Сейчас загрязненная окружающая среда стала почти нормой, так как на планете Земля практически не осталось «райских уголков» с нетронутой природой. Воздух, вода и грунт изобилуют вредными веществами, виновником распространения которых является технический прогресс. Такая ситуация вынуждает людей предпринимать отчаянные шаги, чтобы хоть немного исправить безрадостное положение. Например, для получения чистой питьевой воды уже давно используются бытовые фильтры. К сожалению, цена на такие изделия не вдохновляет, поэтому хозяева квартир и домов ищут достойную, но дешевую альтернативу. И находят ее, потому что сделать фильтр грубой очистки воды своими руками можно. Вариантов есть несколько, поэтому выбрать понравившийся и реализовать задумку в состоянии каждый.

Чем поможет фильтр грубой очистки?

Различные бытовые фильтры давно стали привычными приспособлениями, без которых в быту попросту не обойтись. Небезопасные химические вещества везде. Они выбрасываются в атмосферу из труб промышленных предприятий, свободно «путешествуют» с ветром, а потом неизменно опускаются на землю, попадая с осадками глубоко в грунт.

Аграрная промышленность тоже вносит свою «большую лепту», так как огромное количество нитратов, удобряющих почву, сказывается не только на ее состоянии, но и на качестве фруктов и овощей. Например, применение «полезной» азотной кислоты насыщает грунт вредными солями, которые быстро проникают в ближние водоносные пласты.

Поэтому жидкость из открытых водоемов давно стала непригодна для питья. Кроме того, в такой воде присутствуют мелкие частички глины, взвесь песка, органика, в том числе — отходы жизнедеятельности микроорганизмов и животных. В колодцах ситуация аналогична, однако фильтр грубой очистки воды даст шанс сделать жидкость пригодной для питья. По крайней мере, в кипяченом виде.

Фильтр грубой очистки воды: плюсы и минусы

Первое и самое главное преимущество таких простых конструкций — отсутствие необходимости покупать заводские приборы, которые каждый год не только совершенствуются, но и дорожают. Самодельное устройство обеспечит необходимую очистку от самых вредных компонентов, поможет избавить чайник от накипи, а хозяев от проблем, связанных с «недокачеством» воды в трубопроводе.

Помимо плюсов — выгоды и практичности — у самодельных приборов есть несколько недостатков. Прежде чем всерьез рассматривать операцию «Фильтр грубой очистки воды своими руками», о них нужно узнать. К минусам самоделок относится:

Неспособность обеспечить полное избавление от загрязнений и вредных микроорганизмов. Для постоянного использования и получения некипяченой питьевой воды эти конструкции не годятся. Однако они могут выручить, если семья отправляется на отдых вдали от всех удобств, но запасов оказывается недостаточно. Быстрое и неизбежное загрязнение картриджей. Эта проблема касается всех изделий: как покупных, так и самодельных. Качество водопроводной воды во многих домах сильно «хромает», поэтому модули, рассчитанные на несколько месяцев, становятся непригодными спустя всего пару недель, максимум — месяц.

Есть еще одна слабая сторона у любых фильтрационных устройств. Водопроводная вода, проходящая через фильтр, лишается не только вредных веществ, но и полезных. Этим особенно «грешат» сложные системы, делающие воду «безжизненной», непривычной, невкусной. Способ устранения этого минуса — покупка дополнительного устройства — минерализатора. А эти «улучшатели» обещают новые, регулярные траты.

Потенциальные наполнители для фильтра

Любой фильтр, простой или более сложный, работает одинаково. Принцип этих приспособлений не отличается. Обрабатываемая вода проходит через плотные слои очищающих материалов. Одни из них способны задерживать крупные частицы, другие умеют поглощать химические соединения, удалять запахи. Есть вещества обеззараживающие, устраняющие жесткость, уменьшающие концентрацию солей.

Если фильтр грубой очистки воды жильцы решили изготовить своими руками, то перед ними встает первостепенная задача. Это корректный, грамотный подбор слоев для будущего устройства. В роли очистителей могут быть использованы несколько материалов.

Древесный уголь. Это первый, самый известный кандидат. Его можно сделать самостоятельно, либо приобрести в магазине. Например, можно купить уголь, предназначенный для мангала. Материалы, применяемые для дренажных систем. К ним относятся песок, гравий, мелкие камни. В этом случае для дезинфекции их нужно сначала промыть, а затем прокалить в духовке (на огне). Лен, хлопок, марля, вата либо бумажные салфетки. Любой из этих претендентов может входить в состав фильтров для грубой очистки. Самый недолговечный, ненадежный вариант — бумага. Цеолит — минерал-сорбент, применяемый в производстве фильтров для очистки воды. Он задерживает органические соединения, тяжелые металлы, азот аммония, а также нитраты и фенол. Лутрасил — полипропиленовый нетканый материал — агрополотно. Материал влагостоек, способен хорошо противостоять различным загрязнениям.

Еще один кандидат — серебро. Оно умеет обеззараживать жидкость на молекулярном уровне. Чистые предметы (например, столовые приборы) укладывают на дно емкости для фильтрации воды. Срок действия серебра — несколько часов, но лучше оставлять его на ночь.

Натуральные материалы — самый непрактичный вид, так как они «охотно» скапливают загрязнения, которые не позволяют добиться идеального очищения. К тому же такие слои очень быстро забиваются, становятся источниками неприятного запаха.

Фильтр грубой очистки воды своими руками

Прежде чем приступать к рассмотрению этой темы, надо определить, какими будут все необходимые элементы приспособления. В этом случае ассортимент довольно широк.

Из чего создать корпус фильтра?

Если речь идет о самодельных устройствах, то первой претенденткой в большинстве случае становится практичная, иногда незаменимая, пластиковая тара. Например, бутылка объемом 5 литров. Однако вместимость зависит только от потребностей хозяев. Второй вариант — пластиковое ведро. Емкость для фильтрации должна не только вмещать определенное количество жидкости, но обеспечивать достаточно места для материалов-абсорберов.

Какие слои внутри необходимы?

Материалы могут быть взаимозаменяемы, но на последовательность слоев обратить внимание необходимо.

Последовательность

Лутрасил либо натуральная ткань (вата) всегда находятся в самом низу конструкции. Этот слой обязан обеспечить отсутствие всех примесей на дне емкости для фильтрата. Естественно, лучшим кандидатом остается лутрасил, так как любая натуральная ткань будет впитывать загрязнения, а значит, вскоре ей начнет угрожать не только неприятный запах, но и начавшееся гниение. Древесный уголь в простейших фильтрах становится средним слоем. Пористое вещество очищает жидкость от азота, органических примесей, пестицидов, хлора, от различных химических соединений. Оптимален покупной материал, потому что у него идеальная структура. Домашний уголь имеет худшую пористость, поэтому он будет менее эффективен в очистке. Заменой ему сможет стать обугленная кокосовая скорлупа или косточки абрикосов, персиков, слив. Речной песок часто становится следующим слоем. Он задерживает различные крупные и мелкие частицы, примеси грунта или глины. Идеален речной песок, имеющий хорошо «обработанные», отшлифованные водой поверхности. Карьерный вид будет не лучшим вариантом: он во время фильтрации может слипаться. Лучшим выбором станет мелкая фракция материала, она гарантирует максимальную эффективность очистки. Гравий средней, мелкой фракции — защита от очень крупных включений. Этот слой необходим в том случае, если воду для фильтрации берут из открытых естественных источников, либо из колодцев, которые давно не подвергались чистке.

По желанию хозяев список могут пополнить другие кандидаты.

Цеолит, серебро

Цеолит — минерал, имеющий вулканическое происхождение. Этот наполнитель для фильтров можно назвать универсалом. Он является более эффективным аналогом кварцевого песка, так как его пористость выше на 16%. Цеолит удаляет из воды:

аммиак;

аммоний;

бактерии;

вирусы;

нефтепродукты;

нитраты;

органические примеси;

патогены;

пестициды;

радиоактивные элементы;

тяжелые металлы;

фенол.

Цеолит избавляет жидкость от соли жесткости, смягчает воду, снижает концентрацию фторид- и хлорид-ионов. Сфера применения минерала не ограничивается водоочисткой. Его используют в медицине (пример — Смекта), пищевой промышленности, в растениеводстве и животноводстве.

Серебро не входит в состав самого фильтра для грубой очистки, однако его рекомендуют использовать для обеззараживания уже очищенной воды. Лучшая проба металла — 999. Серебром можно «облагораживать» водопроводную воду, однако пить неочищенную жидкость все же не рекомендуется.

Некоторые слои взаимозаменяемы. Например, место песка или угля может занять цеолит. Серебро для очистки не обязательно, но если этот полезный металл дома есть, то такое его применение целесообразно.

Возможные варианты

Фильтр грубой очистки воды своими руками можно создать из различных элементов. Есть способы максимально простые, другие потребуют больше времени.

«Фильтр из фильтра»

Он станет спасением, если в хозяйстве «завалялся» картридж, но нет кувшина для него. В этом случае легко обойтись без этой специальной емкости. Чтобы получить самодельный фильтр для грубой очистки, нужно взять подходящую пластиковую бутылку, объем различен — 0,5, 1 либо 1,5 л. Производитель картриджа неважен, подойдет любой модуль для кувшина. Процесс состоит всего из 4 этапов.

Сначала от бутылки отрезают элемент, предназначенный для картриджа. Его делают из верхней части пластиковой емкости. От горлышка отмеряют такое расстояние, чтобы в него поместилась кассета. В отрезанный элемент до упора вставляют модуль. Потом это место на бутылке отмечают пунктиром. Картридж вынимают, горловину и ненужную часть отрезают, одновременно получая небольшую воронку. В заготовку вставляют кассету. Ее фиксируют так, чтобы она максимально плотно вошла в вырез. Готовую воронку устанавливают на нижнюю часть емкости. Все, фильтром можно пользоваться.

Точно так же можно сделать приспособления для другой бутылки или банки, причем объем зависит лишь от потребностей жильцов. В случае с двух- или трехлитровой стеклянной посудой для изготовления воронки используют верхнюю часть пластиковой емкости.

Самодельное приспособление из бутылки и ведра

Этот способ немного напоминает предыдущий, но в нем уже не будет принимать участия покупной модуль.

Что нужно?

Данная конструкция также состоит из двух частей. Первая — фильтр: это пластиковая емкость. Вторая — такое же ведро (с крышкой) для сбора фильтрата. Этот вариант рекомендуют использовать в том случае, если питьевая вода закончилась во время похода, на отдыхе вдали от цивилизации.

Как сделать?

Эта операция также несложна.

Первым делом жертвуют крышкой ведра. На ней вырезают отверстие такого диаметра, чтобы в нем можно было зафиксировать фильтр, сделанный из верха пластиковой бутылки. Горлышко ее должно входить и фиксироваться плотно, но необходимо, чтобы была возможность накрутить крышку на емкость. Затем делают высокую воронку: отрезают только самое дно пластиковой тары. Перед тем как вставлять бутылку и накручивать крышку, в ней нагретым шилом (тонким сверлом) делают несколько отверстий: от 6 до 8. Если используют шило или гвоздь, то отверстия делают с внутренней стороны. Разрез на бутылке оплавляют, чтобы избежать травм. Когда у хозяев нет желания портить крышку ведра, выбирают другой вариант. В емкости-воронке делают отверстия для веревки. С ее помощью элемент можно подвесить. В роли первого слоя используют разные материалы. Если работа застала автора в походе, то логично использование ваты или пары ватных дисков. Для домашних условий лучше купить лутрасил. Его также придется свернуть в два слоя. На первый слой насыпают древесный уголь либо раскрошенный активированный. Большая толщина его гарантирует лучшее качество очистки воды. Сверху снова укладывают лутрасил (вату, ткань, чистый носовой платок — спасение в походе). Затем в воронку помещают неширокий, но плотный полиэтиленовый пакет со срезанным уголком (уголками). Сверху воронки его загибают на края. В него засыпают песок. Толщина слоя — примерно 150 мм. За песком следует галька (50 мм). Это защита от размывания песка при наливании воды.

Главное условие для удобства и эффективной работы фильтра — свободное место в воронке. Как минимум половина его должна остаться для воды. Фильтры, изготовленные в заводских условиях, делают почти аналогично, однако простые подручные материалы в них заменяют «профессионалы» — древесный либо коксовый уголь, цеолит.

Союз пластика: трубы и бутылки

Это еще один способ изготовить фильтр грубой очистки воды для водопровода.

Материалы

Для такого относительно сложного приспособления потребуется найти пластиковую трубу, а затем сделать из нее два разных элемента: длина одного, верхнего, отрезка 400 мм, нижнего — 150 мм.

Диаметр изделия определен строго: в него должна плотно входить крышка пластиковой бутылки. Таких емкостей понадобится пара. Последняя деталь — ниппель-переходник (¼ дюйма). Если его нет, то элемент заменит горлышко, вырезанное из бутылки. Для уплотнения резьбы ниппеля придется запастись уплотнительной тефлоновой лентой, будет нужен клей. В роли наполнителей могут выступить древесный уголь, лутрасил, синтепон и цеолит. Такой состав поможет избавить от накипи чайник, освободит воду от возможных химических веществ.

Операция

Фильтр получится очень практичным, но эта работа потребует больших усилий и времени.

Сначала занимаются меньшим отрезком. В него вклеивают крышку, в которой сделана перфорация (8-10 отверстий тонким шилом). Резьба этой детали «системы» должна смотреть наружу. Этот отрезок полностью заполняют синтепоном либо лутрасилом. Он будет соединяться с бутылкой для сбора отфильтрованной жидкости, поэтому его задача — финишная очистка. Материал укладывают плотно. На верхней части этого элемента тоже крепят крышку с перфорацией, однако ее не вклеивают, так как наполнитель в скором времени придется менять. Берут верхний отрезок трубы. В нижний его конец тоже вклеивают перфорированную крышку. Со стороны резьбы к ней приклеивают х/б ткань или лутрасил. Последний вариант гарантирует лучшее качество очистки и безопасность воды. Минимальное количество слоев любого материала — два, однако больше и в этом случае лучше. Вкручивают ниппель, предварительно обмотанный тефлоновой лентой. Если используют альтернативу-горлышко, то после приклеивания соединение дополнительно укрепляют несколькими слоями изоленты. Резьба в последнем случае должна оставаться снаружи. Она нужна для вкручивания нижнего, короткого участка фильтра. Длинный отрезок заполняют углем либо цеолитом. Второй способ — чередование этих слоев. На верхнем конце секции также устанавливают крышку резьбой наружу. К ней будут присоединять бутылку с обрезанным дном.

Готовое приспособление устанавливают в кухне, где наиболее оправдано его периодическое использование. В таком случае хозяевам гарантирована беспроблемная замена наполнителей. Регулярно промывать элементы приспособления тоже нетрудно, поэтому срок службы разборного изделия практически ничем не ограничен.

Фильтр для аквариума

Чтобы его обитатели жили долго и счастливо, им необходимо обеспечить хорошие условия для жизни. Естественно, лучше покупного изделия что-либо изготовить практически невозможно, но для небольшого аквариума может пригодиться мини-приспособление.

Для корпуса можно взять любую пластиковую трубку. Если такое изделие дома отсутствует, то его с успехом заменят два шприца. Еще нужно раздобыть пульверизатор, который часто встречается в средствах для мытья стекол. Его надо очень хорошо промыть и избавить от запахов. Понадобится термоклей, цеолит, достаточно жесткая губка и присоска для фиксации прибора на стенке дома для рыб.

Поршни обоих шприцев откладывают в сторону, у заготовок отрезают носики. Оба элемента соединяют термоклеем. В одном из них нагретым тонким гвоздиком делают перфорацию по всей площади, расстояние между ними должно быть одинаковым. В капсулу фильтра засыпают цеолит, затем внутрь корпуса помещают пульверизатор. Трубка должна проходить по всей его длине.

Полученный картридж обматывают губкой, ее фиксируют любым удобным способом, затем прибор крепят к стенке в верхней части аквариума.

Простое устройство для бассейна

Для больших искусственных водоемов требуется серьезное оборудование, однако если у владельцев дома есть небольшой бассейн, то ему может быть достаточно несложного песчаного фильтра. В этом случае мелкофракционный наполнитель не подойдет. Минимальный размер песчинок для такого устройства — 0,4 мм.

Материалы

Для изготовления фильтра понадобится:

большая емкость (40-60 л), которая устойчива к влаге и агрессивной среде: например бак из пластика;

погружной насос: мощность его зависит от объема бассейна, он должен обеспечить трехкратный обмен воды за час;

шланги или полипропиленовые трубы, но последний вариант предполагает умение работы со сварочным оборудованием;

фильтр грубой очистки, замена — пластиковая бутыль и капрон;

штуцеры, хомуты для подключения, фиксации шлангов;

манометр для контроля давления.

Изготовление

В этом случае процесс выглядит так:

Сначала в резервуаре делают 2 отверстия для штуцеров. Одно из них располагают на расстоянии 100 мм от верха емкости, второе — ниже первого, в самом низу, иногда в донной части. На них фиксируют штуцеры. На дно фильтра насыпают слой песка. Для лучшей фильтрации его рекомендуют смешивать (чередовать) с цеолитом. Толщина слоев наполнителя зависит от того, как будет сделана защита выходного отверстия. На входе устанавливают фильтр грубой очистки. Самодельное устройство — перфорированный верх пластиковой бутыли, на него натягивают капроновый материал. Выход защищают мелкоячеистой сеткой или тем же капроном. После установки фильтра наполнитель засыпают на 3/4 бака. В крышке емкости устанавливают манометр. На штуцеры надевают шланги, которые фиксируют хомутами. К входу подключают погружной насос.

Бассейн наполняют водой. Конец выходного шланга и насос опускают в бассейн. Больше никаких действий не требуется. Фильтрующая установка готова к пробному запуску.

Фильтр грубой очистки воды своими руками — операция, польза от которой все же есть. Если использовать самодельное приспособление в качестве предварительной очистки, то можно предотвратить быстрое загрязнение заводского картриджа. Этот способ оптимален: он как логичен, так и абсолютно оправдан.

С вариантом фильтра для очень грязной воды познакомит это видео: