Наверное, настоящий подводный мир, но в миниатюре, хотело бы иметь подавляющее большинство людей, так как аквариум не только положительно влияет на психологическое здоровье хозяев, но и улучшает микроклимат в доме, выполняя роль дополнительного источника влажности. Многие хозяева начинают с небольших емкостей, однако с течением времени понимают, что такого объема становится недостаточно. Покупка нового аквариума — удовольствие не из дешевых, да и не всегда получается подобрать вариант, который бы оказался идеальным по размерам. Поэтому некоторые аквариумисты-идеалисты всерьез задумываются о том, как сделать аквариум в домашних условиях. Прежде чем решиться на такой шаг, им необходимо узнать, какие тонкости есть у этой «авантюры».

Подготовка к работе

Вопрос о том, как сделать аквариум в домашних условиях, лучше рассматривать позже, так как сначала перед аквариумистами встают другие задачи. К ним относится покупка всего необходимого для операции, выбор лучших материалов для создания дома для рыбок, а также определение его оптимальной формы и размеров.

Что надо знать о стекле?

Чтобы конструкция была надежной и качественной, в первую очередь необходимо выбрать «правильное» стекло. Главное требования к нему — абсолютная прозрачность, умение противостоять натиску воды.

Лучшее стекло

Некорректный выбор может привести к тому, что конструкция вскоре разрушится, а значит, рыбки, неминуемо погибнут.Поэтому будущим хозяевам надо узнать, какой материал будет самым подходящим для аквариума.

Идеалом для создания емкости считают силикатное стекло, органическую его разновидность нельзя рассматривать даже для очень маленьких аквариумов. Оргстекло легко поцарапать, к тому же оно быстро помутнеет. Его состав также нельзя считать абсолютно небезопасным для живых существ. Виды силикатного стекла — оконное и витринное. Первый вариант не подходит. Такой материал отличается хрупкостью, к тому же он будет искажать все, что происходит в «подводном царстве». Витринное стекло, наоборот, максимальное прочное, гладкое. Да, оно обойдется дороже, не экономия здесь неуместна. Сорта материала. Их восемь — от М1 до М8. Лучший аквариумный кандидат — М1. Если нет возможности приобрести именно его, то выбирают следующее изделие — М2. Последний из возможных сортов — М3. Приобретение стекла с большими цифрами в маркировке запрещено, так как нет гарантии, что оно способно выдержать вес воды. Качество стекла. В этом случае необходим тщательный осмотр материала. Листы не должны иметь царапин, трещин, сколов. Даже маленький дефект на поверхности может привести к разрушению стеклянного дома для подводных обитателей. Пузырьки, странные вкрапления внутри стекла — поводы отказаться от покупки такого изделия.

Не рекомендуют использовать стекла б/у. Этот материал, отработавший свой срок, рассматривать вовсе нельзя. Любой материал имеет определенный срок эксплуатации. Стекло не является исключением. Беря в работу б/у изделия, мастер действует на свой страх и риск.

Что еще важно?

Разрезание стекла считается главным этапом, ответственным за качество работы. Если опыта подобных работ нет, или его не назвать «богатым», то лучше эту операцию доверить мастеру-профессионалу.

Толщина стекла — самый главный параметр, который обеспечит безопасную жизнь будущих жильцов. Высоту, длину и ширину конструкции хозяева смогут выбрать самостоятельно, однако толщину стекла выбирают, ориентируясь на таблицу, где H — высота стекла, а L — его длина.

Аквариум большой вместимости обязательно потребует дополнительных конструктивных элементов — ребер жесткости. Они дадут возможность предупредить пригибание стен емкости при установке стеклянной крышки, помогут выдержать сильное давление жидкости.

Выбор клеевого состава

Это второй важный пункт, относящийся к ответу на вопрос, как сделать аквариум в домашних условиях. Существует достаточно широкий ассортимент клеевых смесей, которыми соединяют стеклянные заготовки, однако для создания аквариума важны многие качества клея.

Характеристики

К свойствам качественного герметика относится:

безопасность;

внешний вид;

долговечность;

эластичность, прочность;

удобство использования клея;

максимально быстрое схватывание;

хорошее сцепление (адгезия) со стеклом.

Всем этим характеристикам отвечает один состав — силиконовый герметик. Но это еще не все. Идеален однокомпонентный состав (100% силикон + уксусная основа), предназначенный именно для аквариумов, так как в клее не должно быть вредных примесей. Например, универсальную продукцию или силиконовые антисептики для защиты древесины использовать запрещено.

Цвет

Цвет клеевой смеси выбирают в зависимости от конструкции, от ее размеров.

Белый. В этом случае надо ожидать, что герметик может сильно бросаться в глаза, а аквариум по этой причине будет выглядеть немного странно. Бесцветный. Этот прозрачный вариант считается традиционным для небольших аквариумов — емкостей до 100 литров. Черный. Такой герметик выбирают для больших конструкций, которым он придает элегантный, строгий вид.

Какой цвет выбрать, будущие владельцы решают сами. Если говорить о симпатиях мастеров-аквариумистов, то здесь лидирует прозрачная смесь. Причина — быстро устранение пузырей, появившихся между стеклами. Ни белый, ни черный состав быстро, «безболезненно» убрать не получится. Остатки придется соскребать со стекла лезвием.

Цвет герметика зависит от дизайна, обшивки «рыбной конструкции». В некоторых случаях черные швы могут смотреться предпочтительнее. К тому же многие владельцы отмечают, что такой герметик — беспроигрышный вариант, потому что бесцветный состав со временем желтеет или зеленеет, а черному такие неприятные «метаморфозы» не грозят.

На тубе клеевой смеси должна быть надпись «для аквариумов». Популярными марками являются смеси Chemlux 9011, 9013, Dow Corning 788, 911, Kleiberit Suprasil 590E, Soudal Silirub AQ, Teosil A akvariolaatu, Tytan.

Форма аквариума

В магазинах есть широкий ассортимент таких товаров, однако большая их часть все же имеет классическую прямоугольную форму. Перед тем как сделать аквариум в домашних условиях, необходимо выбрать оптимальный вариант.

Какой? Это — тот же традиционный вариант, который новичку изготовить проще всего. Ему будет нужно склеить всего 5 стекол, а значит, коварных швов потребуется минимум. Сложные конструкции, наоборот, мастеру без опыта очень трудно сделать качественно с первой попытки. Поэтому лучше начать с самого простого варианта — с незавершенного куба или параллелепипеда.

Набор для создания «аквадома»

Как сделать аквариум в домашних условиях? Если все предыдущие пункты изучены, а форма и размер выбраны по «своему хотению», то дело остается за малым. Для изготовления аквариума потребуется найти или купить:

герметик, пистолет для него;

губки, бумажные салфетки, чистую ткань;

деревянные бруски (толщина — 10 мм): 4 или 6 штук;

линейку (рулетку), маркер;

малярный скотч;

обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит);

острый тонкий нож, лезвие;

стекло, стеклорез;

мягкий точильный камень.

Потребуется запастись газетами для сушки конструкции, четырьмя металлическими уголками и восемью небольшими струбцинами для корректной фиксации граней аквариума. Чтобы не повредить стекло, могут потребоваться прокладки, сделанные из картона (тонкого поролона).

Если все необходимое собрано, то можно приступать к работе. Хорошо, когда у хозяев есть возможность «творить» на твердой и ровной поверхности. В таком случае операция немного упростится.

Как сделать аквариум в домашних условиях?

Перед тем как приступать к процессу, нужно узнать о том, какие правила есть для сборки аквариума из стекла. Если резкой мастер решил заняться самостоятельно, то главное для него — соблюдение соразмерности, совместимости деталей.

Сборка аквариума из заготовок

В этом случае надо знать несколько особенностей создание резервуара.

Есть 2 варианта сборки. Первый способ — будущие стенки устанавливают на дно аквариума, второй — их приклеивают сбоку. Вариант «стены на дне» удобнее в изготовлении, так как заготовки будут стоять на нижнем листе. Поэтому именно о нем пойдет речь далее. Резервуар имеет 4 стенки: переднюю, заднюю и две боковых. Длина передней и задней стенки совпадает с длиной стекла, предназначенного на роль дна. «Боковушки» для первого способа обязаны быть короче на толщину стекла, которую умножают на 2.

Например, если ширина аквариума составляет 400 мм, а толщина стекла составляет 5 мм, то ширина бокового стекла обязана быть 390 мм (400 – 5х2). 1 мм рекомендуют оставлять для запаса, для шва.

Самый лучший вариант избежать ошибок при самостоятельной работе — обращение к опытному стекольщику. В этом случае в мастерской, скорее всего, будет специальный станок, а не простейший стеклорез. Такое оборудование позволит сделать не только заготовки точных размеров, но и качественно обработать все срезы. Оптимально, если там же дополнительно предлагают обработку кромок стекла. В ином случае эту операцию придется делать самостоятельно.

Создание дома для рыбок

Сама работа состоит из нескольких этапов, которые кажутся довольно простыми, но требуют максимального внимания. Мелочей здесь нет.

Заточка кромок стекол, обработка

Если эту операцию не сделали в мастерской, то ее необходимо провести самостоятельно, так как в ходе работ такими острыми гранями легко пораниться. Для этого в ванну набирают 100-150 мм воды, а на дно кладут махровое полотенце. Его задача — предотвращение дефектов на уголках стекла.

Но полотенце ставят стекло, смачивают точильный камень водой, а затем начинают стачивать ребра. Поверхности, которые будут склеиваться, не трогают. Причина — интересное свойство силиконового герметика. Он обеспечивает лучшую адгезию с гладкими поверхностями. Шероховатые, наоборот, состав не любит, поэтому от них может отклеиться.

После обработки стеклянные элементы вытирают, подсушивают, затем обрабатывают торцы одним из обезжиривателей. Чтобы не допустить попадание клеевого состава на поверхности стенок, перед операцией их заклеивают полосками малярного скотча. Расстояние от торцов — от 3 до 6 мм.

Ровную твердую поверхность застилают бумагой. На нее укладывают деревянные бруски: 4 штук хватит для небольших аквариумов, 6-8 необходимо для массивных емкостей. На них располагают деталь-дно.

Приклеивание заготовок

На тубу с герметиком наворачивают носик, кончик его срезают под уголком так, чтобы диаметр отверстия составлял примерно 2/3 толщины стекла. Сначала берут переднюю стенку. На нижний ее торец, который будет стоять на дне, наносят колбаску герметика. Следят за тем, чтобы шов был одинаковой толщины, без пустот и слишком тонкого слоя.

После нанесения герметика стекло ставят на дно аквариума, однако сильно не прижимают, потому что герметик может вытечь из шва. Чем толще шов, тем прочнее будет соединение. Выступивший состав пока не трогают, а оставляют до застывания. Временно стенку опирают на подходящие предметы (например, на банки с водой), или зовут на помощь ассистента.

Следующая заготовка — боковая стенка. В этом случае герметик аккуратно наносят уже на два торца — на нижний и боковой, который будут присоединять к первой, приклеенной стенке. Подготовленную деталь присоединяют к переднему элементу, тщательно следя за слоем силикона и за тем, чтобы не было никаких скосов. На этом этапе подпирать стены уже не нужно: вместо этого их фиксируют уголками и струбцинами в верхней части конструкции. Винты зажимают не слишком крепко.

Аналогичным образом поступают с оставшимися двумя стенками, причем последней приклеивают заднюю стенку. Самое важное во время работы — контроль нажима. Мастеру нельзя допустить, чтобы состав был выдавлен из швов. Следить нужно и за тем, чтобы все заготовки оставались на своих «законных» местах, не было даже малейших сдвигов-перекосов, поэтому постоянная проверка дна и стен необходима.

Застывания герметика ждать не обязательно, поэтому в невысохшем виде со всех граней аквариума влажной тканью убирают излишки герметика. Однако эту операцию можно провести после высыхания конструкции: в этом случае лишнее удаляют острым ножом (шпателем). Емкость оставляют сохнуть сутки, или более, если герметик требует большего срока для схватывания. Трогать сохнущий аквариум нельзя, переставлять — тем более.

Ребра жесткости для больших аквариумов

Какую емкость нужно считать большой, а какую маленькой? Большая — та, которая имеет длину свыше 500 мм. В таких сосудах ребра жесткости обязательны, но они допустимы и для «банок» маленьких размеров.

Ребра жесткости — полоски стекла такой же толщины, как и стенки аквариума. Длина их равняется внутренней длине емкости, а ширина составляет 20-50 мм. Их главная задача — предотвращения прогиба конструкции. Вклеивают их на расстоянии 20-30 мм от верхнего края лицевой и задней стенки. Помимо прямой обязанности ребра выполняют и другие функции. Они служат поддержкой для аквариумной крышки, а также облегчают переноску емкости, которая весит немало.

Если аквариум имеет впечатляющую длину (более 1500 мм), то кроме ребер жесткости конструкцию оснащают стяжками. Это аналогичные полосы, их приклеивают к ребрам, расположенным сверху, в нижней части конструкции, или на дно. Ширина каждой полосы-стяжки должна составлять 30-50 мм.

Ребра жесткости (стяжки) приклеивают тем же герметиком. После окончания этого этапа конструкцию снова оставляют сохнуть на тот срок, что указан в инструкции к конкретному клеевому составу. Если аквариум большой, то его рекомендуют сушить не менее двух суток. Готовую емкость тщательно осматривают, остатки герметика срезают лезвием.

Проверка конструкции, устранение течи

После высыхания аквариума подходят к самому ответственному этапу, который в частном доме лучше перенести на улицу. Готовую емкость освобождают от струбцин и уголков, затем заполняют водой до требуемого уровня, тщательно, неоднократно проверяют все швы, затем оставляют в таком положении на сутки или двое. Если никаких протечек за этот период не выявлено, то приступают к дальнейшим работам по благоустройству нового жилья для рыбок.

Не все и всегда проходит гладко. Когда готовый аквариум преподносит мастеру неприятный сюрприз, сильно отчаиваться все же ни к чему. В большинстве случаев огрехи можно исправить. Однако многое зависит от вида обнаруженного дефекта. Поэтому более частые ЧП, а также способы «работы над ошибками» лучше привести здесь.

У аквариума обнаружилась течь в углу. Экстремальный вариант ремонта — замазывание течи в наполненной емкости, с внутренней стороны. Если такая операция не помогла, то предстоит довольно сложная работа. Сначала аквариум лишают жидкости, затем из него вырезают обе стенки, между которыми появилась лазейка для воды. Стыки тщательно очищают лезвием, потом снова приклеивают стенки. Их точно так же (струбцинами, уголками) фиксируют, сушат, а затем проверяют. Течь в шве. Здесь после удаления воды можно попробовать вырезать этот участок шва, а затем заполнить отверстие новой порцией герметика, высушить. Если операция не принесла результатов, то мастеру придется действовать по сценарию первого варианта. Нужно удалять обе смежные стенки, чистить торцы, а потом повторять работу. Проверку емкости в этом случае откладывают на 3-4 дня. Пузырьки, «красующиеся» в швах. Когда нет никаких признаков течи, какие-то действия не нужны, они излишни. Как показывает практика, такие аквариумы эксплуатируются долгое время, не вызывая ни малейших проблем.

Еще одна потенциальная неприятность — микроскопическая трещина, которую заметили уже при (или после) обустройстве аквариума. Такой дефект чаще тоже не требует каких-либо дополнительных манипуляций. Причина проста: микротрещина вскоре забьется частичками грунта, а течь быстро исчезнет без постороннего вмешательства.

Крышка для аквариума

Поскольку у многих дома помимо рыбок живут маленькие потенциальные рыболовы или хвостатые любопытные питомцы-хищники, защита аквариуму необходима не только от пыли, но и от их посягательств. Самый простой вариант — крышка из тонкого пластика, которую устанавливают на ребра жесткости. Небольшой люк, устроенный в ней, даст возможность не трогать элемент во время кормления рыбок.

Более надежной будет конструкция из толстого пластика, либо из того же стекла, оргстекла. Чтобы крышка не повредила ребра жесткости, на которых она будет располагаться, края по периметру заготовки промазывают герметиком, затем сушат. Другой вариант — нанесение небольшого количества состава (например, точечно) на поверхности ребер во время их приклеивания к стенкам аквариума.

Создание надежной емкости из стекла своими руками реально, так как сделать аквариум в домашних условиях возможно. Никто не станет утверждать, что такая работа всегда проходит гладко и без ошибок. Нельзя гарантировать, что в ней нет места для них. Но аккуратность, внимательность и неторопливые действия помогут избежать серьезных огрехов, которые будет трудно исправить. Главное — использовать качественные материалы и безукоризненно подготовить стеклянные заготовки. Остальное — вопрос усердия, желания автора сделать работу безукоризненно.

С ценами на разные виды аквариумов можно познакомиться здесь:

О том, как сделать аквариум в домашних условиях, расскажет следующее видео: