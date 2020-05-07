Строительство любого дома состоит из большого количества разных этапов. Все они важны, так как каждый из них должен быть выполнен качественно и по всем правилам, а значит, потребует определенную сумму. Перед началом работ все хозяева хотят хотя бы примерно оценить, во сколько обойдется возведение здания. Поскольку сейчас многие будущие владельцы выбирают каркасную технологию, главные достоинства которой скорость возведения, относительно небольшая стоимость, расчет ориентировочной стоимости возведения становится первой операцией. Смета на строительство каркасного дома позволит оценить будущие затраты, чтобы принять окончательное решение: либо начинать работы, либо немного повременить с ними.

Смета на строительство каркасного дома

Стоимость возведения такого здания — главный вопрос, на который необходимо получить ответ, так как все владельцы участков должны быть уверены в своей платежеспособности. В этом случае хозяева смогут избежать худшего сценария: им не придется внезапно замораживать стройку, находящуюся в самом разгаре. Однако многие компании-застройщики лукавят: они либо называют очень приблизительную смету, либо отвечают более-менее точно, но не конкретизируют, сколько средств потребуется на ту или иную работу.

Такой подход не дает заказчику никакой полезной информации. Не зная точной цифры, невозможно выбрать оптимальное предложение, если будущий владелец обратился в несколько компаний. Контролировать строительство тоже станет затруднительно. Чтобы более-менее корректно высчитать общую стоимость строения, обязательно учитывают все факторы. В список входит:

стоимость инструментов, всего оборудования, которое будет задействовано на всех этапах;

расходы, связанные с покупкой строительных материалов, с их транспортировкой на участок;

стоимость земляных работ и траты на сооружение фундамента, включая изготовление (покупку, доставку) бетона;

сумма, которая уйдет на оплату услуг плотников, возводящих каркас, на работу кровельщиков;

расходы, связанные с прокладкой всех коммуникационных систем каркасного дома;

стоимость отделочных работ: как внутренних, так и наружных.

Смета включает не только расходы, связанные с приобретением и транспортировкой стройматериалов. В нее входит стоимость всех работ, для которых нанимают специалистов. Те владельцы участков, кто хочет максимально снизить траты, все этапы строительства предпочитает делать самостоятельно. В этом случае они вправе ожидать существенного уменьшения общей стоимости сооружения здания.

Этапы строительства

Строительство каркасного здания состоит из нескольких основных этапов. К ним относится:

разработка или покупка проекта;

сооружение фундамента;

возведение каркаса, стен;

монтаж перекрытий и кровли;

монтаж инженерных систем;

отделочные работы.

Смета на строительство каркасного дома дает возможность приблизительно оценить стоимость каждого этапа. Так как самостоятельная разработка проекта практически невозможна без определенных знаний, первый пунктом в списке будет покупка проекта каркасного дома. В этом случае надо рассчитывать на сумму 20-40 тысяч рублей. Цена разработанного плана зависит от эксплуатационных особенностей здания, от сложности конструкции.

Заливка фундамента

Стоимость обустройства фундамента дома занимает 30-40% от общей сметы. Это справедливо для традиционных зданий, однако в случае каркасных строений ситуация немного другая. Основание для них, как правило, обходится в 15-20% суммы. Такая разница получается из-за возможности сооружения менее массивного фундамента, который часто попросту не нужен для сравнительно легкой постройки.

Нередко используют почти универсальное ленточное основание небольшой заглубленности. Основные расходы в этом случае — выкапывание траншеи, ее подготовка, самостоятельное изготовление либо покупка цементной смеси, покупка и вязка арматурного каркаса, сколачивание опалубки, заливка бетона.

Возведение каркаса, стен

Этот этап всегда считается основной статьей расходов: как в обычных постройках, так и в домах, построенных по каркасной технологии. Сооружение «остова» и стен отнимает примерно 40% стоимости каркасного дома. В этом случае деньги требуются на приобретение каркасной системы, стеновых панелей, перекрытий. Немалая сумма уходит на монтаж каркаса и обшивку конструкции панелями. Кроме того, необходимо подготовить (укрепить) все проемы.

Строительство крыши

Создание стропильной системы и монтаж кровли — статья расходов, делящая второе место с возведением фундамента. На этот этап уходят те же 15-20% от общей сметы. Крыша — это стропильная система, которая потребует достаточно большого количества качественной, хорошо просушенной древесины. Необходима гидро-, пароизоляция, а также ветрозащита. Кровельный материал и монтажные работы в трудных условиях завершают это список.

Инженерные системы

Разводка по дому всех коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электросети, вентиляция) может обойтись в 10-15% от общей сметы, иногда требуется больше. Можно попытаться сэкономить: например, или попробовать заняться всеми инженерными системами самостоятельно, или нанять других подрядчиков. Однако специалисты скептически относятся к этим решениям: они считают, что такие альтернативные варианты не гарантируют экономии.

Отделка дома

Каркасному зданию в обязательном порядке требуется не только декорирование интерьера, но и отделка наружных стен. В этом случае большую роль играют выбранные материалы. Если говорить о средних цифрах, то они также будут составлять 10-15% от общей суммы расходов.

Смета на строительство каркасного дома в большей степени зависит от площади дома и от выбранного проекта. Только в этом случае можно говорить о конкретных, а не приблизительных цифрах.

Строительство каркасного дома

Обычно смета на строительство каркасного дома интересует тех, кто планирует возводить здание, предназначенное для постоянного проживания. В такой постройке должен быть водопровод, отопление, канализация, электричество и прочие коммуникационные системы.

Если возможность уложиться в меньшую сумму является определяющим условием, то проект надо выбирать соответствующий. В этом случае будет оптимальным максимально простой дом без балконов, архитектурных излишеств, бассейнов или зимних садов. По этой причине лучше рассмотреть базовый вариант — здание в два этажа, его площадь — 110-140 м2.

Особенности проекта

Создавая проект самостоятельно, обязательно учитывают, какие помещения в доме жизненно необходимы, какие (и сколько) виды материалов, потребуются для каждой комнаты. В базовом проекте каркасного дома всегда присутствует:

Гостиная, кабинет. Для немногочисленной, стандартной семьи общая площадь этих комнат составляет 40-60 м2. Спальня, детская. Этим помещениям не требуется большой простор. Обычно выбирают более скромные размеры — 10-20 м2. Санузлы. Если количество жильцов больше трех, то необходимо обеспечить 2 комнаты, площадь каждого санузла — 5-10 м2. Веранда, терраса. Эти элементы необязательны, однако они дают возможность получить дополнительную зону для отдыха. Оптимальная их площадь — 10 м2.

Остальные помещения должны занимать не более 30-40 м2. В этот список входит кладовая, коридор, котельная, лестница и т. п.

Смета на строительство каркасного дома

Дом похожей планировки можно построить за 1,5-2,5 миллионов, стоимость квадратного метра жилплощади составляет 10000-15000 рублей. Тем, кто оценивает возможность самостоятельного строительства, будут интересны следующие факты: 80% всех работ можно провести своими руками, а для выполнения оставшихся 20% нанять профессионалов.

Если необходимая сумма на руках имеется, то строительство может быть закончено через 8-12 месяцев. Когда с постоянными вливаниями есть некоторые затруднения, на возведение дома может потребоваться больший срок — от 3 до 4 лет. Первый вариант устраивает не всех, однако второй сценарий вполне реален и логичен, так как спешка далеко не всегда гарантирует качество работ.

Первым этапом станет обустройство фундамента. После набора бетоном прочности начнется возведение каркаса, его утепление и обшивка. Потом последуют другие этапы работ. Однако прежде чем принимать решение о самостоятельном строительстве, лучше трезво оценить свои силы, возможность найти достаточное количество свободного времени. Если уверенности в том и другом нет, то лучше обратиться в строительную компанию, но в этом случае каркасный дом обойдется уже в более значительную сумму.

Сколько стоит фундамент?

Его цена зависит от вида. Мелкозаглубленная лента потребует на обустройство от 60 до 100 тысяч рублей. Столбчатое основание (бетон, арматура, асбестовые трубы) обойдется в 40-60 тысяч, но будет необходимо покупать гидроизоляционный материал и утеплитель. Для болотистой местности придется сооружать свайный фундамент, его минимальная стоимость составляет 30000 рублей.

Поскольку от фундамента зависит прочность, надежность строения, экономия на нем неуместна. Когда грунт позволяет, лучшим вариантом становится ленточное основание. Если хозяева приняли взвешенное решение проводить большинство этапов самостоятельно, то им предстоит:

разметить территорию, подготовить (очистить) участок;

выкопать траншею, выровнять ее, уложить подушку из песка и щебня;

сколотить, зафиксировать опалубку, уложить внутрь арматурный каркас;

залить бетон, а после набора им прочности сделать надежную гидроизоляцию основания.

Считается, что обустройство фундамента своими руками дает возможность сэкономить до 40%, если сравнивать с работами, для которых привлечены квалифицированные рабочие.

Сооружение каркаса

На возведение стен (каркас плюс обшивка) потребуется от 200 до 250 тысяч рублей. Точную цифру определяет цена материалов, а также степень сложности проекта. Например, смета на строительство каркасного дома с размерами 8х8 м потребует таких расходов:

монтаж каркаса — 60 тысяч;

строительство цоколя, обустройство чернового пола, сооружение лестницы — 40 тысяч;

сооружение крыши с фронтонами — 45 тысяч;

приобретение материалов для обшивки — 55 тысяч.

Грубо говоря, получается 200 тысяч. Сюда же надо отнести кровельные материалы и монтаж дверей и окон. 1 м2 кровли стоит примерно 400 рублей, 1 м2 оконного или дверного полотна — от 4 до 5 тысяч.

Расходы на утепление

Теплоизоляция нужна не только стенам: в расчет надо принимать перекрытия и мансардный этаж. Для здания средних размеров необходимо приобрести как минимум 100 м3 теплоизоляционных материалов. Стоить это «удовольствие» будет от 130 до 160 тысяч рублей.

Каркасные дома утепляют как внутри, так и снаружи. Последняя операция даст возможность устранить все щели и мостки холода. Теплоизоляция — тот этап, который относительно просто провести своими руками. Дополнительные, но обязательные работы — гидро- и пароизоляция.

Толщина теплоизоляционного слоя отличается в зависимости от конструкции:

100-150 мм требуется межкомнатным перегородкам;

150 мм — стенам;

200 мм — перекрытиям.

Работа, проведенная самостоятельно, обещает экономию до 30%. Для чистовых полов предусматривают отдельную смету. В этом случае используют шпунтованные доски: 1 м2 стоит около 500 рублей. Траты, касающиеся финишной отделки, можно минимизировать, если провести эту операция самостоятельно.

Обустройство кровли, наружная отделка стен

Площадь крыши может составлять как 130, так и 170 м2. Главное требование к кровельным материалам — их надежность. В этом случая ассортимент очень широк. Для каркасных домов подойдет:

ондулин (еврошифер, битумный шифер);

мягкая кровля (битумная кровля, гибкая черепица);

металлочерепица;

ондувилла;

шифер.

Помимо кровельного материала для крыши будут необходима гидроизоляция, подложка, битумная мастика, если выбрана битумная крыша. Еще понадобятся крепежи и водостоки. Общая сумма, которую нужно выделить на эти материалы, составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

Площадь поверхности внешних стен составляет около 200 м2. Именно столько понадобится материала для обшивки (например, сайдинга). Если считать материал и крепежные элементы, то обычно хозяева тратят от 500 до 1000 рублей. Когда решают выбрать более дорогие материалы, то цифры умножают как минимум на 2.

Работы внутри дома

Эта операция не только максимально растянута по времени, но и «съедает» достаточно большую сумму. Для примера нужно привести работы, а также материалы для них.

Монтаж электропроводки. Минимальный набор — провода, гофрированные трубы, счетчики, автоматы, ИБП. На этот этап нужно выделит 100 тысяч рублей. Сооружение лестницы. Стоимость зависит от вида конструкции, от выбранных для нее материалов. Приблизительным ориентиром может служить сумма 100 тысяч. Внутренняя отделка помещений. Сюда относится обустройство чистового пола, отделка стен комнат, установка стеклопакетов и дверей, покраска. Общая стоимость — около 150 тысяч, но это справедливо для самого бюджетного варианта. Отопление. Для его организации потребуются либо конвекторы, либо одно-, двухконтурная система, для обустройства которой нужно приобрести котел, радиаторы, трубы, различные фитинги. На этот этап сразу нужно отложить 150-200 тысяч. Приобретение оборудования для кухни, ванной, санузла. В список входит покупка вытяжки, плитки, мойки, раковины, ванны, душевой кабинки, смесителей, полотенцесушителей. Если в качестве примера брать самые недорогие модели, то можно уложиться в 100-120 тысяч. Обустройство скважины (колодца) и проведение водопровода. Первая операция обойдется в 60-90 тысяч, менее практичный колодец будет стоить вдвое дешевле. Вторая включает монтаж насосной станции, прокладку трубопровода, вывод его к септику и установку кранов. На это потребуется 40-60 тысяч рублей. Монтаж самого бюджетного варианта септика обойдется в 100-150 тысяч. Вентиляция. Поскольку микроклимат в таких домах оставляет желать лучшего, вентиляционные системы для каркасников желательны, а для больших площадей они обязательны. Вытяжки в «особо мокрых» помещениях необходимы. Несколько бризеров, расположенных в комнатах, обойдутся в 50-60 тысяч рублей. Минимальная стоимость установки полноценной приточно-вытяжной системы составляет 110000.

Монтаж камина — плюс, вернее, минус еще 150 тысяч. На оборудование и инструменты тоже лучше отложить некоторую сумму. Без них не обойтись, если хозяева планируют превратиться в строителей. Поэтому 100 тысяч на их приобретение лучше выделить заранее.

Канадская технология

Заокеанский строительный «фастфуд» привлекает многих: дома из СИП-панелей дают шанс создать свой дом в кратчайшие сроки. Однако и в этом случае надо понять, что именно подразумевает смета на строительство каркасного дома такого типа.

Каждая структурная изолированная панель потребует таких трат:

3000-5000 тысяч на покупку «себя»;

1000 рублей — на пиломатериал и крепежи;

1500 — на монтаж.

Если в качестве примера взять стандартное жилье 6х6 метров, то получается следующая смета:

монтаж стен — 350 тысяч;

перекрытия — 80 тысяч;

крыша — 80 тысяч.

Выходит, что канадская «коробка» обойдется примерно в 500000 рублей, причем в сумму входит работа квалифицированных рабочих. Если справиться с этим этапом самостоятельно, то вполне реально сэкономить примерно 100 тысяч. Поскольку некоторых работ такие дома не требуют, то получается, что можно сэкономить энную (и значительную) сумму. Например, на теплоизоляции и отделке. Это и есть причина привлекательности канадской технологии в мире и, в меньшей степени, в России.

Где делать расчет материалов?

Если проект готов, то точные цифры, список материалов, их количество и стоимость может назвать только строительная компания. Частному застройщику можно определить сумму приблизительно. В этом случае обычно пользуются либо онлайн-калькуляторами, либо специализированным программным обеспечением.

Сервисы онлайн. Калькуляторы есть на сайтах многих строительных фирм. Чтобы пользоваться ими, не нужно быть профессиональным строителем. Пользователю необходимо заполнить несколько полей, после чего калькулятор сделает расчеты по заданному алгоритму. Минус этого способа — невозможность учесть расходы, требующиеся на оплату труда рабочих, на транспортировку материалов, на аренду техники и оборудования. По этим причинам полученный результат нужно умножать на 2, как минимум. Специальные программы: PlanAhead, SketchUp, WoodEngine, Xilinx. В этом случае будущему строителю требуются определенные знания, необходимые для проверки и корректировки результатов. В большинстве программ предусмотрена возможность расчета и составления сметы, поэтому с их помощью можно выполнить все этапы проектных работ.

Смета на строительство каркасного дома подразумевает включение не только стоимости работ и материалов. В нее входят расходы на оформление проекта, на получение всех документов, которые необходимо для того, чтобы начать стройку. Нельзя забыть включить траты на услуги специалистов, ведь совсем без помощи извне не обойтись. Первый пример — система отопления, она требует не только точных расчетов, но и грамотного монтажа.

В следующем видео автор показывает, как рассчитывается материал в одной из программ: