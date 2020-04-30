Возведение дома — задача, которую простой не назовет никто. Такая масштабная операция ставит перед владельцами множество вопросов, а ответы на них приходится искать очень долго. Нередко затруднения возникают на самом первом этапе: будущие домовладельцы не могут решить, из чего лучше всего построить здание. Всем хочется, чтобы оно было теплым, надежным, долговечным. Однако ассортимент материалов-претендентов сейчас настолько широк, что выбор лучшего из них нередко превращается в головоломку. Чтобы хотя бы примерно подсчитать, во сколько обойдется такое «дерзкое» начинание, многие стараются узнать, какие стройматериалы нужны для постройки дома.

Что необходимо учитывать при выборе?

Сама операция состоит всего из трех основных этапов: это обустройство фундамента, строительство стен дома и сооружение крыши. При выборе материалов для этой «коробки» приходится заранее узнавать, нужна ли будет зданию дополнительная наружная отделка. В большинстве случаев она необходима.

Ответы на вопросы

Чтобы не разочароваться в выборе в дальнейшем, сначала будущим владельцам нужно задать себе несколько вопросов:

для чего предназначается жилье: для ПМЖ или в качестве временного, периодического «пристанища»;

необходима ли максимальная прочность и экологическая безопасность стенового материала дома;

кто будет заниматься его возведением: бригада квалифицированных рабочих или сами хозяева;

какие стройматериалы можно достать в конкретной местности без проблем с доставкой;

что является целью: скорость строительства или надежность здания;

какую сумму хозяева готовы «пожертвовать» на будущий дом;

какой вид отопления они считают оптимальным;

планируется ли дом в будущем продавать.

В перечень тем для размышления можно добавить степень доступности техники для конкретного участка, выбор строительной технологии. Если масштабную операцию владельцы решили доверить профессионалам, то в список попадает близость фирм, занимающихся таким строительством.

Главные критерии

Ответ на вопрос, какие стройматериалы нужны для постройки дома, не так прост, ведь будущим владельцам приходится учитывать многое.

Стоимость. Зачастую это самый главный критерий, так как возведение здания — работа, которая обещает довольно ощутимые траты. Нельзя сказать, что более дешевые материалы в любом случае хуже дорогих, есть исключения. Трудозатратность. Например, бетон можно купить готовым, либо делать его самостоятельно. Или нанять бригаду, чтобы она занималась этим «грязным» делом. Поэтому хозяевам нужно найти баланс между тратой времени и экономией. Качество материалов. Именно от него зависит все: как надежность, так и долговечность будущей конструкции. Приобретая продукцию, у которой подозрительно низкая цена, владелец будущего дома сильно рискует. По этой причине советуют закупаться у надежных, проверенных производителей. Дополнительные траты. В эту категорию входят расходы на отделку, которая может обойтись дороже из-за стенового материала, если стенам она потребуется обязательно. Надо добавить сюда стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, траты на проводку различных коммуникаций и т. п.

Универсальных материалов, подходящих всем без исключения, нет, и не будет. На выбор влияет площадь участка и, соответственно, дома, климат в регионе, личные симпатии застройщиков, опыт (удачный или нет) знакомых.

Теплоизоляция — еще одна важная статья расходов. Если стены сооружены из холодных материалов, то зимой в таком здании будет немногим теплее, чем на улице. Поэтому прежде чем размышлять о лучшем виде утеплителя, необходимо сделать корректный расчет его толщины. Ориентиром и будут климатические условия в местности.

Возведение стен

Ответ на вопрос, какие стройматериалы нужны для постройки дома, в первую очередь, касается того, что выберут хозяева для возведения стен. Другие конструкции интересуют людей гораздо реже. Чтобы определить (или сначала хотя бы немного сузить) круг кандидатов, необходимо рассмотреть тех из них, которые считают основными, наиболее востребованными. Есть среди них представители «старой гвардии», но появились и «новобранцы».

Дерево — требовательный универсал

Этот материал — точный ответ на вопрос о том, какие стройматериалы нужны для постройки дома. Дерево используют не только для строительства стен. Оно, или его «близкие родственники», принимает участие в обустройстве фундамента, являясь незаменимой опалубкой для ленточных, монолитных и комбинированных оснований. Не обойтись без этого материала при строительстве крыши, ее стропильной системы, обрешетки и контробрешетки. Из дерева нередко делают перекрытия, оно же часто становится чистовым полом.

Дом, построенный из дерева, уютен и безопасен, он сам создает комфортный микроклимат, поэтому зимой в нем тепло, а летом прохладно. Если сравнивать древесину с максимально надежным кирпичом, то стоимость ее гораздо привлекательнее. Сейчас здания возводят из оцилиндрованных бревен или из клееного бруса. В последнее время стала популярной каркасная технология, но о ней немного позже.

Плюсы древесины известны всем. Это:

небольшой вес;

паропроницаемость;

легкость в обработке;

экологичность, эстетичность;

высокий уровень теплоизоляции;

относительно быстрое возведение стен и других элементов;

экономия — возможность сооружения легкого, недорогого фундамента.

Минусы есть, и оно существенны. Натуральному материалу необходима надежная защита от гниения, плесневого грибка, от грызунов и насекомых. Слабая огнестойкость требует обработки антипиренами. Для защиты древесины есть множество различных пропиток, которые устраняют недостатки, но о долгожительстве деревянного дома говорить все-таки сложно. Длительная усадка вынуждает делать большой перерыв после окончания строительства, и только после него приступать к отделке, если она нужна.

Кирпич — максимальная надежность

Это второй популярный материал, который известен с давних времен. Если хозяева хотят создать дом, которому не будут страшны ни стихии, ни жара и лютый мороз, то им лучше обратить внимание на традиционный кирпич. Такой дом останется целым и невредимым даже через 100-150 лет. Поскольку эти параллелепипеды используют довольно давно, технологию кладки можно без всякого преувеличения назвать совершенной, ведь она проверена временем.

При возведении стен используют красный керамический кирпич, изготовленный из обожженной глины. Материал бывает полнотелым и пустотелым. В последнем случае искусственные камни могут иметь квадратные, круглые или овальные отверстия. Считается, что большее количество отверстий обеспечивает стенам оптимальные теплоизоляционные показатели. Для кладки используют цементный раствор. Его готовят самостоятельно, либо покупают готовые сухие смеси.

Достоинств у традиционного кирпича много. К ним относится:

экологичность;

огнестойкость материала;

максимальная прочность, долговечность;

абсолютная устойчивость к коррозионным процессам;

непривлекательность для плесени и другой живой угрозы.

Недостатки искусственных камней могут стать довольно серьезными, если со строительством хозяева планируют справиться сами, безо всякой помощи извне. В этом случае к минусам можно отнести небольшой размер каждого изделия, требовательность к мастеру, который займется кладкой. Низкие теплоизоляционные качества потребуют хорошего утепления. Если выбран рядовой кирпич, то стенам будет необходима дополнительная отделка. Однако самый большой недостаток для частных застройщиков — высокая цена материала.

Блоки — относительные новинки

Если ответ на вопрос, какие стройматериалы нужны для постройки дома, подразумевает сооружение экономически выгодной конструкции, то в этом случае можно рассмотреть этот вид конкурентов. Они нередко используются при возведении стен именно из-за своей приемлемой цены.

Такой блочной продукции есть довольно много разновидностей. Можно попробовать описать общие достоинства и недостатки. В список плюсов блоков идет:

негорючесть;

невысокая цена;

хороший уровень тепло- и звукоизоляции;

скорость строительства стен из больших камней;

довольно широкий ассортимент размеров и цветов;

устойчивость к плесени, коррозии, любой живой угрозе.

К минусам легко отнести низкую паропроницаемость пористых блоков и кладку, которая нуждается в опытном мастере. Для сооружения стен используют раствор либо клеевую смесь. Но, в отличие от кирпича, материала уйдет гораздо меньше из-за больших габаритов, точной геометрии большинства блочных изделий.

Газобетонные блоки

В этом случае главное условие — покупка высококачественной продукции. Речь идет только о блоках автоклавного твердения, изготовленных надежным производителем. Изделия, сделанные компаниями «гаражблок», в ближайшем будущем преподнесут хозяевам множество опасных «сюрпризов», поэтому экономия здесь неуместна.

Достоинства газосиликатов:

газоблоки выигрывают у кирпича, если сравнивать теплоизоляционные характеристики претендентов: «виной» тому воздушные поры внутри газобетонных камней;

материал отличается сравнительно небольшим весом, поэтому ни транспортировка, ни работа не вызовут больших трудностей;

блоки легко пилить, и их идеальная геометрия обещает существенную экономию раствора при монтаже и отделке стен.

Из-за паропроницаемости блока ему нужна такая же «дышащая» облицовка. Минус газобетона — накапливание влаги, поэтому материал нужно защитить от внешних условий. Одна из важнейших характеристик газоблоков — плотность (D, 350-1200 кг/м3). Для строительства частных домов рекомендуют брать определенные марки: от D500 до D900. Изделия с меньшими цифрами являются продукцией, предназначенной для теплоизоляционных работ.

Керамические блоки

Другое их название — поризованная керамика. Эти «родственники» традиционного кирпича — «европейцы», появившиеся на российском рынке недавно. Основным материалом для них тоже является глина. Они надежны, прочны, поэтому способны оставаться нерушимыми стенами на протяжении 150 лет.

Внутри керамоблоков значительно больший объем пустот. Однако главное их отличие от кирпичей — другая технология. В процессе изготовления в глину добавляют мелкие опилки, которые во время обжига сгорают, оставляя микроскопические пустоты. Это особенность производства делает новый стройматериал более теплым. На торцах кирпичей предусмотрена замковая система паз-гребень.

Эти изделия, в отличие от традиционных глиняных камней, обязательно требуют отделки штукатуркой. Другой вариант защиты — облицовочный кирпич. Стены из керамических блоков обойдутся немного дороже, чем коробка из газобетона. Однако поризованной керамике присущи все достоинства «старшего брата», поэтому ее можно считать идеальной заменой обычному кирпичу. Главное условие — покупка качественной продукции, так как прочность изделий разных производителей может отличаться.

Керамзитобетон

Данный строительный материал — достойный конкурент кирпичу, поризованной керамике и газобетону. Его изготавливают из бетона, в который добавляют признанный утеплитель — керамзит. Размеры гранул — 5-10 мм. Этот материал не относится к новинкам. Он появился еще в середине минувшего века, но по какой-то причине был забыт.

Сейчас керамзитобетон используют при сооружении фундаментов, перекрытий, коттеджей, хозяйственных построек и т. д. К плюсам этих блоков относят:

экологичность;

сравнительно невысокую цену;

прочность, большую, чем у газобетона;

небольшую массу из-за присутствия в составе легкого керамзита.

Нельзя не отметить исключительные звукоизоляционные свойства, хорошую паропроницаемость и долговечность стройматериала. Недостатками можно считать необходимость надежного фундамента и качественной гидроизоляции из-за повышенного влагопоглощения.

Так как простота технологии привлекает многих кустарей, можно наткнуться на керамзитобетон низкого качества, а значит, поиски надежных производителей блоков — условие необходимое. Керамзитобетон универсален: этот стройматериал, как и газобетон, используют в роли утеплителя.

Арболит

Второе его название — деревобетон. И оно дано не зря: арболит имеет достоинства обоих материалов. Арбоблоки тоже относятся к легким бетонам: наполнителем (80-90%) в них выступает органика — чаще древесная щепа определенного размера.

Любые другие добавки (например, кора, опилки, солома) даже в небольшом количестве уже влияют на качество продукции. Для снижения водонепроницаемости, повышения биостойкости, для адгезии компонентов и затвердевания цемента в состав могут добавлять жидкое стекло, известь, сернокислый глинозем, силикат-глыбу либо хлорид кальция.

Плюсы стройматериала:

быстрое возведение стен, его гарантируют не только размеры блоков, но и легкая их обработка: в арболит просто вкрутить или вбить крепежные элементы, держаться они будут надежно;

арболитовые блоки имеют малую теплопроводность, это качество позволяет обойтись без дополнительной теплоизоляции;

стройматериал, несмотря на органические компоненты, не поддерживает горение, очень прочен на изгиб;

для арболита не требуется супернадежный фундамент.

Недостатки у арбоблоков есть. Это «влаголюбивость», требующая надежной защиты стен, высокая стоимость из-за небольших объемов производства, недостаточной его автоматизации. Шанс столкнуться с некачественными изделиями тоже высок, так как рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Точность геометрии арболитовых кирпичей уступает этой характеристике у других легких бетонов. Для улучшения ее в последнее время применяют фрезерование поверхностей.

Каркасная технология

К ней отношение в России далеко неоднозначное. Главные достоинства такого строительство — рекордные сроки и экономичность. По сравнению с остальными традиционными зданиями каркасные конструкции легки, поэтому не требуют очень мощного фундамента. Жилье получается довольно теплым благодаря современным теплоизоляционным материалам.

Другие преимущества «каркасников»:

отсутствие необходимости использовать тяжелую технику;

экономия полезной площади здания из-за тонких стен;

возможность собрать дом самостоятельно;

почти мгновенное прогревание комнат;

быстрая отделка, так как усадки нет.

Недостатки у каркасной технологии тоже есть. Такие строения очень требовательны к качеству материалов. Древесина обязана быть хорошо высушенной, качественно обработанной антисептиками и антипиренами. Любое отклонение от технологии чревато ухудшением эксплуатационных характеристик здания.

Звукоизоляция таких строений тоже оставляет желать лучшего. При отключении отопления каркасный дом очень быстро остывает. Утеплитель, который находится в стенах, нередко становится очень привлекательным для грызунов. По этой причине необходимо заранее предусмотреть надежную защиту пола и стен здания. Принудительная вентиляция в каркасном доме — условие обязательное, иначе повышенная влажность станет постоянным «спутником» жильцов.

Самый большой недостаток таких конструкций — незащищенность жильцов. Здание, которое при желании можно проткнут острым инструментом, никак не может претендовать на звание надежного укрытия. Поэтому поговорка «мой дом — моя крепость» к нему не относится. Это и есть причина, по которой «данная западом» технология у нас приживается с трудом.

Популярность кандидатов

Достойных материалов-претендентов довольно много, но стен всего четыре. Какой из них предпочесть? Ответ зависит от хозяев будущего дома. Если говорить о «пользовательских симпатиях», то лидерами сейчас являются 4 стройматериала.

Кирпич. Газобетон. Керамзитобетон и арболит.

Искусственный глиняный камень в этой «компании» остается признанным лидером: такой дом станет настоящей крепостью, над которой не властны годы. Легкие бетоны не зря в этом списке являются ближайшими соперниками кирпичу. Они позволяют использовать более простой фундамент, возвести здание, затраты на которые будут «удобоваримыми». Не нужно забывать, что строительство стен обходится будущим хозяевам недешево. На их сооружение уходит 25-30% всей стоимости здания.

За четвертое/пятое место «воюют» керамоблок и традиционное дерево. Первый из этого «дуэта» еще недостаточно известен, а второй «супернатурал» теряет позиции по одной простой причине: бывшему растению нужна надежная защита почти от всего на свете. А она тоже требует определенных вложений, к тому же не все компоненты таких средств могут называться экологичными.

Какие стройматериалы нужны для постройки дома?

Помимо стен свой набор требуется основанию, а также кровле. Немало средств сможет отнять отделка «коробки» дома: как наружная, так и внутренняя.

Фундамент

Самым главным, распространенным и востребованным материалом при сооружении основания частных домов остается бетон. Вяжущим компонентом в нем является цемент, наполнителем – песок. В некоторых случаях допускаются щебень или гравий. Для придания особых свойств в состав включают различные добавки.

Чтобы гарантировать качество раствора, рекомендуют покупать готовые смеси. Песок — второй незаменимый материал. Он необходим не только для приготовления бетона, песок исполняет роль подушки для фундамента. Вторым слоем защиты основания нередко становится щебень. Дерево используют для изготовления опалубки для бетона.

Арматурный каркас из стального прута — элемент, предотвращающий деформацию бетонного основания. Во время набора прочности конструкцию зарывают полиэтиленовой пленкой, а для гидроизоляции готового фундамента чаще всего используют традиционный рубероид.

Для легких каркасных зданий, или в местности со сложным рельефом требуются сваи — винтовые или буронабивные. Однако такие «быстрые» основания считать дешевыми вариантами ошибочно.

Теплоизоляция

Поскольку далеко не все материалы имеют достаточные теплоизоляционные характеристики, без утеплителей, как правило, не обходится ни одно капитальное строение. Используют минераловатные плиты, эковату или рулонные материалы.

Деревянные перекрытия утепляют сыпучими материалами: первым кандидатом нередко становится керамзит. Перлит не самый лучший вариант, если его не производят в регионе. Он имеет не самую бюджетную цену, к которой придется приплюсовывать расходы на доставку. Для теплоизоляции стен приобретают минвату, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, либо фольгированные разновидности.

Кровля

Для строительства стропильной системы используют доски и брус. Если выбирают первые, то их ставят на ребро. Выбор кровельного материала довольно широк. В список входит:

битумная черепица;

металлочерепица;

мембранное покрытие;

натуральная черепица;

ондулин;

профнастил;

сланцевая кровля и т. д.

В этом случае большую роль играют предпочтения хозяев, особенность стенового и вид облицовочного материала, финансовые возможности (желание сэкономить).

Какие стройматериалы нужны для постройки дома? Это в большей степени зависит от выбора главного, стенового материала, так как каждый из них требует своего фундамента, утеплителя, гидроизоляции, пароизоляции и кровли. В большинстве случаев потребуются армирующие пояса для стен, под плиты перекрытий и под мауэрлат. В список надо включить стеклопакеты, входную и межкомнатные двери.

Ассортимент отделочных материалов настолько широк, что выбирать хозяевам дома придется очень долго. Вентиляционные, водопроводные, канализационные, отопительные системы и проведение электричества тоже потребуют немалых вложений. Поэтому различные приборы, оборудование, трубы, фитинги, кабели и крепежные элементы станут отдельной (и внушительной) статьей расходов.

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