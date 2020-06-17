Почти любой владелец собственного участка рано или поздно приходит к выводу, что для максимально комфортного существования ему не хватает лишь бани. Присутствие этого небольшого здания позволяет не только принимать оздоровительные водные процедуры, но и совмещать приятное с полезным: не на пустом месте родилась поговорка о том, что после бани человек чувствует себя заново рожденным. Самый простой способ получить желаемое — заказать готовый проект. Однако те хозяева, которые не боятся работы, часто обдумывают другой план, наполеоновский — строительство деревянной бани своими руками. Несмотря на скромные габариты эти небольшие здания — почти полноценные дома, поэтому они требуют внимания к абсолютно всем этапам возведения.

Выбор оптимального места для постройки

Строительство деревянной бани своими руками начинается с поиска места для нее. Поскольку у постройки для принятия водных процедур много особенностей, важно обратить внимание на несколько рекомендаций.

Слишком близкое соседство с естественным водоемом нежелательно, так как источник всегда будет для здания потенциальной угрозой затопления. Идеальное место для строительства бани — задний участок двора. Оптимальна южная сторона территории, а также окна, выходящие на запад. Баню можно пристроить к уже существующему дому, но ее лучше сделать отдельной постройкой. Если здание будет пристройкой к дому, то соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. Достаточное отдаление «мокрого здания» от других объектов на участке — правило. Минимальное расстояние от бани до скважины или колодца должно составлять 20 метров, от здания — 10 м, от септика — метр, но лучше больше.

Рекомендуемая удаленность постройки от соседской территории — как минимум 2,5 м. Возможно сокращение до 1 м, но только после согласования с соседями. Системе отведения стоков и вентиляции надо уделить максимум внимания. Только в случае их эффективной работы баня и процедуры в ней будут приятными и безопасными.

Если говорить о расположении «здания относительно зданий», то есть несколько вариантов:

Обособленная постройка, располагающаяся вдали от дороги, в глубине участка, рядом с зоной отдыха. Дачный вариант. В этом случае баню совмещают с другим вспомогательным объектом — с летней кухней. Это логичное решение, если хозяевам нужно провести газ, установить газовый котел. Баня, становящаяся пристройкой к дому. Если выбран этот вариант, то владельцы имеют возможность построить здание, но минимизировать затраты. Второй плюс — отсутствие необходимости отдельно решать вопрос отведения стоков, водоснабжения.

Если на придомовой территории есть малоценные участки (каменистые, с крутым склоном), то как раз их и можно выделить под строительство деревянной бани своими руками. Поскольку постройка получается достаточно легкой, проблем с выбором и сооружением фундамента обычно не возникает.

Потенциальные материалы для бань

В наше время баню можно возводить практически из любого материала, потому что современные технологии дают возможность устроить парилку в независимости от того, какими будут стены здания для водных процедур.

Какие материалы используют?

Число претендентов достаточно велико, однако среди них есть банные фавориты.

Коробки для бани возводят из легких бетонных блоков. Недостатка в таких проектах сейчас нет, а не слишком большие затраты гарантируют хорошее качество работы. Бани из бруса либо из рубленого бревна. Это традиционные материалы остаются популярными из-за своей натуральности, привлекательности, легкости обработки.

Если рассматривать только строительство деревянной бани своими руками, то здесь лидер один. Это брус, дающий возможность провести все работы самостоятельно, поэтому у хозяев получится существенно сэкономить.

Бревенчатые, рубленые постройки, наоборот, такого шанса не дают: для укладки венцов из тяжелых бревен необходимо участие ассистентов, а также приглашение плотников-профессионалов. Второй минус — сложности, которые могут возникнуть во время поиска специалистов. Поэтому у владельцев будущих бань остается один логичный выбор — строительство из бруса. И второй возможный вариант — коробка из оцилиндрованных бревен.

Оцилиндрованное бревно — еще один кандидат, достойный рассмотрения. Такой стройматериал удобен, возводить стены из него относительно просто, если приобрести оцилиндрованные бревна нарезанными, с пазами и шипами. Однако здесь тоже не обошлось без недостатков. Главный минус — очень долгая усадка здания. Поэтому прежде чем начать эксплуатировать баню, хозяевам после строительства придется ждать не менее 1,5 лет. В здании из бруса можно будет принимать оздоровительные процедуры уже спустя полгода.

Какая древесина подойдет?

От качества бруса будет зависеть долговечность строения, но важно не только оно. Обычно перед покупкой интересуются сезоном, в который производилась заготовка древесины. Материал для строительства должен заготавливаться зимой. После завершения операции его откладывают на месяц, через этот промежуток времени будущий брус обрабатывают согласно всем требованиям.

Отсутствие любых дефектов (даже мельчайших микротрещин) — главное условие. Большую роль играет порода дерева. Например, нижний ряд (венец) советуют делать только из лиственницы, а для остальных можно использовать любую другую древесину хвойных пород. Причина такого предпочтения — исключительные качества лиственницы: она не гниет, а, наоборот, с годами становится все прочнее, тверже.

Создание или поиск проекта

Небольшие размеры постройки дают шанс справиться с ним самостоятельно, однако в этом случае широкий выбор проектов позволяет обойтись без «головоломки». Можно найти понравившийся образец, а потом подкорректировать его с учетом собственных потребностей.

Размеры бани рассчитывают, принимая во внимание площадь отдельных помещений. Причем как обязательных для любого банного строения, так и дополнительных комнат, которые хозяева хотели бы иметь.

Площадь парной. Его определяют, исходя из количества человек, которые будут принимать оздоровительные процедуры. Поскольку есть большая вероятность, что на баню будут совершать «набеги» гости владельцев, то этот фактор надо учитывать. Для двоих будет достаточно 4,5 м2, для четверых площадь нужно увеличить как минимум вдвое. Помывочное отделение. В этом случае для пары «выходцев» из парилки выделяют 4 м2, для квартета — вдвое больше. Если хозяева планируют установить купель, то эти размеры корректируют, учитывая габариты мини-бассейна и пространство, необходимое для удобного передвижения по моечной комнате. Комната отдыха (предбанник), раздевалка. Тут владельцы бани руководствуются только одним критерием — своими предпочтениями. Некоторым достаточно скамьи и раздевалки, другие хотят получить дополнительные удобства — например, столы (обычные, массажные либо бильярдные).

Можно рассмотреть классический вариант — баню, имеющую парную, предбанник и душевую. На каждого человека должна быть выделена минимальная площадь: 1,5 м2 для парилки, 1,8 м2 для предбанника. Другие возможные помещения — тамбур, туалет. Значительно увеличит метраж крыльцо, на котором можно установить удобные кресла, или открытая веранда.

Средняя площадь этих трех комнат для семьи составляет 10-12 м2. Больше всего места отводят для предбанника, меньше — для душевой и парилки. Если говорить о расчетной площади для одного человека, то здесь определена конкретная цифра — 5 м2. Таким образом, для семьи из 4 человек потребуется здание в 20 м2. Чтобы в бане чувствовали себя комфортно люди разного роста, потолки рекомендуют делать не ниже 2,4 м.

Строительство деревянной бани своими руками

Независимо от того, какое будет строиться здание, первым этапом всегда является подготовка участка. Его освобождают от пней, мусора и растительности, удаляя верхний слой почвы (до 200 мм).

Фундамент

От этой конструкции зависит долговечность, надежность здания, однако для малоэтажных легких деревянных построек используют всего несколько видов оснований.

Мелкозаглубленный ленточный

Его выбирают для бань, строящихся на песчаных, слабопучинистых грунтах. Железобетонная лента заглубляется на 500-800 мм. Мелкозаглубленную ленту делают на песчано-щебеночной подушке.

Свайно-винтовой

Это основание может быть выбрано для любого грунта, исключение одно — скальные породы. Свайно-винтовой фундамент остается единственным решением для рельефов, имеющих крутой уклон. Большой плюс свай — отсутствие «мокрых» работ, поэтому основание можно обустраивать в любое время года.

Столбчатый

Данное основание логично использовать на песке, на стабильном, плотном грунте. Главное достоинство такого фундамента — возможность самостоятельного обустройства, без помощи друзей и тяжелых механизмов. Есть несколько вариантов.

Столбы из монолитного железобетона либо из бетонных блоков (или кирпичей). Шаг таких опор — 1000-1500 мм. Комбинация ленточного и столбчатого оснований — опоры, связанные железобетонным ростверком.

Последний вариант оптимален для слабопучинистых грунтов при высоком уровне грунтовых вод.

Обустройство фундаментов

Если выбирать из этих претендентов самое популярное основание, рассматривая именно строительство деревянной бани своими руками, то фаворитом у нас чаще оказывается столбчатая разновидность. Ее же часто выбирают и для каркасных зданий. Однако некоторые хозяева предпочитают традиционную ленту.

Строительство столбчатого фундамента

Перед началом работ определяют количество мини-котлованов для столбов. Опоры обязательны в углах постройки, а также там, где будут находиться пересечения стен. Рекомендованный шаг — 1000 мм, но конкретное значение выбирают, исходя из особенностей грунта и веса будущего здания.

Глубина ям составляет 1000-1500 мм, но и в этом случае на величину влияет определенный фактор — глубина промерзания грунта. Помимо цемента, песка и щебня перед началом строительства приобретают асбоцементные трубы и арматуру. После выкапывания ям в них засыпают песок и щебень, толщина слоя должна быть не менее 150 мм.

Затем в них устанавливают отрезки асбестоцементных труб необходимой длины, проверяют все элементы на вертикальность и надежно фиксируют их. Внутрь опор устанавливают несколько прутков арматуры, их связывают в объемный каркас. В трубу и в пространство между ней и стенками заливают цементный раствор.

Второй способ создания столбчатого фундамента — использование опалубки. В этом случае работа отличается не слишком сильно. Перед тем как устанавливать арматуру и заливать бетон, стенки смазывают (например, Эмульсолом, крайний случай — отработанным маслом).

После заливки бетона делают паузу в несколько дней, минимум — 2 недели. Перед началом следующего этапа строительства на столбы настилают гидроизоляционный материал. Чаще им становится рубероид. Затем в промежутках между опорами выкладывают кирпичный цоколь.

Обустройство ленточного основания

Сначала размечают участок с помощью шнуров и колышков. Ширину будущей траншеи выбирают в зависимости от веса стен. Для бань из бруса величина составляет 300-400 мм. Глубина — 500-800 мм, но в этом случае важно, чтобы фундамент располагался не выше уровня промерзания почвы.

На дно траншеи послойно засыпают песок и гравий. Толщина каждого из них — 70-100 мм. Затем сколачивают и устанавливают опалубку, между ее стенками крепят трубу чуть большего диаметра, чем та, что будет использоваться для организации слива. Потом в опалубку закладывают арматурный каркас, прутья которого (диаметр — 12-14 мм) соединяют вязальной проволокой. После заливки бетона фундамент закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Спустя неделю демонтируют опалубку, а через 14 дней приступают к укладке венцов.

Основание для печи-каменки

Отдельно сооружают фундамент для печи, его не связывают с основанием парной. Размеры основания должны быть больше площади будущего прибора, поэтому к его длине и ширине прибавляют по 50-100 мм. Так как эта конструкция не будет подвергаться очень серьезным нагрузкам, в роли материала для основания можно выступить не только цементный раствор, но и бутобетон.

Некоторые мастера в этой роли используют несколько рядов кирпичной кладки, но этот метод противопоказан для грунта, которому свойственны большие сезонные подвижки. На готовое основание точно так же укладывают гидроизоляцию из рубероида.

Закладка венцов, возведение стен

Строительство стен бани стартует с закладки нижнего венца (обвязки). Некоторые мастера его рекомендуют делать толще остальных рядов: например, для первого венца взять брус 200х200 мм, а для остальных использовать традиционный материал — 150х150 мм. Однако такой «разнокалиберный» вариант используют не все. Многие останавливаются на универсальных размерах — 150х150.

Нижний венец

Есть два способа обустройства нижней обвязки.

Традиционный. В этом случае первый венец укладывают на гидроизоляцию столбчатого или ленточного фундамента. Современный. Перед началом работ поперек ленты фундамента (столбов, кирпичного цоколя) с шагом 250-300 мм выкладывают рейки, их толщина — 15-30 мм. Свободное пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом (монтажной пеной). Минус — необходимость замены такого утеплителя через некоторое время.

Нижнюю часть, которая будет контактировать с гидроизоляцией, тщательно (несколько раз, с высыханием каждого слоя) обрабатывают антисептиком, гидроизоляцией: например, битумной мастикой. Для укладки бруса чаще используют соединение «в лапу».

Главное требование при закладке нижней обвязки — проверка углов, измерение диагоналей постройки. Если они равны, то стороны здания будут одинаковыми. После завершения работы на обвязку укладывают утеплитель — джут, паклю, мох. Первая теплоизоляция имеет преимущество: если использовать ее, то после усадки не придется конопатить станы здания.

Дальнейшая работа

Следующие ряды укладывают аналогичным образом. Соединяют венцы нагелями — либо металлическими (штыри, гвозди без шляпок), либо деревянными. Длина такого крепежа равняется высоте 2 брусьев. Отверстия для них должны проходить сквозь один брус, но захватывать половину нижнего и верхнего элемента. Шаг крепления составляет 1000-1500 мм. Без использования нагелей укладывают только последние 2 венца, так как после усадки конструкции их предстоит снимать, чтобы установить потолочные балки.

Установка оконных и дверных проемов может выполняться как во время строительства стен, так и после окончания операции. Между брусьями оставляют промежутки, с помощью которых выпилят проемы потом. Монтаж коробок на этом этапе все же делать не рекомендуют, несмотря на то, что усадку брус дает незначительную, если сравнивать ее с бревенчатыми постройками.

Подготовка к вынужденному перерыву заключается в укладке досок на верхнюю обвязку. В качестве временной крыши использую пиломатериал толщиной до 55 мм. Сверху конструкцию закрывают рубероидом или шифером.

Полы: зависимость от помещения

В старых банях устройством слива не занимались, вода текла прямо в землю сквозь дощатый пол. Теперь такой подход запрещен: сток организовывают обязательно. Нередко подпол утепляют керамзитом. В комнате отдыха сооружают обычные деревянные полы, в парилке и душевой пол чаще устраивают из двух уровней.

Первый — черновой пол. Это бетонное основание, имеющее небольшой уклон к сливному отверстию. Второй — чистовой пол, изготовленный из досок, между которыми были предусмотрены зазоры для слива воды.

Самый простой вариант — укладка кафельной либо керамогранитной плитки на бетонное основание с уклоном.

Бетонный пол и слив

Такая работа состоит из нескольких этапов.

В центре или в самом удобном месте моечной и парилки фиксируют пластиковые трубы с раструбом на конце. Их диаметр — 50-100 мм. Они обязаны выходить за периметр здания сквозь фундамент, соединяться с канализационной системой. Укладывают слой гидроизоляционного материала (например, ПЭТ пленку). На него насыпают слой гравия. После изготовления цементного раствора его заливают, формируя уклон к сливу.

На сливное отверстие устанавливают решетку, чтобы предотвратить попадание мусора в канализацию.

Деревянный пол

Перед началом работ все деревянные заготовки обрабатывают антисептиками. Во всех помещениях монтируют лаги из бруса 30х50 или 40х50 мм. Шаг между элементами — 300-400 мм. К ним прибивают доски (20х150 или 50х200 мм). В «мокрых» помещениях между ними оставляют небольшие зазоры — до 5 мм.

Чистовые полы должны находиться на одном уровне с поверхностью фундамента, либо располагаться выше этой отметки. Некоторые профессионалы советуют беречь тепло и полы, используя их разную высоту для каждой комнаты.

Например, пол в парной лучше сделать выше, чем в моечной, на 150 мм. Такой перепад даст возможность сохранять тепло. Уровень пола в предбаннике делают на 30 мм выше, чем в моечной. Это убережет помещение от попадания воды.

Конопатка, проемы и крыша

После окончания усадки первым делом проводят заделку щелей, если операция необходима. Использовать можно войлок, герметик, джут или паклю. Начинают работу с нижних венцов. После окончания этого этапа переходят к вырезанию проемов для дверей и окон. Потом переходят к сооружению перекрытия.

Крыша деревянной бани может быть односкатной, двускатной, четырехскатной или ломаной. Стропила крепят скобами к верхнему венцу, который становится мауэрлатом. Фермы рекомендуют собирать на земле, а потом поднимать и фиксировать конструкции. Затем их соединяют коньковым брусом. На стропилах крепят доски обрешетки.

Если планируют холодный чердак, то перекрытие утепляют и пароизолируют. Когда предусмотрено теплое мансардное помещение, сооружают пирог из тепло-, пароизоляции и гидроизоляционной ветрозащитной мембраны. Затем из реек делают контробрешетку для кровельного материала. Мягкие разновидности покрытий укладывают на сплошной настил.

На этом строительство деревянной бани своими руками не заканчивается. Хозяевам предстоит сделать теплоизоляцию, гидроизоляцию стен, провести электричество, водопровод. Следующим этапом станет установка стеклопакетов и дверей. Потом предстоит чистовая отделка помещений вагонкой, изготовление полков для парной, установка электропечи или сооружение каменки (дымохода) и многое другое.

Строительство деревянной бани своими руками — обширная тема, поэтому абсолютно все работы выполнить без опыта крайне сложно. Чтобы узнать, как с ними справляются другие мастера, лучше посмотреть популярное видео: