округлую форму. Для последних элементов предварительно изготавливают лекало. Все заготовки обрабатывают наждачной бумагой. Затем на прямоугольных боковинах делают разметку под крепления. Все детали соединяют саморезами. Готовое изделие красят краской (например, акриловой).

На стене полку для обуви фиксируют саморезами. Если основание требует более серьезного крепежа, то для максимальной надежности к ним добавляются дюбели.

Шкаф с полками для обуви

Такие высокие конструкции позволяют хранить большое количество разной «одежды для ног». Как всегда, работа начинается с определением размеров мебели, а также расстояния между полками. После получения схемы с проставленными параметрами переходят к практическим занятиям.

Все размеры деталей — полок и двух боковых стенок — переносят на лист фанеры. Рекомендованная толщина материала — от 18 мм. Лист распиливают на заготовки. В этом случае лучше пользоваться электролобзиком, так как «ручная работа» ножовкой отнимет много времени. Переходят к подготовке боковых элементов. В местах, предназначенных для фиксации полок, делают разметку, а потом отверстия для саморезов. Используя шуруповерт, полки прикручивают к боковинам. Готовую конструкцию шлифуют. Поскольку площадь работ большая, лучше взять шлифовальную машину. Второй потенциальный инструмент, который часто используют для обработки торцов, — брусок, на котором зафиксирована наждачная бумага.

Боковые элементы обрабатывают морилкой. После высыхания материала, древесину снова шлифуют, чтобы проявился ее рисунок. Последний этап — защита внутренних поверхностей мебели прозрачным лаком.

Вращающаяся полка-карусель

Это вариант подойдет как для размещения в шкафу или гардеробной, так и для установки в прихожей. Круглая конструкция имеет несколько преимуществ, главные из них — большая площадь для обуви и максимальное удобство ее поиска.

Главные элементы полки-карусели — металлический стержень и круги, изготовленные из дерева, ДСП, МДФ, фанеры и т. п. В роли разделителей полок выступают прямоугольные детали, высота которых соответствует обуви, которую планируют хранить в мебели, а ширина составляет менее ½ диаметра кругов.

Сначала из древесины вырезают круги-подставки, в их центре делают отверстия, диаметр которых чуть больше размера трубы из металла. На дне нижнего круга фиксируют несколько роликов, либо поворотный механизм с подшипниками. Потом болтами с шайбами закрепляют металлический стержень. К каждому элементу саморезами крепят перегородки-разделители. Затем заготовки по очереди нанизывают на трубу, последовательно соединяют вместе. Самый верхний элемент фиксируют шайбой и болтом.

Для вращения часто используется нижний круг. Второй вариант — изготовление двойного дна. В этом случае основание и нижнюю полку разделяют дополнительным элементом — кругом меньшего диаметра.

Компактные полки из картона

Эта легкая конструкция хороша тем, что займет минимум пространства. Причем даже не на полу, а на стене. Это вертикальный ряд кармашков, вставленных друг в друга. Для изготовления такой полки потребуется довольно много плотного картона, скотч или клей, а также пленка для защиты материала, краска, обои или декоративные элементы.

Из картона вырезают прямоугольники, имеющие размеры 600-650 мм. Длинную сторону делят на три отрезка — 200, 250 и 200 мм. Их разделяют линиями. От края короткой стороны (600 мм) отмеряют 250 мм, от этой точки откладывают перпендикуляр. Он будет линией сгиба. Вырезают заготовку. Это буква «Т», имеющая две стороны по 200 мм, одну — 350. С обеих сторон верхней «перекладины» буквы откладывают по 110 мм. Из этих точек проводят линии до вырезанных углов «Т». С помощью металлической линейки картон загибают строго по линиям. Карманы собирают: квадрат 250х250 мм становится передней частью изделия-полки, треугольники — боковинами, прямоугольник 250х350 мм — задней стенкой.

Подготовленные элементы вставляют друг в друга, соединяют их скотчем или клеем. Для улучшения вида картонного изделия можно использовать самоклеящуюся пленку, ткань, краску, цветную бумагу, водонепроницаемые обои и т. д.

Изделие из деревянных ящиков

Готовые предметы дают большой простор для творчества. Нередко полки собирают из ящиков, предназначенных для транспортировки и хранения фруктов или овощей. Такие составные модели популярны не только в роли хранилища для обуви. Многие владельцы «держат» в них книги, или небольшие, но нужные аксессуары.

В этом случае мастеру предстоит приложить минимум усилий. Тару сначала проверяют и «облагораживают» — чистят наждачной бумагой. Затем покрывают лаком или краской. Некоторые любители необычных решений каждой ячейке выбирают «свой» цвет. После высыхания всех ящиков их просто ставят друг на друга, или крепят к стене.

Первый вариант удобен, так как свободное расположение ячеек позволит время от времени делать «перестановку». Второй способ иногда лучше. Он — единственный выход, если в доме часто устраивают поединки маленькие «разбойники», или живут любопытные хвостатые хищники. Те и другие в состоянии относительно легко развалить ненадежную, ничем не зафиксированную конструкцию.

С ценами на готовые изделия можно познакомиться здесь:

Вариантов, как сделать полку для обуви, так много, что их невозможно даже перечислить. Поэтому выбрать подходящую конструкцию, а затем создать ее сможет любой автор. С одним симпатичным изделием познакомит следующий видеоролик: