Главная
Самоделки

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

20.02.2021
9 мин.
Самоделки
Содержание1. Купить можно сделать2. Знакомство с будущей работой2.1. Материалы для изготовления2.2. Способы декорирования самодельных часов3. Как сделать часы своими руками?3.1. Экспресс-часы с тропическим декором3.2. Циферблат из спила дерева3.3. Часы из старых досок3.4. Аксессуар из картона для кухни3.5. «Лунные часы»3.6. Часы, выполненные в технике декупаж3.7. Комбинация с кофе3.8. Помощь пластинок3.9. Часы из тарелки

Уют в доме — то, к чему стремятся все хозяева. Чтобы создать его, не обойтись без небольших, но очень важных аксессуаров. Например, мягкая мебель часто не в состоянии «жить» без декоративных подушек, занавески — без ламбрекенов, а стены — без часов. Конечно, последний, практически обязательный атрибут можно без проблем купить в магазине, однако многих хозяев останавливает стандартность моделей вкупе с их невысоким качеством. Отчаиваться им не надо, так как сделать часы своими руками — задача посильная. Самый важный этап в этом случае — приобретение рабочего механизма, либо «добыча» его из старых часов. Остальные элементы при большом желании любой мастер способен создать самостоятельно.

Купить можно сделать

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Некоторые хозяева задаются вопросом о том, как сделать часы своими руками. Другие, наоборот, настроены скептически, поэтому их интересует, зачем создавать декоративный и работающий элемент самостоятельно, если можно просто купить качественную, дорогую модель? Ответов на данный вопрос есть несколько:

  1. Автор сможет создать абсолютно невероятную, эксклюзивную модель, которая станет украшением дома и предметом зависти других.
  2. Любая вещь, сделанная своими руками, превращает мастера в «творца», а разве это не достаточный повод для гордости?
  3. «Близкое знакомство» с внутренним устройством часов поможет понять, как работает этот «счетчик времени».
  4. Экономия. Зачем тратить деньги, если уникальный элемент интерьера можно создать, потратив минимум?

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Возможность выбрать материал, форму и размеры «по душе» — еще одно преимущество самостоятельного изготовления часов.

Знакомство с будущей работой

Прежде чем начинать рассматривать тему «Как сделать часы своими руками», надо познакомиться с заготовками, которые используют для изготовления уникальных поделок. А также узнать о том, какие способы декорирования применяются в этом случае.

Материалы для изготовления

Вопрос, как сделать часы своими руками, включает другой — из каких материалов можно соорудить настенный хронометр? Как и для любой поделки, для этого аксессуара можно использовать все, что будущему автору покажется подходящим, интересным или необычным, весьма далеким от «унылых стандартов».

Основание для часов

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Циферблатом может стать картина или ткань с нанесенным принтом. Нередко используют картон или бумагу (технику квиллинг). В ход идет:

  • стекло;
  • металл;
  • дерево;
  • тарелки;
  • глобусы;
  • пластинки;
  • гипсокартон;
  • пластиковые ложки;
  • пробковые подложки;
  • сковородки, крышки кастрюль;
  • разделочные доски, формы для запекания.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Это далеко не весь список, так как фантазии человеческой нет границ: превратить в настенные часы можно совершенно неожиданные вещи. Самый простой способ получения основы под циферблат — покупка фанерного панно в интернет-магазине. Альтернативный вариант — поход в реальную торговую точку, предлагающую товары для рукоделия.

Второй способ получения заготовки для циферблата — самостоятельное его изготовление: например, вырезание фигуры из листа фанеры, из дерева. Самое оригинальное решение — стена, которая становится большим циферблатом. На ней фиксируют и часовой механизм, и цифры. Обычно их делают довольно крупными.

Механизм

Хорошо, если дома есть конструкция, которая хозяевам надоела (разонравилась), но осталась вполне рабочей. В этом случае механизм можно использовать повторно. Иначе эту деталь нужно приобрести в магазине. Однако сначала нужно убедиться, что циферблат и механизм подходят друг другу. Поэтому обращают внимание на:

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

  • толщину основы для часов;
  • высоту штока, на который надевают стрелки;
  • диаметр резьбы, он должен совпадать с отверстием в середине циферблата.

Главное — общая высота штока, которая должна быть достаточной для толщины циферблата и закручивания гайки. Оптимальное соотношение для часов, сделанных из фанерной заготовки, — 16 мм с 9 миллиметрами резьбы. Другой стандарт — 12 мм и 6 мм (общая высота штока и резьбы соответственно).

Если для будущих часов выбраны объемные декоративные элементы, то сначала нужно убедиться, не будут ли они мешать свободному ходу стрелок.

Способы декорирования самодельных часов

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Их тоже довольно много. Выбор того или иного варианта зависит от будущего автора. Вернее, от его желания/нежелания отдать работе максимум времени, чтобы сделать часы «незабываемыми». Можно:

  • создать акварельный рисунок, затем его вырезать и наклеить на основу;
  • стать художником — нарисовать картину с помощью акриловых красок;
  • найти в интернете рисунок, затем распечатать, вырезать, приклеить;
  • использовать объемные детали, вырезанные из тонкой фанеры;
  • сделать вышивку, а затем обтянуть ей будущий циферблат;
  • создать изящное изделие в технике декупаж.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

После завершения основной работы мастеру предстоит еще один этап: нужно будет нарисовать (приклеить) цифры.

Как сделать часы своими руками?

Поделок существует великое множество, поэтому познакомить со всеми интересными моделями в рамках одной статьи попросту невозможно. Но несколько относительно простых образцов способны служить примерами для подражания.

Экспресс-часы с тропическим декором

Если все необходимое куплено и собрано в одном месте, то автор затратит минимум времени: как на сборку, так и на декорирование часов. Чтобы создать «кусочек рая» в доме или квартире, нужно подготовит следующий набор, в который входит:

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

  • часовой механизм для настенных изделий, со стрелками;
  • круглое фанерное панно, его диаметр — 30 см;
  • акриловые краски, кисти и палитра;
  • колеровочная паста (колер-паста);
  • бумага, карандаш.

Понадобятся плоскогубцы, ножницы и линейка.

Изготовление часов

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

С чего начинается операция «Как сделать часы своими руками»? Если панно вырезали самостоятельно, то в первую очередь в его центре сверлят отверстие, которое совпадает с диаметром резьбы.

  1. Потом определяют, где будет находиться цифра 12. Панно переворачивают, вставляют часовой механизм. Ставят отметку там, где находится середина верхней стороны. Она должна совпасть с закруглением петли для фиксации часов на стене. Из нее проводят перпендикуляр. Верхняя точка линии будет ориентиром для разметки мест для цифр (если они запланированы).
  2. Переходят к созданию рисунка. Для этого берут лист бумаги, укладывают на него панно, потом карандашом очерчивают контур циферблата. После этого приступают к созданию выбранных элементов: например, листьев. Затем их вырезают, прикладывают к панно, и обводят контуры карандашом. Заготовку раскрашивают, используя краски (белый строительный и художественный акрил), колер-пасту.
  3. После высыхания циферблата фиксируют часовой механизм. Как правило, к нему прилагается схема сборки, изменять ее не рекомендуют. На шток надевают резиновый уплотнитель, потом прикладывают его к тыльной стороне заготовки так, чтобы середина петли и карандашная линия совпадали. Затем на шток надевают шайбу, за ней — гайку. Крепежный элемент аккуратно закручивают плоскогубцами.
  4. В последнюю очередь добавляют стрелки, которые заранее проверяют на ровность. Сначала аккуратно нанизывают часовую, потом минутную, затем секундную. Чтобы убедиться в корректной фиксации деталей, дожидаются легкого щелчка. Есть еще один важный момент: все стрелки должны располагаться параллельно, касание этих элементов недопустимо, так как в этом случае часы просто откажутся работать.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

После завершения работы стрелки устанавливают на сделанную отметку (12 часов), затем вставляют батарейку. Правильное время настраивают с помощью колесика, находящегося с обратной стороны часов.

Поскольку вопрос, как сделать часы своими руками, в большей степени относится к оформлению циферблата, именно создание этого элемента интересует будущих «рукотворцев». Можно рассмотреть несколько вариантов. Есть модели достаточно простые, но существуют и образцы, которые потребуют больше времени, внимательности, точности и аккуратности.

Циферблат из спила дерева

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Такие элементы для декора можно сделать самостоятельно, найти на знаменитом сайте, где собираются продавцы или мастера, или заказать в интернет-магазине (например, в «спасительном» Китае). Максимальная толщина заготовки — 2 см. Причина — необходимость совпадения ее и штока.

Для изготовления «хронографа» помимо спила потребуется часовой механизм, а также дрель и шуруповерт. В этом случае работа проста, потому что число этапов минимально. Сначала в будущем циферблате сверлят отверстие для штока, затем в нем фиксируют механизм. Потом рисуют или приклеивают цифры, устанавливают стрелки.

Часы из старых досок

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Этот «декоративно-полезный» аксессуар идеально впишется в интерьер, оформленный в стиле лофт. Для изготовления настенных часов понадобятся доски, небольшие бруски для их поперечной фиксации, дрель (шуруповерт), электролобзик и наждачная бумага. В роли самодельного циркуля сможет выступить гвоздик (саморез), карандаш и шпагат.

Первым делом пиломатериал проверяют и примеряют, затем складывают и сколачивают доски. На полученной детали вычерчивают круг. Для этого в центр будущего циферблата вбивают гвоздь, к которому привязывают шпагат с надежно зафиксированным карандашом.

Круг вырезают лобзиком, затем заготовку шлифуют наждачной бумагой. После этого в ее центре сверлят отверстие, где устанавливают механизм. Последний этап — рисование, врезание и приклеивание цифр. Можно использовать и готовые, покупные элементы.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Аксессуар из картона для кухни

Несмотря на простоту и непрезентабельность этого материала, его нередко используют для создания разнообразных поделок и сувениров. Плюс варианта — легкость работы и замены, если материал циферблата случайно получит «травмы».

Как сделать такие часы своими руками? Для работы нужно приготовить:

  • маркер (акриловую краску);
  • рабочий механизм со стрелками;
  • картон, лучше найти плотный материал;
  • разноцветные большие пуговицы или такие же пластиковые крышки.

Будет нужен карандаш, линейка, треугольник, ножницы, циркуль, а также клей ПВА. Если мастер намерен использовать пластиковые крышки, то для них потребуется вырезать кружки из плотного материала: например, из фетра. В этом случае цифры можно нарисовать акриловой краской.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Работа «кипит» так:

  1. С помощью циркуля на картоне чертят круг, который потом аккуратно вырезают.
  2. Затем на основе отмечают точки, предназначенные для цифр. В этих местах (точно по центру) приклеивают пуговицы или крышки.
  3. Маркером или акриловой краской на их поверхности рисуют цифры. В центре циферблата карандашом делают отверстие для часового механизма.

Последние этапы — его фиксация и установка стрелок.

«Лунные часы»

Эта оригинальная модель уже «завоевала сердца» тех, кто искал интересные идеи и примеры для подражания.

Что потребуется для создания?

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Для изготовления этого необычного циферблата необходимо приобрести или приготовить:

  • гипс;
  • стрейч-пленку;
  • лампочки различных размеров;
  • большую круглую силиконовую форму для выпечки.

Понадобятся инструменты: шуруповерт, а также дрель для просверливания отверстия для штока.

Как сделать часы своими руками?

Такая операция тоже отнимет минимум времени. На изготовление циферблата уйдет примерно час, или немногим больше.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

  1. Дно и бортики силиконовой формы закрывают пленкой.
  2. Затем готовят гипсовый раствор, после чего заливают его в застеленную емкость. Толщина слоя — 1-2 см.
  3. После того как гипс начнет схватываться (спустя 15-20 минут), «вооружаются» лампочками. С их помощью на гладкой поверхности делают «кратеры».
  4. Когда гипсовая «планета» затвердеет, ее вынимают из формы, затем осторожно просверливают отверстие в центре циферблата, потом в него вставляют часовой механизм.

Чтобы достичь большей натуральности, лучше иметь перед глазами снимки Луны. Стрелки можно оставить «как есть», либо оформить «по-космически». Например, приклеить к ним бумажную миниатюрную ракету, покрашенную в тот же цвет, что и указатели.

Часы, выполненные в технике декупаж

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Поделки и декупаж. Это сочетание в последнее время стало очень популярным, потому что такие изделия получаются изящными, нарядными, практически неотличимыми от покупных изделий. Почти безупречные часы достойны любой комнаты: их вешают в гостиных, спальнях или в кухнях.

Что понадобится для работы?

Такое рукоделие более требовательно к мастеру, которому необходима аккуратность и максимальная сосредоточенность. Однако список необходимых материалов и инструментов не очень велик. В него входит:

  • деревянная заготовка для циферблата, круглая (идеал — готовый шаблон);
  • рисовая бумага с узорами (для декупажа);
  • часовой механизм со стрелками;
  • циркуль (линейка, карандаш);
  • специальный клей или ПВА;
  • наждачная бумага.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Для «праздничного» оформления циферблата потребуется лак, губки, кисточки и акриловые краски. Вместо рисовой бумаги возможно использование обычных салфеток. Если для декупажа выбран клей ПВА, то непосредственно перед работой его разводят водой: 2 части клея и одна — жидкости. Делать рабочий раствор советуют маленькими порциями.

Этапы изготовления часов

Техника декупаж предполагает несколько последовательных операций. Работа идет по такому сценарию:

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

  1. Сначала занимаются «подготовкой заготовки». Дерево шлифуют наждачной бумагой, трижды покрывают грунтом — белой акриловой краской.
  2. Каждый слой должен высохнуть самостоятельно. После этого от края основания отступают 1-2 см, с помощью циркуля чертят круг, который будет границей для рамки.
  3. Основе придают фактуру: краску разводят водой, затем с помощью губки состав для состаривания наносят хаотичным образом. Рамку красят темным цветом: например, коричневым.
  4. Из рисовой бумаги вырезают узор, потом его укладывают на заготовку. Если используют простые салфетки, то их смачивают в воде, затем разглаживают на циферблате, сверху наносят клей.
  5. Чтобы узор не выглядел «чуждым» элементом, с помощью красок создают плавные переходы от рисунка к поверхности. Для этого используют краски различных оттенков, их распределяют кисточками и губками.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Последний этап — нанесение защиты, лака. После высыхания покрытия приклеивают цифры, устанавливают механизм, стрелки и батарейку. Если автору нужно состарить изделие, то в список материалов добавляется двухкомпонентный состав для кракелюра. Его задача — вытягивание влаги, благодаря чему обезвоженная поверхность покрывается трещинами. Наносят кракелюр на подготовленное (с узором) изделие. После его высыхания «растрескавшийся» циферблат покрывают лаком.

Комбинация с кофе

Этот вариант тоже трудно назвать простым, потому что часть поверхности циферблата выполняется в технике декупажа, а другая декорируется кофейными зернами. Для создания такого «ароматного шедевра» автору нужно приобрести (вырезать из дерева) круглое основание, купить часовой механизм, а также приготовить:

  • клей ПВА;
  • кофейные зерна;
  • витражную краску;
  • акриловый бесцветный лак;
  • краску — белую и коричневую;
  • салфетку с картинкой, относящуюся к кофейной тематике.

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Сначала циферблат грунтуют акриловой краской. Потом одну половину красят в коричневый цвет, другую — в белый.

  1. После высыхания составов основание покрывают клеем, разведенным водой (1:1).
  2. На поверхности аккуратно укладывают салфетку, ее разглаживают, избегают образования пузырьков.
  3. На высохшем циферблате карандашом схематически «набрасывают» рисунок — границу расположения кофейных зерен.
  4. Приступают к их приклеиванию, для этого этапа используют витражную краску. После завершения создания картинки изделие оставляют сохнуть.

На циферблат устанавливают часовой механизм, приклеивают цифры, затем покрывают поверхность лаком. В последнюю очередь на штоке фиксируют стрелки.

Помощь пластинок

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Коллекционеры «винила» назвали бы такой поступок «кощунством», но если в доме не такого «культа», то пластинка окажется не последним кандидатом. Самый простой вариант изготовления — «оснащение» диска часовым механизмом и цифрами. Сложные способы превращения предполагают создание из пластинки изящных картинок. И в этом случае автору потребуется мастерство, так как предстоит филигранная работа.

Часы из тарелки

Это один из самых простых способов, так как мастеру нужно «всего лишь» просверлить отверстие в центре красивого столового прибора, а потом добавить цифры, механизм и стрелки. Главная сложность здесь — создание отверстия, потому что хрупкий материал отличается очень «капризным характером».

Из чего и как сделать часы своими руками: материалы и способы создания декора

Как сделать часы своими руками? Купить часовой механизм, найти достойного претендента на звание циферблата, проделать в нем отверстие для штока. Дальнейшие операции — его фиксация, добавление цифр и стрелок, поэтому неразрешимых проблем у создателя прибора-декора не возникнет.

Поскольку главное — циферблат, именно его изготовление и украшение больше всего волнует будущих хозяев. Свой вариант создания оригинальных часов покажет автор следующего видео:

Видео загружается...

Была ли статья полезна?
Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!
Теги:
как сделать часы своими руками
самоделки
Комментарии
Комментариев пока нет
Добавить комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий