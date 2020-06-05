Собственный загородный дом из дерева становится мечтой многих семей, которым надоела суета, шум, пыль, «ароматы» выхлопных газов или засилье асфальтобетона. Чистый воздух и зелень манит, поэтому идея жизни на природе будущих владельцев захватывает целиком. Однако любое грандиозное начинание — причина появления множества вопросов, а ответы на них хозяевам участка чаще приходится искать самостоятельно. Незнание каких-то нюансов всегда провоцирует проблемы и ошибки, а последствия их могут быть очень серьезными. Чтобы избежать большинства «подводных камней», необходимо прислушиваться к рекомендациям опытных людей. Например, тем, кто хочет проводить все этапы возведения собственного здания самостоятельно, или намерен контролировать работу профессионалов, смогут помочь советы по строительству деревянного дома.

Строительство деревянного дома: материал

Принятие решения в пользу деревянной постройки, как правило, предполагает выбор между тремя популярными решениями. Это бревенчатое, брусовое или каркасно-щитовое строительство. Если многовековой традицией считается возведение дома из бревен, то сейчас «пальму первенства» перехватили здания из бруса. Каркасные же постройки в эту, деревянную, категорию относить не совсем правильно.

Дома из бревен или бруса

Возведением бревенчатых зданий на Руси занимались испокон веков, поэтому технология продумана, отточена до мелочей. Если ее не нарушать, то такое здание без проблем будет служить людям около 150 лет, или даже более. В роли главного строительного материала может выступить обычное или оцилиндрованное бревно, брус — простой, профилированный или клееный, лафет и другие вспомогательные пиломатериалы.

Поскольку на строительном рынке нет недостатка в привлекательных предложениях, выбор только одного из них может заставить растеряться. Причина замешательства понятна: после завершения строительства здания не все владельцы остаются довольны его качеством. У некоторых хозяев претензий не возникает, другие же, наоборот, сталкиваются с неприятными фактами — с деформацией стен, со щелями, трещинами, выкрученным пиломатериалом или перекосившейся кровлей.

Как получить прочный, надежный дом, но при этом не сильно разориться? Приобрести качественный материал и заранее изучить технологию, особенности деревянного домостроения. Однако и это на все: на долгожительство здания влияет его грамотная эксплуатация, от которой напрямую зависит срок его службы.

Каркасно-щитовые здания

Относить такие постройки к категории деревянных домов не совсем корректно (вернее, совсем некорректно), хотя многие их производители предпочитают называть эти конструкции именно так. Доля древесины в них составляет всего около 10%.

Каркасно-щитовые дома в основном привлекают скоростью возведения. Как и у любых конструкций, у «каркасников» есть недостатки, но в данном случае рассматривать их не имеет смысла, так как каркасные здания не «заслужили чести» называться настоящими деревянными строениями.

Почему привлекателен деревянный дом?

В первую очередь, древесину выбирают из-за ее натуральности, экологичности, теплоты. Если говорить о втором свойстве, то тут все зависит от места, где деревья росли. С другой стороны, если в них заводится всякая «живность», то можно считать древесину вполне подходящим материалом для человеческого жилья.

Присутствие «вредностей»

Однако современный дом не только дерево. При строительстве используется большое количество разнообразных составов. Это защитные пропитки, краски, лаки, отделочные и теплоизоляционные материалы, поэтому гарантировать абсолютную экологичность строения сложно, так как в часто используемых искусственных материалах присутствуют синтетические и химические добавки.

Что делать?

Сохранить, защитить натуральное дерево и семью поможет помощь таких же составов. Например, хозяева, для которых отсутствие потенциальной угрозы превыше всего, обрабатывают стены безопасными продуктами — теми, что сделаны на основе пчелиного воска или льняного масла. Такую защиту придется обновлять каждый 5-6 лет, однако это все-таки небольшая жертва со стороны владельцев дома.

Антисептики и антипирены при желании тоже можно найти неагрессивные, сейчас ассортимент их достаточно широк. Но в этом случае необходимо выбирать пропитки, предназначенные для обработки древесины внутри помещения, потому что в составах для наружной защиты нередко содержатся небезопасные, токсичные компоненты.

Советы по строительству деревянного дома

Многие приводимые рекомендации относятся к любому дому, а не только к деревянному. Однако в первую очередь будет рассмотрена именно эта постройка.

Контроль хода работ

Хозяева, которые затеяли такую масштабную работу, могут считать себя «творцами». Любой хочет почувствовать себя архитектором, дизайнером и прорабом. Это понятное желание, так как владельцам участка приходится заниматься поиском материалов, высказывать свою точку зрения на стадии проектирования, контролировать все этапы строительства, качество работ, следить за сохранностью стройматериалов.

Любое вмешательство в процесс вряд ли понравится строителям, а некорректные замечания, высказанные к тому же без использования привычных для них терминов, не способны создать нормальную атмосферу. Поэтому самое важное для хозяев — говорить со строителями так, чтобы они без труда понимали, о чем идет речь, а значит, без знания терминов обойтись не получится. Однако существует лучшее решения для хозяев, сомневающихся в квалификации рабочих. Это наем независимого эксперта.

Проектирование

Зачастую при выборе проекта владельцы участка руководствуются несколькими соображениями. Сначала они находят (видят) в интернете (у знакомых) дом, который им кажется идеальным, а потом ищут компанию, которая занимается строительством таких домов.

Подход этот нельзя назвать верным, так как при составлении проекта учитывают рельеф местности, площадь земельного участка, максимально удобную планировку для конкретной семьи. По этим причинам стандартный проект в результате поправок нередко изменяется практически до неузнаваемости.

Самостоятельное проектирование дома для человека несведущего — задача, в подавляющем большинстве случаев просто нереальная. Поэтому помощь грамотного, опытного архитектора необходима в любом случае. Плохо, если проектировщик согласен идти на уступки, исполнять все пожелания заказчиков вопреки здравому смыслу. В этом случае можно говорить о возникновении опасности некорректной проектировки.

Выбор древесины

Если говорить о материале-идеале, то им считают северную древесину. Однако чтобы убедиться, что она действительно станет отличным выбором, надо разобраться с достоинствами и недостатками северного леса.

Плюсы

К несомненным преимуществам пиломатериала относят несколько положительных характеристик.

Экологическая чистота. Северные области страны относят к более благоприятным, так как там нет такой плотности промышленной застройки. Поэтому газы разного происхождения практически не влияют ни на грунт, ни на сами древесные растения. Суровый климат. Деревья, растущие в таких, далеко не «тепличных», условиях, менее подвержены «нападкам» плесневого грибка, насекомых. Эта древесина отличается тем, что даже при хранении ее гораздо реже повреждают древоточцы, короеды, «синева». Высокая плотность. Более суровые условия ограничивают продолжительность периода сокодвижения в стволах деревьев. Благодаря этой особенности материал отличается не только высокой прочностью, плотностью, но и более интересной текстурой.

Для такой древесины характерна высокая смолистость, максимальная стойкость к атмосферным и механическим воздействиям.

Минусы

У материала-почти-идеала, как и у всего остального, есть недостатки.

Если хозяева будущего дама планируют заказать северный лес, то им необходимо тщательно изучить места его заготовок. Оптимальна «глушь», так как соседство крупных городов — риск получить не совсем экологически безупречный материал. Прочность — своего рода недостаток, потому что плотное северное дерево не так податливо, обрабатывать его гораздо сложнее. Транспортировка тяжелого сырья тоже обойдется дороже.

Если сравнивать достоинства и недостатки северного леса, то они примерно уравновешивают друг друга. Поэтому чаще на выбор древесины влияет не качество сырья, а цена материала и стоимость его доставки.

Выбор бруса

Некоторые до сих пор считают, что лучше бревенчатого дома ничего нет. Однако сейчас более популярен другой кандидат — брус. Разновидностей есть несколько.

Цельный непрофилированный

Материал изготавливают из цельного бревна, срезая круглые края с 4 сторон. Для строительства используют брус естественной сушки (150х150 мм). Его плюсы — доступность и невысокая цена. Минусов больше. Это растрескивание, коробление, дефекты, появляющиеся после строительства (вылетные сучки, гниль, грибок), а также необходимость усиленного утепления швов, укрепления стен и качественной отделки.

Это материал не слишком подходит для строительства деревянного дома, но если делать работу не спеша, основательно и аккуратно, то надежное здание можно построить, а деньги сэкономить.

Цельный профилированный

Это брус тоже изготавливают из цельного бревна, но он высушен (10-15% влажности), имеет идеальную геометрию и систему шип-паз, она значительно облегчает сооружение стен. Плюсы — малая вероятность деформации (коробления), ненужность дополнительной обработки, соединение, не имеющее зазоров. Минусы — традиционные дефекты древесины, описанные выше, необходимость дать время на усадку, хотя она не так велика (1-2% от высоты здания против 5% у непрофилированного бруса).

Если рассматривать этот вариант с точки зрения соотношения цена/качество, то при полном соблюдении технологии строительства «профи-брус» можно назвать идеальным. Однако возможны сюрпризы из-за целостности материала.

Клееный профилированный

Этот претендент внешне безупречен, он тоже откалиброван и снабжен профилем-замком. Однако он состоит из досок, которые склеиваются под давлением. Преимущества клееного бруса: устойчивость к короблению, отсутствие деформации и почти полностью — усушки. Такой дом не дает усадки (0,5-1%), поэтому пауза конструкции не нужна. Недостатки — высокая цена, экологичность, остающаяся под вопросом из-за клеевого состава. Могут быть некоторые проблемы с микроклиматом в доме, так как циркуляция влаги затруднена из-за клея.

Этот материал можно рассматривать в том случае, если дом необходимо построить быстро. Если срок особой роли не играет, а цена важна, то лучше все-таки остановиться на более простом варианте — на цельном профилированном брусе.

Высокопрочный композитный материал

Есть еще один вид — брус ЛВЛ (LVL). В этом случае материал состоит не из досок, а из лущеного шпона (3 мм). Еще одно отличие — разная плотность слоев: те, что расположены внутри, мягче наружных. Понятно, что материал можно считать лучшим, если рассматривать прочность, стойкость к влаге, огню и живой угрозе.

В списке минусов находится самая высокая цена, а также низкая экологичность. Для стен брус ЛВЛ не годится, однако в роли вспомогательных, силовых конструкций он будет выглядеть неплохо.

Фундамент — «основа основ»

Относительно небольшой вес деревянного дома (по сравнению с кирпичным зданием) не означает, что на фундаменте можно сэкономить. Основание любого здания обязано закладываться в соответствии со всеми строительными нормативами. Фундамент всегда является частью проекта, поэтому при самостоятельном строительстве в него нельзя вносить коррективы.

Чаще всего для деревянных домов используют традиционную железобетонную ленту, мелкозаглубленную. При сложном рельефе выбор падает на столбчатую либо на свайную конструкцию. Подвижный грунт — причина, достаточная для сооружения плитного, плавающего основания. Но подбирать вид фундамента должны не хозяева, их соседи или знакомые, а специалист, знающий все характеристики конкретного грунта. Чтобы избежать незапланированных земляных работ, перед проектированием необходимо провести геологическую экспертизу.

Даже внесение небольших, «незначительных» изменений, которые дадут возможность сберечь немного средств (например, 10%), губительно. Оно может привести к разрушению дома. Трещины в бетоне, проседание фундамента спровоцирует разрушение стен дома, а ремонт в результате обойдется дороже, поэтому такая экономия на мелочах хозяевам «выйдет боком».

Точность всех элементов

Все деревянные детали должны полностью совпадать с размерами основания. В противном случае перекос дома станет вопросом времени. Любая ошибка, которую допускают при строительстве дома, может быть незаметна человеку, не знающему все хитрости зодчества. Однако спустя несколько лет она обязательно заявит о себе.

Деревянный жилой дом — строение, которое очень требовательно к качеству пиломатериала. Древесину необходимо хорошо высушить, обработать антисептиками и антипиренами еще до начала строительства. Некоторые компании обрабатывают уже готовую конструкцию, игнорируя пазы и стыки. Такое «ноу-хау» приведет к тому, что в местах, которые остались без защиты, появится гниль, плесень. Заселение в стены, стропильную систему жуков-вредителей — еще одна возможная перспектива.

Корректный выбор материалов

В этом случае речь идет не о древесине, а о кровельных материалах. Неправильный выбор рано или поздно потребует их замены. Кровля должна быть совместима с другими материалами, которые используются при сооружении крыши. Отдельно надо упомянуть о свесах кровли. Большие конструкции защитят дом от жары летом, зато зимой, когда солнце ходит низко, в дом будет попадать достаточно света.

На выбор влияют климатические условия в местности, а также конструкция крыши — особенности стропильной системы. Прежде чем покупать понравившийся материал, владельцам будущего дома лучше проконсультироваться со специалистами. Самыми оптимальными вариантами для деревянных домов считают двухскатные (в том числе ломаные) и трехскатные крыши. Лучшие виды кровельного покрытия — ондулин, гибкая черепица и другие материалы, отличающиеся низкой теплопроводностью.

Усадка здания, установка дверей, окон

После строительства стен конструкции необходима пауза. В первую очередь, это касается тех домов, для строительства которых были использованы материалы естественной влажности. Усадка дома продолжается от 9 месяцев до года. Здание может осесть на 150-200 мм. После высыхания материала можно начать заниматься монтажом окон, дверей, а также выполнять отделочные работы: как внутри, так и снаружи.

Метод установки элементов в проемы деревянного дома несколько отличается от монтажа стеклопакетов и дверных коробок в стены других конструкций, сделанных из искусственных блоков. В этом случае главная задача технологии — обеспечить отсутствие перекосов, а значит, предотвратить поломку окон и дверей.

Утепление, отопление

Традиционно принято считать, что деревянные дома очень теплые, но это утверждение не всегда соответствует истине. Недорогие дома, предлагаемые многими фирмами, потребуют серьезных расходов на отопление, так как толщина их стен составляет 180-220 мм. В большинстве регионов России ее недостаточно.

Нормой считаются стены в 350 мм, это минимум. Такие здания уже обойдутся в «круглую сумму». Один из возможных вариантов — утепление снаружи, однако в этом случае дом потеряет свое главное достоинство — колоритную внешность. Дополнительное утепление перекрытий и крыши может решить проблему.

Самый дорогой способ, который популярен в европейских странах, — утепление клееным брусом. В качестве теплоизоляционного материала выступает льноватин, отходы шерсти, эковата. Если натуральный вид здания не так важен, то выбирают один из наиболее популярных материалов: вагонку (чаще бок-хаус) или сайдинг (имитация дерева, камня, кирпича). Другие варианты — кирпич, декоративный камень.

Несколько исправить «чрезвычайную ситуацию» в морозную ветреную погоду даст возможность обустройство теплого пола на первом этаже. Поможет жильцам и тамбур, имеющий плотную, двойную дверь. Правильное расположение оконных проемов (максимум на юге, минимум на севере) позволит сохранять тепло зимой, а прохладу летом.

Печь — последний элемент, который раньше был обязательным атрибутом деревянных домов. Однако сооружение исконно русской конструкция вряд ли привлечет как дорогой стоимостью, так и сложной работой. Но небольшой дополнительный отопительный прибор, который будет накапливать и постепенно отдавать тепло, можно рассмотреть в качестве альтернативы.

Профессиональное — профессионалам

Деревянное домостроение — удел специалистов, так как каждый этап строительства имеет свои особенности. Поскольку такие скрытые работы обычно мало знакомы «непосвященным», качество работ при внешнем осмотре невозможно оценить непрофессионалу, который решил обойтись своими силами.

Другая причина — гарантия на «пятилетку», ее дают «правильные» компании. Так как усадка здания может продолжаться до 5 лет, именно такой срок необходим, чтобы убедится в отсутствии проблем при эксплуатации дома. Если такой гарантии фирма не дает, это означает, что она не уверена в квалификации своих рабочих.

Правильная эксплуатация дома

Этот пункт наиболее важен, если при строительстве использовался обычный, а не клееный брус. Типичная рекомендация от строительных компаний — начало отделочных работ через полгода. На самом же деле усадка может продолжаться большее время — вплоть до нескольких лет. По этим причинам многие мастера советуют отложить отделочные работы и проводку коммуникаций на более поздний срок.

В первый год здание не рекомендуют отапливать: в этом случае древесина будет сохнуть очень быстро, а значит, избежать деформаций, появления больших трещин невозможно. Следствием их будет потеря теплоизоляционных качеств дома. Не надо говорить, что этот недостаток в ближайшем будущем хозяевам придется устранять.

Обработка антисептиками, антипиренами необходима не только перед началом строительства. Дом будет оставаться «крепостью», если хозяева возьмут за правило проводить повторную защитную обработку хотя бы раз в год. Максимального внимания заслуживают элементы, контактирующие с влагой, пазы, а также стыки с бетоном.

Советы по строительству деревянного дома не помогут возвести дом самостоятельно, если у мастера нет опыта подобных работ. Поэтому гораздо проще обратиться в надежную компанию, которая позволит не беспокоиться ни о качестве, ни о долголетии жилого здания.

В завершение темы — интересное видео: