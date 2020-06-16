Изобилие всего и везде давно уже стало реальностью, а не несбыточной мечтой, поэтому в магазинах можно найти все, что пожелает душа. Или почти все: например, деревянные бочки приобрести можно, но чтобы найти качественное изделие, нужно очень постараться. Еще одной «закавыкой» нередко становится не та древесина, если большая «посудина» нужна для определенной, конкретной цели. По этим причинам хозяевам приходится задумываться о самостоятельном изготовлении емкости для вина, меда или солений. Поэтому вопрос о том, как сделать бочку из дерева, может оказаться полезным. Кому? Тем, кто хочет получить в свое владение незаменимую конструкцию, но не доверяет производителям, или не желает за нее переплачивать.

Особенности выбора древесины

Понятно, что перед тем как сделать бочку из дерева, надо найти самый подходящий материал. В нашем, не строительном, случае ассортимент не слишком широк, однако выбор есть. Чтобы узнать, какая порода будет идеально-оптимальной, надо познакомиться со всеми преимуществами (или недостатками) кандидатов. Бондари-профессионалы «уважают» несколько деревьев.

Дуб

Никому не придет в голову оспаривать тот факт, что дубовая бочка — это классика. Эта древесина максимально прочна, отличается гибкостью. К тому же в ней есть дубильные вещества, которые являются антисептиками. Влага, с которой контактирует поверхность дубового сосуда, только делает его прочнее.

По этим причинам изделие отличается невероятно большим сроком эксплуатации: он составляет не десятки, а сотни лет. Главная специализация таких бочек — хранение спиртных напитков, качество и цена которых зависит от того, как долго они «прятались» в дубе. При длительном взаимодействии с древесиной они приобретают особый аромат. Однако с таким же успехом дубовые изделия можно использовать для квашения капусты или соления грибов. Исключение — мед, который в таком хранилище темнеет и приобретает посторонний запах.

Кедр

Это второй представитель, которого с полным правом считают фаворитом бондарей. В большей мере это относится к тем местностям, которые являются средой обитания этой породы деревьев. Кедровая посуда совершенно не пахнет смолой, поэтому ее используют даже для хранения молочных продуктов. Однако главное ее призвание — служить людям мини-сауной.

Липа

Можно сказать, что липа — дерево, горячо любимое всеми. Ее выбирают для отделки бань и саун, так как материал податлив, но прочен, достойно противостоит повышенной влажности. Липа не рассыхается, к тому же имеет антисептические свойства. Такие бочки считают лучшими емкостями для хранения солений, меда, икры.

Осина

Это еще один достойный и универсальный кандидат. Материал отличается приемлемой ценой, прочностью, способностью противостоять влаге. С давних времен известны его антисептические свойства. Минус древесины (ее разбухание) в данном случае превращается в плюс. Такие бочки — идеал для засолки овощей.

Ель, сосна

Этих претендентов можно отнести в «стан» аутсайдеров. Да, такая древесина проста для обработки, но ее прочность оставляет желать лучшего. Еще один огромный недостаток — ощутимый запах смолы. По этим причинам данные виды древесины для изготовления «продуктовых» бочек используют реже. Пример — засолка грибов.

Подготовка к «бочковой» работе

До изучения вопроса о том, как сделать бочку из дерева, надо решить другие задачи. Первая — знакомство с элементами будущего изделия и определение его формы, вторая — покупка материала и поиски всех инструментов.

Любая бочка имеет дно и крышку, клепки (их называют ладами), и обручи для фиксации изделия. С «идентификацией» первых элементов проблем не возникает, но в емкостях для спиртных напитков их называют одинаково — доньями (днищами).

Клепки — это дощечки, из которых состоит деревянная посуда. Для обычных бочек, лады которых приходится гнуть, элементы имеют довольно сложную форму: в средней части они не только шире, но и тоньше, чем у торцов. Эта особенность дает возможность упростить сборку остова деревянной посуды, чьи стенки приходится гнуть.

Обручи — металлические обода, стягивающие клепки. Их задача — предотвращение потенциальных протечек во время использования хранилища для продуктов. Нержавеющая сталь — идеальный материал для самостоятельного изготовления обручей бочки. Такое изделие будет максимально прочным, долговечным.

Какую форму можно придать бочке?

Красота в этом случае не единственный важный критерий, ток как в любой посуде главное — ее удобство, функциональность. Будущему бондарю придется сделать выбор из трех вариантов.

Обычное, стандартное «пузатое» изделие. Процесс ее изготовления достаточно сложен, однако именно такая форма считается самой лучшей, практичной. Поэтому она более популярна, востребована. Цилиндрическая бочка — второй непростой вариант, так как мастеру предстоит строго выдерживать диаметр во время соединения клепок. Еще один большой минус — ослабление обручей при усыхании лад. Конусная конструкция — кадушка. Это самая простая форма. Если выбрана эта претендентка, то особых трудностей у создателя не предвидится.

После того как был выбран предпочтительный вариант, приступают к сбору всего необходимого. Однако для бондаря–новичка лучшим способом познакомиться с особенностями ремесла все же остается создание бочки-кадки. После ее успешного изготовления можно будет «замахнуться» на более сложные изделия.

Инструменты, материалы

Древесина и нержавеющая сталь — то, что необходимо приобрести в первую очередь. Доски либо цельная древесина понадобится для днища. Затем придется поискать с «закромах» или купить инструменты для бондарного ремесла. В перечень входит:

топор и фуганки: длинный и круговой рубанок-горбач;

струг (скобель) — для обстругивания клепок внутри бочки;

рамочный станок-ворот (столбовой ворот) или цепная стяжка;

натяг для обруча, набойник (дерево, металл или комбинация);

зажимы (деревянные, металлические) для сборки бочки;

ладило — инструмент для строгания кромок клепок;

уторник для вырезания пазов для днища;

бондарная скоба.

Идеалом для работы станет бондарная скамья — специальный верстак, оборудованный тисками. Перед работой надо найти чертеж конструкции и подготовить лекала-шаблоны для клепок.

Как сделать бочку из дерева?

Создание любой разновидности этой деревянной посуды состоит из нескольких этапов. Это:

изготовление клепок-лад;

создание обручей;

сборка емкости;

ее отделка.

Правильно высушенная древесина — один из секретов качественных, почти вечных изделий. Если говорить о традициях, то раньше перед изготовлением бочек клепки выдерживали под открытым небом не менее 3 лет. За это время дождь полностью вымывал глюкозу, а также полисахариды, жесткие танины. В наше время бочарную древесину подготавливают в печах-сушилках. Сам процесс естественной сушки на улице занимает 3-12 месяцев.

«Ладное» занятие

Расщепление ствола вдоль волокон давно уже не практикуют: на смену ручному труду пришли механические колуны. Плюс раскалывания — отсутствие повреждений клеточной структуры древесины. Стволы теперь не раскалывают на 4 части: дощечки-лаги выпиливают их цельного бревна. Преимущества этого способа очевидны: это меньшее количество отходов, но гораздо больший выход готовой продукции.

Методы раскола

Эту операцию можно сделать двумя способами.

Радиальный. В этом случае раскол проходит точно по центру. Этот способ считают самым простым. Тангенциальный. Этот способ предполагает, что раскол не затронет самую сердцевину. Метод не советуют использовать на лиственных породах деревьев.

Изготовление клепок практически не зависит от породы, зато имеет значение размер колоды.

Как раскалывают колоду?

Для крупных бревен применяют двухрядный способ, для тонких чурок годится исключительно однорядный метод. Операция проходит в несколько этапов.

Бревно раскалывают пополам таким образом, чтобы линия проходила точно по центру заготовки. Затем каждую плаху раскалывают надвое, потом еще раз, чтобы получить 8 одинаковых частей. Толстые поленья сначала раскалывают вдоль на две равные части, затем поперек, в радиальном направлении. Из части у сердцевины получают одну-две дощечки, из внешнего полена — 3-5. Получившиеся детали будущей бочки обрабатывают: стесывают клиновидные выступы, снимают молодую древесину на внешней стороне. Готовые изделия оставляют сохнуть естественным образом (3 месяца), или прибегают к ускоренному процессу, используя оборудование. Для беспрепятственного доступа воздуха во время сушки заготовки укладывают в небольшие пирамидки.

У мастера может возникнуть вопрос, как подсчитать количество клепок. Если с размерами он уже определился, то первым делом определяют диаметр бочки в самом широком ее месте. Это значение умножают на число 𝝅 (3,14). Чтобы узнать количество клепок, проще нарисовать на бумаге отрезок такой длины (равный результату умножения), а затем опытным путем, прикладывая лады-клепки, узнать точное их число.

Тем, кто собирается собирать бочку для хранения спиртных напитков, не мешает узнать, что распил древесины для таких хранилищ должен быть или радиальным, или полурадиальным. В этом случае мастер сможет избежать двух проблем — протечки бочки и «побега» большого количества спирта во время выдержки.

Обработка клепок

К дальнейшей работе приступают, когда заготовки полностью высохнут. Для создания лад используют шаблоны, которые изготавливают самостоятельно.

Заготовку размечают, затем скашивают, округляют топором наружные поверхности. Обрабатывают их рубанком или прямым стругом. Внутреннюю поверхность обрабатывают скобелем. Кромки обрабатывают ладилом (обстругивают топором).

Используя фуганок, все поверхности выравнивают.

Изготовление обручей

Обод — второй обязательный элемент деревянной бочки. Как уже было сказано, при самостоятельном изготовлении лучший материал — нержавеющая сталь. Любая крупная «пузатая» конструкция имеет несколько таких «поясков».

Пуковые обручи (от слова «пук», обозначающего самую широкую часть бочки). Они располагаются ближе к центру емкости. Уторные. Они находятся около доньев, по краям изделий. Шейные. В больших моделях они опоясывают промежутки между двумя предыдущими элементами.

Размеры обода зависят от объема деревянной посуды. Рекомендованная ширина обручей и их толщина такова:

до 25 л — 30 мм, 1,6 мм;

от 25 до 50 л — 36 мм, 1,6 мм;

до 100 л — 40-45 мм, 1,6 мм;

от 120 л и более — 50 мм, 1,8 мм.

Длину стальных деталей рассчитывают самостоятельно: сначала замеряют бочку там, где будет находиться обод, затем прибавляют к значению двойную ширину полосы. С помощью молотка сгибают заготовку кольцом внахлест. Сверлят или пробивают пару отверстий, их диаметр — 4-5 мм.

В них вставляют заклепки, с внутренней стороны край развальцовывают с помощью молотка. Небольшим конструкциям будет достаточно двух обручей. Их массивные «коллеги» потребуют шести или даже больше.

Сборка бочки из дерева

Собирают емкость на любой ровной поверхности.

Сначала берут самый маленький обруч, к которому при помощи специальных металлических скоб (или струбцин) прикрепляют трио первых лад. После получения импровизированной треноги, «недоделанную» бочку устанавливают вертикально. Теперь занимаются тем, что поочередно вставляют между деталями недостающие клепки, заполняя ими все свободное пространство. Вооружившись молотком и набойником, аккуратно осаживают обод так, чтобы он максимально надежно зафиксировал все элементы. Надевают нижний обруч, затем точно так же осаживают его. У торцов рейсмусом проводят линию, затем отпиливают по ней.

Используя скобель, убирают неровности внутри будущей бочки. Торцы обрабатывают круговым рубанком. Прямым стругом снимают фаску с торцов внутри остова. Уторником нарезают пазы для днища.

Как делают настоящие бочонки?

Этот вопрос может заинтересовать тех, кому больше нравятся симпатичные «пузатые» конструкции. В этом случае после насадки уторного, пукового (шейного) на одну сторону другую сторону стягивают. Если говорить про бондарей-профессионалов, то у них есть для этой цели свои приспособления.

Любители могут использовать подручные средства — веревку, проволоку, трос или цепь. Концы их надежно соединяют, затем петлю скручивают каким-либо предметом-воротом. Некоторые специалисты рекомендуют пропаривать древесину, или заливать ее горячей водой.

Способы эти, наверное, в домашних условиях помогают, но бочары такие методы не используют. Да, иногда случается, что какая-то деталь не выдерживает и дает трещину, однако при таком форс-мажоре мастеру легче изготовить новую клепку.

Изготовление и установка дна

Для этой важной детали советуют выбирать толстые, широкие доски, так как минимальное количество стыков — гарантия большей надежности днища.

Кромки элементов фугуют, затем собирают на верстаке. Затем определяют радиус дна. В утор-паз вставляют ножки циркуля и подбирают такой их раствор, который должен делить периметр на 6 частей. Не меняя этого положения, на заготовке-дне чертят круг. На нем отмечают места для установки шпилек. В досках просверливают отверстия, потом вставляют шпильки, а элементы состыковывают максимально плотно. Дно обстругивают с обеих сторон, снова чертят окружность с тем же центром. Выпиливают круг-днище, оставляя небольшой запас. Фаски с элемента снимают прямым стругом.

Ослабив крепление лад, в паз вставляют днище, затем возвращают обруч на место. Последние этапы изготовления — проверка изделия на течь и изготовление крышки с кружком. Однако в некоторых случаях необходима дополнительная обработка, так как подготовка емкости еще не закончена.

Обжиг готовой бочки

То, как сделать бочку из дерева, теперь (в общих чертах) известно, но если материалом для нее является дуб, то предстоит еще одна операция. Такие бочки, использующиеся для выдержки вина, виски и коньяка, должны пройти «испытание огнем» по одной простой причине. Она — привкус дерева, который обязательно появится «благодаря» необработанной древесине. Но это не единственная задача процедуры. Она не только позволяет устранить все нежелательные запахи и привкус, но и:

способствует появлению простых сахаров, которые нужны для придания напитку необходимого аромата;

дает возможность получить характерный цвет, оттенок: эта особенность важна для белого вина и виски;

помогает максимально плотно прижать друг к другу клепки.

Вообще, на предприятиях, занимающихся изготовлением бочек, делают обжиг еще до того, как устанавливают днище. Эту операцию проводят для стягивания клепок. Остов устанавливают вертикально дном вниз, затем разжигают костер. Гнут лады в течение получаса, потом бочка еще около 20 минут обжигается.

Другой обжиг, который делают как на предприятиях, так и в домашних условиях, выглядит так:

Бочку укладывают на бок, внутрь закладывают опилки или стружки плодового дерева, любого. Можно использовать и дубовые. Их поджигают. После начала горения емкость начинают плавно перекатывать, тщательно контролируя степень обжига, следя за тем, чтобы не обуглилась древесина.

«Зевать» во время операции нельзя, раздувать огонь тоже, так как вместо щадящего обжига можно получить противоположный результат. Идеал — золотистый оттенок поверхности. Слабый обжиг делают для бочек, предназначенных для белого вина, средний — для коньяка и виски, интенсивный — для красных вин.

Эксплуатация изделий из дерева

Срок службы бочки из дерева зависит от того, в каких условиях она будет эксплуатироваться. Заливные емкости не рекомендуют красить масляной краской, которая спровоцирует гниение древесины. Такая дополнительная защита обручей разрешается.

Постоянный режим влажности для тары — обязательное условие для ее сохранения на долгий срок. Те бочки, что используются в качестве наливных сосудов, не должны стоять пустыми. Сухотарные изделия, наоборот, нельзя заполнять жидкостью. Любые бочки не должны стоять прямо на земле, поэтому под них советуют укладывать кирпичи либо доски.

Чтобы познакомиться с процессом изготовления почти незаменимой посуды, надо увидеть его «собственноглазно». О том, как сделать бочку из дерева, расскажет следующее видео: