Спрос на удобные душевые кабины не падает, и этому факту есть несколько объяснений. Такие небольшие конструкции имеют преимущество: они серьезно экономят как время, так и место, которое отнимала громоздкая ванна. Их практичность позволяет установить конструкции в просторных помещениях, где находится пространство не только для большого сантехнического «плавательного» прибора, но и для компактного душевого уголка. В этом случае функциональное сооружение, как правило, требует обустройства пьедестала, который выполняет сразу несколько функций. Если хозяева решились на монтаж без помощи специалистов, то им необходимо узнать, как сделать подиум под душевой уголок. Работа эта не совсем простая, особенно если речь идет о классическом, самом надежном варианте. Но справиться с ней по силам почти любому. Было бы желание и мотивация.

Подиум: особенности и его задачи

Если говорить «строительным языком», то такое возвышение можно назвать фундаментом. Перед этим элементом, который обычно используется дизайнерами для зонирования пространства, в нашем случае стоит и другая, практическая задача. Он дает возможность закрыть канализационный слив, расположенный достаточно высоко.

Чтобы при использовании душевой кабинки вода не задерживалась, а быстро стекала, труба должна располагаться под уклоном. Именно его и обеспечивает такое основание, предотвращая протечки, застой грязной жидкости и образование серьезных засоров. Вторая функция возвышения — декоративная.

Чаще подиум состоит из одной ступени, но их может быть две или больше. Все зависит от особенностей кабины и ее расположения, от площади ванной, а также от предпочтений хозяев. Перед тем как приступать к изучению вопроса о том, как сделать подиум под душевой уголок, надо познакомиться с несколькими нюансами будущего сооружения:

Сливная труба канализации должна располагаться на расстоянии 60 мм от поверхности подиума, но не более. Наклон канализационной трубы необходимо обеспечить для любой конструкции. Чтобы избежать засоров, протечек, неприятного запаха из-за застоявшейся воды, нужен уклон — как минимум 2-3° на погонный метр. Обязательно нужно учесть высоту всей созданной конструкции: ее двух элементов — душевой кабинки и возвышения. В противном случае она может попросту не поместиться в отведенное ей пространство.

Максимальная надежность сооружения — другое обязательное требование. Эта подставка обязана выдержать не только душевую кабинку, но и вес человека. Материалы, используемые для создания возвышения, обязаны быть качественными, прочными и безопасными.

Потенциальные материалы для строительства подиума

В этом случае выбор у мастеров есть, так как сделать подиум под душевой уголок можно из нескольких материалов. Наиболее часто используют кирпич, дерево, бетон или его легкие, ячеистые разновидности. В зависимости от выбранного кандидата может потребоваться:

песок, цемент, щебень, керамзит в качестве утеплителя-наполнителя;

металлопрофиль, арматура;

маркер, рулетка, уровень;

отделочный материал;

герметик, клей и т. д.

Теперь надо рассмотреть претендентов на роль материала для пьедестала.

Подиум из кирпича

Если рассматривать удобство, скорость работы, то этот вариант оптимален. Небольшое основание не потребует от автора больших затрат времени, особых навыков обращения с искусственными камнями. Кирпичная возвышенность из полнотелых блоков — относительно элементарная конструкция, которую не сравнить, например, даже с простейшей печью, требующей опыта работы с кладкой. Камни можно ставить как на ребро, так и плашмя.

Есть у этого метода небольшой минус. Для работы требуется цементный раствор, которому нужно дать время на схватывание. Однако этот срок все же несравним с тем, что необходим для набора прочности бетоном. Чтобы кирпичная кладка полностью застыла, автору потребуется сделать паузу в несколько дней.

Бетонное основание

Главное достоинство этого «фундаментального материала» — его суперпрочность, из-за которой его выбирают самые «основательные» строители. Бетон долговечен, поэтому данный вариант рассматривается многими хозяевами в первую очередь. Однако существуют и минусы, особенно если говорить именно о небольшом подиуме.

По сравнению с подставкой из кирпича, такая конструкция потребует близкого знакомства с технологией, времени, трудозатрат и большего количества материалов. Нужно будет приобрести арматуру, а также доски (фанеру или плитные материалы) для опалубки, несколько видов гидроизоляции.

Чтобы гарантировать качество работы, надо учесть несколько важных моментов.

Перед изготовлением бетонного основания нужно демонтировать напольное покрытие с выбранного участка. Сначала надо определить точное место для слива, надежно зафиксировать его, затем гидроизолировать будущее бетонное основание. Главное требование — корректно приготовленный раствор, который должен иметь консистенцию густой сметаны. Его состав: вода, песок (3 части), щебень (3) и цемент (1). Для придания конструкции теплоизоляционных свойств мастера рекомендуют добавлять сыпучий утеплитель.

Самый большой недостаток это технологии — необходимость делать длительный перерыв, нужный бетону для набора прочности. Опалубку можно снять через несколько дней (3-4), но мастеру придется ждать 2-3 недели, и только потом приступать к дальнейшим работам — к гидроизоляции основания, обустройству канализационной системы, облицовке.

Не всех такое «транжирство» времени устраивает. Однако надежность требует жертв. Данный вариант рекомендуют выбирать для обустройства подиума, который будет сооружаться во время капитального ремонта в доме (в ванной).

Использование ячеистых бетонов

Это еще один вид материалов, который гарантирует скорость и удобство работы. Бетонные блоки имеют приемлемый вес, а большой размер изделий позволяет без особого труда собрать такой каменный подиум довольно быстро. Однако такому материалу уже нужна лучшая защита от влаги.

Для соединения блоков нередко используют традиционный песчано-цементный раствор. Есть и другая альтернатива: это самодельный состав из монтажного клея, клея для кафеля и воды. Его достоинство — быстрое схватывание, поэтому работы можно возобновлять уже спустя сутки.

Подставка из дерева

Использование древесины — самый простой вариант для сооружения подиума. В роли каркаса в этом случае выступает брус, а его облицовкой становятся пластиковые панели, вагонка. Достоинства способа — малые затраты, несложность всех этапов.

Существенный минус всего один: это недолговечность дерева, вынужденного существовать в помещении, где постоянно повышенная влажность. Чтобы защитить натуральный материал, используют антисептики и безопасные масла, воск. Но такую обработку надо будет делать регулярно.

Каркас из металла

Это еще один материал, который можно использовать, если требуется приподнять над полом готовый поддон душевой кабинки. В этом случае каркас изготавливают из металлического профиля. Чаще его сваривают, однако некоторые мастера отдают предпочтение болтовому соединению элементов. Готовый каркас зашивают любым подходящим (влагостойким) материалом.

Как сделать подиум под душевой уголок?

Только от владельцев дома или квартиры зависит, с каким материалом они захотят (или будут готовы рискнуть) работать. Поэтому надо привести все популярные способы.

Сооружение бетонного фундамента

В этом случае надо приготовиться к тому, что данная операция достаточно требовательна к мастеру. Тот, кто строил дом своими руками, представление о ней уже имеет.

Работа состоит из нескольких этапов, каждому из которых надо уделить максимум внимания.

Сначала в месте расположения душевой кабинки делают разметку. Все размеры конструкции (плюс 20-30 мм для обеспечения устойчивости конструкции) переносят на подготовленный пол с помощью маркера и рулетки (линейки). Из досок либо фанеры изготавливают опалубку. Затем в нее помещают армирующий каркас (сетку из прута ячейки 30-50 мм): на купленные пластиковые подставки или на небольшие обломки кирпича. Если в подиуме будет находиться слив, то его также защищают опалубкой, окруженной армированием. Перед приготовлением и заливкой цементного раствора тщательно гидроизолируют все потенциально опасные участки будущей конструкции — стыки стен и пола. Для их защиты от воды используют либо жидкие мастики, либо гидроизоляционные ленты, изготовленные из нетканых материалов. Готовят раствор, заливают его в опалубку, потом поверхность делают гладкой, но обеспечивают необходимый уклон к сливному отверстию. Готовое основание оставляют как минимум на неделю. Периодически его проверяют и увлажняют, используя обычный пульверизатор.

Опалубку демонтируют через 3-4 дня. После набора прочности бетонное основание гидроизолируют. Последние этапы изготовления подиума — монтаж слива, создание стяжки и укладка на нее декоративного покрытия, но об этом речь пойдет чуть позже.

Сборка деревянной конструкции

Может быть, будущим строителям будет интересно знать, как сделать подиум под душевой уголок из этого материала, так как древесина остается востребованной из-за удобства работы, теплоты, ее безопасности для человека. Монтаж такой подставки не вызывает затруднений, а инструменты для подобной работы найдутся в любом хозяйстве. В набор входит маркер, рулетка, молоток, лобзик (ножовка).

Аналогичным образом делают разметку предварительно выровненного пола, прибавляя к размерам душевой кабинки по 20-30 мм. Деревянный брус разрезают на заготовки, обрабатывают антисептиком, сушат, затем защищают маслом (например, льняным). В месте установки душевого уголка сооружают максимально надежный, устойчивый каркас. Все зазоры между ним и стенами устраняют с помощью герметика.

Свободное пространство между поддоном и полом закрывают пластиковыми панелями, «настоящей» вагонкой. Верхнюю поверхность облицовывают.

Создание подиума из кирпича (блоков)

В этом случае также сначала обеспечивают идеальную ровность пола, затем аналогично производят разметку участка. Сначала кладку производят насухую, определяя точное количество элементов. Затем кирпичи укладывают на раствор, постоянно проверяя уровнем (отвесом) горизонтальность, вертикальность рядов. Даже минимальные перекосы — достаточные поводы для переделывания работы.

Кирпич — материал, позволяющий добавить в конструкцию ступени, которые облегчат подъем. Готовую кладку оставляют в покое как минимум на 3 дня. Затем приступают к облицовке подиума. Как правило, в этой роли выступает плитка подходящих размеров: например, противоскользящая мозаика. Другие варианты не так удобны, их используют не так часто.

Трапы для душевых уголков

Эти элементы — обязательные компоненты любой душевой кабины, чаще они располагаются в центре пола кабинки. Поэтому не менее важно правильно выбрать устройство.

Виды конструкций для слива

Трапы-сливы бывают нескольких видов.

Пластиковые. Такие изделия имеют несколько преимуществ перед соперниками. Они не боятся агрессивной среды, имеют небольшой вес, легко очищаются. Еще одно достоинство — долговечность приспособлений, поэтому их рекомендуют монтировать в любых санузлах: как в частных домах, так и квартирах. Трапы из нержавеющей стали. Такие конструкции полностью состоят из металла, включая декоративную решетку. Как правило, слив в данных устройствах происходит вертикально. Чугунные конструкции. У этих трапов также предусмотрена «родная» решетка. В отличие от стальных изделий, они дают возможность горизонтального присоединения к трубопроводу.

Так как изделия из полимеров уже давно и успешно теснят металлические конструкции «по всем фронтам», выбор может выглядеть очевидным. Для пластиковых труб лучшим решением остается аналогичный материал, для других — тот, что кажется хозяевам оптимальным.

Первое подключение слива

Эту операцию начинают задолго до бетонных работ. Первым делом тщательно изучают конструкцию трапа, затем переходят к определению его оптимального места расположения. Обычно его монтируют в центре, однако в любом случае нужна корректировка положения.

Причина уже была упомянута: это размеры плиток. Трап должен упираться в их края, иначе мастер столкнется с необходимостью точной обрезки изделий, а они, уложенные посредине, будут выглядеть не слишком привлекательно. Разрезанная плитка, находящаяся у стен, наоборот, бросаться в глаза не будет.

Вторая потенциальная проблема — совмещение канализационной трубы и патрубка трапа. В этом случае помогут резиновые уплотнители, позволяющие немного изменять положение конструкции. Но иногда возникает необходимость сгибать пластиковые трубы. Для такой операции обычно используют строительный фен.

Сначала проблемный участок разогревают по всей окружности, проверяя температуру поверхностей рукой. После размягчения материала его начинают аккуратно, медленно сгибать, не допуская резких перегибов. Получив желаемый угол, трубу фиксируют в этом положении до полного остывания стенок. Ускорить этот этап можно: материал советуют охлаждать тканью, смоченной холодной водой.

После окончания этой процедуры переходят к следующим операциям.

Изготовление опалубки для трапа в бетоне

Данный этап лучше рассмотреть отдельно. Эту конструкцию можно собрать из тех же досок, фанеры. Другой вариант — влагостойкий гипсокартон. Иногда эту операцию просто пропускают, распределяя раствор вокруг надежно зафиксированного элемента.

Перед началом работ трап временно устанавливают на законное место, соединяют с трубопроводом. Затем определяют размеры опалубки. Расстояние между ней и трапом составляет несколько сантиметров. Они необходимы для завершения монтажа. Высота ограждающей конструкции всегда должна быть больше диаметра канализационной трубы на несколько сантиметров. Готовую опалубку устанавливают на место, проверяют положение, а затем надежно защищают ее от случайного сдвига: фиксируют несколькими гвоздями или дюбелями, вбитыми по ее периметру.

После завершения работ по устройству защиты для трапа переходят в заливке раствора в «главную» опалубку.

Завершение монтажа трапа

После демонтажа опалубки трап устанавливают на место, затем проверяют корректность его расположения. Так как большая часть моделей имеет ножки для регулировки, при установке проблем не возникает. После завершения подгонки патрубок трапа соединяют с канализационной трубой деталью (пластиковой трубой), присутствующей в комплекте.

Если она большей длины, то излишек отрезают ножовкой или болгаркой, а заусенцы срезают ножом. Идеальны трапы, в которых патрубок соединяют с системой клеевым составом. В противном случае на конце трубы придется делать фаски, которые защитят резиновый сальник от повреждения. Перед соединением деталей их смачивают мыльным раствором.

Последняя операция — укладка гидроизоляции. Иногда этот элемент идет в комплекте с трапом, но его можно купить и отдельно. Материал выравнивают, подгибают на стыках стен с полом так, чтобы подгиб располагался ниже предполагаемой поверхности плитки на 10-15 мм. Ширина нахлеста в углах составляет как минимум 100 мм. Большие излишки, выступающие на стены, отрезают, края гидроизоляции приклеивают мастикой.

Дальнейшие операции:

обрезка (если требуется) и монтаж стакана в трап;

изготовление и распределение полусухого раствора для стяжки под плитку, обязательно с соблюдением уклона.

Последний этап — монтаж плитки на клей на высохшее основание. В этом случае рекомендуют использовать стандартные пластиковые крестики.

Рекомендации для успешной операции

Как сделать подиум под душевой уголок таким, чтобы в будущем претензий к нему не возникало? Надо познакомиться с советами, которые помогут соорудить качественную конструкцию: если не идеальную, то хотя бы близкую к ней.

Оптимальный уклон к сливному отверстию составляет 10 мм на метр длины. Если решение принято в пользу большего значение, то безопасность людей, принимающих душ, не гарантируется. Будет существовать риск получения травмы. Меньшие размеры плитки для душевого уголка позволят провести ее укладку быстро и без больших проблем. Лучшим вариантом считают мозаику, с помощью которой довольно просто сформировать уклон, сделать стыки, которые будут выглядеть безукоризненно. Облицовку плиткой лучше начинать со сливного отверстия. Если делать наоборот, то, скорее всего, придется обрезать элементы посередине. Сделать эту операцию правильно зачастую очень сложно. Стыковка небольшими отрезками тоже не лучший вариант: такая поверхность будет выглядеть некрасиво. Поскольку в подавляющем большинстве случаев система для отвода воды становится недоступной для каких-либо переделок, ей необходимо уделить максимальное внимание еще во время создания подиума. Чтобы обеспечить надежность узла, надо точно следовать рекомендациям производителей, несколько раз перепроверять герметичность устройства.

Покупка любых материалов с запасом — условие, которое обязательно для всех ремонтных или строительных работ. Минимальный резерв составляет 5%, но лучше приобретать большее количество — 10%.

Трудна ли для выполнения такая «авантюра»? Да, если речь идет о классическом, самом надежном варианте — о бетонном подиуме. Более простые задачи — создание простого деревянного основания, сооружение кирпичной кладки, но и в этих случаях главное — обеспечить качественный монтаж устройства для слива.

Ответ на вопрос о том, как сделать подиум под душевой уголок, может быть, даст это видео: