Организация пространства в жилых помещениях — этап, который требует очень внимательного подхода, ведь все детали приходится продумывать до мелочей. В последнее время очень популярна барная зона, потому что домашний бар — конструкция невероятно удобная. Этот элемент квартиры или дома дает возможность приготовить коктейль и практически мгновенно организовать вечеринку, если внезапно нагрянули друзья. Однако одного желания хозяев недостаточно, ведь им нужно точно определиться, как построить бар. Способов его организации существует довольно много, поэтому сначала нужно познакомиться с разными примерами, а потом заимствовать ту идею, которая понравилась больше всего.

Организация пространства и плюсы домашнего бара

Бар у многих ассоциируется с широкой стойкой и высоким стеллажами, в которых стоит великое множество бутылок. Однако даже в собственном доме такую «выдающуюся» зону себе могут позволить далеко не все, поэтому чаще всего речь идет о небольшой мебели, которая занимает минимум пространства. В хранилище для спиртного превращают шкафы и стеллажи, тумбы, бочки и т. д.

Такой домашний мини-бар имеет много преимуществ. К ним относится:

круглосуточная работа;

экономия средств на его создание;

возможность получить барную зону даже в небольшой квартире;

экономия полезной площади, поскольку место для хранения бутылок в обычной мебели освобождается;

небольшое количество алкоголя можно хранить на удобных полках: в этом случае хозяевам не потребуется выделять пространство под массивные шкафы, стеллажи и т. д.

Кроме того, домашний бар не только статусная, но и весьма функциональная вещь. В этом случае приготовление/употребление спиртных напитков становится изысканным ритуалом. Наличие дорогого алкоголя в доме свидетельствует и о материальном достатке его владельцев.

Где можно обустроить бар?

Ответ на данный вопрос зависит от того, насколько просторен дом (или квартира). Вариантов достаточно много.

Балкон

Это помещение — идеальное решение для квартир скромной площади. Правда, балкон (лоджия) должен быть застеклен и утеплен. Чаще для создания барной стойки здесь используют легкое дерево. Балконный бар, находящийся в очень ограниченном пространстве, обычно не перегружают.

Кухня

Это самое лучшее из имеющихся решений, поскольку в данном помещении члены любой семьи проводят немало времени. В этом случае барная стойка сможет превратиться в дополнительную рабочую зону. Она позволит готовить не только спиртные напитки, но и кофе, чай, безалкогольные коктейли и т. п.

Гостиная

Бар в этой комнате — самый оптимальный вариант для тех, кто часто принимает гостей, любит проводить немало времени с родными и друзьями. Как правило, этот оригинальный элемент сам становится элементом зонирующим. Дополнительно пространство делят, используя осветительные приборы или акценты.

Кабинет

В этой комнате также проводят немало времени. В кабинете работают, встречаются с друзьями, коллегами и партнерами. Если в помещении есть камин, то его полку нередко превращают в мини-бар. Хранилищем для аксессуаров и посуды становится небольшой навесной шкафчик. Альтернативный вариант — маленький комод-бар.

Подвал

В просторных домах подземное помещение нередко превращают в комфортабельную комнату отдыха. Ее элементом часто становится максимально удобный и большой бар.

Барная зона на открытом воздухе

Загородные участки дают возможность соорудить бар во дворе, или использовать для такой «благой цели» беседку. Большое преимущество этого решения — отличный отдых на свежем воздухе.

Что можно превратить в бар?

На самом деле, барной зоной может стать почти любой предмет. В этом легко убедиться, посмотрев на множество фотографий.

Полки в имеющейся мебели

Совсем не обязательно покупать или мастерить хранилище для бутылок и барных аксессуаров. Найти место для всего необходимого можно в серванте или в буфете.

Деревянная полка, превращенная в хранилище для бутылок

Небольшая конструкция хороша тем, что собрать ее сможет практически каждый. Более сложный вариант предполагает, что хозяева имеют опыт работы со столярными инструментами, поскольку массивная полка обязана быть максимально надежной.

Небольшой навесной или напольный шкафчик

Такая деревянная мебель идеальна для интерьера в классическом стиле. Подобные мини-бары выбирают для гостиных и кабинетов. Если стена комнаты в какое-то время дня освещается солнцем, то шкафчику для вина потребуется от него защита. В этом случае мебель делают с непрозрачными дверцами.

Компактный, мобильный домашний бар

Этот вариант хорош тем, что легкая конструкция на колесиках не привязана к одному месту. Поэтому ее можно перемещать из помещения в помещение. Главное требование к небольшому мобильному бару — его скромные размеры и стильный вид. Изготовить подобную модель можно из дерева, металла, стекла и т. д.

Бар, сделанный в шкафу, стеллаже

Это один из самых удобных вариантов, поскольку такая мебель позволяет вместить большое количество разнообразных предметов. Если нет возможности полностью освободить ее, то можно отдать под бар только одну, две или три полки. Подвесные держатели для бокалов можно найти в реальных магазинах и на виртуальных просторах. Если интерьер в доме/квартире оформлен в одном из современных стилей, то советуют отдать предпочтение визуально легкой металлической мебели.

Домашний бар на лоджии, балконе

Небольшое утепленное помещение можно легко превратить в симпатичный, полноценный бар. Несмотря на маленькие размеры на балконе найдется место и для барной стойки. Винотеку можно расположить как под ней, так и на одной из боковых стенок, или сразу на двух. Создать уютную атмосферу помогут светодиодные светильники, встроенные в потолок балкона. Альтернативы — гирлянды, свечи или лавовые лампы. Большие лоджии есть далеко не у всех, поэтому барную стойку нередко делают из подоконника. В том и в другом случае для нее покупают высокие стулья.

Классический домашний бар

Под ним подразумевается практически полноценное «заведение» в миниатюре. Этот классический бар имеет стеллаж для напитков и небольшую стойку. Минус данного решения в том, что такой вариант не только самый затратный из всех возможных: необходимо отдать для его размещения довольно большую площадь. Причем оптимальным вариантом считают выделение для этого бара отдельной комнаты. Подобная барная зона идеальна и для семей с детьми, поскольку это помещение можно оградить от любопытных, закрывая его дверь на ключ.

Другие оригинальные решения

На этих конструкциях варианты не заканчиваются, этому препятствует фантазия людей. Поэтому тем, кто еще не определился, не помешает познакомиться с другими интересными решениями.

Бочка-бар

Оптимальное решение — «пузатая» емкость, одновременно играющая сразу две роли, — хранилища для бутылок и барной стойки. Максимально удобной и устойчивой будет конструкция, состоящая из двух-трех бочек. Они без проблем удержат даже очень большую столешницу. Еще один оригинальный вариант хранилища для бутылок — деревянная бочка, разрезанная вдоль.

Универсальный бар из поддонов

Это решение подходит как для жилых помещений, так и для придомовой территории. Не самый сложный вариант — домашняя барная стойка со столешницей, под которой можно расположить немалое количество бутылок.

Однако для отдыха на улице больше подойдет иное решение. Максимально защищенной от непогоды будет полноценная конструкция, имеющая надежную крышу. Помимо удобной и большой стойки в ней обустроено много полок. Кроме того, некоторые хозяева из паллет делают кресла, или высокие табуреты.

Виды стоек

Именно эти большие элементы «питейного заведения» для дома или квартиры больше всего интересует многих владельцев жилья. Разновидностей их есть несколько:

Классическая. Эта конструкция имеет высоту более метра (1,2 м), к ней приобретают высокие барные стулья. Аккуратная мини-стойка. Ее высота менее метра (0,9 м), поэтому ее нередко используют в качестве рабочей или обеденной зоны. Двухуровневая. Данная модель считается самой удобной. Ее нижняя поверхность становится дополнительной столешницей при приготовлении блюд. Такая стойка рассматривается и как важный элемент зонирования просторных помещений.

Угловая барная стойка — отличный вариант для не очень больших квартир. Такую мебель можно без проблем расположить в незанятых, «бесхозных» углах комнат. Подойдет она и на роль «острова» в просторном частном доме.

Что потребуется для домашнего бара?

Чтобы создавать вкуснейшие напитки, хозяевам-барменам нужно приобрести несколько важнейших предметов. В список самого необходимого входят следующие орудия труда:

шейкер для смешивания, классический, европейский (кобблер) или бостонский;

стрейнер (барное ситечко для отделения льда);

джиггер (мерный стакан для коктейлей);

ложка для коктейля;

щипцы для льда.

Другие нужные аксессуары — барный штопор и барные ножи для разрезания фруктов, графины, бутылки, формочки для льда (с разными ячейками), ножи для зелени, мадлер (небольшой пестик для получения сока из ягод и фруктов), гейзер (дозатор), а также бокалы, рюмки, стопки и фужеры.