На территории любого загородного владения красуется не только жилой дом. Помимо него на участке есть и другие полезные сооружения: например, бани, беседки, гаражи и, конечно же, сараи. Последние постройки тоже выполняют не менее важную миссию: в них обычно хранят дрова, различные инструменты и садово-огородный инвентарь. Однако функций у небольших зданий может быть гораздо больше: иногда в них обустраивают мастерскую, хранилище для овощей, жилье для некрупных животных (птицы, кроликов) или летний душ. Поскольку без такого «многоликого» объекта не обходится ни одна дача, ни усадьба, о том, как построить сарай из бревен или из других материалов, может быть, будет интересно узнать некоторым домовладельцам.

Стены сарая из бревен и альтернативы

Прежде чем любопытствовать, как построить сарай из бревен, лучше узнать обо всех материалах, которые способны стать стенами этой хозяйственной постройки. Ассортимент их достаточно широк, поэтому на выбор влияет только желание хозяев иметь возможность использовать сарай в нескольких качествах. Или его отсутствие.

Например, одни считают, что небольшое здание годится только для хранения инвентаря, а также ненужных (до поры до времени) вещей. Те, кто решает создать мастерскую, планирует проводить там много времени, а значит, конструкция должна стать надежным, хоть и временным пристанищем, поэтому удобная мебель для работы и отдыха там необходима.

Камень и его искусственные разновидности

Камень или кирпич — варианты, которые имеет смысл рассматривать, если владельцы участка хотят построить сарай «на века». Более простые, недорогие конкуренты — пеноблоки либо шлакоблоки. Однако минус у всех прочных и сравнительно новых материалов есть: это необходимость иметь опыт работы с ними. В противном случае постройка может получиться либо ненадежной, либо слегка неказистой.

Шпалы

Это еще один вариант, который можно рассмотреть в качестве альтернативы. Особенно тем, чей участок находится недалеко от железной дороги. Главные достоинства шпал — их надежность, долговечность, дешевизна, а иногда и бесплатность. Благодаря удобной форме, небольшим размерам шпал такие стены несложно возвести, даже не имея большого строительного опыта. Минусы у них есть: это «ароматная» пропитка и непривлекательный вид.

Бревно, брус

Это самые лучшие претенденты, особенно если стройка намечается в лесистой местности, в которой нет дефицита сырья. Сарай из бревен дополнит такой же «ансамбль», состоящий из жилого здания и бани. Недостатки материала — его немалый вес, а также необходимость хорошо знать, как с ним надо работать.

Брус — универсальный материал, подходящий для возведения любого жилого здания, для строительства других конструкции на участке: например, заборов. Профилированный брус (шип-паз, гребенка) дает возможность максимально упростить работы, в том числе и из-за меньших, чем у бревен, размеров. Этот пиломатериал так же идеально впишется практически в любой ландшафт.

Доски, плиты

В этом случае речь идет о каркасном «сараестроении». Материалом для каркаса служит брус, который будут прятать или за досками, или за плитами из древесно-стружечных материалов. Постройка получится довольно легкой, но надежной, прочной, а декорировать ее можно любым способом. Плюс каркаса — возможность строительства в заболоченной местности, не дающей шанса обустроить фундамент для капитального здания.

Из всего «вышенаписанного» можно сделать вывод: любой пиломатериал именно для сараев всегда остается в приоритете. Деревянные сараи отличаются:

простотой сооружения;

скоростью работы;

экологичностью.

Постройку можно сделать холодной либо утепленной, а сам материал доступен в любом регионе. Если рассматривать отделку, то вариантов существует достаточно много. Самый простой способ — покраска, самый популярный — обшивка вагонкой, сайдингом.

Материалы для «крышевания», его особенности

Крыша должна выполнять те же функции, что и защитная конструкция жилого дома, однако в этом случае кровельным материалом нередко выступает обычный рубероид или другие рулонные «товарищи». Если хозяева желают видеть на крыше полноценную кровлю, то они выбирают традиционный вариант — шифер. Вообще, можно использовать любой листовой и «мягкий» материал.

Конструкция крыши может быть как односкатной, так и двускатной. Первое решение идеально только для зданий небольшой ширины. Второй вариант — классика, но она потребует больших расходов. Зато защита сарая от осадков будет полноценной.

Общие этапы для любых сараев

Как построить сарай из бревен или других пиломатериалов? Прежде чем приступать к «свершениям», занимаются проектом, поиском места и подготовкой участка. Если сарай нет желания или возможности пристраивать к жилому дому, то выбирают участок на небольшой возвышенности, на которой не будет скапливаться дождевая или талая вода. Лучшее расположение для любой хозяйственной постройки — глубь двора, край надела.

Проектирование

Сарай — далеко не дом, однако качественный чертеж здания необходим даже для него. На нем проставляют все размеры, указывают расположение дверных и оконных проемов. Обязательно заранее определяют конструкцию кровли и параметры всех ее элементов.

Если говорить о типичном строении, то «минимальный минимум» — постройки с размерами 2000х3000 мм. В этом случае можно обойтись односкатной крышей, которая только упростит строительство. Высота сарая должна быть достаточна для всех членов семьи, поэтому рекомендуемый размер находится в пределах 2000-2300 мм.

Высота дверного проема составляет 2000 мм. Окна (либо одно окно) в сараях выполняют лишь одну функцию: это создание естественного освещения, поэтому их делают небольшими. Располагают оконный проем с восточной стороны.

Обустройство фундамента

Перед тем как построить сарай из бревен, бруса или с помощью каркаса, выбранный участок подготавливают к будущей бурной деятельности. Стройплощадку сначала очищают от мусора и растительности, снимая слой дерна, затем грунт выравнивают, утрамбовывают его. После подготовки приступают к разметке, используя колышки и шпагат.

Если рассматривать все виды оснований, которые используют для строительства сравнительно не тяжелых сараев, то популярных вариантов всего два. Это мелкозаглубленная лента и столбчатый фундамент. Первое сооружение выбирают для капитальных каркасных построек, которым «жизненно необходим» бетонный цоколь, но только если его позволяет грунт. Вернее, уровень промерзания почвы. Второе основание оптимально для строительства легких конструкций.

Мелкозаглубленная лента

После завершения разметки переходят к рытью траншеи согласно проекту. Ее глубина составляет 400 мм, ширина — 300 мм.

После выравнивания и уплотнения дна на него засыпают слой песка, который проливают водой и трамбуют, затем слой щебня, его тоже «топчут». Толщина такой двойной подушки — 150 мм. Сколачивают из досок (фанеры) и устанавливают опалубку. В нее, на небольшие подставки из обломков кирпича, укладывают армирующий каркас из двух поясов, сделанных из прутьев толщиной 12-14 мм.

В подготовленную траншею заливают цементный раствор. Бетон уплотняют, разравнивают, закрывают плотной пленкой. В жаркую погоду ее ежедневно снимают, чтобы увлажнить бетон. Спустя неделю опалубку демонтируют, а к следующему этапу приступают спустя 14-21 день.

Столбчатый фундамент

На подготовленной площадке отмечают места для будущих опорных элементов. Они необходимы в углах будущей постройки, там, где запланированы перегородки, и по периметру стен. Их шаг — 1000-1500 мм.

В этих местах роют ямы глубиной 800 мм, в них засыпают смесь песка с гравием либо только слой щебня. Для любого из вариантов рекомендуемая толщина составляет те же 150 мм, как и в ленточной разновидности. В подготовленные лунки вставляют отрезки асбоцементных либо металлических труб, которые фиксирую вертикально, проверяя уровнем. Другая популярная опалубка для столбов — гильза из рубероида. Пространство между опорами и стенками ям засыпают песком, смешанным с гравием. В импровизированные опалубки вставляют арматурные прутья (10-12 мм), соединенные вязальной проволокой.

В подготовленные столбы заливают раствор. К дальнейшим работам приступают спустя 2 недели.

Бетон не единственный вариант, использующийся для создания опор для сарая. При небольшом весе конструкции классический самодельный столбчатый ж/б фундамент с успехом заменяют «ножки» из кирпичей или бетонных блоков.

Есть и еще один кандидат — бревно толщиной как минимум 300 мм. В этом случае выбирают либо «могучий» дуб, либо почти универсальную лиственницу. Древесину тщательно обрабатывают антисептиком, а ту часть, что будет находиться в грунте, покрывают битумной мастикой, а затем заворачивают в несколько слоев рубероида. Установив столбы в лунки, сначала проверяют вертикальность опор, а затем свободное пространство заливают бетоном.

Строительство по каркасной технологии

Прежде чем искать информацию, касающуюся того, как построить сарай из бревен, лучше рассмотреть более простые варианты. Первым претендентом в списке станет каркасная конструкция. В этом случае надо приобрести брус и доски. Материал должен быть качественным — без серьезных дефектов древесины, без механических повреждений.

Каркас сарая из бруса

После набора бетоном прочности приступают к первому, самому ответственному этапу — кладке нижней обвязки. Перед началом работы фундамент застилают двумя слоями рубероида, которые рекомендуют приклеивать/проклеивать битумной мастикой.

Нижнюю обвязку собирают из бруса размерами 100х100 мм. Типичное соединение материалов — «в лапу». В углах элементы скрепляют деревянными нагелями. После сборки этого элемента проверяют корректность углов измерением диагоналей. Затем занимаются фиксацией к нему деревянных лаг, изготовленных из досок 50х100 мм. Шаг их составляет 500 мм. Из аналогичного бруса (100х100 мм) изготавливают стойки, которые соединяют с обвязкой металлическими уголками для крепления бруса. Альтернатива — гвозди, прибиваемые наискось. Для односкатной крыши, если есть желание немного упростить работу, изготавливают опоры разной высоты. Разницу между их длиной можно выбрать самостоятельно. Рекомендованное значение — 500 мм. Переходят к установке промежуточных элементов. Расстояние между ними не должно быть более 1500 мм, но рекомендуют другое значение — 600 мм. Такое расстояние позволит легко сделать балки перекрытия.

Для жесткости каркас усиливают временными подкосами. Их фиксируют болтовыми соединениями. В верхней части конструкции делают вторую обвязку. Дверные и оконные проемы усиливают с помощью стоек и перекладин, ригелей.

Каркас сарая из бревен

Этот вариант можно назвать «дедовским» способом, однако он тоже является почти ответом на вопрос, как построить сарай из бревен. В этом случае работа достаточно сильно отличается от манипуляций с привычным брусом.

На гидроизолированный каркас сначала укладывают длинные бревна. В тех местах, где они будут соединяться с короткими элементами, в них выбирают пазы, затем в них укладываются меньшие элементы обвязки. Затем устанавливают вертикальные стойки. Для этого в горизонтальных бревнах делают круглый и плоский паз. В стойках перед установкой вырезают выемки для соединения с элементами верхней обвязки. Стойки устанавливают, затем крепят элементы металлическими (строительными) скобами. Альтернатива — уголки, однако в этом случае придется стесать древесину в тех местах, где будут находиться соединения. После завершения этого этапа устанавливают временные укосины из досок.

После монтажа стоек их скрепляют бревнами верхней обвязки. Для них рекомендуют брать заготовки меньшего диаметра. Крепят обвязку теми же скобами (уголками). Для надежности очень большой конструкции добавляют промежуточные вертикальные стойки и поперечные элементы — доски, зафиксированные по периметру. Для того чтобы упростить обшивку, ту сторону бревен, к которой она будет крепиться, рекомендуют предварительно стесать.

Обустройство пола

После завершения сборки каркаса переходят к монтажу пола. Если запланировано строительство холодного сарая, то используют листы ОСП, которые прибивают к лагам гвоздями. Сверху настилают рубероид. Затем делают чистовой пол из досок, шпунтованных или обрезных.

Если планируется создание теплой конструкции, то пол необходимо утеплить. В этом случае ОСП подбивают к лагам снизу, но эту операция надо проводить еще до сборки каркаса. В противном случае черновой пол устраивают сверху, а на него набивают контробрешетку для монтажа утеплителя.

Эту роль сможет исполнить керамзит, минвата, пенопласт. Толщина их должна быть такой, чтобы оставался зазор, предназначенный для вентиляции пространства между полом и утеплителем. Теплоизоляцию укладывают на слой гидроизоляции, потом ее закрывают пароизоляционным материалом. Затем переходят к монтажу чистового пола.

Создание стен, их утепление

Перед обшивкой стен временные подкосы убирают, заменяя их постоянными элементами. В них есть необходимость, если конструкцию будут закрывать досками или вагонкой. Укосины монтируют под углом 45°, возле проемов он может составлять 60°. Стыкуют элементы гвоздями, вбитыми наискось. Другой способ — саморезы — использовать не рекомендуют.

После завершения монтажа укосин переходят к утеплению стен. В этом случае выбирают плитный материал — минвату или пенопласт. С внешней стороны утеплитель закрывают гидроизоляцией, а с внутренней — пароизоляцией. Чтобы получить обязательный вентиляционный зазор, на гидроизоляционный материал монтируют контробрешетку из реек с размерами 20х40 мм.

Сооружение крыши

Если при сборке каркаса сарая использовались стойки различной длины (2+2), то необходимости в сборке стропильной системы нет. В этом случае в стропила превращаются балки перекрытия. Чтобы обеспечить крыше свесы, к длине элементов с обеих сторон добавляют по 500 мм.

Односкатная крыша со стропилами

Когда все стойки были сделаны одинаковыми, для сооружения стропильной системы берут доски 50х100 мм. Конструкции собирают на земле, потом по очереди крепят к обвязке. Шаг между фермами составляет 700-800 мм. Сверху монтируют обрешетку из досок, расстояние меду ними — 150-200 мм. Если планируют использовать рулонное покрытие, то шаг обрешетки должен быть 20-30 мм. Перед монтажом кровельного материала ее защищают гидроизоляционным слоем.

Двускатная конструкция

Для того чтобы здание было максимально практичным (была возможность использовать чердак), крышу делают двускатной. В этом случае стропильные фермы имеют форму классического «крышного» треугольника. Их также рекомендуют собирать на земле, а потом крепить к обвязке. Естественно, стены сарая тоже обязаны иметь одинаковую высоту.

Выбор кровельного покрытия

На выбор влияет участок, на котором возводится сарай, а также его функции. Для временных сооружений лучше всего использовать простейшие варианты: например, рубероид. Если речь идет о даче, то подойдет шифер, профлист. Когда постройку возводят на территории около загородного дома, то ассортимент немного расширяется. В этом случае можно приобрести металлочерепицу, гибкую черепицу или ондулин.

Обшивка сарая снаружи

Для обшивки каркаса сарая используют несколько материалов — доски, вагонку, профлист или ОСП. Простейшее решение — доски, набитые рядами. Однако у этого способа есть минус — скорое появление щелей. По этим причинам нередко выбирают более оригинальное оформление — обшивку елочкой. Каждый следующий ряд досок располагают с заходом (нахлестом) на предыдущий. Этот вариант дает шанс не только избавиться от главного недостатка предыдущего способа, но и придать зданию оригинальный вид.

Второй, более дорогостоящий материал — листы ОСП. В этом случае главное условие — расположение стыков материала ровно посередине стоек-брусьев. Чтобы защитить такие стены, их обязательно порывают краской.

Профлист — возможная обшивка для холодного склада. Его фиксируют на каркасе саморезами. Листы крепят внахлест (150-200 мм). Когда в здании планируют сделать загон для животных или постоянную мастерскую, изнутри постройку обязательно утепляют.

Сотовый поликарбонат используют для зданий, предназначенных для выгула птицы. Такая обшивка похожа на работу с ОСП, однако для этого материала нужны саморезы, имеющие широкие шляпки, и термошайбы для компенсации расширения поликарбоната.

Как построить сарай из бревен, бруса или шпал?

Первые два материала отлично подойдут для построек, в которых будут часто находиться люди, или постоянно — животные. Третий претендент не подойдет для любой «живности», включая «прямоходящую разновидность». Однако любой из материалов не годится, если здание планируют использовать для хранения дров, поскольку вентиляции в нем будет недостаточно для их качественной просушки.

Брус, бревна

В качестве стройматериала для сараев используют брус с размерами 100х100 мм либо 150х150 мм. Строение из бревен для хозяйственных нужд — удовольствие дорогое, поэтому это решение не слишком популярное.

Первый венец собирают из брусьев, нижняя часть которых предварительно обрабатываются антисептиками, промазывается битумной мастикой. В заготовках-брусьях делают пазы в половину ширины изделий. В бревнах — углубления, имеющие форму полукруга.

Между венцами укладывают джутовую ленту или паклю. Соединяют элементы длинными деревянными нагелями. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с брусом и бревнами требует опыта обращения с ними, поэтому помощь человека, хорошо знакомого с ней, намного упростит операцию.

Шпалы

Сооружение сарая из шпал немного отличается от работы с обычными, длинными заготовками. В этом случае первый ряд шпал кладут ровной стороной вниз. При соединении элементов используют принцип кирпичной перевязки.

В тех участках, где невозможно обеспечить максимальную жесткость конструкции, шпалы сколачивают металлическими скобами либо длинными гвоздями (200 мм). В дверных, оконных проемах элементы ставят вертикально. После завершения работы все щели задувают монтажной пеной.

При сооружении пола и перекрытия во всех случаях используются обычные материалы — лаги, доски, фанеру. Если из шпал сооружают большое строение, то посередине, между балками перекрытия, устанавливают надежную опору для крыши. В этом качестве используют либо мощную трубу, либо рельс. Снаружи стены закрывают рубероидом, прибивая материал рейками. На внутренние поверхности набивают дранку, затем их штукатурят.

Как построить сарай из бревен? Использовать их в качестве каркаса, но даже в этом случае нужна целая бригада помощников. Если необходимо соорудить относительно недорогую, но максимально привлекательную, практичную конструкцию, то лучше смотреть «в сторону» стен из бруса или обдумать идею о каркасном здании.

Завершит «сарайную тему» видео, относящееся к ней: