Полноценный компьютер, моноблок или ноутбук — помощники, которые сейчас есть практически в любом доме. В них «залезают», когда появляются какие-то каверзные вопросы, на них работают, играют, с их помощью общаются с друзьями, смотрят фотографии и видео. Однако любому ПК, независимо от его размеров, нужен удобный стол, потому что надо выделить место для колонок, осветительного прибора, принтера, либо другой полезной периферии. В компанию к маленьким ноутбукам часто покупают «спасительные» мониторы, поэтому комфортное «пристанище» такому тандему тоже необходимо. Компьютерный стол — мебель, которая должна выполнять обязанности письменного: в нем должны быть предусмотрены отделения, полки и/или ящики для хранения всего необходимого. К сожалению, в магазинах далеко не всегда получается найти модель, идеальную во всех смыслах. В любом из случаев проблема решаема, так как сделать компьютерный стол владельцы умной техники могут своими руками. Навыки работы с материалами приветствуются. Если минимальный опыт есть, то эта операция отнимет не так много времени, а результат хозяев не разочарует.

Компьютерный стол: собирать или купить?

Причины «тяжких раздумий» понятны. У одних хозяев не хватает свободного места в квартире, других не устраивает цена, которая кажется неоправданно высокой, третьи не в восторге от всех имеющихся моделей. Прежде чем рассматривать вопрос, как сделать компьютерный стол, надо поразмышлять какие преимущества получит мастер, решившийся на «подвиг».

Сборка мебели своими руками — предприятие очень выгодное, потому что сумма, затраченная на все материалы, будет значительно ниже цены готовых конструкций, даже самых простых. Размеры будущей мебели мастер сможет подобрать для любого метража, причем стол будет абсолютно функциональным благодаря дополнительным ящикам, полкам и т. д.

Возможность выбора качественных деталей — еще один плюс самостоятельного изготовления. Далеко не все производители отказываются от экономии там, где появляется такой шанс. Выбор конструкции, исходя из ее функций, позволит получить компьютерный стол, который будет максимально удобным, невзирая на его скромные размеры.

Минус у «столовой авантюры» всего один: это сложность работы для столяра-новичка. Однако в этом случае проблема сможет самоустраниться. После изготовления первого же предмета мебели навыки обязательно появятся. Не исключено, что создание мебели своими руками «из ничего» сможет уже в ближайшее время превратиться в любимое хобби.

Разновидности компьютерной мебели

Перед началом работы надо выбрать образец, который идеально впишется в свободное пространство, поэтому первым этапом является знакомство с видами столов для ПК. Изделие может быть классическим, прямоугольным, угловым либо комбинированным.

Прямоугольные столы. Они очень напоминают обычные письменные, однако в этом случае конструкцию обязательно дополняют полки, необходимые для вспомогательных устройств, оргтехники. Данная мебель относительно проста в изготовлении, однако не лишена минусов: она занимает много места, может оказаться не очень удобной для длительной работы. Угловые компьютерные столы. Это оптимальный вариант не только для маленького, но и для любого помещения, потому что углам вообще очень трудно найти какое-то применение. Пространства такая «угловатая» мебель занимает минимум, но на ее функциональности форма сказывается мало. Полок, ящиков у этой конструкции может быть не меньше, чем у ее прямоугольного «коллеги». Комбинированный стол. В этом случае к обычной прямоугольной столешнице добавляется угловой элемент. Это решение идеально подойдет для комнат, имеющих большую площадь и незанятые углы. Данный вариант — «идеальный идеал», если для работы используются два (или более) монитора. Количество ящиков и полок в конструкции-комби тоже может быть впечатляющим, но изобилие требуется не всем.

Каким сделать компьютерный стол? Ответ зависит от опыта мастера, от наличия или отсутствия «простора для деятельности», от расположения радиаторов отопления, розеток, окон и их ориентации, а также от количества «околокомпьютерной» техники.

Понятно, что «одинокому» ноутбуку, приобретенному для времяпрепровождения в интернете, не нужен большой стол. И наоборот: «работающая» компания из системного блока, монитора, принтера, колонок (сабвуфера), клавиатуры и «грызуна» не сможет вольготно разместиться на крошечной столешнице.

Материалы для изготовления стола

В вопрос, как сделать компьютерный стол, обязательно входят другие. Один из них — какой материал выбрать. Для всей мебели, фабричной или изготавливаемой самостоятельно, идеалом остается дерево или разные виды древесно-стружечных (древесноволокнистых) плит. Если говорить только о сборке стола своими руками, то здесь древесина будет не лучшим вариантом, особенно когда будущий автор мебели еще не знаком с подобной работой. Кроме того, столешницы из дерева требуют не только надежной защиты, но и постоянного ухода, бережного отношения. Для некоторых пользователей последняя «миссия невыполнима»: чтобы не терять драгоценное время, за компьютером многие пьют и едят.

В этом случае имеет смысл подумать о других претендентах. В список входит:

ДСП или ЛДСП. Эти материалы имеют лишь один существенный минус — недостаточную влагостойкость, однако для мебели, находящейся внутри зданий, он не является серьезной помехой. МДФ. Этот древесноволокнистый кандидат предпочтительнее предыдущего, поскольку лучше защищен от влаги, более долговечен. Его недостаток — цена, более высокая, чем у соперника. Фанера. Этот материал податлив и удобен, но он имеет другую «ахиллесову пяту»: это относительная сложность финишной обработки.

Мебельный щит — последний достойный кандидат на роль компьютерного стола. Он экологичен, гипоаллергенен. Мебели, изготовленной из качественного материала (без нарушений технологии), не грозит деформация, поэтому ее можно назвать долговечной. Плюс — минимальные отличия от натуральной древесины, но более низкая цена. Минус почти аналогичен «деревянному»: это необходимость знать, как обрабатывать и ухаживать за поверхностью прессованной древесины, если мастер с такой мебелью пока не сталкивался.

Для создания днища ящиков обычно используют либо тонкую фанеру, либо ДВП — материал, не отличающийся привлекательностью и прочностью, зато имеющий другое достоинство — максимальную легкость. Самым популярным решением остается ДСП либо ЛДСП. Эти же плиты чаще используют для создания мебели на предприятиях. Еще понадобятся различные крепежные элементы и фурнитура — направляющие для выдвижной полки и ящиков, а также ручки для последних элементов.

Составление или поиски чертежа

Перед тем как основательно знакомиться с ответом на вопрос, как сделать компьютерный стол, нужно найти или создать чертеж мебели, которая идеально впишется в пространство, предназначенное ей. Однако сначала надо выбрать оптимальные размеры будущего предмета.

Первый важный параметр — высота конструкции. Стандартом считаются 750 мм, однако он подходит для людей среднего роста. Для рослых хозяев рекомендуют использовать формулу: рост умножают на 75, а потом делят на 175. Например, при росте 185 см получится такой результат: 185х75/175 = 79 см, или 790 мм.

Стандартной глубиной считаются 650-700 мм, длиной — 800-1500 мм. Однако эти величины будущие пользователи выбирают самостоятельно, ориентируясь на диагональ монитора, на набор и взаимное расположение всей используемой техники. Поэтому сначала надо составить полный перечень устройств, а затем подобрать им оптимальное место. Для примера можно привести небольшой список потенциальных элементов конструкции, которые упростят задачу «расселения». К таким приспособлениям относится:

выдвижная полочка для клавиатуры;

маленькая полка для небольших аксессуаров;

участок (на возвышении), предназначенный для монитора;

тумба с ящиками для хранения документов, бумаг и личных вещей;

нижнее отделение (полка) для установки системного блока, сабвуфера;

верхние полки для установки акустической системы, нужных книг, канцелярских принадлежностей, вазонов и т. п.

Если они есть, то нужно заранее отвести место для расположения внешних устройств (оптических приводов, жестких, твердотельных дисков). В этом случае главная задача при составлении (поиске) идеала — учесть все комплектующие и крупные дополнительные «удобства». Если что-то относительно габаритное не войдет в этот список «маст хэв», то вполне возможно, что компьютерный стол не сможет стать «совершенством». Размеры остальных отделений выбирают после определения габаритов главного элемента — столешницы.

Как сделать компьютерный стол?

Процесс создания такой мебели не слишком сильно отличается от изготовления обычного письменного стола. Как правило, используются те же элементы, в состав входят тумбы и ящики. Однако есть модели, которые совсем не похожи на традиционные изделия.

Изготовление навесного компьютерного стола

Это оптимальный вариант, когда места можно выделить мало, а мебель нужна для расположения минимального набора: например, светильника, ноутбука, колонок, клавиатуры и мыши. В этом случае есть возможность оставить свободным пол, но получить компактную модель, которую к тому же довольно легко можно снять и установить в другом месте.

Для сборки навесного стола потребуется подготовить:

ламинированный материал — ЛДСП либо МДФ;

металлические L-образные кронштейны;

карандаш (маркер), линейку, уровень;

электролобзик либо ручную пилу;

саморезы (дюбели);

кромочную ленту;

рулетку.

В этом случае работа не предвещает столкновения с большими трудностями.

Первым делом определяют оптимальные параметры единственного элемента конструкции — ее столешницы. Занимаются плитой. Если куплен неламинированный материал, сначала его обрабатывают антисептической пропиткой. На плите проводят линии реза, затем заготовку вырезают. Ее торцы закрывают кромочной лентой.

На стене с помощью саморезов и дюбелей крепят кронштейны. Если используют более двух элементов, то расстояние между ними делают одинаковым. Затем к кронштейнам присоединяют столешницу. Этот этап работы требует присутствия ассистента.

Сборка прямоугольного стола

В данном случае можно выбрать как ДСП, так и МДФ. Толщина плит должна быть не менее 16 мм.

Что понадобится?

Потребуется найти или купить следующий набор, состоящий из инструментов и материалов:

ножовка или электролобзик;

ДСП (МДФ), ДВП, шканты;

саморезы (конфирматы);

столярный клей (ПВА);

маленькие гвоздики;

дрель, шуруповерт;

резиновая киянка;

шлифмашина;

струбцины;

фурнитура;

карандаш;

стамеска;

угольник;

рулетка;

уровень.

Первый этап создания любой мебели — получение заготовок согласно сделанному (найденному, адаптированному) чертежу. Его можно провести самостоятельно, но некоторые хозяева предпочитают перекладывать эту работу на сотрудников фирм, занимающихся распилом материалов. Они правы: в этом случае риск получить «неправильную» деталь минимален. Если эта работа проводятся самостоятельно, то во время изготовления элементов их лучше подписывать с нижней стороны. Эта предосторожность не помешает, если стол имеет большое количество небольших деталей.

Сборка компьютерного стола

Все вырезанные элементы складывают «в одну кучу», затем по очереди шлифуют каждый из них. Когда запланировано окрашивание, сначала преображают внешние поверхности, затем внутренние. В этом случае после высыхания состава все подписи придется восстанавливать.

Соединить детали можно просто и относительно быстро — саморезами или конфирматами. В этом случае мастер получит стол, который можно разобрать в любой момент. Но есть у этих вариантов одно, но большое «но»: поскольку на крепежи и материал мебели оказывается серьезное давление, нередко древесно-стружечные плиты его не выдерживают. ЧП может произойти, если на полке будут находиться очень «весомые» предметы, но в большей степени это справедливо для ситуации, когда ее на прочность решает проверить человек. Максимальную надежность конструкции гарантирует другой способ — использование «родных» элементов — деревянных шкантов, которые «сажают» на клей.

Сначала в местах соединения заготовок отмечают точки для отверстий под деревянные крепежные элементы. Они должны точно соответствовать друг другу на каждой детали. Чтобы избежать ошибок, лучше заранее купить кернеры для разметки отверстий для шкантов. Диаметр их зависит от этого параметра деревянного крепежа. В торце одной детали сверлят отверстия для разметчиков, потом их вставляют. Обе заготовки совмещают под прямым углом, выравнивают относительно друг друга, проверяют уровнем, затем по детали с кернерами несколько раз ударяют киянкой. После этих действий на второй заготовке останутся отверстия, которые станут точной меткой для сверла. После удаление разметчиков шканты промазывают клеем, небольшое количество его наливают в отверстия. Затем деревянные стержни вставляют, забивают киянкой до тех пор, пока не останется зазоров между соединенными элементами. Остатки клея тут же удаляют, а детали фиксируют струбцинами, предварительно подложив под заготовки куски фанеры или дерева.

Спустя полчаса клей высыхает, поэтому струбцины снимают. Аналогичным образом собирают все элементы конструкции — полки, отделение для системного блока, ящики и т. д. В последнюю очередь присоединяют столешницу, обработанную кромочной лентой. Сверлом для мебельных петель делают пазы для фурнитуры. Ее крепят саморезами, входящими в комплект.

Какие столы можно собрать самостоятельно?

Так как ПК прочно вошли в жизнь уже давно, то ответов на вопрос, как сделать компьютерный стол, существует великое множество. Некоторые модели собрать не очень трудно, однако они будут замечательным «пристанищем» для сложной техники.

Простая, но «полноценная» мебель

Данная конструкция является «прямоугольной компьютерной классикой», потому что в ней присутствуют все элементы:

место, предназначенное для монитора;

надстройка на столешнице, необходимая для размещения различных небольших устройств и предметов;

отделение для установки системного блока, тумба с ящиками, в которых хранятся бумаги, «всякая всячина».

выдвижная полка для клавиатуры: некоторые эту деталь критикуют, другие, наоборот, постоянно ей пользуются.

При сборке такой конструкции особых затруднений не встретят даже новички столярных дел. Для изготовления компьютерного стола придется купить мебельный щит, доски (12-120 мм) и фанеру. Набор инструментов традиционный, фурнитура — ручки для ящиков, направляющие для них и выдвижной полки. Крепежные элементы — шканты и саморезы.

Угловой стол с тремя опорами

Такой вариант тоже можно назвать классикой. В этом случае мастеру необходимо не только вырезать большое количество элементов, но и создать на столешнице закругления. Поэтому данная конструкция требует от автора или наличия навыков, или обращения в мастерскую. Для столешницы рекомендуют приобретать ЛДСП или МДФ, минимальная толщина плит — 16 мм. Все остальные детали можно изготовить из обычной ДСП.

Опоры для столешницы — отделение для системного блока, тумба с ящиками и стойка-уголок, изготовленная из планок ДСП. Их соединяют под углом. Альтернатива последнему элементу — металлическая ножка. Конструкция может включать выдвижную полочку для клавиатуры. Для нее необходимо изготовить короб, имеющий заднюю и боковые стенки. Его минимальная высота — 60 мм.

«Содружество» фанеры и металлического профиля

Если главным критерием для хозяев является прочность, надежность конструкции, но наряду с ее легкостью, то лучше этого варианта найти трудно. В данном случае использовалось всего несколько материалов — фанера (ФСФ), толщина которой составляет 18 мм, профильная труба квадратного сечения, а также четыре металлические пластины.

Минус у данной мебели один: это необходимость использования сварочного аппарата. Однако это не повод отказываться от идеи. Мастер, как и автор этого компьютерного стола, может заказать два элемента у сварщика. Чтобы познакомиться с созданием данной мебели поближе, можно посмотреть ролик, расположившийся в конце повествования.

Конструкция из бруса плюс столешница

Этот относительно большой компьютерный стол подойдет даже для небольшого помещения, однако рабочая его поверхность будет впечатляющей. Все элементы, исключая столешницу и полочки, изготовлены из бруса. Детали можно соединить традиционным способом — саморезами.

Фанерная столешница и покупные ножки

Данный вариант — неплохое решение для хозяев, которые не мечтают о загромождении пространства. В этом случае перед ними почти идеал. Небольшую тумбочку на роликах, а также «ПК на колесиках» можно свободно перемещать. Такая мобильность значительно упростит не только работу, но и уборку.

«Парящий» стол, держащийся на планках

Это еще одна интересная модель, которую хотелось бы показать. Но для ее изготовления нужен небольшой «закуток», который найдется далеко не у всех. С другой стороны, одной из необходимых поверхностей сможет стать массивная мебель, стоящая рядом. Но в этом случае она «поселится» там надолго.

Цены на различные компьютерные столы можно узнать тут:

Ответ на вопрос, как сделать компьютерный стол, каким он будет, могут дать чертежи, фотографии готовых конструкций, однако лучший вариант — близкое знакомство со всеми этапами создания. О том, как можно сделать конструкцию из фанеры и металлического профиля, расскажет это популярное видео: