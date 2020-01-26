Перед возведением дома у застройщиков возникает большое количество разнообразных вопросов, однако первой темой для размышления неизменно становится выбор материала для стен. Сейчас наиболее популярным является малоэтажное строительство из относительно новых ячеистых бетонов. Например, очень востребованы проекты одноэтажных домов из пеноблоков. Причины такого внимания — хорошие характеристики стройматериала, его несомненные преимущества перед тяжеловесными конкурентами. Однако перед тем как сделать окончательный выбор в пользу вспененного бетона, надо рассмотреть все плюсы и минусы: как самого материала, так и здания из него. В этом случае застройщик сможет принять взвешенное решение, а значит, ни разу не пожалеть о выборе пеноблока для дома в будущем.

Особенности материала

Пеноблок, как и газобетон, относится к группе инновационных материалов — ячеистых бетонов. Они имеют пористую структуру, она обеспечивает легкость, которой лишены другие, традиционные, кандидаты на возведение стен. Эта «воздушность» делает пенобетон одним из фаворитов рынка, так как строительство с его использованием проходит относительно быстро из-за легкого веса блоков, имеющих довольно большие размеры.

Пенобетон — легкий бетон, который в готовом виде имеет микроскопические полости, заполненные воздухом. Материал состоит из песка, цемента, воды и пенообразователя, обеспечивающего во время производства образование воздушных ячеек. Он может быть синтетическим или натуральным: чаще используют СДО — древесную омыленную смолу, доступную и недорогую. В домах из пеноблоков, изготовленных без нарушений технологии, этот компонент безопасен.

Прежде чем искать и изучать проекты одноэтажных домов из пеноблоков, владельцам участка лучше всесторонне рассмотреть данный материал, познакомиться с его достоинствами, спорными качествами, а напоследок оценить серьезность недостатков.

Преимущества

Этот искусственный камень имеет все преимущества привычных строительных материалов — бетона, дерева, кирпича, однако он практически полностью лишен их недостатков. Конечно, речь идет только о тех блоках, которые изготовлены с полным соблюдением технологии. Материал, произведенный кустарным способом, не может гарантировать хорошие эксплуатационные характеристики. Больших плюсов у качественных пеноблоков немало.

Низкая теплопроводность, хорошая звукоизоляция

Если сравнивать пенобетонный блок, имеющий среднюю плотность, с кирпичом, то у ячеистого материала теплопроводность будет выше в 2 или 2,5 раза. Чтобы получить аналогичный кирпичному зданию результат, бетонную стену можно сделать вдвое тоньше, а значит, добиться большой экономии. Пористая структура «виновата» в хороших звукоизоляционных качествах, они дают гарантию отсутствия шума при возведении наружных стен и межкомнатных перегородок.

Морозостойкость, огнестойкость

Само строение воздушного материала, а также добавление специальных компонентов при производстве делает пеноблоки достаточно устойчивыми: они способны без потери свойств выдержать большое количество циклов заморозки/оттаивания. Пенобетон абсолютно пожаробезопасен: материал не горит, не тлеет, не выделяет никаких токсичных веществ. Из-за этих качеств ячеистые виды бетона отлично подходят для строительства «горячих точек» — бань и саун.

Высокая скорость работ, удобство в монтаже

Размеры пеноблока значительно превышают габариты стандартного кирпича, поэтому для возведения стен их потребуется гораздо меньше. Укладка блоков проходит намного быстрее, а раствора (клея) для пенобетонной кладки уходит немного. Малый вес дает возможность возводить здания в максимально короткие сроки. Этому способствует практичность блоков: изделия довольно легко резать, фрезеровать, сверлить или штробить. Еще одно достоинство — легкость транспортировки.

Экономичность, низкая стоимость

Малый вес искусственных пористых камней дает шанс сэкономить при обустройстве фундамента. Его можно сделать даже облегченным. Кирпич такие «вольности» не позволяет. В эту же категорию входят меньшие транспортные расходы, экономия на клее или растворе. Низкая цена пеноблоков — еще один плюс. Да, стоимость материала на рынке различна, однако если брать средние цифры, то пенобетонные блоки обходятся дешевле бревен, бруса, кирпича любого вида, газосиликатных изделий.

Большой срок эксплуатации

Пенобетону тоже свойственен набор прочности со временем. Это факт установленный, поэтому срок эксплуатации здания из пенобетонных блоков составляет более 50 лет. По некоторым данным, эта цифра сильно преуменьшена. Технология была придумана еще в XIX веке, но с тех пор она претерпела некоторые изменения, конечно, в лучшую сторону. Однако и старые здания из этого материала до сих пор стоят и без малейших проблем эксплуатируются.

Плюсы или минусы?

Пеноблоки имеют два качества, которые можно отнести как к достоинствам, так и недостаткам.

Относительно низкое водопоглощение. Это свойство — достаточно слабое впитывание влаги — заслуга закрытых пор и гидрофобизирующих добавок. Пенобетонный параллелепипед может часами плавать в емкости с водой. Однако не все так радужно: 5-10% жидкости он все-таки впитывает. В защиту ячеистого изделия можно сказать, что и высыхает он гораздо быстрее, чем тот же кирпич. Экологичность. Споры о ней не утихают, когда дело касается большинства новых стройматериалов. Это свойство пенобетона гарантировано только у продукции известного производителя. Приобретая изделия незнакомых фирм, владельцы будущего дома действуют на свой страх и риск, так как уверенности в абсолютной безопасности сырья (без добавления отходов производства) нет и быть не может.

Поэтому прежде чем покупать стройматериал, надо убедиться в его качестве. О нем, в какой-то степени, может свидетельствовать цена: если она подозрительно низкая, то в материале, скорее всего, присутствуют какие-то «нехорошие» компоненты.

Недостатки

К существенным минусам пенобетонных блоков относят:

Непривлекательный вид, необходимую защиту пористого материала от влажности. Здание, возведенное из темно-серого камня, выглядит довольно непрезентабельно, поэтому все проекты одноэтажных домов из пеноблоков должны предусматривать декоративную отделку. Для защиты от влаги стенам требуется дополнительная гидроизоляция. Хрупкость материала. Этот недостаток относится к низкокачественным изделиям, к тем строениям, что возведены по проектам с ошибками в расчетах. Причиной нередко становится недостаточная плотность бетона. Возможные последствия — деформация блоков, растрескивание или частичное разрушение. Поэтому качественная продукция и корректный расчет конструкции обязательны. Низкую несущую способность. Вбивать или ввинчивать крепежные элементы довольно просто, но большого веса такие стены не выдержат. Чтобы повесить тяжелый предмет, необходимы специальные дюбеля, предназначенные для пенобетона. Другие варианты — рейка, которую «сажают» на 4 (10) дюбеля, длинные дюбель-гвозди, вкрученные в чистое отверстие, наполненное жидкими гвоздями. Простоту изготовления пеноблоков. Она стала причиной того, что их производством занимаются очень многие «бизнесмены». Последствия закономерны: рынок сейчас буквально переполнен низкокачественной продукцией. Этот товар часто не соответствует ГОСТу, не обладает точной геометрией. Неизбежную усадку. Этот процесс займет четыре месяца после окончания строительства. Некоторые легкие виды бетона требуют всего 2-3 недель, но эти сроки не относятся к стенам из данного вида ячеистых материалов. Усадка составляет от 1 до 4 мм на каждый метр. Ограничение нагрузки. В этом случае ячеистые материалы не соперники железобетонным или кирпичным конструкциям, которые способны выдержать серьезное давление. Однако если владельца интересуют проекты одноэтажных домов из пеноблоков, то этот минус неважен.

Большее число недостатков все же относится к некачественной продукции. Если хозяева участка собираются изучать проекты одноэтажных домов из пеноблоков, то сначала надо узнать, как выбрать качественный материал.

Что учитывают при выборе блоков?

Чтобы купить пеноблоки хорошего качества, сначала надо оценить вид изделий. Внимание обращают на:

Цвет. Идеален равномерный темно-серый. Если пенобетон слишком светлый, то производители сэкономили на цементе. Структура. Однородность — условие обязательное. Количество пор снаружи и внутри изделия обязано быть примерно одинаковым. Точная геометрия. Для ее проверки два блока кладут друг на друга. Это лучший способ сразу увидеть все погрешности. Ровные линии — доказательство качества. Вес. Сначала надо поинтересоваться массой изделия, затем взвесить любой блок, либо по очереди несколько. Разница свидетельствует о несоответствии действительности.

Изучение сертификата, подтверждающего качество, обязательно. Большинство производителей все же выбирают траты не на поддельные документы, а на лабораторные исследования. Дата производства — еще один логичный вопрос при покупке: изделие набирает прочность 28 дней.

Хороший пенобетонный блок не может пахнуть маслом. Если есть запах отработки, то изделия приобретать не рекомендуют, так как этот материал будет плохо держать штукатурку. Можно опустить камень в воду. Присутствие масла выдадут жирные пятна, появившиеся на поверхности.

Проекты одноэтажных домов из пеноблоков

Если свойства этого вида ячеистого бетона устраивают хозяев будущего дома, то найти примеры таких зданий довольно легко. Есть возможность разыскать несколько (десятков) ресурсов, на которых есть подробная информация. Второй вариант — печатная продукция, предлагающая массу различных вариантов.

Типовые проекты одноэтажных домов из пеноблоков — оптимальный способ снизить себестоимость проекта. Плюсы выбора: большая экономия времени, готовая планировка со всеми необходимыми помещениями, расположенными наилучшим образом, инженерные коммуникации, уже отмеченные на плане. Небольшие изменения в этом случае можно внести даже в рамках типового проекта.

С чего начинать подготовку?

Первый шаг — определение места под застройку. Для этого берут листок бумаги или ватман, на котором в масштабе рисуют весь участок: в эскиз включают все будущие постройки, включая дом, отводят место для клумб, зоны отдыха и т. д. Одновременно, хотя бы приблизительно, определяют размеры все объектов.

После разработки плана участка возвращаются к месту для возведения дома. В этом случае первая задача — определение размеров строения, его площади. Затем переходят к планировке дома. Учитывают, какие помещения нужны в первую очередь, определяют общее количество комнат, конфигурацию и метраж каждой из них. Все эти цифры фиксируют на чертеже.

Если при работе возникли трудности из-за нехватки площади, то нередко владельцы обращают внимание на другие варианты: они рассматривают проекты одноэтажных домов из пеноблоков с мансардой. Эти строения обойдутся дороже обычных зданий, зато они позволят получить максимум комнат, обеспечивающих почти такой же комфорт, как полноценные двухэтажные строения.

Если типовой проект чем-то не устраивает, то межкомнатные ненесущие перегородки можно сместить в любую сторону. Несущими стенами всегда являются внешние конструкции и центральная, если ширина дома более 6 м. Ширина здания свыше 12 метров — причина размышлений о расположении и числе несущих перегородок. Кровля такого строения будет максимально тяжелой, поэтому нагрузка на внешние стены из пеноблока станет критической. Поэтому очень просторные дома требуют большего количества несущих стен между комнатами.

Виды фундамента для дома из пеноблока

Рассматривая проекты одноэтажных домов из пеноблоков, нельзя забывать о том, что главной конструкцией любого здания является фундамент. Лучшим считается тот, что не станет чересчур затратным, но обеспечит строению максимальную надежность.

Легкость ячеистого бетона — несомненный плюс, однако это «весомое» преимущество не всегда позволяет сэкономить при строительстве такого здания. Дерево — единственный материал, который дает возможность минимизировать затраты на основание. Причина — прочность древесины на разрыв. Пеноблоки этим качеством не отличаются. Недостаток надежности у фундамента рано или поздно приведет к появлению трещин, которые со временем будут только увеличиваться.

Чтобы найти идеальное основание, нужно принимать во внимание:

все характеристики грунта на участке: состав, глубину промерзания и грунтовых вод, степень пучинистости;

вес будущего задания с перекрытиями, со всеми коммуникациями, отделочными материалами, мебелью и т. д;

сроки возведения, возможность сделать работу самостоятельно;

важность сооружения подвального помещения;

экономичность строительства.

Зависимость основания от грунта

Главный фактор в этом списке — состояние грунта.

Ленточный фундамент. Если глубина промерзания не превышает метра, уровень грунтовых вод находится низко (2-2,5 м), а сам грунт слабопучинистый, то лента — оптимальное основание. В этом случае позволительно сделать даже наиболее экономичный мелкозаглубленный фундамент. Монолитная плита. Грунт-идеал — большая редкость. Гораздо чаще он на участках пучинистый, а грунтовые воды находятся близко к поверхности. В этом случае лента потребует сооружения дренажной системы, а качественный отвод воды чреват дополнительными и ощутимыми тратами. Лучший вариант для такого «капризного» грунта — плитный фундамент-монолит. Свайный фундамент. Такое основание — наиболее подходящий кандидат там, где верхние слои грунта довольно слабые, в надежные пласты располагаются на глубине от 1,5 до 2,5 м. Свайное основание — тот вид фундамента, который может быть заглублен до твердого слоя, но на него не будут оказывать губительного влияния силы морозного пучения в верхнем пласте.

При выборе последнего «основательного» вида для домов из легкого пеноблока очень важно располагать опоры максимально близко друг к другу. Все расчеты (глубины, диаметра опор) требуют помощи специалистов высокой квалификации.

Несколько советов

Выбор в пользу ленточного фундамента не всегда оправдан для участков с пучинистым грунтом даже в том случае, когда его основание расположено ниже глубины промерзания. Силы пучения из-за легкости здания приведут к тому, что фундамент будет «играть».

При использовании свайного основания супернадежный ростверк — условие обязательное. Стены ленточного основания для дома из ячеистого бетона должны быть максимально гладкими. Это позволит в некоторой мере ослабить воздействие силы пучения. При необходимости сооружения плиты-монолита есть возможность сэкономить, если выбрать монолитный фундамент, имеющий дополнительные ребра жесткости. Их располагают либо по периметру, либо только по длинным сторонам здания. В первом случае это мелкозаглубленная лента (с песчаной подушкой, опалубкой, армокаркасом), которую делают вокруг котлована для плиты. Заливка монолита и опалубки происходит одновременно.

Свайный фундамент является самым выгодным вариантом со всех точек зрения, однако целесообразность этого выбора в каждом конкретном случае требует подтверждения компетентных людей. Хотя невозможность сделать подвальное помещение многих удручает.

Стены, утепление и их отделка

Насколько быстро будет проходить работа, зависит от габаритов вспененных бетонных блоков. Наиболее популярные размеры — 100х200х600 и 200х300х600 мм. Однако габариты в большей степени диктуют проекты одноэтажных домов из пеноблоков. Типичными считают такие значения:

высота — 90, 120-180 (с шагом в 20-40 мм), 300 мм;

длина — от 300 до 600 мм, включая 400 и 500;

ширина — 200, 250 либо 300 мм.

Независимо от размеров пеноблоков при кладке стен соблюдают несколько правил:

фундамент защищают двумя слоями гидроизоляции;

каждые 4 ряда в кладку помещают арматурные прутья или сетку;

одноэтажные здания требуют лишь одного армированного пояса: его располагают под плитами перекрытия.

Утепляют стены различными материалами, но более популярна минеральная вата и другие ее разновидности (например, базальтовая), также используют недорогой пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан.

Внешние стены пеноблочных зданий облицовывают декоративной штукатуркой, краской либо сайдингом. Вентилируемые фасады обходятся дороже, зато они служат дольше, отличаются хорошей ремонтопригодностью. Внутренняя отделка — штукатурка, гипсокартон (каркасный или бескаркасный метод), вагонка, обои.

Кровельные материалы

Для дома из пенобетона используют разные варианты крыш, однако особо тяжелые виды конструкций применять не рекомендуют. Обычно перекрытия делают из бруса, а потолок подшивают фанерой, строгаными досками либо ОСП.

В качестве кровли используют битумную черепицу, металлочерепицу, ондулин, профнастил. Тяжелый шифер, натуральную черепицу и ее более практичный аналог — новый полимерпесчаный материал — выбирать не рекомендуют.

Готовые проекты одноэтажных домов из пеноблоков — идеальный вариант для самостоятельного строительства зданий. Большое их разнообразие, возможность небольшой коррекции даст возможность вложить средства максимально эффективно.

Если есть желание и время, то можно посмотреть видео на эту тему: