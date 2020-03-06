Сейчас наступило то время, когда давно забытое старое снова становится очень востребованным. Нередко речь идет о строительных материалах и технологиях возведения жилых зданий. Одним из самых необычных, интересных методов является строительство домов из дров и глины, вернее, глиняного раствора. Название такая серьезная строительная технология получила смешное — «поленница» в России или «глиночурка» — в Беларуси, Украине. В Канаде и США метод называют более благозвучно для русского уха — кордвуд (cordwood), но означает это слово то же самое, что и у нас — это обычная «поленница». Чтобы понять, что представляют собой такие «веселые» дома, надо познакомиться с технологией, посмотреть на любопытные проекты домов из глиночурки.

История «чуркоглины» и «чуркобетона»

Сказать точно, когда появилось первое подобное строение, увы, невозможно. Однако до наших дней «умудрились» сохраниться остатки таких древних зданий: их не так давно обнаружили на территории Сибири и северной Греции. Возраст их тоже приблизительно вычислили. Оказалось, что этим артефактам несколько тысяч лет.

Но традиционно началом периода расцвета забытой технологии, получившей новое название «cordwood» (или cordwood masonry — буквально «кладка поленницей»), считают 1800-е годы. Первые подобные постройки стали появляться на северо-востоке США после приезда переселенцев. Например, в штате Висконсин здание из глиночурок построили польские иммигранты. В Северной Америке много таких жилых строений и амбаров, которым «перевалило» за 150-200 лет, более молодые постройки (100 лет) до сих пор стоят и «благоденствуют» в Германии, Швеции.

Особенно востребованы американцами эти здания стали во времена Великой депрессии. И сейчас глиночурочная технология считается экономичной, экологичной, энергосберегающей. По этой причине постройки из глины и дров были популярны в годы Советской власти, особенно в районах вечной мерзлоты, куда было проблемно доставить кирпич, а чахлые деревья совсем не годились для строительства бревенчатых зданий. В Якутии из этих материалов возводили жилые дома, коровники, гаражи, хранилища, производственные сооружения. В то же время было доказано, что такие строения обходятся втрое дешевле. Об этом свидетельствуют сохранившиеся дипломные проекты домов из глиночурки.

«Глиночурка», что это такое?

Этим странным словом, больше похожим на обидное прозвище, называют небольшие дома, сделанные из кусков дерева, и соединенных раствором. Используют разные его виды — глиняный или цементный. Технология не слишком сложна для понимания и реализации проектов. Сначала делают раствор, затем на него укладывают предварительно подготовленные (колотые) дрова. Ширина стен дома равна длине деревянных элементов.

Древесина в растворе сохраняется хорошо. Самым интересным считают тот факт, что дома, построенные этим простым способом за океаном еще в XIX веке, не только стоят до сих пор, но и выглядят очень достойно. Это «живое» и лучшее доказательство долговечности строений, а значит, способ использования «чуркоглинобетона» можно рассматривать тем, кто только планирует возвести собственное жилье.

Плюсы и минусы чурок и глины

Чтобы оценить потенциальное будущее строение, необходимо знать все сильные и слабые стороны таких «творений», поэтому знакомства со всеми их качествами будущим хозяевам не избежать. К достоинствам домов из глиночурки с полным правом относится:

Натуральность, экологичность постройки. Эти качества в наше время ценятся не менее чем надежность зданий. Значительная экономия на стройматериалах, особенно если дерево легко найти в окрестностях будущего строительного участка. Экономия на утеплении. Строению со стенами толщиной 700 мм не понадобятся теплоизоляционные мероприятия. Возможность возвести дом своими руками из-за относительной простоты технологии. Отличный микроклимат в «дышащих» помещениях, довольно низкие теплопотери. Отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники. Достаточная степень огнестойкости (если древесина была обработана). Оригинальность, неповторимость здания.

Самые большие суммы при возведении дома из глиночурки пойдут на обустройство фундамента, на строительство крыши, на покупку стеклопакетов и дверей. Древесины и глина — те материалы, которые можно заготовить впрок. Последний из них можно раздобыть на этапе сооружения основания, если почва на участке глинистая (либо суглинок). Еще будут нужны опилки (солома), но с их приобретением у хозяев будущего дома тоже не будет проблем.

Достоинства не существуют без недостатков. В список минусов построек из глиночурки входит:

невозможность построить трехэтажное здание, так как возросшая нагрузка негативно скажется на растворе, а следствием станут трещины, разрушение стен;

невозможность продать дом, так как «глиночуристые» строения слишком оригинальны, непривычны, незнакомы, поэтому многим кажутся «котами в мешке»;

серьезные временные затраты на самостоятельное строительство стен.

Минусы все же относительны. Если хозяевам не нужна «высотка», а продавать недвижимость, чтобы получить приличные деньги, они не собираются, то серьезных недостатков и вовсе не существует.

Технология строительства

Как и для любого здания, проекты домов из глиночурки — первый этап, которым нужно заняться хозяевам. Его можно создать самостоятельно, подсмотреть, либо привлечь профессионала. В это время определяют размеры и форму будущего жилья, ищут идеальный вид фундамента для него, рассчитывают количество материалов. На чертеже указывают размеры всех комнат.

Фундамент

После определения габаритов будущего здания готовятся к закладке фундамента для него. В этом случае идеальным вариантом считается мелкозаглубленное ленточное основание, достаточно надежное, но позволяющее сэкономить средства. Поскольку дома из глиночурки — наиболее популярная технология для местностей с глинистым грунтом, который сразу можно пустить в дело, фундамент должен быть прочным. Ширина ленты обязана быть вдвое шире запланированных стен, а высота — как минимум 500 мм.

Для таких зданий ленточный фундамент сооружают точно так же, как и для других строений. Сначала на участке делают разметку, роют траншею, на уплотненное дно которой сначала укладывают геотекстиль, затем последовательно засыпают слои песка и щебня, их тщательно трамбуют, песок проливают водой. В траншею устанавливают опалубку, в нее — армирующий пояс. Затем заливают раствор, а после его схватывания ленту закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Ждут набора прочности бетона около месяца. Последний этап — укладка (намазывание) гидроизоляции на фундамент.

Материалы для глиночурочных домов

Доля дерева в стенах таких домов составляет 40-60%. В Америке средняя толщина стен составляет 150-200 мм, иногда она доходит до 450. Однако для холодной России такие показатели не подходят: рекомендованная ширина стен зданий из глиночурки здесь — 400-600 мм, для северных районов — 600-900 мм. Именно такой длины требуется заготовить деревянные элементы.

Совершенно безразлично, какой формы материал будут использовать. Интересно выглядят здания, сделанные и колотых дров. Не менее привлекательны стены, выложенные из не слишком толстых бревен. Особенно оригинально они выглядят, когда использовались заготовки разного диаметра.

Чтобы построить надежный дом, нужно придерживаться правил, касающихся подготовки чурок:

если древесину решено заготавливать самостоятельно, то обязательна предварительная сушка материалов под навесом, минимальный срок — год, оптимальный — 3, так как усадка может быть до 100 мм;

лучше выбирать пиломатериалы хвойных пород деревьев, или лиственных, но с очень плотной древесиной;

у всех заготовок должен быть идеально ровный спил.

Разный диаметр круглых элементов даст возможность уложить их максимально плотно. Дерево одной породы — условие обязательное, так как каждая из них имеет свой важный показатель — коэффициент температурного расширения. Если домик предполагается строить на дачном участке, то в роли небольших (дополнительных) чурок могут использоваться стеклянные бутылки, закрытые пробками.

Немного подробнее надо рассмотреть породы деревьев, которые используют, чтобы реализовать проекты домов из глиночурки. Вообще, люди, самостоятельно строящие такие дома, пользуются широким ассортиментом этих стройматериалов, но из-за смолы-защиты рекомендуют выбирать именно хвойные древесные растения. Это может быть ель, лиственница, кедр, кипарис, можжевельник или сосна. Однако лиственные деревья тоже не под запретом. Нередко для возведения таких домов берут дуб, ольху, осину, тополь, исключение — береза.

Обработка древесины био- и влагозащитой обязательна. Морилку используют для усиления фактуры и цвета. Составы, сделанные на основе смол, помогают кристаллизовать структуру, закрыть поры. Воски и лаки гарантируют защиту от влаги, придают блеск. Торцевая обработка — необходимый минимум. Перед началом строительства с дров снимают кору, торцы элементов тщательно шлифуют, сглаживая заусенцы. Перед укладкой их пропитывают антисептиком, либо обжигают паяльной лампой.

Раствор для фиксации дров

Экспертов, которые уже воплотили в жизнь проекты домов из глиночурки, сейчас появилось много, и у каждого мастера есть свои рекомендации насчет рецепта раствора. Необходимо привести несколько из них:

Песок — 9 частей, древесные (хвойные) опилки — 3, строительная известь — 3, портландцемент — 2. Песок — 3 части, влажные опилки — 2, гашеная известь — 1, портландцемент — 1. Портландцемент — 1 часть, песок — 1, опилки (солома, камыш) — 4-5. Для верха стен либо только для второго этажа: портландцемент — 1 часть, гашеная известь — ½, шлак — 3-4.

Опилки, сено или камыш — материалы, придающие смеси армирующие свойства. Поэтому такие компоненты требуют долгого и тщательного смешивания. В качестве внешней гидроизоляции используют льняное масло и силикатную штукатурку.

Однако некоторые строители идут более легким путем: они используют для строительства смесь, состоящую из глины и песка (соломы). Именно такая технология называется «глиночуркой». Однако применение глины чревато постоянным образованием трещин. Глиняный раствор, который бы гарантировал отсутствие (или минимальное присутствие) этих дефектов, подобрать очень непросто. До использования глина должна «пережить» на улице зиму.

Для экспериментов можно попробовать один состав: песок — 4 части, глина —1, известь и опилки. Количество последних компонентов предстоит выяснить самостоятельно. Другие рецепты:

глина — 2 части, песок — 1, измельченная солома (камыш) — 3-4;

влажные опилки — 3 части, глина — 2, песок — 1.

Каждый мастер, который планирует строительство, волен экспериментировать. Готовый раствор должен держать форму, но не быть слишком влажным.

Как происходит строительство?

Стены из целых или расколотых поленьев на самом деле напоминают поленницу, которую зачем-то промазали раствором. Как уже говорилось, длина их может быть любой: чем холоднее регион строительства, тем длиннее должны быть элементы. Дрова укладывают поперек будущих стен, затем их скрепляют раствором — цементным либо глиняным. Особенностью глиночурочной технологии является то, что смесь можно уложить только по краям чурок: середину при таком способе заполняют теплоизолятором.

Традиционные проекты домов из глиночурки предусматривают укладку целых бревен-заготовок, однако в этом случае в довольно коротких стеновых элементах могут образовываться щели или сквозные трещины. Чтобы избежать риска их появления, поленья предварительно раскалывают, получая одновременно и очень оригинальный вид строения. Плотность кладки обеспечит укладка бревен различного диаметра. Однако максимальная величина заготовок-бревен — 150 мм. Более толстые элементы лучше сразу раскалывать на несколько частей.

Популярный вариант формы таких домов — круглый (овальный). В этом случае у строителей нет необходимости создавать несущие конструкции на углах здания, ведь они отсутствуют, но дом и без них получается устойчивым и надежным. Если выбраны проекты домов из глиночурки прямоугольные либо квадратные, то без вертикальных опор не обойтись. В углах устанавливают балки из бруса либо бревна. Пространство между вертикальными элементами заполняют бревнами и раствором.

На гидроизолированный фундамент накладывают раствор, а на него чурки, их располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки снова заполняют раствором, накладывая слой, которого должно хватить для укладки следующей порции дров. Так действуют до тех пор, пока не «вырастет» целая стена. Главное требование к кладке — чурки, обязанные выступать из раствора примерно на 10-20 мм.

Для большей надежности специалисты рекомендуют добавлять в кладку горизонтальное армирование. Оцинкованную колючую проволоку укладывают на каждый 3-4 ряд. Чтобы не забыть про оконные и дверные проемы, их надо оформить заранее. Насчет установки дверей и окон единодушного мнения нет: некоторые советуют заниматься кладкой стен после установки блоков, другие советуют сделать эту операцию позже.

После возведения всех стен строение закрывают толстой пленкой либо брезентом, оставляют сохнуть на 6 месяцев. Поэтому строительство рекомендуют начинать весной: например, в конце апреля или в начале мая. Там, где климат холодный, раствор укладывают только у краев бревен, а внутреннюю часть заполняют соломой либо опилками. Другой, более трудоемкий, способ — создание двойных стен, между которыми закладывают (засыпают) утеплитель.

Снаружи и внутри стены штукатурят. Выступы крыш для их защиты делают максимальными. Первое время за поверхностями рекомендуют наблюдать и регулярно подмазывать образовавшиеся щели и трещинки.

Проекты домов из глиночурки: быть им или не быть?

Споры о новом и необычном, как правило, не утихают долгое время. Дом из дров тоже рассматривают со всех сторон в буквальном и переносном смысле. Единственное отличие его от традиционных построек — необычность, непривычность, поэтому удивление нередко становится первой реакцией на «чудаковатое» строение.

Апологеты отмечают нетребовательность технологии, скорость возведения таких жилищ, если за него берутся всей семьей, возможность что-то сэкономить на стройматериалах. В список аргументов входит тепло зимой и прохлада летом. Однако большая армия противников считает постройки из чурок холодными, недешевыми и недолговечными, так как убеждены, что рано или поздно трещины появятся, так как дрова будут тянуть влагу из раствора, а древесина обязательно сгниет.

Несмотря на плюсы, минусы, явные и придуманные, технология стоит того, чтобы с ней познакомиться. Доказательство — долгая жизнь и популярность таких конструкции в Канаде и США. Да, там чаще проекты домов из глиночурки выбирают для небольших садовых домиков, но и у нас можно построить из дров какую-либо хозяйственную постройку, большую беседку, гараж или даже баню. Этот метод подойдет людям-новаторам, не боящимся экспериментов, тем, для кого важна экологичность жилья.

После ознакомления с особенностями интересной технологии, можно поискать проекты домов из глиночурки, или посмотреть видео на заинтересовавшую тему. Например, многим поможет принять решение и определиться с выбором окончательно этот ролик: