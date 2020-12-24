Самостоятельное создание мебели — то решение, которое в последнее время становится все более популярным. Причин тяги к «hand made» довольно много. К ним относится нежелание видеть в жилье стандартные, безликие вещи, невозможность подобрать идеальный предмет — как для себя, так и для помещения, серьезная экономия средств и т. д. Поскольку в последнее время все хозяева увлекаются зонированием, эту задачу в кухнях нередко возлагают на барную стойку, которая очень удобна и функциональна. Как правило, такой предмет мебели требует «правильного окружения» — высоких барных стульев, потому что «коротышки» ему не подойдут. Некоторые хозяева предпочитают их покупку в магазине, другие, напротив, не могут найти то, что подойдет интерьеру, либо понравится с первого взгляда. Барный стул своими руками сделать довольно легко. Нужно только выбрать и приобрести удобный материал, найти подходящий образец и собрать все нужные инструменты. После этого подготовительного этапа можно начинать знакомиться с процессом изготовления.

Барный стул: удобство, конструкция, дизайн

Поскольку любых предметов мебели существует просто невообразимое количество, очень быстро выбрать подходящую модель не получится ни у кого. В этом случае операция «Барный стул своими руками» вполне оправдана. Можно подсмотреть идеи у готовых моделей, а потом перенести их на «свою почву».

Комфорт

При создании этих табуретов надо учитывать несколько важных параметров. Первый из них — высота, потому что требования к любому стулу одинаковы: он должен быть максимально удобен. Для данных предметов мебели необходимо обеспечить расстояние между сиденьем и столешницей барной стойки. Оптимальными будут 350-400 мм. В этом случае будет гарантирована как свобода движений, так и удобство сидящих.

Размер сиденья табурета — еще один важный момент, который нужно обдумать. Да, главное условие — комфорт владельцев, однако в данном случае многое зависит от размера барной столешницы. Идеальный вариант — аккуратные стулья, которые могут спрятаться под ней. Такое решение позволит максимально экономить свободное пространство.

Потенциальные элементы стула

При создании или при поиске чертежа надо уже в общих чертах представлять, каким будет барный стул. Конструкция включает несколько составляющих: одни из них необходимые элементы, другие совсем не обязательны, их добавляют по желанию, для удобства.

Основание. В этом случае выбор за будущими хозяевами, однако максимальную устойчивость высокой мебели гарантируют только 4 ножки. Если в семье (среди родственников, знакомых) есть люди высокого роста, то имеет смысл задуматься о стульях, высоту которых можно регулировать. Спинка. Как правило, классические конструкции, ее не имеют. Спинка для барной мебели относится к излишествам. Но если стулья предназначаются для длительного времяпрепровождения, то лучше добавить данный элемент. Но он должен быть достаточно высоким и надежным. Подлокотники, как и спинка, — детали необязательные. В этом случае решение о том, «быть или не быть» дополнительным удобствам, также принимают хозяева.

Обивка сиденья — еще один вопрос, который может волновать будущих владельцев этой мебели. Здесь тоже придется делать выбор самостоятельно. Жесткие сиденья отлично выглядят в современных, не перегруженных интерьерах. Зато мягкие «посадочные места» максимально комфортны и дают возможность без проблем проводить длительные «заседания». Цвет и оформление барных стульев выбирают, ориентируясь на цветовую гамму комнаты. Для сидений существует множество вариантов текстиля и расцветки.

Разновидности барной мебели

Барные стулья могут иметь или не иметь спинки и подлокотников, но ножки всегда являются их неотъемлемой частью. Именно их количеством и конструктивным решением эта мебель сильно отличается.

Классика — 4 ножки. Если сиденье квадратное, то такие стулья отличаются от обычной мебели только одним — высотой. Когда модель имеет круглое сиденье, она может оснащаться несколькими кольцевыми упорами. Их располагают на разной высоте. Оригинальные решения — «одноногая» мебель. Такие конструкции дополняются надежной круглой, либо кольцевидной опорой. Нередко ее делают вращающейся. Это гарантирует максимальное удобство, но становится не самым подходящим вариантом для семей с маленькими детьми, потому что с такого «тренажера» легко упасть. Конструкции со складывающимися опорами. Здесь ножек тоже четыре, но они перекрещиваются под углом. У таких стульев есть весомое преимущество: в сложенном состоянии они занимают минимум места. Этот плюс особенно важен, если места под стойкой не хватает.

Самые необычные барные стулья — конструкции с изогнутыми, перевитыми ножками. В этом случае за собственное здоровье можно не бояться. Устойчивость оригинальных изделий достигается сложными расчетами. Если говорить о самостоятельном изготовлении мебели для барной стойки, то лучшим вариантом остается классика.

Материалы для изготовления

Если планируется делать барный стул своими руками, то в этом случае важным этапом становится выбор материала, так как высокая мебель просто обязана быть максимально надежной, особенно если среди тех, кто будет сидеть на ней, есть люди, чей вес превышает 90 кг.

Самые логичные кандидаты для сборки — дерево и металл. Но у последнего материала есть недостаток — необходимость уметь обращаться со сварочным аппаратом. Болтовое соединение для мебели, которая используется постоянно, использовать не рекомендуется. Кроме того, такие изделия будет выглядеть не лучшим образом.

Дерево — самый популярный материал, если речь идет о мебели, которую изготавливают самостоятельно. Еще один претендент — пластик, однако надо знать, что данный материал все же не отличается прочностью, поэтому не может гарантировать, что в скором времени на изделии не появятся трещины. Возможен и еще один вариант — комбинация материалов. Пример — деревянное сиденье и металлические опоры.

Если выбор был сделан в пользу мягкого сиденья, то можно приобрести кожу или обивочную ткань. Натуральные материалы идеально выглядят на классических моделях стульев. Искусственный текстиль или кожу лучше использовать при создании мебели в современных, лаконичных стилях.

Барный стул своими руками: что нужно для работы?

Чтобы собрать барный стул своими руками, мастеру необходимы материалы, инструменты и чертеж. Причем начинать лучше с создания или поиска первого.

Поиски чертежа

Готовая схема оптимальна. В таком случае у мастера будет возможность подбирать необходимый инструмент и подсчитывать количество материалов, чтобы купить именно столько, сколько потребуется. Поэтому найденный чертеж всегда предпочтительнее. Еще один плюс — минимальный риск допустить ошибку. Но все проставленные размеры рекомендуют все-таки перепроверить.

Возможная альтернатива использованию готовых схем — самостоятельное создание чертежа с помощью специальной компьютерной программы. Да, этот этап отнимет больше времени, зато гарантирует мастеру уникальность «творения». Однако приступая к работе, уже надо иметь хотя бы общие представления о том, каким будет будущий барный стул.

Третий вариант, подходящий тем, у кого нет опыта обращения с подобным ПО, — чертеж будущего стула от руки. Для создания чертежа понадобится только лист бумаги, карандаш и линейка. Но этот способ — причина тщательной проверки (перепроверки) всех параметров, так как ошибка может обойтись дорого.

В любом случае на чертеже должны быть проставлены все размеры:

Высота. Она зависит от барной стойки, от высоты которой (1100-1300 мм) нужно отнять 350-400 мм. Стандартом для таких стульев является «рост» 750-850 мм. Длина, ширина сиденья. Необходимый минимум составляет 350 мм. Высота спинки, если она предусмотрена, — около 200 мм. Расстояние между ножками на полу — примерно 450 мм.

Это рекомендации, на которые нужно обратить внимание. Однако некоторые, не совсем стандартные модели (например, не с квадратным, а с прямоугольным сиденьем) могут потребовать небольшой коррекции размеров.

Инструменты, материалы

Так как барный стул своими руками проще всего создать из дерева, то лучше всего выбрать этот вариант. Список материалов тоже скромен: потребуется дерево, чаще выбирают березу, тополь или сосну, гораздо реже — бук, дуб, клен. Еще будет необходимо подготовить или приобрести набор, в который может войти:

шуруповерт (отвертка);

электролобзик (ножовка);

дрель со сверлами (3, 6 мм);

шлифовальная машина (наждачная бумага);

молоток, рубанок, стамеска;

столярный клей (ПВА);

морилка, лак, кисти;

угольник, рулетка;

растворитель;

струбцины.

Дли разметки деталей потребуется карандаш, линейка. В роли крепежных элементов могут выступить саморезы и/или деревянные шканты.

Барный стул — высокий табурет

Поскольку обычный барный стул является сильно «подросшим» табуретом, у которого есть подножки (проножки), то можно создать простейшую конструкцию, сильно напоминающую такой вид мебели.

Что нужно для работы?

В этом случае мастеру необходимо подготовить следующие детали:

одно сиденье;

4 царги — небольшие бруски, которые располагаются прямо под ним;

4 ножки и такое же количество проножек, соединяющих их в средней или нижней части.

Единственное необходимое условие — одинаковые размеры парных деталей. Чтобы в итоге получить устойчивую мебель, надо следить за тем, чтобы распил происходил строго под углом 90 градусов. После изготовления всех деталей их обрабатывают наждачной бумагой: сначала с крупной зернистостью, потом — с мелкой.

Теперь о соединении элементов. Сейчас появляется все больше мебели, для сборки которой используют болтовое соединение. Это не лучший вариант, потому что через некоторое время стул, который является часто эксплуатируемым предметом, начинается расшатываться. Иногда это происходит спустя несколько недель. По этой причине мастера рекомендуют использовать максимально надежный вариант — сборку деталей методом шип-паз. Соединение требует соблюдения правил: его ширина не менее трети толщины заготовки. Длина — как минимум 80% ширины детали.

У хозяев, имеющих фрезерный станок, создание креплений не займет много времени, особенно для обычного табурета. Однако с этим этапом можно справиться без оборудования. Для выемки дерева из пазов используют штихель — стальной резец, зачистку производят с помощью обычной стамески. Поможет лобзик либо пила, имеющая мелкие зубья, а также рашпиль.

Создание барной мебели

Расположение проножек определяют произвольно, потому что на него влияет размеры сиденья, длина ножек и т. д. Чтобы гарантировать максимальную надежность изделия, ближе к сиденью добавляют более тонкие перекладины.

Операция стартует с создания пазов, потому что в этом случае подгонка шипов упростится — паз станет готовым шаблоном. Сначала с помощью карандаша отмечают линии паза. По периметру дрелью сверлят ряд небольших отверстий. Потом, «вооружившись» стамеской, выбирают лишнее. Шип выпиливают лобзиком или ножовкой. Перед операцией заготовки обязательно фиксируют.

Альтернатива соединению паз-шип — деревянные шканты, или нагели. В этом случае в точках соединения высверливают отверстия, чья глубина на пару миллиметров больше, чем длина половины шканта. В пространство, оставшееся свободным, наливают небольшое количество клея.

Сборка происходит так:

Первый этап — проверка элементов конструкции. Она заключается в сборке заготовок без использования клея. Сначала собирают вместе первую пару ножек, которые соединяют царгами и проножками (либо одной подножкой). Затем аналогично подготавливают вторую раму, потом собирают обе стойки вместе. Все углы проверяют с помощью угольника. Если есть даже малейшие дефекты, то их сразу же устраняют. После проверки барный стул разбирают. В отверстие заготовок наливают немного клея, распределяют его внутри тонкой кистью, затем аккуратно насаживают деталь на шип, помогая себе молотком (резиновой киянкой). Когда используют шканты, их тоже смазывают. Сиденье крепят к царгам одним из способов: либо саморезами, либо клеем. После высыхания состава изделие обезжиривают растворителем, а затем обрабатывают так, как было задумано автором — морилкой, лаком. Или красят в выбранный цвет.

Если необходимо мягкое сиденье, то к списку добавляют поролон (синтепон, холлофайбер) и обивочную ткань (кожу). Их крепят к сиденью с помощью мебельного степлера. Одно из решений для «голого» сиденья — краска контрастного цвета.

Изготовление деревянного барного стула

Если мастер хочет, чтобы операция «Барный стул своими руками» прошла без «сучков и задоринок», то лучше выбрать максимально простой вариант. Причем несложность работы в этом случае не скажется на качестве изделия.

Для изготовления ножек используют брус 38х38 мм, их длина составляет 710 мм. После разметки все детали вырезают лобзиком. На концах заготовок-ножек делают спилы, угол составляет 5°.

Сначала собирают пары ножек. В верхней части заготовки соединяют самыми короткими перекладинами, затем аналогичным образом прикрепляют среднюю и длинную. После получения двух стоек в верхней и нижней части одной из них крепят перекладины большей длины, нижний элемент станет подножкой. Затем с противоположной стороны добавляют еще пару, но в этом случае нижнюю перекладину фиксируют немного выше. Половинки стула соединяют. Занимаются сиденьем. На нем делают несколько надпилов, самые глубокие из них — в середине заготовки. Потом стамеской выстругивают углубление. Поверхность сиденья шлифуют, затем прикрепляют к ножкам. Сначала в них и в нижней части сиденья просверливают отверстия, диаметр и глубина которых совпадает с размерами шкантов. Последние элементы обмазывают клеем, в отверстия также наливают небольшое количество состава, потом детали соединяют, а на сиденье кладут какой-нибудь подходящий, «весомый» груз.

Завершив сборку изделия, отверстия, оставшиеся после вкручивания саморезов, заполняют густой самодельной шпаклевкой, сделанной из ПВА и опилок. После высыхание состава готовый стул шлифуют, потом обрабатывают морилкой, лакируют либо покрывают краской.

Не слишком сильно от этого варианта отличается создание стула с круглым сиденьем. Если на руках есть чертеж, то работа также не обещает больших трудностей.

Стул с круглым сиденьем

Это еще один барный кандидат, создание которого не отнимет много времени, так самым сложным этапом операции станет выпиливание деталей. Для изготовления этой мебели потребуется изготовить такой набор:

Два круга с диаметром 360 и 260 мм и толщиной 30 и 20 мм соответственно. Первый, большой, будет сиденьем. Второй — подложкой — элементом, к которому будут крепиться опоры. Четыре деревянных ножки из дерева. Их толщина — 30 мм. К низу их толщина уменьшается до 25 мм. Для этого «лишнее» убирают рубанком. Четыре подножки аналогичной толщины.

Сама сборка состоит из нескольких этапов:

Первым делом по очереди соединяют вместе подготовленные опорные элементы. К маленькому кругу саморезами крепят ножки, ставшие единой конструкцией. Затем к подложке теми же саморезами (шкантами) присоединяют сиденье. Последний этап сборки — надежная фиксация подножек.

Подставки для ног можно дополнительно усилить металлическими уголками. Отверстия от крепежных элементов закрывают самодельной шпаклевкой. После ее высыхания изделие шлифуют, обезжиривают, покрывают несколькими слоями морилки или лака. При желании перед соединением круглых деталей можно сделать сиденье мягким, добавив наполнитель и обивочный материал.

Если в качестве материала выбрать дерево, то барный стул своими руками сделать совсем не сложно, поскольку древесина податлива и «терпелива». Но и в этом случае знакомство с ремеслом лучше начинать с простейших моделей. Для изготовления мебели из металла мастеру уже потребуется сварочный аппарат, однако навыки работы с этим оборудованием есть далеко не у всех.

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Как еще можно сделать барный стул своими руками? Один из ответов на этот вопрос даст следующее видео: