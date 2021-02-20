Уют в доме — то, к чему стремятся все хозяева. Чтобы создать его, не обойтись без небольших, но очень важных аксессуаров. Например, мягкая мебель часто не в состоянии «жить» без декоративных подушек, занавески — без ламбрекенов, а стены — без часов. Конечно, последний, практически обязательный атрибут можно без проблем купить в магазине, однако многих хозяев останавливает стандартность моделей вкупе с их невысоким качеством. Отчаиваться им не надо, так как сделать часы своими руками — задача посильная. Самый важный этап в этом случае — приобретение рабочего механизма, либо «добыча» его из старых часов. Остальные элементы при большом желании любой мастер способен создать самостоятельно.

Купить можно сделать

Некоторые хозяева задаются вопросом о том, как сделать часы своими руками. Другие, наоборот, настроены скептически, поэтому их интересует, зачем создавать декоративный и работающий элемент самостоятельно, если можно просто купить качественную, дорогую модель? Ответов на данный вопрос есть несколько:

Автор сможет создать абсолютно невероятную, эксклюзивную модель, которая станет украшением дома и предметом зависти других. Любая вещь, сделанная своими руками, превращает мастера в «творца», а разве это не достаточный повод для гордости? «Близкое знакомство» с внутренним устройством часов поможет понять, как работает этот «счетчик времени». Экономия. Зачем тратить деньги, если уникальный элемент интерьера можно создать, потратив минимум?

Возможность выбрать материал, форму и размеры «по душе» — еще одно преимущество самостоятельного изготовления часов.

Знакомство с будущей работой

Прежде чем начинать рассматривать тему «Как сделать часы своими руками», надо познакомиться с заготовками, которые используют для изготовления уникальных поделок. А также узнать о том, какие способы декорирования применяются в этом случае.

Материалы для изготовления

Вопрос, как сделать часы своими руками, включает другой — из каких материалов можно соорудить настенный хронометр? Как и для любой поделки, для этого аксессуара можно использовать все, что будущему автору покажется подходящим, интересным или необычным, весьма далеким от «унылых стандартов».

Основание для часов

Циферблатом может стать картина или ткань с нанесенным принтом. Нередко используют картон или бумагу (технику квиллинг). В ход идет:

стекло;

металл;

дерево;

тарелки;

глобусы;

пластинки;

гипсокартон;

пластиковые ложки;

пробковые подложки;

сковородки, крышки кастрюль;

разделочные доски, формы для запекания.

Это далеко не весь список, так как фантазии человеческой нет границ: превратить в настенные часы можно совершенно неожиданные вещи. Самый простой способ получения основы под циферблат — покупка фанерного панно в интернет-магазине. Альтернативный вариант — поход в реальную торговую точку, предлагающую товары для рукоделия.

Второй способ получения заготовки для циферблата — самостоятельное его изготовление: например, вырезание фигуры из листа фанеры, из дерева. Самое оригинальное решение — стена, которая становится большим циферблатом. На ней фиксируют и часовой механизм, и цифры. Обычно их делают довольно крупными.

Механизм

Хорошо, если дома есть конструкция, которая хозяевам надоела (разонравилась), но осталась вполне рабочей. В этом случае механизм можно использовать повторно. Иначе эту деталь нужно приобрести в магазине. Однако сначала нужно убедиться, что циферблат и механизм подходят друг другу. Поэтому обращают внимание на:

толщину основы для часов;

высоту штока, на который надевают стрелки;

диаметр резьбы, он должен совпадать с отверстием в середине циферблата.

Главное — общая высота штока, которая должна быть достаточной для толщины циферблата и закручивания гайки. Оптимальное соотношение для часов, сделанных из фанерной заготовки, — 16 мм с 9 миллиметрами резьбы. Другой стандарт — 12 мм и 6 мм (общая высота штока и резьбы соответственно).

Если для будущих часов выбраны объемные декоративные элементы, то сначала нужно убедиться, не будут ли они мешать свободному ходу стрелок.

Способы декорирования самодельных часов

Их тоже довольно много. Выбор того или иного варианта зависит от будущего автора. Вернее, от его желания/нежелания отдать работе максимум времени, чтобы сделать часы «незабываемыми». Можно:

создать акварельный рисунок, затем его вырезать и наклеить на основу;

стать художником — нарисовать картину с помощью акриловых красок;

найти в интернете рисунок, затем распечатать, вырезать, приклеить;

использовать объемные детали, вырезанные из тонкой фанеры;

сделать вышивку, а затем обтянуть ей будущий циферблат;

создать изящное изделие в технике декупаж.

После завершения основной работы мастеру предстоит еще один этап: нужно будет нарисовать (приклеить) цифры.

Как сделать часы своими руками?

Поделок существует великое множество, поэтому познакомить со всеми интересными моделями в рамках одной статьи попросту невозможно. Но несколько относительно простых образцов способны служить примерами для подражания.

Экспресс-часы с тропическим декором

Если все необходимое куплено и собрано в одном месте, то автор затратит минимум времени: как на сборку, так и на декорирование часов. Чтобы создать «кусочек рая» в доме или квартире, нужно подготовит следующий набор, в который входит:

часовой механизм для настенных изделий, со стрелками;

круглое фанерное панно, его диаметр — 30 см;

акриловые краски, кисти и палитра;

колеровочная паста (колер-паста);

бумага, карандаш.

Понадобятся плоскогубцы, ножницы и линейка.

Изготовление часов

С чего начинается операция «Как сделать часы своими руками»? Если панно вырезали самостоятельно, то в первую очередь в его центре сверлят отверстие, которое совпадает с диаметром резьбы.

Потом определяют, где будет находиться цифра 12. Панно переворачивают, вставляют часовой механизм. Ставят отметку там, где находится середина верхней стороны. Она должна совпасть с закруглением петли для фиксации часов на стене. Из нее проводят перпендикуляр. Верхняя точка линии будет ориентиром для разметки мест для цифр (если они запланированы). Переходят к созданию рисунка. Для этого берут лист бумаги, укладывают на него панно, потом карандашом очерчивают контур циферблата. После этого приступают к созданию выбранных элементов: например, листьев. Затем их вырезают, прикладывают к панно, и обводят контуры карандашом. Заготовку раскрашивают, используя краски (белый строительный и художественный акрил), колер-пасту. После высыхания циферблата фиксируют часовой механизм. Как правило, к нему прилагается схема сборки, изменять ее не рекомендуют. На шток надевают резиновый уплотнитель, потом прикладывают его к тыльной стороне заготовки так, чтобы середина петли и карандашная линия совпадали. Затем на шток надевают шайбу, за ней — гайку. Крепежный элемент аккуратно закручивают плоскогубцами. В последнюю очередь добавляют стрелки, которые заранее проверяют на ровность. Сначала аккуратно нанизывают часовую, потом минутную, затем секундную. Чтобы убедиться в корректной фиксации деталей, дожидаются легкого щелчка. Есть еще один важный момент: все стрелки должны располагаться параллельно, касание этих элементов недопустимо, так как в этом случае часы просто откажутся работать.

После завершения работы стрелки устанавливают на сделанную отметку (12 часов), затем вставляют батарейку. Правильное время настраивают с помощью колесика, находящегося с обратной стороны часов.

Поскольку вопрос, как сделать часы своими руками, в большей степени относится к оформлению циферблата, именно создание этого элемента интересует будущих «рукотворцев». Можно рассмотреть несколько вариантов. Есть модели достаточно простые, но существуют и образцы, которые потребуют больше времени, внимательности, точности и аккуратности.

Циферблат из спила дерева

Такие элементы для декора можно сделать самостоятельно, найти на знаменитом сайте, где собираются продавцы или мастера, или заказать в интернет-магазине (например, в «спасительном» Китае). Максимальная толщина заготовки — 2 см. Причина — необходимость совпадения ее и штока.

Для изготовления «хронографа» помимо спила потребуется часовой механизм, а также дрель и шуруповерт. В этом случае работа проста, потому что число этапов минимально. Сначала в будущем циферблате сверлят отверстие для штока, затем в нем фиксируют механизм. Потом рисуют или приклеивают цифры, устанавливают стрелки.

Часы из старых досок

Этот «декоративно-полезный» аксессуар идеально впишется в интерьер, оформленный в стиле лофт. Для изготовления настенных часов понадобятся доски, небольшие бруски для их поперечной фиксации, дрель (шуруповерт), электролобзик и наждачная бумага. В роли самодельного циркуля сможет выступить гвоздик (саморез), карандаш и шпагат.

Первым делом пиломатериал проверяют и примеряют, затем складывают и сколачивают доски. На полученной детали вычерчивают круг. Для этого в центр будущего циферблата вбивают гвоздь, к которому привязывают шпагат с надежно зафиксированным карандашом.

Круг вырезают лобзиком, затем заготовку шлифуют наждачной бумагой. После этого в ее центре сверлят отверстие, где устанавливают механизм. Последний этап — рисование, врезание и приклеивание цифр. Можно использовать и готовые, покупные элементы.

Аксессуар из картона для кухни

Несмотря на простоту и непрезентабельность этого материала, его нередко используют для создания разнообразных поделок и сувениров. Плюс варианта — легкость работы и замены, если материал циферблата случайно получит «травмы».

Как сделать такие часы своими руками? Для работы нужно приготовить:

маркер (акриловую краску);

рабочий механизм со стрелками;

картон, лучше найти плотный материал;

разноцветные большие пуговицы или такие же пластиковые крышки.

Будет нужен карандаш, линейка, треугольник, ножницы, циркуль, а также клей ПВА. Если мастер намерен использовать пластиковые крышки, то для них потребуется вырезать кружки из плотного материала: например, из фетра. В этом случае цифры можно нарисовать акриловой краской.

Работа «кипит» так:

С помощью циркуля на картоне чертят круг, который потом аккуратно вырезают. Затем на основе отмечают точки, предназначенные для цифр. В этих местах (точно по центру) приклеивают пуговицы или крышки. Маркером или акриловой краской на их поверхности рисуют цифры. В центре циферблата карандашом делают отверстие для часового механизма.

Последние этапы — его фиксация и установка стрелок.

«Лунные часы»

Эта оригинальная модель уже «завоевала сердца» тех, кто искал интересные идеи и примеры для подражания.

Что потребуется для создания?

Для изготовления этого необычного циферблата необходимо приобрести или приготовить:

гипс;

стрейч-пленку;

лампочки различных размеров;

большую круглую силиконовую форму для выпечки.

Понадобятся инструменты: шуруповерт, а также дрель для просверливания отверстия для штока.

Как сделать часы своими руками?

Такая операция тоже отнимет минимум времени. На изготовление циферблата уйдет примерно час, или немногим больше.

Дно и бортики силиконовой формы закрывают пленкой. Затем готовят гипсовый раствор, после чего заливают его в застеленную емкость. Толщина слоя — 1-2 см. После того как гипс начнет схватываться (спустя 15-20 минут), «вооружаются» лампочками. С их помощью на гладкой поверхности делают «кратеры». Когда гипсовая «планета» затвердеет, ее вынимают из формы, затем осторожно просверливают отверстие в центре циферблата, потом в него вставляют часовой механизм.

Чтобы достичь большей натуральности, лучше иметь перед глазами снимки Луны. Стрелки можно оставить «как есть», либо оформить «по-космически». Например, приклеить к ним бумажную миниатюрную ракету, покрашенную в тот же цвет, что и указатели.

Часы, выполненные в технике декупаж

Поделки и декупаж. Это сочетание в последнее время стало очень популярным, потому что такие изделия получаются изящными, нарядными, практически неотличимыми от покупных изделий. Почти безупречные часы достойны любой комнаты: их вешают в гостиных, спальнях или в кухнях.

Что понадобится для работы?

Такое рукоделие более требовательно к мастеру, которому необходима аккуратность и максимальная сосредоточенность. Однако список необходимых материалов и инструментов не очень велик. В него входит:

деревянная заготовка для циферблата, круглая (идеал — готовый шаблон);

рисовая бумага с узорами (для декупажа);

часовой механизм со стрелками;

циркуль (линейка, карандаш);

специальный клей или ПВА;

наждачная бумага.

Для «праздничного» оформления циферблата потребуется лак, губки, кисточки и акриловые краски. Вместо рисовой бумаги возможно использование обычных салфеток. Если для декупажа выбран клей ПВА, то непосредственно перед работой его разводят водой: 2 части клея и одна — жидкости. Делать рабочий раствор советуют маленькими порциями.

Этапы изготовления часов

Техника декупаж предполагает несколько последовательных операций. Работа идет по такому сценарию:

Сначала занимаются «подготовкой заготовки». Дерево шлифуют наждачной бумагой, трижды покрывают грунтом — белой акриловой краской. Каждый слой должен высохнуть самостоятельно. После этого от края основания отступают 1-2 см, с помощью циркуля чертят круг, который будет границей для рамки. Основе придают фактуру: краску разводят водой, затем с помощью губки состав для состаривания наносят хаотичным образом. Рамку красят темным цветом: например, коричневым. Из рисовой бумаги вырезают узор, потом его укладывают на заготовку. Если используют простые салфетки, то их смачивают в воде, затем разглаживают на циферблате, сверху наносят клей. Чтобы узор не выглядел «чуждым» элементом, с помощью красок создают плавные переходы от рисунка к поверхности. Для этого используют краски различных оттенков, их распределяют кисточками и губками.

Последний этап — нанесение защиты, лака. После высыхания покрытия приклеивают цифры, устанавливают механизм, стрелки и батарейку. Если автору нужно состарить изделие, то в список материалов добавляется двухкомпонентный состав для кракелюра. Его задача — вытягивание влаги, благодаря чему обезвоженная поверхность покрывается трещинами. Наносят кракелюр на подготовленное (с узором) изделие. После его высыхания «растрескавшийся» циферблат покрывают лаком.

Комбинация с кофе

Этот вариант тоже трудно назвать простым, потому что часть поверхности циферблата выполняется в технике декупажа, а другая декорируется кофейными зернами. Для создания такого «ароматного шедевра» автору нужно приобрести (вырезать из дерева) круглое основание, купить часовой механизм, а также приготовить:

клей ПВА;

кофейные зерна;

витражную краску;

акриловый бесцветный лак;

краску — белую и коричневую;

салфетку с картинкой, относящуюся к кофейной тематике.

Сначала циферблат грунтуют акриловой краской. Потом одну половину красят в коричневый цвет, другую — в белый.

После высыхания составов основание покрывают клеем, разведенным водой (1:1). На поверхности аккуратно укладывают салфетку, ее разглаживают, избегают образования пузырьков. На высохшем циферблате карандашом схематически «набрасывают» рисунок — границу расположения кофейных зерен. Приступают к их приклеиванию, для этого этапа используют витражную краску. После завершения создания картинки изделие оставляют сохнуть.

На циферблат устанавливают часовой механизм, приклеивают цифры, затем покрывают поверхность лаком. В последнюю очередь на штоке фиксируют стрелки.

Помощь пластинок

Коллекционеры «винила» назвали бы такой поступок «кощунством», но если в доме не такого «культа», то пластинка окажется не последним кандидатом. Самый простой вариант изготовления — «оснащение» диска часовым механизмом и цифрами. Сложные способы превращения предполагают создание из пластинки изящных картинок. И в этом случае автору потребуется мастерство, так как предстоит филигранная работа.

Часы из тарелки

Это один из самых простых способов, так как мастеру нужно «всего лишь» просверлить отверстие в центре красивого столового прибора, а потом добавить цифры, механизм и стрелки. Главная сложность здесь — создание отверстия, потому что хрупкий материал отличается очень «капризным характером».

Как сделать часы своими руками? Купить часовой механизм, найти достойного претендента на звание циферблата, проделать в нем отверстие для штока. Дальнейшие операции — его фиксация, добавление цифр и стрелок, поэтому неразрешимых проблем у создателя прибора-декора не возникнет.

Поскольку главное — циферблат, именно его изготовление и украшение больше всего волнует будущих хозяев. Свой вариант создания оригинальных часов покажет автор следующего видео: