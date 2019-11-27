Газобетон, появившийся на российском строительном рынке сравнительно недавно, с каждым годом становится все более популярным. Причины такой востребованности материала — отличные характеристики, приемлемая цена. Твинблоки — относительно новая разновидность этого ячеистого бетона, их изготавливают автоклавным методом — под давлением в 12 атмосфер, температура достигает 180°. Такая обработка делает материал невероятно прочным, но он остается легким, податливым. Поэтому строительство дома из твинблока — хорошая возможность возвести здание в довольно короткие сроки. Чтобы принять решение о целесообразности использования этого материала, надо сначала узнать все подробности, касающиеся этой работы и свойств твинблоков.

Чем отличается твинблок от газоблока?

Название этот материал получил благодаря английскому слову «twins», которое переводится как «близнецы». Оно намекает на то, что все изделия невозможно отличить друг от друга. И это правда. Такой вид ячеистых бетонов производится только одной фирмой — уральской компанией «Теплит».

Изделия изготавливают по технологии газоблоков, но существенное отличие есть: при производстве твинблоков в состав материала добавляют не кварцевый песок, а золу-унос (сухую золу), которая образуется при сжигании угля на ТЭС. Поэтому существует другое оригинальное название твинблока — «газозолоблок».

Главные достоинства компонента — повышение прочности, водонепроницаемости и морозостойкости. Поэтому данная, зольная, разновидность ячеистого бетона в какой-то мере избавляется от своего главного недостатка — большого неравнодушия к влаге, от гигроскопичности.

Другие отличия «близнецов» от газоблоков — размеры, сверхточная геометрия, наличие замковых элементов «паз-гребень». Благодаря двум последним преимуществам, швы, получающиеся при укладке блоков, составляют всего 2-3 мм. Такие стены выглядят монолитными.

Длина и высота твинблоков неизменна — 625 мм и 250 мм соответственно. Ширина указана в маркировке товара: например, ТБ-100, ТБ-200, ТБ-300,ТБ-400. Самый малый вес у первых изделий: масса ТБ-100 составляет всего 8 кг. Самый тяжелый материал — ТБ-400, этот блок весит 30 кг.

Достоинства и недостатки

Если задумано строительство дома из твинблока, то о плюсах и минусах материала нужно узнать заранее. Любые хозяева хотят, чтобы их дом был красив, прочен, надежен, чтобы его возведение было максимально быстрым. Все этим требованиям может соответствовать строение из твинблоков.

Плюсы твинблоков

Среди их неоспоримых достоинств:

Экологичность. Твинблоки абсолютно безопасны для человека. Несмотря на то, что для их производства используется известь, в готовом изделии ее уже нет. Любой газоблок — это синтезированный камень, он не содержит даже песка, но радиационный фон сырья сохраняет. Этот показатель у золы значительно ниже, чем у песка, а значит, дом из твинблоков будет еще безопаснее. Высокая прочность, несмотря на малый удельный вес. Причина такого кажущегося несоответствия — обработка давлением и высокой температурой, замена песка более активной золой. Эти операции значительно улучшают свойства нового материала — как его плотность, так и структуру. Низкая теплопроводность. Она дает возможность поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях даже в самые суровые морозы, в летний зной в доме тоже будет комфортно. Однако этот плюс относится ко всем ячеистым бетонам. Относительная легкость обработки. Материал довольно просто разрезать даже обычной ножовкой, просверливание отверстий также не отнимет много времени и усилий. Эта практичность позволяет возводить строения самой сложной конфигурации. Высокая степень звукоизоляции. Этим свойствам газобетон тоже обязан своей оригинальной пористой структуре: большому количеству ячеек, наполненных воздухом. Идеальная геометрия. Как уже отмечалось, швы получаются почти незаметными, а клея, изготовленного на основе цемента, для их монтажа требуется минимальное количество. Огнестойкость и морозостойкость. Газобетон — негорючий материал, а пористая структура гарантирует защиту от холода даже в северных районах страны. Существенная экономия. Стены из легкого материала не требуют массивного, супернадежного основания, поэтому расходы на бетон и арматуру значительно сокращаются. Низкая усадка твинблочной кладки. Она — гарантия целостности любого отделочного слоя.

Легкость обработки, экологичность делает материал немного похожим по свойствам на древесину, однако у блоков есть преимущества — они не боятся огня, насекомые, грызуны им тоже не враги. Прочность и огнеупорность они «позаимствовали» у бетона. Потому из-за их универсальности твинблоки нередко называют «минеральным деревом».

Минусы

Существенный минус один: это цена, которая выше, чем у обычных газоблоков. Однако если учесть экологическую безопасность, исключительную надежность, удивительную скорость работ и долговечность (около 100 лет), то стоимость вполне оправдана.

Второй недостаток — поглощение влаги, но избавиться от этого минуса легко: достаточно защитить стены снаружи и изнутри, используя паронепроницаемые материалы. Они предупредят образование конденсата.

Плюсов у твинблоков гораздо больше, поэтому данный строительный материал выбирают для строительства мало- и многоэтажных зданий — небольших административных, общественных, промышленных зданий, частных домов и коттеджей. Не реже из этого вида газоблоков возводят гаражи, бани, сараи, другие хозяйственные постройки.

Доставка, хранение твинблоков

Планируя строительство дома из твинблока, нужно учитывать несколько факторов. Транспортировка и хранение — это первый пункт, с которым надо познакомиться хозяевам.

Чтобы предотвратить потенциальные механические повреждения во время перевозки, материал необходимо надежно укрепить: например, мягкими стропами. Из-за гигроскопичности твинблокам нужна идеальная защита от влаги, поэтому упаковка из герметичной и плотной пленки обязательна. Хранение любого вида газобетона предполагает наличие сухого прохладного места, оборудованного навесом. Лучшим вариантом будет закрытый склад, имеющий ровную площадку. Максимальная высота для блоков — 2 яруса, не более.

Полиэтилен с изделий не рекомендуют снимать даже в подходящих условиях.

Строительство дома из твинблока: этапы

В случае возведения дома из твинблоков нет больших отличий от строительства сооружений их газоблоков. Все этапы аналогичны.

Сооружение фундамента

Обустройства надежного основания — первая необходимость. Для ячеистого бетона в частном строительстве чаще используют ленточный либо столбчатый его вариант с монолитным железобетонным поясом. Нередко хозяева отдают предпочтение самому надежному основанию — железобетонной плите, толщину которой выбирают в зависимости от конструктивных особенностей здания. Этот фундамент гарантирует минимальные усадочные деформации материала.

После набора основанием прочности выполняют гидроизоляционные работы. В качестве покрытия бетона выбирают гидроизоляционную мастику или традиционный рубероид. В первом случае состав наносят в несколько слоев. Рулонную гидроизоляцию укладывают также слоями (1-2). Ширина покрытия должна быть такой, чтобы заходить за периметр фундамента.

Клеевой раствор

Для укладки твинблоков применяют клеевой раствор, содержащий портландцемент, мелкофракционный песок и компоненты, предназначенные для газобетона. Смесь высыпают в емкость, добавляют воду, размешивают дрелью (перфоратором) с насадкой-миксером. Пропорции, указанные в инструкции производителем, строго соблюдают.

Состав обязан быть пластичным: идеальная смесь не должна расплываться, но и обваливаться кусками она тоже не может. Первый ряд рекомендуют укладывать на обычный цементный раствор. Он даст возможность идеально подогнать, выровнять твинблоки, поэтому с более долгим высыханием его придется смириться. Специальный клеевой состав используют при дальнейших работах.

Возведение стен

Строительство дома из твинблока требуют наличия обязательного набора инструментов. В него входит:

арматура (диаметр 8-10 мм);

зубчатый шпатель, мастерок;

киянка (резиновая);

леска или шнур;

ножовка;

рубанок для газобетона;

щетка;

штроборез (ручной, электрический);

уголок, уровень.

Возведение стен начинают с углов будущего здания. На гидроизоляцию наносят раствор, толщина слоя — 10-15 мм. На него укладывают блоки, которые сразу с помощью киянки и уровня выставляют идеально ровно. Если длина стены дома больше 10 метров, то посередине между угловыми блоками добавляют еще один. По периметру натягивают шнур. Его хорошо натягивают, тоже проверяют на горизонтальность уровнем.

Остальные элементы укладывают, ориентируясь на леску. Стены редко равны определенному количеству блоков, поэтому последние камни разрезают ножовкой, контролируя геометрическую правильность изделий угольником. После завершения первого ряда делают перерыв на 2-3 часа — дожидаются схватывания раствора.

Поверхность первого ряда обрабатывают рубанком. Цель операции — ее выравнивание для лучшего сцепления, получение более тонкого шва. Второй, третий ряд укладывают точно так же, но аналогично кирпичной кладке, делают смещение: блоки сдвигают либо наполовину, либо минимально — на 80 мм. Используют уже клей, а не раствор, наносят его зубчатым шпателем. Толщина слоя — 20-40 мм.

Четвертый ряд усиливают армированием. Произведя кладку, в твинблоках делают 2 параллельные борозды. Для этой операции используют штроборез. Канавки очищают щеткой, затем помещают туда арматуру, отверстия заделывают клеем либо раствором. Следующее армирование делают после завершения 8 ряда, 12 и т. д.

Окна, подоконники, перемычки

Дополнительное армирование — операция, необходимая оконным проемам. В этом случае в месте, где будет находиться оконная рама, также вырезают штроборезом 2 параллельные борозды. Они заходят за длину окна с каждой стороны на 300 мм. Туда укладывают арматуру, затем канавки заполняют клеем, а кладку продолжают.

Дойдя до верхней границы оконного и дверного проема, над ними делают перемычки. Для этого используют U-образные газоблоки. Их устанавливают на доску, положенную над проемом и укрепленную подпорками из бруса. Внутрь блоков помещают арматуру, потом заливают пространство бетонным раствором.

Армопояс, мауэрлат

Этот армированный пояс — элемент, необходимый для обеспечения целостности и надежности конструкции, для крепления мауэрлата. Он обустраивается после ряда с оконными, дверными перемычками.

По периметру стен укладывают опалубку, состоящую из 100-миллиметровых блоков и арматуры, уложенной между ними. Эту канавку заполняют цементом, вмуровывают арматурные шпильки для фиксации мауэрлата. Альтернатива — анкерные болты. Шаг креплений — 500-600 мм.

На армированный пояс укладывают несколько слоев рубероида. Сверху устанавливают толстый брус с просверленными для шпилек/болтов отверстиями, через шайбу его зажимают гайками.

Сооружение крыши

Вид крыши зависит от выбранного проекта. Она может быть:

односкатной;

двухскатной;

вальмовой;

мансардной.

Если речь идет о самостоятельном возведении дома, то самыми распространенными конструкциями остаются довольно простые двухскатные крыши. В этом случае к мауэрлату крепят стропила, их усиливают раскосами, ригелями и вертикальными стойками. Сверху устанавливают коньковый брус. Вопрос о свесе крыши решают хозяева будущего дома, однако наиболее популярны конструкции, выходящие за пределы стен на 500-600 мм.

Чем отделывают газобетон?

Так как при всех преимуществах твинблоки все же остаются газобетонными изделиями, то и отделка их практически не отличается.

Варианты внутренней отделки

Первая операция для «влаголюбивых» твинблоков — снижение их гигроскопичности. Штукатурка не лучший материал, так как газобетон быстро вытянет из нее всю влагу, о слой попросту осыплется. Поэтому сначала стены очищают от пыли, затем проводят обработку грунтовкой глубокого проникновения. Минимум — 2 слоя, первый из них должен сохнуть примерно сутки. Дальнейшие операции таковы:

на высохшую поверхность наносят плиточный клей, его слой — 3-4 мм;

армируют стены стекловолоконной сеткой, размер ячеек — 3 мм, материал вдавливают в свежий клей;

горизонтальный рельеф формируют зубчатым шпателем, потом оставляют стены в покое на несколько дней;

на высохший клей наносят штукатурку.

Для отделки стен выбирают гипсокартон либо ГВЛ (с монтажом на обрешетку из профиля или бруса), вагонку, пластиковые панели, паропроницаемые краски. В кухне и ванной используют пленкообразующие составы. Для окрашенных стен оштукатуривание не требуется. Вмятины, выступы или сколы устраняют тем же клеевым составом, который использовали для возведения стен. Швы и глубокие дефекты затирают клеем, смешанным с опилками, оставшимися после распила блоков.

Способы внешней облицовки

Количество вариантов может озадачить владельцев будущего газобетонного дома. Если соблюдать технологию нанесения и требования к покрытию, можно получить привлекательное и надежное оформление.

Штукатурка, предназначенная для газобетона. Она обязана быть паропроницаемой. В первый ее слой также вдавливают армирующую стекловолоконную сетку. Затем наносят следующий слой, его тут же выравнивают. После схватывания материала поверхности шлифуют, красят. Кирпич. Процесс сложен и трудоемок, так как кирпичную кладку прикрепляют к основной стене, оставляя зазор для циркуляции воздуха. Его минимальная ширина — 30 мм. В нижней части кирпичной стены оставляют продухи, их закрывают вентиляционными решетками. Навесные фасады — вагонка, панели, сайдинг. Эти отделочные материалы монтируются на обрешетку (брус, профиль), между ними и стенами тоже оставляют зазор — 30-50 мм. Отверстия в отделке в этом случае делают как снизу, так и сверху.

Для наружных работ не подходит песчано-цементная штукатурка, пленкообразующие краски. На роль утеплителя нельзя брать пенопласт и пенополистирол. Если есть необходимость, то используют только минеральные ваты.

Возвести самим или нанять рабочих?

Строительство дома из твинблока не очень сильно отличается от возведения здания из других материалов — из газоблоков, дерева, кирпича. Поэтому ответ в любом случае будет одними и тем же. Газобетон (любой блок) предназначается только для строительства стен. Да, его укладка максимально проста.

Однако любой дом — множество различных элементов, каждый из них должен был возведен безукоризненно. Любителю достичь идеала трудно, а результатом некорректной работы станут большие, нередко неисправимые, проблемы. Они и становятся причиной большого количества негативных отзывов, которых многие материалы не заслуживают.

Строительство дома из твинблока — идея, до воплощения которой в жизнь надо тщательно взвесить все плюсы и минусы, оценить трудозатраты и сравнить их с собственными возможностями. В противном случае работа может стать большим бременем, а строительство заморозится на неопределенный срок. Совсем другое будущее ждет хозяев участка, обратившихся в строительную фирму, ведь строительство пройдет быстро, а здание получится безупречным.

На окончательное решение владельцев может повлиять просмотр этого видео: