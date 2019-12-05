После свадьбы молодожены часто покидают родителей: им хочется избавиться от постоянной опеки, попробовать наладить быт самостоятельно, ощутить себя свободными от всех обязательств. Однако со временем такое отношение меняется. Причина этому — появление долгожданных наследников. Но когда в молодой семье происходит это радостное событие, молодые люди вдруг сталкиваются с почти неразрешимыми проблемами, ведь маленькие непоседы требуют постоянного присмотра. На помощь, естественно, приходят бабушки и дедушки. Со временем, осознав удобство проживания по соседству, большое семейство приходит к выводу, что совместная жизнь не так плоха. Поэтому многие начинают понимать, что проект дома на две семьи — логичное и оправданное решение.

Особенности домов с отдельными входами

Другие названия сооружений, рассчитанных на две семьи, — дуплекс (дюплекс), твинхаус. Мода на такие коттеджи пришла с запада, в если говорить конкретнее, то из Великобритании. Там практичные владельцы участков уже давно строят дома, предназначающиеся для родственников, — для родителей или детей. Большой плюс решения — полная изоляция от соседей вкупе с возможностью пообщаться с ними в любое время.

Каждое строение уникально по-своему. Однако наиболее интересен вариант строения с двумя входами, оно позволяет с комфортом и без проблем проживать под одной крышей двум семьям. Разделение участка и частного строения на 2 половины — актуальный вопрос, так как не всегда есть возможность построить отдельное здание, либо разделить уже существующее недвижимое имущество.

Проект дома на две семьи может заинтересовать семей, дружащих между собой, но все же в большинстве случаев в таких зданиях живут «родственные души». Это удобно, так как старшие смогут присмотреть за детьми, когда родители на работе, оказать помощь в устройстве быта. Иногда у больших семей отсутствует возможность разделить имущество по многим причинам. В этих случаях данные конструкции — единственный выход из тупиковой ситуации.

Фактически дуплекс — это сооружение, состоящее из двух полноценных мини-домов. Однако они объединены общей стеной, крышей и фундаментом. Но в любом правиле есть исключения. Если хозяева хотят получить очень большой коттедж, то крышу и фундамент делают отдельно для двух частей дома. Планировка жилых комнат также может быть не только одинаковой, но и совершенно разной.

Отличия инженерных систем в обеих частях здания тоже возможны. В этом случае только хозяева должны решать, как именно им удобнее. Например, какую оборудовать вентиляцию, какой вид отопления выбрать для своего помещения.

Проект дома на две семьи: достоинства, минусы

Времена, когда в коммуналках или крошечных хрущевках приходилось тесниться нескольким поколениям, прошли. Теперь можно жить дружно, потому что отдельно друг от друга, но все же почти совместно. Такую возможность дает именно проект дома на две семьи. Родители и дети будут существовать под одной крышей, но иметь разную жилплощадь и свой вход.

Автономность при сосуществовании не единственное преимущество здания на две семьи. Другое достоинство такого решения — экономия. Если сравнивать с обычными сооружениями, то проекты совмещенных домов выигрывают сразу в нескольких «номинациях».

Меньшие расходы на этапе строительства здания. На стройматериалы уходит меньшее количество средств, так как у семей один фундамент, крыша и совместные стены. Если говорить о затратах, то они меньше на 1/8 по сравнению со зданием для одной «ячейки общества». Выгода при прокладке коммуникаций, ведь один дом — это единые системы водо-, газо-, тепло- и энергоснабжения. Обогрев всего трех наружных стен вместо четырех обещает экономию — расходы семей снижаются на 25-30%. Территориальная выгода. Придомовой участок, рассчитанный на два семейства, как правило, больше, зато расходы на его обустройство делятся пополам.

Преимущества бесспорны, однако нельзя не написать и о минусах. К ним относится необходимость оформления недвижимости в долевую собственность, долгие дискуссии при выборе планировки участка и дома, длительные обсуждения всех деталей строительства.

Кому-то эти недостатки покажутся серьезными, однако для детей и их родителей этот вариант идеален. Подходящий, тщательно выбранный проект дома на две семьи дает отличный шанс на безоблачное, мирное существование нескольких поколений под одной крышей.

С чем придется столкнуться владельцам?

Семьи, которым предстоит строительство или перестройка имеющегося здания, сначала обязаны получить разрешение на его возведение, а также зарегистрировать новый проект. Эти действия сэкономят время, деньги и нервы, так как в противном случае неизбежны дополнительные, часто серьезные, проблемы, одна из них — потенциальный штраф.

Самый простой путь — обращение к юристам, специализирующимся в подобных делах. К нотариусу чаще обращаются, когда недвижимое имущество делят наследники. Если завещания нет, то оно делится поровну. Для того чтобы вступить во владение своей половиной, сначала оформляют все документы, выделяют части, принадлежащие новым хозяевам. Затем оформляют проект перестройки. Участок также делится пополам.

Другие кандидаты на разграничение дома на части — бывшие супруги, делящие нажитое в браке имущество. Если не существует брачного соглашения, то доли обоих равны. Совладельцы пытаются избежать конфликтов, поэтому стараются оформить части недвижимости отдельными помещениями. В этом случае нужен документ, подтверждающий, что участок и здание эксплуатируются. Так как чаще эти разделяемые строения имеют лишь один вход, перепланировка необходима.

Для утверждения нового проекта дома придется посетить различные инстанции, поэтому многие решают доверить эту операцию юристам. После согласования проекта не все «бумажные» препятствия устранены. Завершив перепланировку, в органы местного самоуправления подают заявление, которое даст право собрать комиссию. Ее задача — проверка нового строения, его соответствия законам и нормам. После одобрения здания собственники получают на руки документ, разрешающий эксплуатацию преображенного объекта.

Виды сооружений

Проект дома на две семьи может сильно отличаться, однако есть ограничения: эти конструкции бывают только одноэтажными и двухэтажными. Более высокими строения не делают. К ним могут быть пристроены дополнительные помещения — баня, гараж.

Так как в этой «коммуналке» должны проживать два семейства, каждому их них полагается свой вход с крыльцом, отдельные комнаты и разделенные системы коммуникаций. В некоторых строениях применяется нестандартное решение — отдельные комнаты, но совмещенные ванные и кухни. Этот вариант может понравиться только родственникам — детям, родителям и внукам.

Одноэтажные здания

В этом случае самый популярный вариант — симметричная постройка, где комнаты в квартире являются точными копиями: они располагаются в зеркальном отображении. Каждая семья имеет свою гостиную, кухню, спальные комнаты, санузел и вход, оборудованный крыльцом. Такие проекты чаще выбирают молодые семьи, которые воспитывают малышей, но уже думают об их будущем.

Общее в таком доме лишь одно — внутренняя стена, имеющая отличную звукоизоляцию. Благодаря ей присутствие за стеной соседей помехой не будет. Стены таких строений возводят из кирпича либо газобетона. Последний материал требует облицовочного материала. Например, сайдинга. Наружное оформление здания обычно делают в одном стиле, внутри помещения хозяева вольны выбрать любое решение.

Двухэтажные постройки

Такой проект дома на две семьи уже имеет два варианта для выбора: либо полноценное двухэтажное строение, либо более компактное здание с мансардным этажом. Вторая конструкция лишена каких-то существенных недостатков. Зато у нее есть большое преимущество — этот дом обойдется владельцам гораздо дешевле.

Если выбирают проект конструкции с мансардой, то на первом этаже кроме кухни располагают гостиную, спальню. На мансардном этаже размещают детскую, кабинет или дополнительную гостевую комнату. Полноценные два этажа будут стоить дороже, однако для больших семей, где планируется скорое прибавление в «коллективе», это наилучший выбор.

Дома с гаражом

Помещение для автомобилей на загородном участке не роскошь, а насущная необходимость. Гараж обычно располагают с той стороны, где больше свободного пространства. Нередко две небольшие конструкции находятся симметрично по центру у фасадной стороны здания. Гаражи, встроенные в здание, — другой популярный вариант. Это решение можно отнести к самым удобным из возможных.

Материалы для строительства

Любой дом должен быть надежным и долговечным, но большое здание для двух семей обязано быть максимально безопасным. Поэтому при создании проекта учитывают прочность материалов стен и межкомнатных перегородок, рассчитывают будущую нагрузку на несущие конструкции.

Сейчас появилось довольно много новых материалов, но остались «в строю» и те, что проверены временем. Коттеджи-дуплексы возводят из:

бруса;

газоблоков;

кирпича;

монолита;

пенобетона;

ракушечника;

твинблоков (разновидность газобетона):

шлакоблоков.

Не менее популярны постройки из СИП-панелей (сэндвичей из ОСП и пенополистирола) и каркасные конструкции. Выбор зависит от предпочтений хозяев и проекта дома для двух семей, так как все материалы долговечны и надежны в том случае, если соблюдать технологию строительства. Все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Брус

Строения из бруса экологичны, невероятно привлекательны внешне, однако это не единственные плюсы. При правильной обработке материала здание будет обладать повышенной прочностью. Перед началом строительства брус обязательно сушат, затем обрабатывают антисептической пропиткой, антипиренами. Такие операции позволяют значительно увеличить срок службы древесины.

Газо-, пено-, шлакоблоки

У газобетона перед «коллегами» есть небольшое преимущество: это идеальная геометрия, лучшие эксплуатационные характеристики. Однако возвести дом на две семьи можно из любого материала. Самым популярным после газобетона считается пеноблок, он уступает сопернику не слишком сильно. Большой недостаток этих «воздушных» стройматериалов — способность впитывать влагу.

Кирпич

Несмотря на высокую цену кирпичные дома остаются очень востребованными. Причина — максимальная прочность сооружений, надежная защита от внешних условий. Кладку несущих стен обычно делают в 2 кирпича, межкомнатных перегородок — в полкирпича. Минус материала — трудоемкость работ, она требует присутствия каменщика высокой квалификации.

Монолит

Эти здания из бетона очень быстро «вырастают» на стройке. Раствор заливают в съемную опалубку из фанеры, или в несъемную (из блоков, панелей). Внутри нее обязательно находится металлическое армирование. Такой монолит обойдется дешевле кирпича, однако в прочности бетона сомневаться не приходится. Недостатки домов-монолитов — хорошая слышимость, когда соседи занимаются ремонтом, необходимость частого проветривания.

Ракушечник

Этот материал позволит строителям сэкономить время, так как блоки имеют довольно крупные размеры, поэтому здания возводятся относительно быстро. В списке плюсов ракушечника — экологичность. Минусы — слишком мягкая текстура камня, небольшая несущая способность. Самый большой его недостаток — разрушение из-за действия влаги, поэтому таким стенам нужна серьезная защита.

Проект дома на две семьи: особенности планировки

Главное отличие от обычных зданий — присутствие в проекте двух входов, позволяющих обоим семействам под одной крышей совершенно не зависеть друг от друга. Также дома-близнецы, связанные единым фундаментом, могут иметь два гаража. Строения располагаются или отдельно, или рядом.

Зеркальная планировка

Такие проекты считают наиболее популярными. В этом случае квартиры располагаются с разных сторон здания, входы также находятся на его противоположных сторонах. Этот вариант гарантирует относительно редкое (случайное) общение с родственниками. Планировка комнат в одной половине дома повторяется и в другой. Абсолютно одинаковы размеры помещений и расположение оконных проемов.

Выход на одну сторону

Двери, находящиеся со стороны фасада, — вполне логичное решение, поэтому и у него находится много сторонников. Входы могут быть очень близко друг к другу, однако максимально возможное расстояние тоже имеет право на существование. Близкое соседство обеих дверей даст хозяевам простор для усовершенствования: объединив два крыльца, владельцы получают довольно удобную веранду.

Дома с разными помещениями

Не все хотят жить в доме с квартирами-близнецами, ведь даже родственники бывают абсолютно разными, поэтому понимание уюта отцов и детей может сильно отличаться. Этот вариант, безусловно, спасет тех, кто никак не может прийти к консенсусу, а долгие дискуссии не только не помогают, но и постоянно приводят в тупик.

Чем поможет индивидуальное проектирование?

Близкие родственники все же не близнецы, хотя и у последних вкусы нередко сильно отличаются. Разные финансовые возможности — еще один важный фактор, учитывать его необходимо. Именно по этой причине нередко одну из частей здания делают с меньшим количеством комнат.

Индивидуальный проект дома на две семьи способен учесть все потребности таких разных, но близких родственников. Поэтому зеркальная планировка не правило, число и размещение комнат можно сделать каким угодно. Если получено согласие всех будущих жильцов, то семьи смогут жить на разных этажах.

Например, очень разумен вариант, предусматривающий возраст. Старший хозяин занимает нижний этаж, а молодежь располагается в верхних комнатах. В таком случае в проекте должна быть лестница, ведущая на улицу. Есть и другая альтернатива: одна из семей занимает лишь несколько комнат на нижнем этаже, а другая — все оставшиеся внизу и верхние апартаменты в придачу.

Какие варианты домов еще существуют?

У дуплекса несколько «коллег», поэтому выбор существует для любого многочисленного семейства, мечтающего «жить врозь, но вместе». Например, самый близкий родственник — триплекс — здание, возводящееся для трех семей. Есть и новинки:

Таунхаусы — дома, предназначенные для большего числа семей. Название можно перевести как «здание — небольшой городок». Характерные особенности таких «поселений» — одинаковая высота и внешняя отделка, абсолютно идентичная планировка каждой из частей здания. Самый большой плюс таких конструкций — экономичное строительство благодаря общим стенам. Лейнхаусы («дома в переулке») — блоки из небольших зданий с различной планировкой и разным оформлением фасадов. Каждое строение имеет свой вход, небольшой участок земли, а также гараж. Этажность частей может отличаться. Квадрохаусы — строение, которое делят четыре семьи. На каждом этаже (их может быть даже три) строение поделено на 4 равные части. Все хозяева имеют свой вход и двор. Минус варианта — проблематичное размещение на участке, так как каждой семье надо выделить равный участок.

Теперь становится понятно, что проект дома на две семьи — самый простой из возможных вариантов. Однако выбор зависит от площади участка, финансовых возможностей и от «поголовья» близких родственников, с которыми хотелось бы жить по соседству.

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