Многим может показаться, что материалов для поделок уже есть достаточно. Однако нет предела человеческой изобретательности, а результатом поисков становится появление необычных, любопытных новинок. Одним из последних хитов стал песок, но не обычный, знакомый всем «строителям» с детских лет, а декоративный, цветной. Такой простой, но очень привлекательный материал дает возможность не только изготавливать различные песчаные шедевры вместе с детьми, но и украсить ими интерьер. Не все еще знают, что можно сделать из декоративного песка. Поэтому данный пробел надо восполнить, а заодно и познакомиться со «старым новым» материалом.

Что такое декоративный песок?

Это обычный кварцевый песок (до 98%), который сначала очищают, измельчают, пропускают через сито, отделяя самые крупные фракции, а потом окрашивают. Получившийся материал не теряет цвет даже при кипячении, поэтому даже через несколько лет любая поделка останется такой же яркой, радующей красками.

Некоторые производители выпускают разноцветный песок, который светится в темноте. Этим качествам материал обязан мелким частичкам, накапливающим свет в светлое время суток. Такой вид песка включают даже в наборы для детского творчества: светящаяся разновидность тоже абсолютно безвредна.

Помимо обычного песчаного материала есть другая разновидность, которая не рассыпается, умеет держать форму. Этот декоративный (кинетический) песок был изобретен в Швеции для терапии детей, получивших травмы. Его отличие от обычного вида — присутствие дополнительного компонента: в состав входит песок, натуральный краситель и силиконовое масло.

Кроме развития мелкой моторики рук материал способствует расслаблению, поэтому занятия с разноцветным кинетическим песком будут полезны не только детям, но и взрослым, страдающим от стресса. Малышей лучше начинать знакомить с обоими видами декоративного материала с 2-2,5 лет, так как более «молодая молодежь» способна испачкать не только себя, но и все вокруг.

Что можно сделать из декоративного песка?

Сыпучий разноцветный материал стал очень востребованным, так как он позволяет реализовать практически любую идею автора. Сейчас декоративный песок используют для совершенно разных целей и видов творчества.

Живопись

Эта техника — создание картин с помощью разноцветного песка. Его большое достоинство — простота корректировки. Таким творчеством с удовольствием занимаются люди любых возрастов, но особенно увлекает оно маленьких художников.

Сувениры, поделки

Самыми популярными сувенирами являются бутылки с песком, которые многие видели и покупали в арабских странах. Это тоже не просто разноцветный материал, насыпанный в бутылки, а настоящие картины, на которых изображены различные сюжеты.

Изготовление свечей

Необычное основание для свечи — первый популярный вариант использования материала. Украшение декоративным песком свечей из парафина и воска, наполнение им гелевых «светильников» — другие оригинальные варианты.

Ландшафтный дизайн, садоводство

В этом случае главная задача «веселого» песка — преображение унылого, малопривлекательного грунта. Яркий материал используют для садовых дорожек, для декорирования клумб, цветников. Вторая его функция — защита живого декора участка от улиток.

Свадебные церемонии

Песочный ритуал пришел к нам с Гавайских островов. Он заключается в том, что молодожены высыпают в красивый сосуд по чаше песка разного цвета. Такая церемония символизирует создание новой, крепкой семьи, которую не разлучит ни быт, ни время.

Другие потенциальные занятия для цветного песка:

создание фресок;

лепка фигур (из кинетического песка);

изготовление флорариумов;

украшение ваз, других прозрачных емкостей;

раскрашивание трафаретов.

Необычную разновидность — светящийся декор — используют для изготовления свечей, для украшения аквариумов, для оформления вазонов с комнатными растениями. В последнем случае песок тонким слоем распределяют по грунту. Длительность свечения такого украшения составляет примерно 6 часов.

Еще один, праздничный вид материала — глиттерный песок, с блестками. Такая «блистательная красота» почти незаменима, когда родители и дети создают поделки для Нового года.

Как можно сделать чудо-песок самостоятельно?

Перед тем как узнавать, что можно сделать из декоративного песка, надо его приобрести. Если сначала хочется потренироваться на почти бесплатном материале, то его можно создать своими руками. Есть несколько способов.

Обычный декоративный песок

Такой материал делают из доступных материалов. Он должен быть рассыпчатым, удобным в работе.

Декоративный песок из простого песка

Перед операцией надо приготовить:

светлый (идеален белый) песок;

пищевые красители;

уксус (столовый);

мелкое сито;

несколько емкостей из стекла для смешивания.

Сначала песок очищают. Его насыпают в емкость, затем заливают водой, размешивают, потом эту жидкость осторожно сливают. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной.

После очистки песок слегка подсушивают, несколько раз просеивают через мелкое сито. Потом крупинки равномерно распределяют по какой-либо ровной поверхности, оставляют сохнуть на 2-3 часа. Время больше зависит от количества подготовленного материала, от его слоя. Чем он тоньше, тем быстрее высохнет. Готовят раствор для красителя. В посуде смешивают пищевой краситель, половину столовой ложки уксуса и 2 стакана воды. Песок высыпают в стеклянную емкость, затем туда выливают раствор. Все тщательно перемешивают до тех пор, пока все песчинки не окрасятся равномерно.

Лишнюю жидкость сливают. Готовый декоративный песок сушат. Для хранения материала для творчества используют сухие стеклянные банки. Если он предназначается для поделок, которыми будут заниматься маленькие авторы, то песок после очистки лучше прокалить в духовке (час при 200°). Это самый надежный способ для избавления от микробов.

Цветной песок из манной крупы и спирта

Этот совсем не песочный вариант рекомендуют использовать в том случае, если хозяева хотят декорировать какие-либо элементы интерьера. Чтобы приступить к «творчеству для творчества», надо запастись:

манной крупой;

спиртом (водкой);

пищевым красителем;

подходящей емкостью;

бумагой.

По сравнения с изготовлением «песка из песка» эта операция максимально проста.

Манную крупу высыпают в стеклянную посуду, затем туда добавляют несколько капель красителя. Небольшими порциями в крупу наливают спирт (водку), каждый раз хорошо размешивая массу. После того, как она равномерно окрасилась, декоративную «кашу» выкладывают на бумагу.

Спирт или раствор на его основе необходим для того, чтобы крупа не разбухала, поэтому проблем при окрашивании и сушке цветной крупы не возникает. Спирт быстро испаряется, но важно не дать образоваться комкам, поэтому в процессе сушки рекомендуют перетирать манку.

Декоративный песок из соли и гуаши или мела

Мелкая соль (Экстра) — еще один компонент, который способен достойно заменить просеянный строительный материал. В роли красителя может выступить либо гуашь, либо цветные мелки.

Соль, краска. В этом случае соль соединяют с краской, хорошо перемешивают ее, а затем выкладывают для сушки на бумагу или салфетки. Их отправляют в слегка нагретую духовку. Соль, цветные мелки для рисования (или пастельные). Перед изготовлением мелки трут на терке (раскатывают скалкой, измельчают в ступке), потом стружку высыпают в соль и тщательно смешивают.

Плюс последнего способа — возможность сразу же приступить к творчеству. Минус — цвет, который не будет насыщенным, ярким.

Кинетический «стройматериал»

Кинетический песок, в отличие от обычного рассыпчатого материала, имеет более высокую цену. Этот декоративный песок обязан уметь держать форму не хуже пластилина, поэтому для его создания нужна достойная замена силикону.

По этой причине было проведено немало домашних экспериментов, которые все же принесли результаты. Лучше привести самые популярные рецепты, позволяющие сделать подарок маленьким строителям бесплатно. В любой из этих составов во время приготовления вводят выбранный пищевой краситель.

Смеси с песком и крахмалом, мукой

Можно сказать, что эти рецепты классические: в них присутствует песок, а силикон заменяет либо крахмал, либо мука.

Песок с крахмалом. Для изготовления декоративного песка отмеряют 4 стакана обычного (мелкого, очищенного) песка, крахмал (2-2,5 стакана) и воду (1 стакан). Сначала в посуду выливают жидкость, затем высыпают крахмал. После тщательного размешивания начинают постепенно подсыпать песок. Если консистенция получается жидкой, то добавляют еще немного крахмала. Песок с мукой. Эта смесь отличается от предыдущего материала липкостью из-за клейковины, зато она лучше держит форму. Первым делом смешивают просеянную муку (2 стакана) и песок (4 стакана). Потом небольшими порциями добавляют жидкость (стакан), разминая все комки. Для избавления от суперлипкости в песок с мукой добавляют небольшое количество масла (1-2 ст. л.), минерального или растительного, рафинированного.

Если опыта в изготовлении таких составов нет, то лучше сначала поэкспериментировать с обоими. Можно сделать небольшое количество той и другой смеси, а потом определить, с какой из них лучше работать.

Следующие материалы не могут считаться декоративным песком, так как именно этого стройматериала в них нет. Однако они тоже подходят для лепки.

Смесь из соды и моющего средства

Плюс этого варианта — практически мгновенное приготовления рассыпчатого «теста». Для работы нужно приготовить:

пищевую соду (2 части);

гель для мытья посуды (1 часть);

разрыхлитель для теста (1 часть).

Пищевую соду смешивают с разрыхлителем, потом небольшими порциями добавляют гель, замешивают массу. Если она получается недостаточно густой, то добавляют разрыхлитель. Когда и его дома не оказалось, смесь делают самостоятельно. Например, этот рецепт, считают самым подходящим даже для настоящего теста. Все ингредиенты меряют в чайных ложках:

крахмал (мука) — 12;

лимонная кислота — 4 (3,75);

сода — 5.

Такой пластичный песок имеет единственный серьезный недостаток: это высыхание на воздухе. Поэтому состав рекомендуют хранить в закрытой посуде. Маленьким детям, привыкшим тянуть руки в рот, лучше не играть с таким «пластилином».

Песок из крахмала, пены для бритья

Это второй вариант состава «песка без песка». В этом случае потребуется всего 2 ингредиента:

крахмал (любой) — 450 г;

пена для бритья — 140 г.

Сначала в посуду осторожно высыпают крахмал, затем туда выдавливают пену, а состав растирают до тех пор, пока не получится рыхлая масса. Понятно, что и этот рецепт не годится для малышей.

Пену для бритья можно заменить другим полезным, а потому популярным, средством — бальзамом для волос. Для изготовления декоративного материала нужно пожертвовать 9 столовыми ложками. Их постепенно добавляют в емкость с 750 г картофельного крахмала.

Что можно сделать из декоративного песка?

В просторе для творчества будущий автор не ограничен, потому что из материала можно создавать разнообразные поделки. Некоторые из них почти элементарны, другие потребуют аккуратности, внимательности, усидчивости.

Создание картинок из трафаретов, фресок

Сейчас нет дефицита товаров: наоборот, с каждым годом появляется большое количество разнообразных новинок. Поэтому на прилавках магазинов к обычным картинкам-раскраскам присоединились песочные трафареты. Они продаются в наборе с цветным песком. Картинки — это изображения, на все участки которых нанесена клейкая основа. Фрески от трафарета отличаются только одним: в первых присутствуют рамки вокруг картинки, вторые — простые листы.

С элементов картинки по очереди снимают защитную бумагу, обсыпают декоративным песком, а излишки удаляют, стряхивая. Если трафарета под рукой нет, то картинку можно нарисовать (распечатать) простым карандашом, а для приклеивания разноцветного материала использовать обычный клей ПВА. В этом случае каждую деталь изображения намазывают очень аккуратно, не выходя за ее границы. Работу тоже делают поэтапно.

Чтобы сделать объемные картины, поступают немного по-другому. Клей наносят очень толстым слоем, затем его щедро посыпают песком. Сначала изображение сушат, остатки стряхивают, либо сметают широкой кистью. Те элементы, которые хотят сделать более объемными, снова смазывают клемм и опять засыпают декоративным песком.

Полностью высохшую картину рекомендуют сбрызнуть лаком для волос. Такая обработка нужна не для фиксации песчинок, а для придания готовому изображению дополнительного блеска.

Гелевая свеча

Раскрашивание картинок и создание фресок понравится самым маленьким творческим людям, но такое применение не единственная возможность украсить дом, или участок около него. Одним из самых простых вариантов использования декоративного песка можно считать изготовление свеч. Для творчества понадобится следующий набор материалов:

свечной гель;

ароматизатор;

разноцветный песок и другой декор (например, фигурки);

декоративная форма-бокал;

емкости для расплавления геля;

фитиль для свечи, держатель для него.

Свечной гель растапливают на водяной бане. Добавляют в него пару капель ароматизатора. В декоративном бокале с помощью держателя фиксируют фитиль. На дно сосуда укладывают разноцветный песок и другой декор. В бокал заливают свечной гель, удерживая фитиль в центре, затем дают поделке застыть.

Узоры в вазах и флорариумы

Каждая хозяйка стремится к тому, чтобы ее дом на был похож на стандартное, безликое жилище. Активное участие в создании оригинального интерьера принимают небольшие декоративные вещицы. Самый простой вариант — необычной формы вазы или большие бокалы, в которые аккуратно укладывают разноцветные слои песка.

Не обязательно тут же отправляться в магазин, и покупать какие-то оригинальные вазоны, так как авторы с успехом используют даже привычные всем бутылки, потому что их до неузнаваемости изменяет именно содержимое — декоративный песок, насыпанный через воронку слоями (толстыми, тонкими, горизонтально либо под углом).

Емкости обязательно заполняют до самого горлышка, иначе композиция может разрушиться. Для создания рисунка у самого стекла, используют небольшие полочки, которыми аккуратно делают углубления. В эти ямки засыпают песок нужного оттенка. Волны (барханы) делают ложкой: с ее помощью горками насыпают песок. Чтобы крышка не портила вид декора, ее прячут под яркой, праздничной тканью, завязанной на горловине контрастными ленточками (тесемками).

Флорариумы — более удивительные композиции, так как помимо декоративного песка в их оформлении участвуют небольшие камни, сухие веточки, ракушки, звезды и разнообразные (карликовые, декоративные) растения. Флорариумы оформляют как живыми цветами, так и искусственными.

Относительный недостаток такого вида творчества — невозможность использовать песок повторно. Да, его можно постараться выбрать, однако отсортировать пеструю кучу песка по цвету задача не из простых, поэтому операция отнимет у «Золушек» очень много времени.

Украшение декоративных предметов

Это еще один ответ на вопрос, что можно сделать из декоративного песка. Такое увлекательное занятие понравится не только детям, но и их родителям. Почему? Потому что этот способ дает возможность преобразить привычные, несколько поднадоевшие предметы: вазы, стаканы, а также керамику, зеркала, фоторамки.

В этом случае тоже пользуются трафаретами. Сначала с их помощью распределяют клей, потом участки по очереди засыпают декоративным песком. После его высыхания излишки удаляют кисточкой. Другой потенциальный вариант — использование двухсторонней липкой ленты.

Что можно сделать из декоративного песка? Почти все, что обычно делают красками, а также разнообразные декоративные элементы, украшения придомовой территории и многое другое. О том, как создают красивый, яркий материал «из ничего», расскажет это видео: